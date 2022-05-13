Война. 79 день. ОНЛАЙН
Минуло вже 79 днів з початку повномасштабного наступу Росії.
За цей час зона найбільш активних бойових дій скоротилась до східних і південних областей. Однак загроза ракетних обстрілів, у тому числі з території Білорусі, залишається.
Увага всього світу прикута до боїв на "Азовсталі". Нараз тривають перемовини про евакуацію з блокади українських бійців, спершу – поранених.
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Український ветеранський фонд ділиться світлинами записок, які українські військові залишили після себе у будинках, яких перебували.
Військовий Андрій каже: "Сліди присутності десяти чоловіків у невеликому будинку складно не помітити. Хотілося, аби господарі знали, що в їхньому домі ночували саме українці, а не росіяни. Тому я вирішив написати невелику записку і подякувати їм за можливість провести ніч у теплі".
🙃Міністр оборони Олексій Резніков у твіттері публікує відео з елементами мультфільму "Як козаки сіль купували", де українці застосовують американські гаубиці калібру 155 мм типу М777, які адміністрація президента США надала українським військовим.
Аудіо до відео гурту "Рамштайн", з відсилкою до доленосної зустрічі у Рамштайні🔥
155 mm, M777. #UAarmy uses them successfully. No other words are necessary. More visuals coming soon. Thanks to #US & @SecDef.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 13, 2022
*sound of @RSprachrohr is a mandatory symbolic accompaniment after #Ramstein meeting pic.twitter.com/zFih85pb2F
Росіяни почали допитувати дітей, які евакуюються з Маріуполя. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді
Оперативна інформація станом на 18.00
На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.
На Сіверському напрямку противник посилює охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. З території РФ ворог обстрілював з артилерії цивільні об’єкти на території Сумської області та завдав авіаудару по населеному пункту Товстодубове.
На Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова та недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм.
На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджував на наступі в районі населеного пункту Богородичне, успіху не мав.
На Донецькому і Таврійському напрямках ворожі підрозділи продовжують обстрілювати наші війська.
На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагається закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка.
На Сєвєродонецькому напрямку здійснює активний вогневий вплив в районі населеного пункту Рубіжне.
На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії у напрямках населених пунктів Золоте та Комишуваха, успіху не мав. Здійснює обстріли населених пунктів Тошківка та Оріхове.
На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, веде наступальні дії у напрямках населених пунктів Кам’янка та Новоселівка, успіху не має.
У Маріуполі основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь", продовжують обстріли.
На Південнобузькому напрямку активних бойових дій ворог не проводив, обстрілював підрозділи Сил оборони зі ствольної артилерії та мінометів. Продовжував ведення повітряної розвідки.
Разом переможемо! Слава Україні!
🐶🐾 Прикордонниця, котра перебуває на Азовсталі в Маріуполі, показала свою чотирилапу напарницю – Соню
Міністр оборони США Ллойд Остін вперше від початку російського вторгення поговорив зі своїм російським колегою Сергеєм Шойгу.
Остін закликав до негайного припинення вогню в Україні та наголосив на важливості підтримки ліній зв'язку, додав Кірбі.
Інших деталей про розмову речник Пентагону не розкрив.
"Українська правда" встановила російського солдата, який розповідав дружині, як рострілює цивільних і вчиняє інші звірства в Україні.
Російським військовим, який розповідав дружині про звірства проти цивільних українців, виявився Іванов Дмитро Геннадійович 10.02.1995 року народження.
Росіянин проживає у Казані, село Купсола (республіка Марій Ел, Російська Федерація).
У соціальній мережі "Вконтакте" Іванов називає себе Дмитро Туманов
Супутник Maxar зафіксував на острові Зміїний мітки у вигляді літери "Z" – символ агресії РФ проти України.
💸 Країни G7 планують виділити Україні до 30 млрд євро — Spiegel.
Допомога буде надаватися у формі позик та грантів. Тож Києву не доведеться повертати всю суму. Сума в 30 мільярдів євро передбачає, що військові дії закінчаться протягом року.
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ситуація з постачанням зброї Україні покращилася, однак потрібно забезпечити постійні постачання.
Також він наголосив, що Україна потребує ракетних систем залпового вогню та авіації.
Поки букмекери віщують переконливу перемогу на цьогорічному Євробаченні Україні, яку представляє гурт Kalush Orchestra, російська пропутінська група хакерів погрожують DDOS-атаками - повідомляє The Sun.
Касетними боєприпасами з ракетних систем залпового вогню був обстріляний Корабельний район Миколаєва вранці 12 та вдень 13 травня.
🗡 Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що наразі війна переходить у затяжну фазу, поки українські захисники на фронті не отримають критичну кількість важкого озброєння від західних партнерів.
‼️ З початку повномасштабної війни Росія запустила по Україні понад 2 100 ракет!
Такими є дані, відповідно до інформації Постійного представника України при ООН Сергія Кислиці (станом на 13.05.2022).
Авіакомпанія Wizz Air надасть 10 тисяч безплатних квитків для українських біженців, які планують летіти до Великої Британії.
Вилетіти можна з Польщі, Болгарії, Словаччини, Угорщини, Румунії з 14 травня по 15 червня.
Новини з регіонів:
📍Полтавщина. Рятувальники ліквідували наслідки пожежі від ракетних обстрілів Кременчука.
📍Харків. Як встановили журналісти CNN, накази обстрілювати цивільне населення касетними снарядами ухвалював генерал-полковник Олександр Журавльов, який причетний до воєнних злочинів у Сирії.
📍Луганщина. Українські захисники збили російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".
Родина Путіна тепер також під санкціями. Нові британські обмеження вдарили по колишній дружині російского президента, його двоюрідних братів та Аліни Кабаєвої.
У Києві почався перший суд за воєнні злочини російських окупантів. Коротко про головне:
- На лаві підсудних – 21-річний Вадим Шишимарін, служив командиром відділення танкової дивізії.
- Росіянина звинувачують у вбивстві цивільного мешканця Сумщини.
- Під час слідства він визнав свою провину і розкаявся.
- Судовий процес тільки розпочався. Сторони ще не розповідали про свою позицію.
Детальніше читайте тут.
Кучма, Ющенко і Порошенко звернулися до світу, щоб врятували людей з "Азовсталі":
"Така шокуюча жорстокість рашистів позбавлена будь-якого військового сенсу. Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зараз намагається приховувати сліди своїх злочинів.
Надзвичайні мужність та героїзм українських воїнів-захисників міста вразили не лише Україну, а й увесь світ. Батальйон "Азов", наші морпіхи, наші прикордонники вже увійшли в історію, бо їхній військовий подвиг безпрецедентний. І це наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні.
Але зараз вже не йдеться про рівний чи нерівний бій. На очах усього світу відбувається спроба кривавої помсти і розправи росіян над тими, хто, хоча й перебуває в оточенні, але переміг їх силою духу і силою волі".
📍Омськ. Черговий військкомат у Росії палає: його закидали коктейлями Молотова.
Шишимарін – перший полонений росіянин, якого відправили під суд.
У Києві починається суд над російським військом Вадимом Шишимаріним.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 13, 2022
Командира відділення танкової дивізії звинувачують у вбивстві цивільного мешканця Сумщини. pic.twitter.com/8kgMYoOOvC
Святослав Паламар "Калина", заступник командира "Азову" про ситуацію в "Азовсталі":
"Цілу ніч тривали обстріли. Авіаційні та артилерійські. Продовжується штурм заводу за допомогою піхоти. Тобто піхота штурмує за допомогою бронетехніки та танків, артилерійських обстрілів."
Втрати росіян станом на 13 травня:
- особового складу – близько 26900 (+250) осіб
- танків ‒ 1205 (+10) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27)
- артилерійських систем / artillery systems – 542 (+8)
- реактивних систем залпового вогню – 193 (+2)
- засобів протиповітряної оборони – 88 (+1)
- літаків – 200 (+1)
- гелікоптерів – 162 (+1)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 405 (+7)
- крилатих ракет – 95 (+1)
- кораблі/катери – 13 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2042 (+23)
- спеціальної техніки – 41 (+0)
🚇 У Києві й області скорочують комендантську годину: від 15 травня вона триватиме з 23:00 по 5:00.
Також з 16 травня метро працюватиме з 6:00 до 22:00, а наземний транспорт 6:00 до 22:30
Дніпро, Бровари, Київ, Полтава, Донецьк, Волинь, Маріуполь – на рубежах "Азовсталі" б'ються воїни з усієї України.
Не кожен із них із міркувань безпеки готовий назвати своє прізвище або псевдо. Але кожен – вартий, аби про нього знали та врятували.
Які вони, воїни з "Азовсталі", розповіли їхні найрідніші люди – дружини та мами.
Читайте їхні історії тут: "Обличчя Азов.Сталі" Історії захисників Маріуполя
Росіяни продовжують знищувати інфраструктуру в українських містах:
- Харківщина: у ніч на 13 травня окупанти нанесли ракетний удар по Дергачівському будинку культури, де зберігалася та видавалася гуманітарна допомога цивільному населенню
- Сумщина: вночі 13 травня росіяни завдали двох ракетних ударів по прикордонному пункту Очкіно
- Луганщина: окупанти зруйнували міст з Рубіжного до Сєвєродонецька.
"From Russia with "love": росіяни замінували піаніно в будинку колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна в Бучі.
"Сім’я повернулася в Бучу. Їхня квартира була неушкоджена, але двері відкриті. Донька хотіла одразу заграти на піаніно, але матір, помітивши переставлені нагороди, зупинила малу. Виявилося, що піаніно заміноване", – написав Омелян у твітері.
Сім’я повернулася в Бучу. Їх квартира була неушкоджена, але двері відкриті.— Volodymyr Omelyan (@V_Omelyan) May 12, 2022
Донька хотіла одразу заграти на піаніно, але матір, помітивши переставлені нагороди, зупинила малу.
Виявилося, що піаніно заміноване.
From Russia with “Love” pic.twitter.com/qik4s4WnmI
Що відбувається в регіонах на ранок 13 травня – 79 дня війни:
🟥 Полтавщина: ввечері 12 російських ракет ударили по інфраструктурі Кременчука, більшість – по нафтопереробному заводу. Одну з ракет збили ЗСУ, інші – поцілили в інфраструктуру міста. Пожежу, яка виникла на нафтопереробному заводі, вдалося локалізувати – постраждалих немає
🟥 Харківщина ніч була відносно спокійною, протягом доби внаслідок обстрілів – 3 постраждалих. Загалом по області обстрілювали Дергачі – 2 поранених, одна людина загинула, Золочівський район – 2 постраждалих, у Балаклійському районі також одна людина постраждала.
🟥 Луганщина: за добу 31 обстріл❗
Росіяни штурмують Сєвєродонецьк, Гірську та Попаснянську громади: зруйновано майже 60 будинків, пошкоджено міст в Рубіжному. Артобстріли Лисичанська та Сєвєродонецька були близько 23 години. У Лисичанську один загиблий. Деталі щодо наслідків обстрілів з’ясовуються.
🟥 Донеччина: вночі артилерійські обстріли Авдіївки, пошкоджені житлові будинки – одна людина поранена.
Поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки ворог продовжує наступальні дії – наші військові стримують їх на своїх позиціях. Ворог зазнає нищівних втрат. Не зменшується напруга на Лиманському напрямку та поблизу Святогірська. Постійні обстріли артилерією та авіацією. Значні руйнування.
Азовсталь – під авіаційними, танковими, корабельними та артилерійськими ударами❗
🟥 Херсонщина: ситуація стає критичнішою.
Проблема в області із лісовими пожежами❗За попередніми даними, вогонь охопив понад 1587 гектарів лісу. Бойові дії тривають на кордоні із Миколаївщиною та Дніпропетровщиною. Ворог продовжує укріплювати свої позиції та із території Херсонщини веде обстріл сусідніх областей. Внаслідок боїв є велика кількість пошкодженої інфраструктури, будинки мирних людей
🟥 Миколаївщина: Миколаїв був обстріляний із РСЗО (орієнтовно о 22.00 та 22.30). Під обстріл попали два інфраструктурні об’єкти, житлові будинки та територія лісу. Інформація щодо постраждалих та жертв з’ясовується.
Вдень і близько першої ночі були обстріли і авіа- обстріли у Широківській громаді – пошкоджені житлові будинки, потерпілих немає, за попередніми даними.
🟩 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині та Київщині – ніч минула відносно спокійно.
"Азовсталь": окупанти під прикриттям обстрілів намагаються прорватись в середину заводу, – заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Інститут вивчення війни (Вашингтон): росіяни можуть відмовитися від спроби оточити українські війська уздовж лінії Ізюм-Слов'янськ-Дебальцеве через невдалі спроби наступу.
Сили, що залишилися, будуть перекинуті на напрямок Сєвєродонецька та Лисичанська, щоб добитися хоча б якогось успіху.
Миколаївські десантники збили російський безпілотник 👌
Військовослужбовець розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади зі стрілецької зброї збив безпілотник комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр", призначений для придушення GSM-зв‘язку.
Російські військові продовжують використовувати українську авіабазу під окупованим Мелітополем.
Про це свідчать супутникові знімки компанії BlackSk від 12 травня, які публікує CNN. На них видно щонайменше 7 вертольотів.
CNN зазначає, що важливість авіабази для росіян полягає в її розташуванні – вона стоїть між окупованими Херсоном, Маріуполем та містами, що контролюють бойовики так званих ДНР та ЛНР.
Фотографка Юлія Кочеткова показала воєнну весну на Харківщині – як під цвітіння бузка люди шикуються в чергу за солодощами, зубною пастою та взуттям. Усе це їм роздає Червоний хрест.
Юлія також поділилася своїми роздумами про війну, зокрема тим фактом, що як Червоний хрест, так і вона сама вже звикли працювати під обстрілами. А наприкінці розповіла, що 12 травня росіяни обстріляли місцеве село Дергачі – 2 людей загинули, 4 постраждали.
"Як ви могли загинути, поки квітне бузок? Обробляю фото, приближую обличчя, згадую хлопців з блокпостів. Ми всі тут вижили заради чогось важливого" – задалася вона запитанням.
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Демарш одного сенатора-республіканця загальмував виділення допомоги Україні 😤
Йдеться про Ренда Пола, який вимагав включити в законопроєкт норму про призначення наглядового органу, який би слідкував би за використанням коштів.
Сенатора не влаштувала пропозиція викласти свою ініціативу в окремій поправці – він вимагав включити її в законопроєкт до його ухвалення.
Через це прийняття законопроєкту було перенесено на наступний тиждень.
На війну з Росією Україна вже витратила 245,1 мільярда гривень.
Доброго ранку 🇺🇦
- Україна націоналізує "дочки" Сбєрбанку та "ВЕБ.РФ".
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Тенісистам із РФ і Білорусі дозволять зіграти на Відкритому чемпіонаті Франції, але в нейтральному статусі.
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Найбільша німецька страхова компанія Allianz може повністю вийти з країни-агресора.
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Одна з найбільших криптобірж світу Binance закрила для росіян перекази та вивидення грошей у іноземні банки незалежно від країни резидентства.
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Компанія Nike вирішила завершити співпрацю із московським "Спартаком" через санкції УЄФА.
- App Store в Росії більше не приймає оплату через мобільні платежі.
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Фінська енергетична компанія Fortum піде з російського ринку. Про таке ж рішення оголосив німецький концерн Siemens.
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У квітні продаж смартфонів на російському ринку знизився на 30%. Уподобання користувачів змістились у бік бюджетних моделей, насамперед китайських.
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