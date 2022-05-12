78-й день війни. Події ОНЛАЙН

Триває 78-й день повномасштабної війни Росії проти України.

Найбільша активність загарбників надалі спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. РФ все частіше завдає ракетних ударів з літаків по Харківщині та Потавщині.

Запеклі бої продовжуються на "Азовсталі", що в заблокованому Маріуполі. Українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ. Тривають переговори.

Українські захисники продовжують просуватися на Харківщині та звільняють населені пункти від окупантів.

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