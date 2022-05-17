Війна. День 83. ОНЛАЙН

23:00

У Всесвітній організації охорони здоров'я побоюються, що у Маріуполі може бути спалах холери. Це пов'язують з тим, що у місті зруйновано систему водопостачання, на вулицях болото, а каналізаційна вода змішується з питною.

"Це величезна небезпека поширення багатьох інфекцій включно з холерою. Ми пам’ятаємо, що до 2011 року були випадки холери в Маріуполі, і ми готуємося".