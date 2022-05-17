Війна. День 83. ОНЛАЙН
Триває 83-й день повномасштабної війни.
Східні області залишаються найбільш гарячими точками, тривають активні бої на Луганщині та Донеччині.
З території заблокованого заводу "Азовсталь", що в Маріуполі, почали рятувати захисників. У перший етап, ввечері 16 травня, вивезли важкопоранених бійців.
Читайте хроніку попереднього дня війни
На цьому ми завершуємо хроніку подій 83-го воєнного дня. Зустрінемося о 5:30
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Новини з фронту
- На Донеччині та Луганщині окупанти обстріляли 45 населених пунктів, вбили 8 мирних мешканців і поранили 4, серед яких 8-річна дитина. Бійці Об’єднаних сил відбили 12 атак, на 4 локаціях тривають бої.
- Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще один БпЛА та чотири крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України.
"Рожева шапока". В Укрзалізниці показали, як зустрічають потяг "Стефанія Експрес" з переможцями Євробачення.
У Всесвітній організації охорони здоров'я побоюються, що у Маріуполі може бути спалах холери. Це пов'язують з тим, що у місті зруйновано систему водопостачання, на вулицях болото, а каналізаційна вода змішується з питною.
"Це величезна небезпека поширення багатьох інфекцій включно з холерою. Ми пам’ятаємо, що до 2011 року були випадки холери в Маріуполі, і ми готуємося".
⛽В Кабінеті Міністрів вирішили тимчасово відмовитися від держрегулювання цін на бензин і дизель. Та очікують, що граничні ціни на дизпаливо будуть не вищими за 58 грн, на бензин – не вищими за 52 грн.
Тим часом так виглядає черга на заправку в Одесі👇
За інформацією Reuters, понад 250 українських захисників "Азовсталі" вивезли в колонію в Оленівці, в так звану "ДНР".
💵На рахунок ЗСУ зайшли 300 тисяч доларів, які в 2021 році вилучили детективи НАБУ спільно з СБУ під час обшуку.
Росіяни допитуватимуть українських бійців із "Азовсталі". Зазначається, що слідчі встановлять особи "націоналістів", перевірять їх на причетність до скоєних проти цивільного населення злочинів, а отримані під час допитів відомості будуть зіставлені з іншими даними, що є в матеріалах російських кримінальних справ.
Теробона пише, що у Донецьку синьо-жовто. Віримо, що незабаром так і буде по всій області💙💛
На Донеччині російські війська атакували авіацією приміщення підприємства будматеріалів Knauf Україна.
📢 Всім повітряним тривогам присвячується
Перший командир полку "Азов" Андрій Білецький у відеозверненні просить утриматися від коментарів та оцінок того, що відбувається з бійцями "Азовсталі", яких евакуювали.
"Єдине що кожен із вас мусить зробити сьогодні – не нашкодити порятунку наших хлопців.....Головне завдання – спасти сталевих людей".
Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив у вівторок, що, якщо цифри та звіти підтвердяться, то російська армія зазнала "вражаючих втрат" під час свого вторгнення в Україну.
Оперативна інформація станом на 18.00
- Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог продовжив завдавати ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Львівській, Чернігівській та Сумській областях.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та стані військ противника не зафіксовано.
- На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ до державного кордону України. Ворог здійснив артилерійські обстріли наших військ.
- На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування та доукомплектування військ і накопичення запасів з метою підготовки до наступу у напрямку на Слов’янськ. Ворог намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Довгеньке, успіху не мав.
- На Донецькому напрямку угруповання противника намагається вести наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення, обстрілює населені пункти з артилерії.
- На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагаються вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк.
- На Бахмутському напрямку противник намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав, відійшов.
- На Авдіївському напрямку ворог проводив штурмові дії з метою взяття під контроль ділянки дороги Новобахмутівка - Новоселівка Друга, успіху не мав.
- На Курахівському напрямку, за підтримки вогню артилерії та авіації, веде наступ на населений пункт Новомихайлівка, бої тривають.
- У Маріуполі ворог основні зусилля зосереджував на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь".
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. З метою сковування наших військ обстрілював із застосуванням ствольної артилерії та мінометів. Одночасно противник здійснює інженерне обладнання другої лінії оборони.
- На Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили.
- Корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів виконують завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.
- На тимчасово окупованій території Криму тривають заходи відновлення боєздатності російських підрозділів, що зазнали значних втрат.
- Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.
🏚 На вулицях Сєвєродонецька постійно чути артилерійські вибухи, але ніхто не біжить у підвал. Навіть не сіпається.
Приблизно тиждень Сєвєродонецьк живе без світла, води, газу та зв’язку. До цього окупанти регулярно перебивали комунікації, але їх вдавалося відновлювати. Немає жодних комунікацій і в сусідньому Лисичанську, до кінця війни місто точно буде без води.
Більше про життя в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Бахмуті – у репортажі УП
СБУ отримала нові докази звірств окупантів на Харківщині
Вони вихвалюються катуванням українських військових та обстрілами мирних селищ. Про це свідчить нова розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.
З території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі виїхало щонайменше 7 автобусів з українськими захисниками під контролем російських окупантів. - Reuters
За даними Reuters, частина українських військових, які сиділи в автобусах, не мали візуальних ознак поранення.
Українське військово-політичне керівництво поки що не повідомляло, куди збираються вивозити захисників Маріуполя, які не мали поранення
Евакуаційній автобуси з 36 людьми на Луганщині потрапив під обстріли російських окупантів.
"Автобус потрапив під обстріл, бо траса до сих пір прострілюється росіянами. Вони відкрили вогонь із "градів". На щастя, всі цілі. Вони вже в безпеці.
Також сьогодні врятовано 8 жителів Врубівки та 32 - із Гірської громади. Загалом - 73 особи". - голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Верховний суд Росії розгляне визнання українського полку "Азов" терористичною організацією, повідомили в мін'юсті РФ.
Крім того, Держдума Росії розгляне законопроєкт про заборону обміну "нацистських злочинців", а її депутати пропонували скасувати мораторій на смертну кару для "азовців".
Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що розпочата РФ війна в Україні нібито зірвала плани Заходу встановити в Росії підконтрольний собі режим.
Російські окупанти вкотре завдали ракетного удару по залізничному мосту через гирло Дністровського лиману в Затоці на Одещині.
Міноборони: Не озвучуємо деталі порятунку з "Азовсталі", щоб не зашкодити
Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр:
🔻 Процес порятунку з "Азовсталі" триває. Ця тема надзвичайно чутлива.
🔻 Це означає, що ми не можемо поширювати інформацію про її деталі, оскільки будь-яка інформація може зашкодити цьому процесу.
Маляр зазначила, що Міноборони відомо про кількість військових, які залишаються на заводі, але розголошувати її відомство не буде.
‼️ 1604 заклади освіти (дитячі садки, школи, коледжі, університети) пошкоджено внаслідок повномасштабної війни росії проти України.
Почався процес звільнення українських захисників із заблокованої "Азовсталі". Однак Росія хоче завадити їхній свободі.
У Державній Думі збираються законодавчо заборонити обмін бійців полку "Азов", який росіяни називають "екстремістською організацією".
Радник мера Мауріполя Петро Андрющенко:
"Через те, що Маріуполь виявився занадто недружнім та неціоналістичним. Тому для залякування та придушення спротиву планується віддати місто кадирівцям."
Росія каже, що переговорів зараз немає. А винуватий хто? В уявленні Москви – звісно, Україна.
"Україна вийшла фактично з переговорного процесу", – заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко
UPD. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк:
"Об’єктивно говорячи, переговорний процес дійсно на паузі. Чому? Причин декілька.
Росія не демонструє ключового – розуміння сьогоднішніх процесів у світі. І своєї вкрай негативної ролі.
По-друге, Росія не розуміє, що в будь-якому сенсі війна йде вже не за правилами, графіком чи планами Росії. Спротив України і спротив професійний тільки наростає. Тому жодних своїх цілей РФ не досягне.
По-третє, Росія ніяк не може відмовитись від пропагандистського нагнітання на внутрішньому ринку і тому політична еліта боїться говорити правду. А саме, що з війни треба виходи на зовсім інших умовах, ніж було заявлено спочатку. І тому воліє продовжувати переговори як елемент своєї пропаганди тільки для внутрішнього вжитку."
Війна в регіонах:
📍Миколаїв. Російські окупанти обстріляли місто забороненими касетними боєприпасами. Один чоловік отримав осколкові поранення.
📍Чернігівщина. Росіяни з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна. Дві – влучили в будівлі. 8 людей загинули та 12 отримали поранення.
Прощання з Кравчуком
Де проходитиме Євробачення-2023? Відповідає міністр культури Олександр Ткаченко:
"Нам важливо зосередитися на тому, що, по-перше, сам конкурс буде в Україні. Тому що хтось уже починає говорити: "А давайте шукати запасні майданчики". ні, це сто відсотків!"
⚡Швеція підписала заявку на вступ до НАТО. Країна притримувались нейтралітету близько 200 років.
У Києві прощаються з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком.
Присутні мер Києва Віталій Кличко, міністр культури Олександр Ткаченко, Олександр Мороз та брати Суркіси.
|Усі фото: Ельдар Сарахман
Віртуальний музей пам'яті війни. Запустився онлайн-проєкт, який покаує наслідки російської навали на Київщині.
На сайті можна у 3D подивитись розбомблені міста:
- Ірпінь;
- Буча;
- Гостомель;
- Бородянка;
- Горенка;
- Стоянка.
Перехоплення розмов окупантів:
"Нам би безпілотники їб*чі, як у них "Байрактар". Була би тема зовсім ох*єнна. Вони вдень не працюють, вони вночі працюють. Пташки політали, координати просвітили, ті як в*бали нас."
Як минула ніч у регіонах – ситуація на ранок 17 травня:
🟥 Чернігівщина: о 5 ранку – ракетний удар по селищу Десна, попередньо, є постраждалі. Деталі щодо наслідків уточнюються
🟥 Сумщина: п'ять ракетних ударів по Охтирці: пошкоджено дитячий садок, їдальня, приватні та багатоповерхові будинки. Щонайменше троє поранених цивільних людей. З’ясовується детальна інформація про наслідки ударів та постраждалих осіб
🟥 Львівська область: одна ракета влучила у військовий об‘єкт (Яворівський район) – постраждалих та жертв немає. За попередньою інформацією, силами ППО збито три крилаті ракети
🟥 Харківщина: ніч без обстрілів, з повітряними тривогами. Протягом доби по області ворог відкрив вогонь по населеним пунктам Харківського та Чугуївського районів. Загалом протягом доби по області отримали поранення 9 осіб, 2 людини загинули
🟥 Луганщина: два потужних авіаудари, постійні артобстріли усієї території.
У Сєвєродонецьку розбиті два корпуси лікарні та будівля науково-виробничого об'єднання "Імпульс". Маємо десятьох загиблих та трьох поранених❗Також в Сєвєродонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – в Рубіжному, два – в Лисичанську.
🟥 Донеччина: уся лінія фронту під постійними масованими обстрілами . Є поранені та загиблі. За добу – 8 вбитих, 6 поранених❗
За добу пошкоджено 32 житлових будинки, школа, інститут, 9 промислових об'єктів. У результаті сьогоднішніх нічних обстрілів знову знеструмлено Красногорівку – ідуть ремонтні роботи. Зараз займаються проведенням ремонтних робіт. Обстріли по позиціях тривають, ЗСУ ситуацію контролюють.
🟥 Миколаївщина: ввечері внаслідок обстрілу смт. Первомайське Первомайської громади пошкоджена п'ятиповерхівка та житловий будинок, жертв немає
🟥 Херсонщина: ситуація стабільно критична, значні пошкодження та руйнування, окупанти намагаються встановити свої порядки в області
🟩 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині та Полтавщині – ніч минула відносно спокійно.
Оновлено від 9:33. У Яворівському районі Львівщини внаслідок удару постраждав об'єкт інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця". Інформації про травмованих чи загиблих не надходило.
Повітряні сили в ніч на 17 травня збили три крилаті ракети на Львівщиною та одну – над Миколаївщиною⚡
Львівщину окупанти атакували з південно-східного напрямку ракетами морського базування, Миколаївщину – стратегічним бомбардувальником з каспійського напрямку.
На світанку російські війська вдарили ракетами по Охтирці на Сумщині – щонайменше 5 людей постраждали.
Ракети прилетіли по цивільних об'єктах та спричинили чимало руйнувань – загорілися складські приміщення.
Ударна хвиля пошкодила вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, тому люди опинилися заблокованими всередині.
Загалом удари прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний".
У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка".
Втрати російської армії в Україні на 83 день війни:
- особового складу – 27 900 (+200)
- танків ‒ 1 235 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 3 009 (+35)
- артилерійських систем – 578 (+1)
- РСЗВ – 198 (+3)
- засобів ППО – 90 (+1)
- літаків – 201 (+1)
- гелікоптерів – 167 (+2)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9)
- крилатих ракет – 97 (+0)
- кораблів/катерів – 13 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 109 (+8)
- спеціальної техніки – 43 (+1).
Обличчя українських захисниць: на фото вогневик медичного батальйонну "Госпітальєри" Ксенія. Вона забезпечує надійну евакуацію поранених з лінії вогню, зокрема прикриває парамедиків.
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Російська армія вдарила ракетами по селищу Десна у Чернігівській області – є багато поранених та загиблі.
Що відбувається на фроні станом на 17 травня – 83 день війни:
- основні зусилля ворога зосереджені на Донецькому напрямку
- авіація противника уражувала об’єктів цивільної та військової інфраструктури у Східній операційній зоні та промислові об’єкти по всій Україні
Детальніше по напрямках:
📌 на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін
📌 на Сіверському напрямку в районі населеного пункту Білокопитове на Сумщині ворог обстріляв з мінометів підрозділи Держприкордоннслужби
📌 на Слобожанському напрямку противник зосередив зусилля на стримуванні наступу підрозділів Сил оборони
📌 на Харківському напрямку основні зусилля ворог зосередив на утриманні займаних позицій та недопущенні просування українських військ
📌 на Слов’янському напрямку ворог намагається відновити наступ
📌 на Донецькому напрямку ворог продовжує вести обстріл з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації
📌 на Лиманському напрямку противник наступав у районі населеного пункту Дробишеве
📌 на Сєвєродонецькому напрямку, у районі населеного пункту Сиротине, в ході бойових дій ворог зазнав втрат та відійшов
📌 на Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива – успіху не мав
📌 на Авдіївському напрямку окупанти вели бойові дії в напрямку населеного пункту Кам’янка – успіху також не мали
📌 на Курахівському напрямку противник наступав у напрямку населеного пункту Вугледар – успіху не мав
📌 на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог уражав цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів: Кам’янське, Оріхів, Новосілка та Гуляйполе.
📌 на Південнобузькому напрямку підрозділи противника обстрілювали українські підрозділи із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів: Лимани, Таврійське, Трудолюбівка і Осокорівка.
📌 на Бессарабському напрямку, внаслідок ракетного удару із російських літаків стратегічної авіації, в Білгород-Дністровському районі Одеської області уражено об’єкти цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будівлі
В акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера.
Наслідки російської окупації: біля Макарова на Київщині виявила тіла трьох вбитих російськими окупантами мирних мешканців. Один із загблтх був громадянином Чехії.
Україна прощається зі своїми героями: на фото поховання 22-річного Ігоря Мельника, 49-річного Олександра Панкратова та 42-річного Андрія Шуфрина у Львові.
Фото: Дієго Санчез, The New York Times.
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Сенат США під час процедурного голосування переважною більшістю голосів схвалив пакет допомоги Україні в розмірі 40 мільярдів доларів 🙏
81 сенатор проголосував за, а 11 – проти.
Очікується, що остаточно сенат ухвалить закон 18 травня. Якщо до нього не буде внесено змін, документ підпише Джо Байден.
Новини за ніч:
- На Львівщині російські загарбники знову обстріляли об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району.
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Японія уклала кредитну угоду з Україною на 13 мільярдів ієн (100 мільйонів доларів).
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Біля Чорнобаївки українські захисники знищили ворожий склад пально-мастильних матеріалів.
- ЄС затвердив €500 мільйонів нової допомоги Україні.