Війна. День 83. ОНЛАЙН

14:15

Росія каже, що переговорів зараз немає. А винуватий хто? В уявленні Москви – звісно, Україна.

"Україна вийшла фактично з переговорного процесу", – заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко

UPD. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк:

"Об’єктивно говорячи, переговорний процес дійсно на паузі. Чому? Причин декілька.

Росія не демонструє ключового – розуміння сьогоднішніх процесів у світі. І своєї вкрай негативної ролі.

По-друге, Росія не розуміє, що в будь-якому сенсі війна йде вже не за правилами, графіком чи планами Росії. Спротив України і спротив професійний тільки наростає. Тому жодних своїх цілей РФ не досягне.

По-третє, Росія ніяк не може відмовитись від пропагандистського нагнітання на внутрішньому ринку і тому політична еліта боїться говорити правду. А саме, що з війни треба виходи на зовсім інших умовах, ніж було заявлено спочатку. І тому воліє продовжувати переговори як елемент своєї пропаганди тільки для внутрішнього вжитку."