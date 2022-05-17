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Війна. День 83. ОНЛАЙН

"Українська правда"Вівторок, 17 травня 2022, 05:30

Триває 83-й день повномасштабної війни.

Східні області залишаються найбільш гарячими точками, тривають активні бої на Луганщині та Донеччині.

З території заблокованого заводу "Азовсталь", що в Маріуполі, почали рятувати захисників. У перший етап, ввечері 16 травня, вивезли важкопоранених бійців.

Читайте хроніку попереднього дня війни

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14:50

Почався процес звільнення українських захисників із заблокованої "Азовсталі". Однак Росія хоче завадити їхній свободі.

У Державній Думі збираються законодавчо заборонити обмін бійців полку "Азов", який росіяни називають "екстремістською організацією".

14:45

Росіяни намагаються прорвати кордон на Сумщині. Триває бій.

14:20

Радник мера Мауріполя Петро Андрющенко: 

"Через те, що Маріуполь виявився занадто недружнім та неціоналістичним. Тому для залякування та придушення спротиву планується віддати місто кадирівцям."

14:15

Росія каже, що переговорів зараз немає. А винуватий хто? В уявленні Москви – звісно, Україна.

"Україна вийшла фактично з переговорного процесу", – заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко

UPD. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк:

"Об’єктивно говорячи, переговорний процес дійсно на паузі. Чому? Причин декілька.

Росія не демонструє ключового – розуміння сьогоднішніх процесів у світі. І своєї вкрай негативної ролі.

По-друге, Росія не розуміє, що в будь-якому сенсі війна йде вже не за правилами, графіком чи планами Росії. Спротив України і спротив професійний тільки наростає. Тому жодних своїх цілей РФ не досягне.

По-третє, Росія ніяк не може відмовитись від пропагандистського нагнітання на внутрішньому ринку і тому політична еліта боїться говорити правду. А саме, що з війни треба виходи на зовсім інших умовах, ніж було заявлено спочатку. І тому воліє продовжувати переговори як елемент своєї пропаганди тільки для внутрішнього вжитку."

14:00

Війна в регіонах:

📍Миколаїв. Російські окупанти обстріляли місто забороненими касетними боєприпасами. Один чоловік отримав осколкові поранення.

📍Чернігівщина. Росіяни з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна. Дві – влучили в будівлі. 8 людей загинули та 12 отримали поранення.

12:51

Прощання з Кравчуком

 
 
 
 
12:11

11:46

Де проходитиме Євробачення-2023? Відповідає міністр культури Олександр Ткаченко:

"Нам важливо зосередитися на тому, що, по-перше, сам конкурс буде в Україні. Тому що хтось уже починає говорити: "А давайте шукати запасні майданчики". ні, це сто відсотків!"

11:28

⚡Швеція підписала заявку на вступ до НАТО. Країна притримувались нейтралітету близько 200 років.

11:20

У Києві прощаються з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком. 

Присутні мер Києва Віталій Кличко, міністр культури Олександр Ткаченко, Олександр Мороз та брати Суркіси.

 Усі фото: Ельдар Сарахман
 
 
11:05

Віртуальний музей пам'яті війни. Запустився онлайн-проєкт, який покаує наслідки російської навали на Київщині.

На сайті можна у 3D подивитись розбомблені міста:

  • Ірпінь;
  • Буча;
  • Гостомель;
  • Бородянка;
  • Горенка;
  • Стоянка.
 
10:53

Перехоплення розмов окупантів:

"Нам би безпілотники їб*чі, як у них "Байрактар". Була би тема зовсім ох*єнна. Вони вдень не працюють, вони вночі працюють. Пташки політали, координати просвітили, ті як в*бали нас."

10:35

Як минула ніч у регіонах – ситуація на ранок 17 травня:

🟥 Чернігівщина: о 5 ранку – ракетний удар по селищу Десна, попередньо, є постраждалі. Деталі щодо наслідків уточнюються

🟥 Сумщина: п'ять ракетних ударів по Охтирці: пошкоджено дитячий садок, їдальня, приватні та багатоповерхові будинки. Щонайменше троє поранених цивільних людей. З’ясовується детальна інформація про наслідки ударів та постраждалих осіб

🟥 Львівська область: одна ракета влучила у військовий об‘єкт (Яворівський район) – постраждалих та жертв немає. За попередньою інформацією, силами ППО збито три крилаті ракети

🟥 Харківщина: ніч без обстрілів, з повітряними тривогами. Протягом доби по області ворог відкрив вогонь по населеним пунктам Харківського та Чугуївського районів. Загалом протягом доби по області отримали поранення 9 осіб, 2 людини загинули

🟥 Луганщина: два потужних авіаудари, постійні артобстріли усієї території.

У Сєвєродонецьку розбиті два корпуси лікарні та будівля науково-виробничого об'єднання "Імпульс". Маємо десятьох загиблих та трьох поранених❗Також в Сєвєродонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – в Рубіжному, два – в Лисичанську.

🟥 Донеччина: уся лінія фронту під постійними масованими обстрілами . Є поранені та загиблі. За добу – 8 вбитих, 6 поранених❗

За добу пошкоджено 32 житлових будинки, школа, інститут, 9 промислових об'єктів. У результаті сьогоднішніх нічних обстрілів знову знеструмлено  Красногорівку – ідуть ремонтні роботи. Зараз займаються проведенням ремонтних робіт. Обстріли по позиціях тривають, ЗСУ ситуацію контролюють.

🟥 Миколаївщина: ввечері внаслідок обстрілу смт. Первомайське Первомайської громади пошкоджена п'ятиповерхівка та житловий будинок, жертв немає

🟥 Херсонщина: ситуація стабільно критична, значні пошкодження та руйнування, окупанти намагаються встановити свої порядки в області

🟩 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині та Полтавщині – ніч минула відносно спокійно.

10:18

Оновлено від 9:33. У Яворівському районі Львівщини внаслідок удару постраждав об'єкт інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця". Інформації про травмованих чи загиблих не надходило.

Повітряні сили в ніч на 17 травня збили три крилаті ракети на Львівщиною та одну – над Миколаївщиною

Львівщину окупанти атакували з південно-східного напрямку ракетами морського базування, Миколаївщину – стратегічним бомбардувальником з каспійського напрямку.

09:51

На світанку російські війська вдарили ракетами по Охтирці на Сумщині – щонайменше 5 людей постраждали.

Ракети прилетіли по цивільних об'єктах та спричинили чимало руйнувань – загорілися складські приміщення.

Ударна хвиля пошкодила вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, тому люди опинилися заблокованими всередині.

Загалом удари прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний".

У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка". 

 
09:23

Втрати російської армії в Україні на 83 день війни:

  • особового складу – 27 900 (+200) 
  • танків ‒ 1 235 (+7) 
  • бойових броньованих машин ‒ 3 009 (+35) 
  • артилерійських систем – 578 (+1) 
  • РСЗВ – 198 (+3) 
  • засобів ППО – 90 (+1) 
  • літаків – 201 (+1)
  • гелікоптерів – 167 (+2) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9)
  • крилатих ракет – 97 (+0) 
  • кораблів/катерів – 13 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 109 (+8)
  • спеціальної техніки – 43 (+1).
08:54

Обличчя українських захисниць: на фото вогневик медичного батальйонну "Госпітальєри" Ксенія. Вона забезпечує надійну евакуацію поранених з лінії вогню, зокрема прикриває парамедиків.

08:30

Російська армія вдарила ракетами по селищу Десна у Чернігівській області – є багато поранених та загиблі.

07:50

Що відбувається на фроні станом на 17 травня – 83 день війни:

  • основні зусилля ворога зосереджені на Донецькому напрямку
  • авіація противника уражувала об’єктів цивільної та військової інфраструктури у Східній операційній зоні та промислові об’єкти по всій Україні

Детальніше по напрямках:

📌 на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін

📌 на Сіверському напрямку в районі населеного пункту Білокопитове на Сумщині ворог обстріляв з мінометів підрозділи Держприкордоннслужби 

📌 на Слобожанському напрямку противник зосередив зусилля на стримуванні наступу підрозділів Сил оборони 

📌 на Харківському напрямку основні зусилля ворог зосередив на утриманні займаних позицій та недопущенні просування українських військ

📌 на Слов’янському напрямку ворог намагається відновити наступ

📌 на Донецькому напрямку ворог продовжує вести обстріл з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації

📌 на Лиманському напрямку противник наступав у районі населеного пункту Дробишеве

📌 на Сєвєродонецькому напрямку, у районі населеного пункту Сиротине, в ході бойових дій ворог зазнав втрат та відійшов

📌 на Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива – успіху не мав

📌 на Авдіївському напрямку окупанти вели бойові дії в напрямку населеного пункту Кам’янка – успіху також не мали

📌 на Курахівському напрямку противник наступав у напрямку населеного пункту Вугледар – успіху не мав

📌 на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог уражав цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів: Кам’янське, Оріхів, Новосілка та Гуляйполе. 

📌 на Південнобузькому напрямку підрозділи противника обстрілювали українські підрозділи із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів: Лимани, Таврійське, Трудолюбівка і Осокорівка.

📌 на Бессарабському напрямку, внаслідок ракетного удару із російських літаків стратегічної авіації, в Білгород-Дністровському районі Одеської області уражено об’єкти цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будівлі

В акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера.

07:22

Наслідки російської окупації: біля Макарова на Київщині виявила тіла трьох вбитих російськими окупантами мирних мешканців. Один із загблтх був громадянином Чехії.

06:48

Україна прощається зі своїми героями: на фото поховання 22-річного Ігоря Мельника, 49-річного Олександра Панкратова та 42-річного Андрія Шуфрина у Львові.

Фото: Дієго Санчез, The New York Times.

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Допис, поширений Diego Ibarra Sánchez (@diego.ibarra.sanchez)

06:12

Сенат США під час процедурного голосування переважною більшістю голосів схвалив пакет допомоги Україні в розмірі 40 мільярдів доларів 🙏

81 сенатор проголосував за, а 11 – проти.

Очікується, що остаточно сенат ухвалить закон 18 травня. Якщо до нього не буде внесено змін, документ підпише Джо Байден.

05:30

Новини за ніч:

  • На Львівщині російські загарбники знову обстріляли об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району.

  • Японія уклала кредитну угоду з Україною на 13 мільярдів ієн (100 мільйонів доларів).

  • Біля Чорнобаївки українські захисники знищили ворожий склад пально-мастильних матеріалів.

  • ЄС затвердив €500 мільйонів нової допомоги Україні.
Теми: війна
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