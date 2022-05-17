Война. День 83. ОНЛАЙН
Триває 83-й день повномасштабної війни.
Східні області залишаються найбільш гарячими точками, тривають активні бої на Луганщині та Донеччині.
З території заблокованого заводу "Азовсталь", що в Маріуполі, почали рятувати захисників. У перший етап, ввечері 16 травня, вивезли важкопоранених бійців.
Читайте хроніку попереднього дня війни
Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що розпочата РФ війна в Україні нібито зірвала плани Заходу встановити в Росії підконтрольний собі режим.
Російські окупанти вкотре завдали ракетного удару по залізничному мосту через гирло Дністровського лиману в Затоці на Одещині.
Міноборони: Не озвучуємо деталі порятунку з "Азовсталі", щоб не зашкодити
Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр:
🔻 Процес порятунку з "Азовсталі" триває. Ця тема надзвичайно чутлива.
🔻 Це означає, що ми не можемо поширювати інформацію про її деталі, оскільки будь-яка інформація може зашкодити цьому процесу.
Маляр зазначила, що Міноборони відомо про кількість військових, які залишаються на заводі, але розголошувати її відомство не буде.
‼️ 1604 заклади освіти (дитячі садки, школи, коледжі, університети) пошкоджено внаслідок повномасштабної війни росії проти України.
Почався процес звільнення українських захисників із заблокованої "Азовсталі". Однак Росія хоче завадити їхній свободі.
У Державній Думі збираються законодавчо заборонити обмін бійців полку "Азов", який росіяни називають "екстремістською організацією".
Росіяни намагаються прорвати кордон на Сумщині. Триває бій.
Радник мера Мауріполя Петро Андрющенко:
"Через те, що Маріуполь виявився занадто недружнім та неціоналістичним. Тому для залякування та придушення спротиву планується віддати місто кадирівцям."
Росія каже, що переговорів зараз немає. А винуватий хто? В уявленні Москви – звісно, Україна.
"Україна вийшла фактично з переговорного процесу", – заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко
UPD. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк:
"Об’єктивно говорячи, переговорний процес дійсно на паузі. Чому? Причин декілька.
Росія не демонструє ключового – розуміння сьогоднішніх процесів у світі. І своєї вкрай негативної ролі.
По-друге, Росія не розуміє, що в будь-якому сенсі війна йде вже не за правилами, графіком чи планами Росії. Спротив України і спротив професійний тільки наростає. Тому жодних своїх цілей РФ не досягне.
По-третє, Росія ніяк не може відмовитись від пропагандистського нагнітання на внутрішньому ринку і тому політична еліта боїться говорити правду. А саме, що з війни треба виходи на зовсім інших умовах, ніж було заявлено спочатку. І тому воліє продовжувати переговори як елемент своєї пропаганди тільки для внутрішнього вжитку."
Війна в регіонах:
📍Миколаїв. Російські окупанти обстріляли місто забороненими касетними боєприпасами. Один чоловік отримав осколкові поранення.
📍Чернігівщина. Росіяни з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна. Дві – влучили в будівлі. 8 людей загинули та 12 отримали поранення.
Прощання з Кравчуком
Де проходитиме Євробачення-2023? Відповідає міністр культури Олександр Ткаченко:
"Нам важливо зосередитися на тому, що, по-перше, сам конкурс буде в Україні. Тому що хтось уже починає говорити: "А давайте шукати запасні майданчики". ні, це сто відсотків!"
⚡Швеція підписала заявку на вступ до НАТО. Країна притримувались нейтралітету близько 200 років.
У Києві прощаються з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком.
Присутні мер Києва Віталій Кличко, міністр культури Олександр Ткаченко, Олександр Мороз та брати Суркіси.
|Усі фото: Ельдар Сарахман
Віртуальний музей пам'яті війни. Запустився онлайн-проєкт, який покаує наслідки російської навали на Київщині.
На сайті можна у 3D подивитись розбомблені міста:
- Ірпінь;
- Буча;
- Гостомель;
- Бородянка;
- Горенка;
- Стоянка.
Перехоплення розмов окупантів:
"Нам би безпілотники їб*чі, як у них "Байрактар". Була би тема зовсім ох*єнна. Вони вдень не працюють, вони вночі працюють. Пташки політали, координати просвітили, ті як в*бали нас."
Як минула ніч у регіонах – ситуація на ранок 17 травня:
🟥 Чернігівщина: о 5 ранку – ракетний удар по селищу Десна, попередньо, є постраждалі. Деталі щодо наслідків уточнюються
🟥 Сумщина: п'ять ракетних ударів по Охтирці: пошкоджено дитячий садок, їдальня, приватні та багатоповерхові будинки. Щонайменше троє поранених цивільних людей. З’ясовується детальна інформація про наслідки ударів та постраждалих осіб
🟥 Львівська область: одна ракета влучила у військовий об‘єкт (Яворівський район) – постраждалих та жертв немає. За попередньою інформацією, силами ППО збито три крилаті ракети
🟥 Харківщина: ніч без обстрілів, з повітряними тривогами. Протягом доби по області ворог відкрив вогонь по населеним пунктам Харківського та Чугуївського районів. Загалом протягом доби по області отримали поранення 9 осіб, 2 людини загинули
🟥 Луганщина: два потужних авіаудари, постійні артобстріли усієї території.
У Сєвєродонецьку розбиті два корпуси лікарні та будівля науково-виробничого об'єднання "Імпульс". Маємо десятьох загиблих та трьох поранених❗Також в Сєвєродонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – в Рубіжному, два – в Лисичанську.
🟥 Донеччина: уся лінія фронту під постійними масованими обстрілами . Є поранені та загиблі. За добу – 8 вбитих, 6 поранених❗
За добу пошкоджено 32 житлових будинки, школа, інститут, 9 промислових об'єктів. У результаті сьогоднішніх нічних обстрілів знову знеструмлено Красногорівку – ідуть ремонтні роботи. Зараз займаються проведенням ремонтних робіт. Обстріли по позиціях тривають, ЗСУ ситуацію контролюють.
🟥 Миколаївщина: ввечері внаслідок обстрілу смт. Первомайське Первомайської громади пошкоджена п'ятиповерхівка та житловий будинок, жертв немає
🟥 Херсонщина: ситуація стабільно критична, значні пошкодження та руйнування, окупанти намагаються встановити свої порядки в області
🟩 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині та Полтавщині – ніч минула відносно спокійно.
Оновлено від 9:33. У Яворівському районі Львівщини внаслідок удару постраждав об'єкт інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця". Інформації про травмованих чи загиблих не надходило.
Повітряні сили в ніч на 17 травня збили три крилаті ракети на Львівщиною та одну – над Миколаївщиною⚡
Львівщину окупанти атакували з південно-східного напрямку ракетами морського базування, Миколаївщину – стратегічним бомбардувальником з каспійського напрямку.
На світанку російські війська вдарили ракетами по Охтирці на Сумщині – щонайменше 5 людей постраждали.
Ракети прилетіли по цивільних об'єктах та спричинили чимало руйнувань – загорілися складські приміщення.
Ударна хвиля пошкодила вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, тому люди опинилися заблокованими всередині.
Загалом удари прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний".
У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка".
Втрати російської армії в Україні на 83 день війни:
- особового складу – 27 900 (+200)
- танків ‒ 1 235 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 3 009 (+35)
- артилерійських систем – 578 (+1)
- РСЗВ – 198 (+3)
- засобів ППО – 90 (+1)
- літаків – 201 (+1)
- гелікоптерів – 167 (+2)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9)
- крилатих ракет – 97 (+0)
- кораблів/катерів – 13 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 109 (+8)
- спеціальної техніки – 43 (+1).
Обличчя українських захисниць: на фото вогневик медичного батальйонну "Госпітальєри" Ксенія. Вона забезпечує надійну евакуацію поранених з лінії вогню, зокрема прикриває парамедиків.
Переглянути цей допис в Instagram
Російська армія вдарила ракетами по селищу Десна у Чернігівській області – є багато поранених та загиблі.
Що відбувається на фроні станом на 17 травня – 83 день війни:
- основні зусилля ворога зосереджені на Донецькому напрямку
- авіація противника уражувала об’єктів цивільної та військової інфраструктури у Східній операційній зоні та промислові об’єкти по всій Україні
Детальніше по напрямках:
📌 на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін
📌 на Сіверському напрямку в районі населеного пункту Білокопитове на Сумщині ворог обстріляв з мінометів підрозділи Держприкордоннслужби
📌 на Слобожанському напрямку противник зосередив зусилля на стримуванні наступу підрозділів Сил оборони
📌 на Харківському напрямку основні зусилля ворог зосередив на утриманні займаних позицій та недопущенні просування українських військ
📌 на Слов’янському напрямку ворог намагається відновити наступ
📌 на Донецькому напрямку ворог продовжує вести обстріл з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації
📌 на Лиманському напрямку противник наступав у районі населеного пункту Дробишеве
📌 на Сєвєродонецькому напрямку, у районі населеного пункту Сиротине, в ході бойових дій ворог зазнав втрат та відійшов
📌 на Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива – успіху не мав
📌 на Авдіївському напрямку окупанти вели бойові дії в напрямку населеного пункту Кам’янка – успіху також не мали
📌 на Курахівському напрямку противник наступав у напрямку населеного пункту Вугледар – успіху не мав
📌 на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог уражав цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів: Кам’янське, Оріхів, Новосілка та Гуляйполе.
📌 на Південнобузькому напрямку підрозділи противника обстрілювали українські підрозділи із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів: Лимани, Таврійське, Трудолюбівка і Осокорівка.
📌 на Бессарабському напрямку, внаслідок ракетного удару із російських літаків стратегічної авіації, в Білгород-Дністровському районі Одеської області уражено об’єкти цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будівлі
В акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера.
Наслідки російської окупації: біля Макарова на Київщині виявила тіла трьох вбитих російськими окупантами мирних мешканців. Один із загблтх був громадянином Чехії.
Україна прощається зі своїми героями: на фото поховання 22-річного Ігоря Мельника, 49-річного Олександра Панкратова та 42-річного Андрія Шуфрина у Львові.
Фото: Дієго Санчез, The New York Times.
Переглянути цей допис в Instagram
Сенат США під час процедурного голосування переважною більшістю голосів схвалив пакет допомоги Україні в розмірі 40 мільярдів доларів 🙏
81 сенатор проголосував за, а 11 – проти.
Очікується, що остаточно сенат ухвалить закон 18 травня. Якщо до нього не буде внесено змін, документ підпише Джо Байден.
Новини за ніч:
- На Львівщині російські загарбники знову обстріляли об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району.
-
Японія уклала кредитну угоду з Україною на 13 мільярдів ієн (100 мільйонів доларів).
-
Біля Чорнобаївки українські захисники знищили ворожий склад пально-мастильних матеріалів.
- ЄС затвердив €500 мільйонів нової допомоги Україні.