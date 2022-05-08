Війна. 74 день. ОНЛАЙН
День пам'яті та примирення в Україні і 74-й день повномасштабної війни з Росією. Ворог продовжує наступати на Сході, мріючи захопити всю Донеччину та Луганщину і втримати сухопутний коридор між цими територіями й Кримом.
Окупанти блокують наші підрозділи на заводі "Азовсталь" у Мауріполі. Звідти евакуювали всіх цивільних жінок, дітей і людей похилого віку. Наступним етапом має бути вивезення медиків і поранених – підготовка до нього триває.
На півдні, в Одеській та Миколаївській області – активні ракетні обстріли. Напередодні 8 травня росіяни "анонсували" в цей день нібито "провокації" з української сторони: повідомили, що будуть обстріляні місця скупчень людей на Львівщині та Волині.
Хроніку попереднього дня читайте тут
На хороших новинах ми завершуємо хроніку 74-го дня війни. Зустрінемось о 5:30.
Протиповітряна оборона України 8 травня знищила 10 цілей російських окупантів:
- 7 БпЛА (ОТР);
- 3 крилаті ракети.
На Донецькому і Луганському напрямках українські бійці за добу відбили 6 атак ворога:
- 20 танків;
- 1 артилерійську систему;
- 28 одиниць бойової броньованої техніки;
- 1 спеціальний броньований автомобіль"
- 5 одиниць автомобільної техніки противника (зокрема 1 паливозаправник).
🐶Володимир Зеленський у присутності прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо нагородив українських саперів, серед них – знаменитого пса Патрона.
Новини з фронту
- Війська окупантів обстріляли українське прикордоння на Сумщині та Чернігівщині.
- Російські війська обстрілюють на Луганщині трасу Лисичанськ-Бахмут. Евакуація з області – неможлива.
⚡Ще 173 цивільних, яких евакуювали з території заводу "Азовсталь", прибули в Запоріжжя.
Під час святкування у Берліні 77-ї річниці завершення Другої світової війни сталося декілька конфліктів, пов’язаних із використанням української символіки. Напередодні поліція заборонила використання прапорів на мітингах 8 травня через "дуже чутливу ризикову ситуацію".
Зокрема сьогодні поліція затримала чоловіка, який роздав українські паперові прапорці.
Міністр закордонних справ України гостро розкритикував німецьку владу та поліцію через конфлікт навколо української державної символіки.
Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку. Не можна ставити символи України та РФ на один щабель. А відібрати український прапор в учасників мирного мітингу — це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2022
Російські ЗМІ публікують святкування Дня перемоги на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Херсонщині та Харківщині: покладання квітів до "вічного вогню", російські плакати та алею слави
🌊Війна війною, а риба сама не виловиться. Під Одесою рибалки закидають вудки через заміноване узбережжя.
Через ракетний обстріл на Сумщині пошкоджено єврейське кладовище у Глухові.
На території цвинтаря поховані євреї – жертви погрому 1918 року. Братське поховання одночасно є могилою цадиків Менахема-Нохіма-Давида Гесельова та Ісраеля-Дов-Бера Нохімова Шум'яцьких. Це не тільки пам'ятка історії, це особливий символ для всього єврейського народу.
В День пам’яті і примирення Бучу відвідали члени офіційних делегацій та знаменитості. Зокрема президентка Німецького Бундестагу Бербель Бас та прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.
|Андрей Пленкович
|Бербель Бас
А також співак із гурту U2 та громадський діяч Боно.
Новини з "гарячих регіонів"
- Внаслідок російського ракетного обстрілу Одеси зруйновано зони відпочинку. Постраждалих немає.
- Російські окупанти обстріляли нафтобазу у Лисичанську на Луганщині. Загорілися установка з отримання сірки та станція для змішування речовин. За словами голови ОВА Гайдая, якщо пожежу не загасити, то існує загроза перекидання вогню й вибуху суміжних резервуарів.
Пожежу неможливо загасити через продовження артилерійських обстрілів.
- У Броварському районі Київщини місцевий житель загинув внаслідок підриву на ворожій міні.
- Через обстріли російських окупантів на Харківщині загинуло 5 людей, ще 5 дістали поранення.
|фото з Харкова
⚡Розпочалася віртуальна зустріч лідерів країн G7 та Зеленського
У Білому домі уточнюють – ця зустріч була навмисно запланована за день до щорічного святкування росією "Дня Перемоги". Обговорення буде зосереджено на останніх подіях російської агресії проти України, а також шляхах посилення підтримки України та демонстрації "постійної єдності G7".
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістін Квін спілкується з журналістами біля американського посольства в Києві.
Що відбувається на фронті – зведення від Генштабу ЗСУ станом на 18 годину 8 травня:
📍ворог зосереджує основі зусилля на знищенні аеродромної інфраструктури, щоб унеможливити роботу української авіації, зокрема БпЛА "Байрактар". Росіяни почали інтенсивніше застосовувати оперативно-тактичну авіація над акваторією північно-західної частини Чорного моря
📍на Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Зберігається імовірність нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури України з території та повітряного простору Білорусі
📍на Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. На пунктах пропуску та в прикордонних районах Брянської та Курської областей продовжують утримуватися посилені наряди прикордонної служби, а також підрозділи ЗС РФ.
Не виключається здійснення вогневого ураження підрозділів наших військ та об’єктів інфраструктури у прикордонних районах
📍на Слобожанському напрямку противник зосереджує резерви на території Бєлгородської області, щоб вести бойові дії біля кордону з Україною. Підтверджено розгортання у зазначених районах окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу.
📍на Харківському напрямку окупанти зосередили зусилля на недопущенні просування українських військ
📍на Ізюмському напрямку ворог здійснював перегрупування своїх підрозділів, поповнював запаси з метою нарощування наступальних спроможностей та проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10" з метою уточнення позицій наших військ
📍на Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Він намагається вийти до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей
📍на Лиманському напрямку силами окремих підрозділів зі складу 90-ї танкової дивізії ворог намагався взяти під повний контроль Олександрівку, а також, за підтримки артилерії, закріпитись в північній околиці населеного пункту Шандриголово – успіху не мав.
📍на Сєвєродонецькому напрямку ворог намагається оволодіти населеним пунктом Рубіжне – успіху не має
📍на Попаснянському напрямку ворог намагається зайняти позиції в населеному пункті Попасна та взяти під контроль ділянку автошляху Попасна – Бахмут. Веде наступ у напрямку населеного пункту Новоселівка, успіху не має, тривають бої.
📍на Курахівському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення у напрямку Новомихайлівки – успіху не має
📍на Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижена
📍на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активізував ведення повітряної розвідки в районах населених пунктів: Оріхів, Гуляйполе, Комишуваха, Ясна Поляна
📍на Південнобузькому напрямку противник силами до 15 батальйонних тактичних груп намагається утримати зайняті позиції. Активних бойових дій не проводить. Здійснював обстріли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню позицій підрозділів наших військ. Проводив поповнення втрат. Застосував армійську авіацію в районі населеного пункту Кар’єрне
📍тривають заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях. Відмічається посилення проведення фільтраційних заходів підрозділами Росгвардії в районах населених пунктів Геройське, Гола Пристань, Херсон.
Росіяни обстріляли ракетами Шосткинський район Сумщини!
Фото: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Дійшло до того, що дівчат змушували розплітати коси з жовто-блакитними стрічками" 🇩🇪
У День перемоги в Європі Росія проводить по різних країнах "безсмертні полки" – натомість українці виходять на вулиці, аби нагадати, що сама Росія наразі уподібнюється гітлерівській Німеччині й вчиняє геноцид в Україні.
Українець Арсеній Святенко, який нині навчається і живе в Німеччині, розповів УП, що сьогодні німецька поліція не пропустила демонстрантів з українською символікою до радянського військового меморіалу в районі Панков, що на півночі Берліна (влада Берліна про це попереджала).
"Нас не просто не пустили до меморіалу, нам сказали, що там знаходиться посол Росії, і вони зараз відженуть нас подалі, щоб він та його супутники нас не побачили – адже це може спровокувати скандал з їхньої сторони. Усе дійшло до того, що дівчат змушували розплітати коси з жовто-блакитними стрічками.
Нам пригорозили штрафом у понад 1500 євро, тож ми мусили мовчки стояти за парканом. Дозволено було лише тримати плакати з надписами "no war", "stop genozid. Настільки лицемірна "демократія" від Німеччини, коли твій державний прапор прирівнюють до фашистської символіки... Немає слів", – поділився Арсеній.
Згодом українці, що прийшли до меморіалу в Панкові, вирушили на більш людний мітинг у центрі Берліна. Там до радянського меморіалу пропустили лише тих, хто попередньо зареєструвався в українському посольстві.
"Коли ми почали розкладати великий прапор України, до нас одразу підійшла поліція і почала нас змушувати його згортати – навіть, попри присутність дипломатів. На їхню думку, він був занадто великим і провокативним", – розповідає Арсеній.
Втім, за його словами, одна перемога цього дня в Берліні все ж була за українцями, адже росіяни, побавши масштаб українського мітингу, скасували свій марш у центрі міста.
"Залишається сподіватись, що колись німецька, здебільшого політична, байдужість зміниться не на "стурбованість" або "найвищу стурбованість", а на реальну допомогу Україні – Маріуполю, людям з Азовсталі – всім тим, хто помирає за спокійне та безпечне життя в Європі.
Що Німеччина відмовиться від кривавої нафти та газу й допоможе зброєю", – ділиться хлопець.
До Києва повертається тимчасово повірена у справах США в України Крістіна Квін та інші американські дипломати 🇺🇸
"Cheap gas – cheap blood" (дешевий газ – дешева кров)
Біля посольства Німеччини в Києві скотчем приклеїли новий напис 👌
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У селі Борова на Харківщині окупанти проводять "перепис" побутової техніки в окремих помешканнях, а також заселяються у пусті будинки 😠
У Мюнхені йде велика хода на підтримку України 🇺🇦
Фото надані УП.
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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо приїхав у деокупований Ірпінь на Київщині 🔥
За словами мера Ірпеня Олександра Маркушина, Трюдо був "шокований" усіма жахіттями, що лишили по собі окупанти.
"Він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє", – пояснив Маркушин.
І додав, що сподівається на підтримку канадського прем'єра в організації зусиль української діаспори для відбудови інфраструктури в Ірпені.
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В Одесі чути вибухи!
Щотижня в Україні нові гості 🔥
Ужгород відвідала перша леді США Джил Байден – її візит не анонсувався і тримався в повній секретності. Наразі вона вже покинула територію України.
Разом з першою леді України Оленою Зеленською вона відвідала школу, у якій розселили переселенців.
Крім відвідин Ужгорода, як зазначає Закарпатська облрада, поїздка Джил Байден передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке.
"Ми показали світу хоробрість. Показали, що ми не боїмось Росії. І ми очікуємо того ж від усього світу. Перестати боятись Росії – не дуже складно".
Що розповіли захисники заблокованої в Маріуполі "Азовсталі"?
Про поточну ситуацію:
- Ведуться інтенсивні обстріли "Азовсталі". За ніч було більше 25 вильотів ворожої авіації, в тому числі, 3 стратегічних бомбардувальників. Працює ствольна артилерія, працюють танки, міномети, піхота пробує штурмувати завод, працюють снайпери.
- За останні 3 дні з території заводу евакуювали цивільних. Бійці не можуть впевнено сказати, що евакуювали всіх, оскільки представники міжнародних організацій або влади на "Азовсталь" не приїхали, немає спеціальної техніки, щоб розібрати завали.
Під час евакуації загинули 3 військових: один – від влучення снаряду в машину, ще два – від скидання бомб. Ще 6 бійців були поранені.
- На території заводу є багато загиблих, як цивільних, так і військових.
- "Ситуація така, якої ніколи раніше не бачили в військовій історії. Я воєнний історик сам. І тому я знаю, що такої довгої осади, з такою кількістю жертв з боку ворога, значних втрат серед цивільних – такого ще не було", – лейтенант Ілля Самойленко.
- Бійці бачать для себе 4 варіанти: 1) відкласти зброю і сидіти чекати "на кінець"; 2) спробувати втекти "як боягуз"; 3) відкласти зброю і здатись; 4) "стояти і боротись – це єдиний спосіб, який гарантує, що ви не будете соромитись того, що ви зробили".
- "Ми весь цей час знали, що полк Азов не має високих шансів на виживання, якщо нас візьмуть у полон і здатися для нас – це неприйнятно", – Самойленко.
- В околицях Маріуполя є масові захоронення вбитих цивільних, братські могили в декілька сот метрів у довжину. В них може бути захоронено більше 10 тисяч людей.
Про критику керівництва:
- "Від деяких політиків під час переговорів було чути заяви, що "ви хлопці займаєтесь якимись своїми справами і тягнете час, щоб вивести всіх цивільних". Це було сказано нашому командиру, герою України Денису Прокопенку... "Наші справи", якими ми займаємось – це якраз захист народу України і захист цивільних. І дуже шкода, що в деяких політиків в Україні немає такту, а є лише цинізм", – заступник командира "Азову" Святослав Паламар.
- "У нас був наказ захищати Маріуполь. У нас не було наказу повністю взяти на себе командування обороною Маріуполя, але це рішення було ухвалене, оскільки ніхто на це не спромігся. Багато представників влади саботували оборону України протягом останніх кількох років. Я би сказав, протягом 8 років... Наша підготовка була саботована офіційними особами, бюрократами, урядом. Нам заважали готувались до оборони", – Ілля Самойленко.
- "Ми отримали нуль підтримки – жодної підтримки авіацією, жодної підтримки артилерією чи сухопутними військами. Ми по суті залишились сам-на-сам", – Самойленко.
Про те, як "Азовсталь" чинив опір:
- "Ніхто не очікував, що ми так довго протриємось. Я теж не очікував. Ми думали, що російська армія всіх подолає."
- На заводі ховались декілька тисяч цивільних. Поки бої були за містом, частині з них вдалось евакуюватись. Люди були настільки налякані, що військовим приходилось вятигати їх зі сховищ.
- "Цивільний фактор для військових – це завжди обмежуючи фактор. Якби в місті не було цивільних, це було би просто поле бою, жодних обмежень. Для нас некомфортно, коли цивільні знаходяться поруч із нами. Але ми їх захищали. Ми надавали їм цивільний догляд, їжу, воду. Ми намагались перемістити їх подалі від військових позицій".
|Ілля Самойленко
- У захисників Маріуполя було кілька полонених росіян, яких згодом використали при обміні.
- "Наразі у нас уже є чіткий доказ, що ворог поводиться нелюдські і порушує всі правила і звичаї війни, усі міжнародні закони", – Ілля Самойленко.
- "Азов", за власними підрахунками, знищив майже 2,5 тисячі особового складу ворога, поранили понад 5 тисяч – це 15% від загальних втрат ворога в Україні. Також вони знищили до 60 танків і пошкодили десь 30 – це більше, ніж 10% від загальних втрат танків Росією. Практично така сама ситуація з БМП, артилерійськими установками – там більше 10%.
Через "Дію" українці зібрали на ЗСУ уже понад 300 мільйонів гривень – усі кошти надходять у фонд "Повернись живим" 🔥
Борис Джонсон продовжує підтримувати Україну 🙏
Цього разу британський прем'єр згадав про війну Росії проти України у своєму зверненні до Дня перемоги у Європі та пообіцяв підтримку:
"У День перемоги у Європі, коли ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу і майбутнє, ми думаємо також про тих, хто загинув або постраждав внаслідок протиправного вторгнення Росії в Україну.
Наша повага і вдячність тим, хто воював у попередніх конфліктах, посилює нашу рішучу налаштованість підтримувати український народ у його боротьбі. Ми не забудемо внеску різних поколінь задля миру і свободи у Європі".
On VE Day, as we remember those who sacrificed their lives in WW2, we also think of those who've died and suffered in Russia’s illegal invasion of Ukraine.— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 8, 2022
Our respect for those who fought strengthens our determination to support Ukrainians today. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/bbDW3Di4tZ
"Українській правді" під час чергового штурму "Азовсталі" вдалося поговорити з командиром полку "Азов" Денисом Прокопенком на позивний "Редіс".
У розмові з УП він розповідає про оперативну обстановку на заводі, неочікуване рішення комадира 36-ї бригади морпіхів йти на прорив (і врешті потрапити в полон) та причину блокади Маріуполя.
Інтерв'ю читайте тут: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника
Лідер U2, ірландський музикант Боно, який публічно підтримував Україну, заспівав у київському метро.
У мережі вже з'явилися перші відео ⤵
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Новини з регіонів:
📍Луганщина. Українські воїни відійшли від Попасної на більш міцні позиції.
Через авіаудар російської армії зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку.
📍Херсонщина. Російські загарбники займаються рекетом, а у "вільний від роботи час" сильно пиячать, після чого влаштовують між собою перестрілки та "поножовщину".
📍Запоріжжя. Окупанти вивозять з області підготовлену для експорту олію.
📍Одеса. Від ракетного обстрілу 7 травня постраждали 252 квартири.
📍Миколаївщина. Російські ракети прилетіли у житлові квартали Миколаєва, Вознесенська, Очакова. Однією із загиблих була літня жінка, яка працювала вчителькою російської мови та літератури у школі.
❗Українські бійці, оточені в "Азовсталі" в Маріуполі, дають пресконференцію. УП слідкує, і найближчим часом опублікуємо найголовніше, про що розповіли захисники.
Національна ідея – її відсутність
Цинічность Путіна не має меж. Вбиваючи українців, він привітав їх з 77-ю річницею перемоги у "Великій Вітчизняній війні".
Зеленський: "Це особливий День матері... Кожна з вас здійснила подвиг заради своїх дітей, заради України."
Спікерка Бундестагу приїхала до Києва
🇩🇪 #Bundestag President @baerbelbas begins her visit to #Kiev. Today, #8May, she will commemorate all victims of the #WW2 and the National Socialist tyranny and hold political talks. #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ise0m8wtnt— Enrico Brissa (@enricobrissa) May 8, 2022
Було-Стало— Мілітарний (@mil_in_ua) May 7, 2022
6 травня прилетів привіт від Байрактара, а 7-го вже додали драйву Су-27. Замість будівель - руїни. pic.twitter.com/wK8QegZwn9
– летить блєдіна, всі в укриття!
– bledina incoming, everyone take cover!
Слово "блєдіна", яким українці називають російські ракети, потрапило до міжнародного сленгового словника Urban Dictionary.
Втрати росіян станом на 8 травня:
- особового складу – близько 25500 (+400) осіб
- танків ‒ 1130 (+8) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28)
- артилерійських систем – 509 (+0)
- реактивних систем залпового вогню – 179 (+7)
- засобів протиповітряної оборони – 86 (+2)
- літаків – 199 (+0)
- гелікоптерів – 156 (+1)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1961 (+27)
- кораблі/катери – 12 (+1)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 360 (+19)
- спеціальної техніки – 39 (+1)
- крилатих ракет – 92 (+2)
Станом на ранок 8 травня 2022 року понад 638 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
Два світогляди, два світи — різні ціни за мир, різні цінності...
Ілюстрація: Нікіта Тітов
Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, у якій центральною темою була війна Росії проти України.
Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу!
Будь ласка, прямуйте в укриття.
Ситуація в регіонах:
- Харківська область: вночі кілька обстрілів околиць міста Харків, за попередньою інформацією – постраждалих немає. Бої тривають в Ізюмському напрямку.
- Луганщина: ракетні та авіаудари по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній та прилеглим населеним пунктам. У Білогорівці після авіаудару по школі щонайменше 62 загиблих. У Привіллі - загинули два хлопчика, їх сестри та бабуся отримали тяжкі поранення.
- Донеччина: авіаудари й обстріли з реактивної артилерії Авдіївки, Святогірська, Сіверська, Лиману, Дружківки, Костянтинівки, Мар'їнки, Торецької й Очеретинської громад. По Маріуполю: продовжується операція з евакуації цивільного населення.
- Херсонщина: ситуація залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Стабільно критично – у громадах, які на кордоні зі Снігурівкою, Миколаєвим та Дніпропетровською областю, а також у всіх селах колишнього Великоолександрівського, Білозерського та Нововоронцовського районів.
- Миколаївщина: 7 травня після обіду Миколаївська область та обласний центр був обстріляний. Протягом доби в результати обстрілів Миколаївщини 5 поранених, одна людини померла. Деталі щодо постраждалих уточнюються.
- Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Запорізькій, Вінницькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтаввській, Сумській, Київській та Чернігівській областях.
Сьогодні в Україні відзначається День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни!
Пам’ятаємо подвиг кожного українця у наближенні миру!
Унаслідок авіаудару по школі в Білогорівці на Луганщині, за попередніми даними, загинули 60 людей. Сімох поранених евакуювали з-під завалів, повідомив голова Луганської ОВА Гайдай.
Юрій Журавель намалював короткий прогноз оперативної обстановки
Біля острова Зміїний влучними атаками "Байрактарів" знищено десантний катер типу "Серна" із ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмових катери типу "Раптор", ще один "Раптор" суттєво ушкоджено. Ліквідовано 46 окупантів зі складу екіпажу та десанту - оперативне командування "Південь".
Оперативна інформація станом на 06:00
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямку обстановка без суттєвих змін
- На Слобожанському напрямку противник зосередив основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у бік державного кордону України на північ та північний схід від міста Харків.
- На Ізюмському напрямку противник зосереджував основні зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.
- На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках.
- На Курахівському напрямку за підтримки артилерії ворог намагається відновити наступальні дії у напрямку населеного пункту Новомихайлівка.
- На Лиманському напрямку в результаті штурмових дій противник захопив північну околицю Шандриголове.
- На Маріупольському напрямку продовжує блокувати наші підрозділи у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.
- На Південнобузькому та Таврійському напрямках угрупування військ окупантів за підтримки авіації завдає ударів по військовим та цивільним об’єктам, проводить перегрупування і посилення підрозділів, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.
- На Криворізькому напрямку з метою виявлення позицій підрозділів Збройних Сил України противник застосовував БпЛА "Орлан-10ˮ.
- На Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою. Збройні формування в Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності "Повна".
- Кораблі чорноморського флоту російської федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.
"Байрактари" біля Зміїіного знищили російський десантний катер типу "Серна" та два десантно-штурмові катери типу "Раптор"
⚠ Будьте обережні! Росіяни "анонсували" обстріли у Львівській та Волинській областях на 8 травня.
Загарбники заявили, що Україна нібито готує провокації на День пам'яті та примирення. І для цього завдасть ракетних ударів "Точкою-У" по місцях скупчення людей на Заході.
Це може означати підготовку таких ударів Росією.
Головні новини за ніч:
- В Одесі було чутно вибухи. У 21 області та Києві пролунала повітряна тривога.
- Над Миколаївщиною українські захисники збили ворожу крилату ракету. Росіяни випустили її зі стратегічного бомбардувальника.
- Окупанти обманом намагаються створити "картинку" святкувань 9 травня на Запоріжжі.
- Біля Зміїного "Байрактари" знищили три російські катери: "Серна" та "Раптор".
- Британія надасть додаткову військову допомогу Україні на 1,6 млрд доларів