Війна. 74 день. ОНЛАЙН

День пам'яті та примирення в Україні і 74-й день повномасштабної війни з Росією. Ворог продовжує наступати на Сході, мріючи захопити всю Донеччину та Луганщину і втримати сухопутний коридор між цими територіями й Кримом.

Окупанти блокують наші підрозділи на заводі "Азовсталь" у Мауріполі. Звідти евакуювали всіх цивільних жінок, дітей і людей похилого віку. Наступним етапом має бути вивезення медиків і поранених – підготовка до нього триває.

На півдні, в Одеській та Миколаївській області – активні ракетні обстріли. Напередодні 8 травня росіяни "анонсували" в цей день нібито "провокації" з української сторони: повідомили, що будуть обстріляні місця скупчень людей на Львівщині та Волині.

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