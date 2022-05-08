Війна. 74 день. ОНЛАЙН
День пам'яті та примирення в Україні і 74-й день повномасштабної війни з Росією. Ворог продовжує наступати на Сході, мріючи захопити всю Донеччину та Луганщину і втримати сухопутний коридор між цими територіями й Кримом.
Окупанти блокують наші підрозділи на заводі "Азовсталь" у Мауріполі. Звідти евакуювали всіх цивільних жінок, дітей і людей похилого віку. Наступним етапом має бути вивезення медиків і поранених – підготовка до нього триває.
На півдні, в Одеській та Миколаївській області – активні ракетні обстріли. Напередодні 8 травня росіяни "анонсували" в цей день нібито "провокації" з української сторони: повідомили, що будуть обстріляні місця скупчень людей на Львівщині та Волині.
Хроніку попереднього дня читайте тут
Щотижня в Україні нові гості 🔥
Ужгорода відвідала перша леді США Джил Байден – її візит не анонсувався і тримався в повній секретності. Наразі вона вже покинула територію України.
Разом з першою леді України Оленою Зеленською вона відвідала школу, у якій розселили переселенців.
Крім відвідин Ужгорода, як зазначає Закарпатська облрада, поїздка Джил Байден передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке.
"Ми показали світу хоробрість. Показали, що ми не боїмось Росії. І ми очікуємо того ж від усього світу. Перестати боятись Росії – не дуже складно".
Що розповіли захисники заблокованої в Маріуполі "Азовсталі"?
Про поточну ситуацію:
- Ведуться інтенсивні обстріли "Азовсталі". За ніч було більше 25 вильотів ворожої авіації, в тому числі, 3 стратегічних бомбардувальників. Працює ствольна артилерія, працюють танки, міномети, піхота пробує штурмувати завод, працюють снайпери.
- За останні 3 дні з території заводу евакуювали цивільних. Бійці не можуть впевнено сказати, що евакуювали всіх, оскільки представники міжнародних організацій або влади на "Азовсталь" не приїхали, немає спеціальної техніки, щоб розібрати завали.
Під час евакуації загинули 3 військових: один – від влучення снаряду в машину, ще два – від скидання бомб. Ще 6 бійців були поранені.
- На території заводу є багато загиблих, як цивільних, так і військових.
- "Ситуація така, якої ніколи раніше не бачили в військовій історії. Я воєнний історик сам. І тому я знаю, що такої довгої осади, з такою кількістю жертв з боку ворога, значних втрат серед цивільних – такого ще не було", – лейтенант Ілля Самойленко.
- Бійці бачать для себе 4 варіанти: 1) відкласти зброю і сидіти чекати "на кінець"; 2) спробувати втекти "як боягуз"; 3) відкласти зброю і здатись; 4) "стояти і боротись – це єдиний спосіб, який гарантує, що ви не будете соромитись того, що ви зробили".
- "Ми весь цей час знали, що полк Азов не має високих шансів на виживання, якщо нас візьмуть у полон і здатися для нас – це неприйнятно", – Самойленко.
- В околицях Маріуполя є масові захоронення вбитих цивільних, братські могили в декілька сот метрів у довжину. В них може бути захоронено більше 10 тисяч людей.
Про критику керівництва:
- "Від деяких політиків під час переговорів було чути заяви, що "ви хлопці займаєтесь якимись своїми справами і тягнете час, щоб вивести всіх цивільних". Це було сказано нашому командиру, герою України Денису Прокопенку... "Наші справи", якими ми займаємось – це якраз захист народу України і захист цивільних. І дуже шкода, що в деяких політиків в Україні немає такту, а є лише цинізм", – заступник командира "Азову" Святослав Паламар.
- "У нас був наказ захищати Маріуполь. У нас не було наказу повністю взяти на себе командування обороною Маріуполя, але це рішення було ухвалене, оскільки ніхто на це не спромігся. Багато представників влади саботували оборону України протягом останніх кількох років. Я би сказав, протягом 8 років... Наша підготовка була саботована офіційними особами, бюрократами, урядом. Нам заважали готувались до оборони", – Ілля Самойленко.
- "Ми отримали нуль підтримки – жодної підтримки авіацією, жодної підтримки артилерією чи сухопутними військами. Ми по суті залишились сам-на-сам", – Самойленко.
Про те, як "Азовсталь" чинив опір:
- "Ніхто не очікував, що ми так довго протриємось. Я теж не очікував. Ми думали, що російська армія всіх подолає."
- На заводі ховались декілька тисяч цивільних. Поки бої були за містом, частині з них вдалось евакуюватись. Люди були настільки налякані, що військовим приходилось вятигати їх зі сховищ.
- "Цивільний фактор для військових – це завжди обмежуючи фактор. Якби в місті не було цивільних, це було би просто поле бою, жодних обмежень. Для нас некомфортно, коли цивільні знаходяться поруч із нами. Але ми їх захищали. Ми надавали їм цивільний догляд, їжу, воду. Ми намагались перемістити їх подалі від військових позицій".
|Ілля Самойленко
- У захисників Маріуполя було кілька полонених росіян, яких згодом використали при обміні.
- "Наразі у нас уже є чіткий доказ, що ворог поводиться нелюдські і порушує всі правила і звичаї війни, усі міжнародні закони", – Ілля Самойленко.
- "Азов", за власними підрахунками, знищив майже 2,5 тисячі особового складу ворога, поранили понад 5 тисяч – це 15% від загальних втрат ворога в Україні. Також вони знищили до 60 танків і пошкодили десь 30 – це більше, ніж 10% від загальних втрат танків Росією. Практично така сама ситуація з БМП, артилерійськими установками – там більше 10%.
Через "Дію" українці зібрали на ЗСУ уже понад 300 мільйонів гривень – усі кошти надходять у фонд "Повернись живим" 🔥
Борис Джонсон продовжує підтримувати Україну 🙏
Цього разу британський прем'єр згадав про війну Росії проти України у своєму зверненні до Дня перемоги у Європі та пообіцяв підтримку:
"У День перемоги у Європі, коли ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу і майбутнє, ми думаємо також про тих, хто загинув або постраждав внаслідок протиправного вторгнення Росії в Україну.
Наша повага і вдячність тим, хто воював у попередніх конфліктах, посилює нашу рішучу налаштованість підтримувати український народ у його боротьбі. Ми не забудемо внеску різних поколінь задля миру і свободи у Європі".
On VE Day, as we remember those who sacrificed their lives in WW2, we also think of those who've died and suffered in Russia’s illegal invasion of Ukraine.— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 8, 2022
Our respect for those who fought strengthens our determination to support Ukrainians today. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/bbDW3Di4tZ
"Українській правді" під час чергового штурму "Азовсталі" вдалося поговорити з командиром полку "Азов" Денисом Прокопенком на позивний "Редіс".
У розмові з УП він розповідає про оперативну обстановку на заводі, неочікуване рішення комадира 36-ї бригади морпіхів йти на прорив (і врешті потрапити в полон) та причину блокади Маріуполя.
Інтерв'ю читайте тут: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника
Лідер U2, ірландський музикант Боно, який публічно підтримував Україну, заспівав у київському метро.
У мережі вже з'явилися перші відео ⤵
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Новини з регіонів:
📍Луганщина. Українські воїни відійшли від Попасної на більш міцні позиції.
Через авіаудар російської армії зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку.
📍Херсонщина. Російські загарбники займаються рекетом, а у "вільний від роботи час" сильно пиячать, після чого влаштовують між собою перестрілки та "поножовщину".
📍Запоріжжя. Окупанти вивозять з області підготовлену для експорту олію.
📍Одеса. Від ракетного обстрілу 7 травня постраждали 252 квартири.
📍Миколаївщина. Російські ракети прилетіли у житлові квартали Миколаєва, Вознесенська, Очакова. Однією із загиблих була літня жінка, яка працювала вчителькою російської мови та літератури у школі.
❗Українські бійці, оточені в "Азовсталі" в Маріуполі, дають пресконференцію. УП слідкує, і найближчим часом опублікуємо найголовніше, про що розповіли захисники.
Національна ідея – її відсутність
Цинічность Путіна не має меж. Вбиваючи українців, він привітав їх з 77-ю річницею перемоги у "Великій Вітчизняній війні".
Зеленський: "Це особливий День матері... Кожна з вас здійснила подвиг заради своїх дітей, заради України."
Спікерка Бундестагу приїхала до Києва
🇩🇪 #Bundestag President @baerbelbas begins her visit to #Kiev. Today, #8May, she will commemorate all victims of the #WW2 and the National Socialist tyranny and hold political talks. #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ise0m8wtnt— Enrico Brissa (@enricobrissa) May 8, 2022
Було-Стало— Мілітарний (@mil_in_ua) May 7, 2022
6 травня прилетів привіт від Байрактара, а 7-го вже додали драйву Су-27. Замість будівель - руїни. pic.twitter.com/wK8QegZwn9
– летить блєдіна, всі в укриття!
– bledina incoming, everyone take cover!
Слово "блєдіна", яким українці називають російські ракети, потрапило до міжнародного сленгового словника Urban Dictionary.
Втрати росіян станом на 8 травня:
- особового складу – близько 25500 (+400) осіб
- танків ‒ 1130 (+8) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28)
- артилерійських систем – 509 (+0)
- реактивних систем залпового вогню – 179 (+7)
- засобів протиповітряної оборони – 86 (+2)
- літаків – 199 (+0)
- гелікоптерів – 156 (+1)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1961 (+27)
- кораблі/катери – 12 (+1)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 360 (+19)
- спеціальної техніки – 39 (+1)
- крилатих ракет – 92 (+2)
Станом на ранок 8 травня 2022 року понад 638 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
Два світогляди, два світи — різні ціни за мир, різні цінності...
Ілюстрація: Нікіта Тітов
Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, у якій центральною темою була війна Росії проти України.
Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу!
Будь ласка, прямуйте в укриття.
Ситуація в регіонах:
- Харківська область: вночі кілька обстрілів околиць міста Харків, за попередньою інформацією – постраждалих немає. Бої тривають в Ізюмському напрямку.
- Луганщина: ракетні та авіаудари по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній та прилеглим населеним пунктам. У Білогорівці після авіаудару по школі щонайменше 62 загиблих. У Привіллі - загинули два хлопчика, їх сестри та бабуся отримали тяжкі поранення.
- Донеччина: авіаудари й обстріли з реактивної артилерії Авдіївки, Святогірська, Сіверська, Лиману, Дружківки, Костянтинівки, Мар'їнки, Торецької й Очеретинської громад. По Маріуполю: продовжується операція з евакуації цивільного населення.
- Херсонщина: ситуація залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Стабільно критично – у громадах, які на кордоні зі Снігурівкою, Миколаєвим та Дніпропетровською областю, а також у всіх селах колишнього Великоолександрівського, Білозерського та Нововоронцовського районів.
- Миколаївщина: 7 травня після обіду Миколаївська область та обласний центр був обстріляний. Протягом доби в результати обстрілів Миколаївщини 5 поранених, одна людини померла. Деталі щодо постраждалих уточнюються.
- Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Запорізькій, Вінницькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтаввській, Сумській, Київській та Чернігівській областях.
Сьогодні в Україні відзначається День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни!
Пам’ятаємо подвиг кожного українця у наближенні миру!
Унаслідок авіаудару по школі в Білогорівці на Луганщині, за попередніми даними, загинули 60 людей. Сімох поранених евакуювали з-під завалів, повідомив голова Луганської ОВА Гайдай.
Юрій Журавель намалював короткий прогноз оперативної обстановки
Біля острова Зміїний влучними атаками "Байрактарів" знищено десантний катер типу "Серна" із ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмових катери типу "Раптор", ще один "Раптор" суттєво ушкоджено. Ліквідовано 46 окупантів зі складу екіпажу та десанту - оперативне командування "Південь".
Оперативна інформація станом на 06:00
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямку обстановка без суттєвих змін
- На Слобожанському напрямку противник зосередив основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у бік державного кордону України на північ та північний схід від міста Харків.
- На Ізюмському напрямку противник зосереджував основні зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.
- На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках.
- На Курахівському напрямку за підтримки артилерії ворог намагається відновити наступальні дії у напрямку населеного пункту Новомихайлівка.
- На Лиманському напрямку в результаті штурмових дій противник захопив північну околицю Шандриголове.
- На Маріупольському напрямку продовжує блокувати наші підрозділи у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.
- На Південнобузькому та Таврійському напрямках угрупування військ окупантів за підтримки авіації завдає ударів по військовим та цивільним об’єктам, проводить перегрупування і посилення підрозділів, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.
- На Криворізькому напрямку з метою виявлення позицій підрозділів Збройних Сил України противник застосовував БпЛА "Орлан-10ˮ.
- На Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою. Збройні формування в Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності "Повна".
- Кораблі чорноморського флоту російської федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.
"Байрактари" біля Зміїіного знищили російський десантний катер типу "Серна" та два десантно-штурмові катери типу "Раптор"
⚠ Будьте обережні! Росіяни "анонсували" обстріли у Львівській та Волинській областях на 8 травня.
Загарбники заявили, що Україна нібито готує провокації на День пам'яті та примирення. І для цього завдасть ракетних ударів "Точкою-У" по місцях скупчення людей на Заході.
Це може означати підготовку таких ударів Росією.
Головні новини за ніч:
- В Одесі було чутно вибухи. У 21 області та Києві пролунала повітряна тривога.
- Над Миколаївщиною українські захисники збили ворожу крилату ракету. Росіяни випустили її зі стратегічного бомбардувальника.
- Окупанти обманом намагаються створити "картинку" святкувань 9 травня на Запоріжжі.
- Біля Зміїного "Байрактари" знищили три російські катери: "Серна" та "Раптор".
- Британія надасть додаткову військову допомогу Україні на 1,6 млрд доларів