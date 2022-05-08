Війна. 74 день. ОНЛАЙН

18:30

"Дійшло до того, що дівчат змушували розплітати коси з жовто-блакитними стрічками" 🇩🇪

У День перемоги в Європі Росія проводить по різних країнах "безсмертні полки" – натомість українці виходять на вулиці, аби нагадати, що сама Росія наразі уподібнюється гітлерівській Німеччині й вчиняє геноцид в Україні.

Українець Арсеній Святенко, який нині навчається і живе в Німеччині, розповів УП, що сьогодні німецька поліція не пропустила демонстрантів з українською символікою до радянського військового меморіалу в районі Панков, що на півночі Берліна (влада Берліна про це попереджала).

"Нас не просто не пустили до меморіалу, нам сказали, що там знаходиться посол Росії, і вони зараз відженуть нас подалі, щоб він та його супутники нас не побачили – адже це може спровокувати скандал з їхньої сторони. Усе дійшло до того, що дівчат змушували розплітати коси з жовто-блакитними стрічками.

Нам пригорозили штрафом у понад 1500 євро, тож ми мусили мовчки стояти за парканом. Дозволено було лише тримати плакати з надписами "no war", "stop genozid. Настільки лицемірна "демократія" від Німеччини, коли твій державний прапор прирівнюють до фашистської символіки... Немає слів", – поділився Арсеній.

Згодом українці, що прийшли до меморіалу в Панкові, вирушили на більш людний мітинг у центрі Берліна. Там до радянського меморіалу пропустили лише тих, хто попередньо зареєструвався в українському посольстві.

"Коли ми почали розкладати великий прапор України, до нас одразу підійшла поліція і почала нас змушувати його згортати – навіть, попри присутність дипломатів. На їхню думку, він був занадто великим і провокативним", – розповідає Арсеній.

Втім, за його словами, одна перемога цього дня в Берліні все ж була за українцями, адже росіяни, побавши масштаб українського мітингу, скасували свій марш у центрі міста.

"Залишається сподіватись, що колись німецька, здебільшого політична, байдужість зміниться не на "стурбованість" або "найвищу стурбованість", а на реальну допомогу Україні – Маріуполю, людям з Азовсталі – всім тим, хто помирає за спокійне та безпечне життя в Європі.

Що Німеччина відмовиться від кривавої нафти та газу й допоможе зброєю", – ділиться хлопець.