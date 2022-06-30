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Україна повертає полонених, Росія б'є по Лисичанську. 127 день великої війни

"Українська правда"Четвер, 30 червня 2022, 09:00

127 день українська армія стримує російське вторгнення.

Лінія фронту тягнеться від Харківщини до Херсонщини. Найгарячішою ділянкою вже місяць лишається Луганщина, нині це Лисичанськ – останнє велике місто в області, яке перебуває під контролем ЗСУ.

Упродовж 25-29 червня Росія активно обстрілює ракетами українські міста, зокрема Миколаїв, де вчора росіяни зруйнували п'ятиповерхівку.

Соцмережами продовжують ширитися пости з хештегами #Russiaisaterroriststate.

УП стежить за всіма подіями війни в цьому текстовому онлайні.

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17:15

Повідомляє розвідка:

На території так званого Придністров’я місцева влада почала агітувати йти служити до Збройних сил Росії за контрактом.

Тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру вишів і були зараховані в запас з присвоєнням офіцерського звання.

17:10

Під час розбору завалів на території ТЦ "Амстор" у Кременчуці, який 27 червня обстріляли росіяни, виявили 22 фрагменти тіл. Підтведжено загибель 18 осіб.

 
 
 
16:56

Прем’єр Британії Боріс Джонсон:

"Я вважаю, що в України є те, що необхідно, щоби відкинути Росію до тих кордонів, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це – саме той результат, якого, як каже Володимир Зеленський, він планує досягнути."

16:50

16:45

⚡ Президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні.

Йдеться про допомогу на 800 мільйонів доларів. Вона включатиме сучасні західні системи протиповітряної оборони.

16:41

16:14

❗Україна розриває дипвідносини із Сирією.

Напередодні Сирійська Арабська Республіка вирішила визнати т.зв. "незалежність" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.

16:12

16:04

Центр національного спротиву:

Російські окупанти в Херсонській області змушують державні та комунальні установи переходити на розрахунок у рублях.

15:54

Російські війська знову обстріляли місто Слов’янськ Донецької області. 6 людей отримали поранення.

 
15:36

Греція заявила, що готова запропонувати свої кораблі для вивезення українського зерна, заблокованого Росією.

15:23

Росіяни самі звітують про свої злочини.

Окупаційна "влада" Запорізької області каже: з порту Бердянська відправилося перше судно з зерном. Загарбники крадуть його в українських фермерів.

15:17

15:08

15:04

Генсек НАТО Єнс Столтенберг:

"НАТО зараз має завдання допомогти Україні з переходом на сучасне озброєння натівського зразка. І звичайно, у нас немає списку обладнання, яке ми виключаємо з цього."

15:01

Як ЗСУ виганяли росіян зі Зміїного

14:36

29 червня російський касетний снаряд прилетів у поле на Миколаївщині – касетні елементи розсипалися на сусідні поля, і почалася велика пожежа.

Поле місцевого аграрія Сергія, якого випадково зустріла "Українська правда", вигоріло вщент. На чотирьох гектарах Сергій впродовж 4 років вирощував ячмінь. 

14:18

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак:

"На Зміїному росіян більше немає. ЗСУ провели чудову операцію та вибили їх. 

На Росії кажуть про буцімто виведення військ з острова Зміїний і подають це як "жест доброї волі". Мовляв, Росія так не перешкоджає гуманітарним коридорам для вивезення українського зерна. Але все це – суцільний фейк. 

По-перше, ЗСУ вибили росіян з острова Зміїний. По-друге, росіяни обстрілюють склади із нашим зерном. Вранці був обстріляний склад у Дніпропетровській області". 

14:09

Збройні сили України звільнили село Потьомкіне у Херсонській області.

"Село Потьомкіно Херсонської області під контролем ЗСУ. Військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також "вполювали" одного "Тигра"".

13:46

🇬🇧 Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що повністю витіснити російські війська з України є реалістичною метою.

 
13:30

🤡🤡🤡 Російський чиновник в інтервʼю пропагандистам розповів, що на економічний форум в Пітері таємно приїжджали бізнесмени з заходу.

"Для того, щоб їх ніхто не помітив і не впізнав, вони вдавалися до маскування – перуки, маски, плащі", – запевняє він.

13:14

Міжнародна організація Amnesty International після розслідування дійшла висновку, що російські військові 16 березня свідомо завдали удару по драмтеатру в Маріуполі: знали, що там переховуються люди, – але пішли на воєнний злочин.

 
12:56

Служба безпеки України затримала агента загарбників, який збирав дані про позиції українських військових та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівські області на кордоні з Росією.

 
 
12:35

🇸🇪 Уряд Швеції готується погодити п’ятий пакет військової допомоги для України — у ньому передбачені протитанкова зброя, кулемети та обладнання для розмінування

12:12

Рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї загиблої в Золочеві на Харківщині під завалами зруйнованого окупантами будинку.

 
11:43

UPD 😁 Росіяни втекли зі Зміїного — Міноборони РФ знову каже про "жест доброї волі"

🐍 ОК "Південь" заявляє, що російська армія поспіхом евакуює залишки гарнізону з острова Зміїний після ударів українських військових по ньому.

 
11:26

Із Севастополя в море вивели п’ять підводних човнів із семи, які перебувають у складі Чорноморського флоту Росії.

 
11:18

Їм нас не перемогти! Подивіться як ця маленька дівчинка мужньо проходить усі потрібні процедури, наспівуючи гімн.

11:00

В Білорусі почали масово розсилати повістки з наказом прибути військовозобов'язаних до військкоматів, не вказуючи причини.

 
10:42

Російські бомбардувальники Ту-22М3 запустили ракети по ТЦ "Амстор" у Кременчуку з повітряного простору Курської області РФ. - СБУ

СБУ також показала відео з обстрілу заводу – на ньому теж видно, що жодних складів із військовою технікою там не було, завод виробляв асфальтозмішувальні установки.

 

10:19

У Польщі зібрали перший мільйон злотих на купівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для України.

Лічильник на офіційному сайті акції наразі показує близько 1 078 000 злотих.

 
09:57

Кількість жертв влучання ракети окупантів у Миколаєві в багатоповерхівку зросла з 4 до 6 чоловік

 
09:33

Російські загарбники не полишають наміру захопити місто Лисичанськ у Луганській області – у результаті численних авіаударів знищений відділок поліції та пошкоджена територію НПЗ.

 
 
 
 
09:23

🔥 Росія у війні з Україною вже втратила 35 600 військових, 1 573 танки, 143 крилатих ракети та 104 засоби ППО

 
09:15

Доброго ранку 💙 💛 

Що відбувалося, поки ми спали:

  • Луганщина: у результаті численних авіаударів окупанти знищили відділок поліції та пошкодили територію НПЗ у Лисичанську
  • Дніпропетровщина: росіяни поцілили у сільгосппідприємство та  знищили склад у Зеленодольську, де було 40 тонн зерна
  • острів Зміїїний: ЗСУ вразили ще один ворожий зенітно гарматно-ракетний комплекс  "Панцир - С1"
  • Херсонщина: росіяни атакували українські підрозділи у відвойованих населених пунктах Херсонщини – ЗСУ відбили ворожу атаку.

Теми: війна
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