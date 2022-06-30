127 день українська армія стримує російське вторгнення.

Лінія фронту тягнеться від Харківщини до Херсонщини. Найгарячішою ділянкою вже місяць лишається Луганщина, нині це Лисичанськ – останнє велике місто в області, яке перебуває під контролем ЗСУ.

Упродовж 25-29 червня Росія активно обстрілює ракетами українські міста, зокрема Миколаїв, де вчора росіяни зруйнували п'ятиповерхівку.

Соцмережами продовжують ширитися пости з хештегами #Russiaisaterroriststate.

УП стежить за всіма подіями війни в цьому текстовому онлайні.

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