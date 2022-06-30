Україна повертає полонених, Росія б'є по Лисичанську. 127 день великої війни
127 день українська армія стримує російське вторгнення.
Лінія фронту тягнеться від Харківщини до Херсонщини. Найгарячішою ділянкою вже місяць лишається Луганщина, нині це Лисичанськ – останнє велике місто в області, яке перебуває під контролем ЗСУ.
Упродовж 25-29 червня Росія активно обстрілює ракетами українські міста, зокрема Миколаїв, де вчора росіяни зруйнували п'ятиповерхівку.
Соцмережами продовжують ширитися пости з хештегами #Russiaisaterroriststate.
УП стежить за всіма подіями війни в цьому текстовому онлайні.
Повідомляє розвідка:
На території так званого Придністров’я місцева влада почала агітувати йти служити до Збройних сил Росії за контрактом.
Тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру вишів і були зараховані в запас з присвоєнням офіцерського звання.
Під час розбору завалів на території ТЦ "Амстор" у Кременчуці, який 27 червня обстріляли росіяни, виявили 22 фрагменти тіл. Підтведжено загибель 18 осіб.
Прем’єр Британії Боріс Джонсон:
"Я вважаю, що в України є те, що необхідно, щоби відкинути Росію до тих кордонів, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це – саме той результат, якого, як каже Володимир Зеленський, він планує досягнути."
⚡ Президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні.
Йдеться про допомогу на 800 мільйонів доларів. Вона включатиме сучасні західні системи протиповітряної оборони.
❗Україна розриває дипвідносини із Сирією.
Напередодні Сирійська Арабська Республіка вирішила визнати т.зв. "незалежність" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.
Центр національного спротиву:
Російські окупанти в Херсонській області змушують державні та комунальні установи переходити на розрахунок у рублях.
Російські війська знову обстріляли місто Слов’янськ Донецької області. 6 людей отримали поранення.
Греція заявила, що готова запропонувати свої кораблі для вивезення українського зерна, заблокованого Росією.
Росіяни самі звітують про свої злочини.
Окупаційна "влада" Запорізької області каже: з порту Бердянська відправилося перше судно з зерном. Загарбники крадуть його в українських фермерів.
Все йде за планом? Знову як жест «доброї волі» російські війська тікають з о. Зміїний, підтвердили в Міноборони Рф. Тобто для того, щоб «закохати» Москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів – більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z… pic.twitter.com/qpXUjeVQyP— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 30, 2022
Генсек НАТО Єнс Столтенберг:
"НАТО зараз має завдання допомогти Україні з переходом на сучасне озброєння натівського зразка. І звичайно, у нас немає списку обладнання, яке ми виключаємо з цього."
Як ЗСУ виганяли росіян зі Зміїного
29 червня російський касетний снаряд прилетів у поле на Миколаївщині – касетні елементи розсипалися на сусідні поля, і почалася велика пожежа.
Поле місцевого аграрія Сергія, якого випадково зустріла "Українська правда", вигоріло вщент. На чотирьох гектарах Сергій впродовж 4 років вирощував ячмінь.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак:
"На Зміїному росіян більше немає. ЗСУ провели чудову операцію та вибили їх.
На Росії кажуть про буцімто виведення військ з острова Зміїний і подають це як "жест доброї волі". Мовляв, Росія так не перешкоджає гуманітарним коридорам для вивезення українського зерна. Але все це – суцільний фейк.
По-перше, ЗСУ вибили росіян з острова Зміїний. По-друге, росіяни обстрілюють склади із нашим зерном. Вранці був обстріляний склад у Дніпропетровській області".
Збройні сили України звільнили село Потьомкіне у Херсонській області.
"Село Потьомкіно Херсонської області під контролем ЗСУ. Військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також "вполювали" одного "Тигра"".
🇬🇧 Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що повністю витіснити російські війська з України є реалістичною метою.
🤡🤡🤡 Російський чиновник в інтервʼю пропагандистам розповів, що на економічний форум в Пітері таємно приїжджали бізнесмени з заходу.
"Для того, щоб їх ніхто не помітив і не впізнав, вони вдавалися до маскування – перуки, маски, плащі", – запевняє він.
Міжнародна організація Amnesty International після розслідування дійшла висновку, що російські військові 16 березня свідомо завдали удару по драмтеатру в Маріуполі: знали, що там переховуються люди, – але пішли на воєнний злочин.
Служба безпеки України затримала агента загарбників, який збирав дані про позиції українських військових та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівські області на кордоні з Росією.
🇸🇪 Уряд Швеції готується погодити п’ятий пакет військової допомоги для України — у ньому передбачені протитанкова зброя, кулемети та обладнання для розмінування
Рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї загиблої в Золочеві на Харківщині під завалами зруйнованого окупантами будинку.
Із Севастополя в море вивели п’ять підводних човнів із семи, які перебувають у складі Чорноморського флоту Росії.
Їм нас не перемогти! Подивіться як ця маленька дівчинка мужньо проходить усі потрібні процедури, наспівуючи гімн.
How are "they" going to enslave this nation?— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 30, 2022
Where even a little girl who suffered from the russian bombing sings the national anthem in the hospital! pic.twitter.com/PFGIgNn10U
В Білорусі почали масово розсилати повістки з наказом прибути військовозобов'язаних до військкоматів, не вказуючи причини.
Російські бомбардувальники Ту-22М3 запустили ракети по ТЦ "Амстор" у Кременчуку з повітряного простору Курської області РФ. - СБУ
СБУ також показала відео з обстрілу заводу – на ньому теж видно, що жодних складів із військовою технікою там не було, завод виробляв асфальтозмішувальні установки.
У Польщі зібрали перший мільйон злотих на купівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для України.
Лічильник на офіційному сайті акції наразі показує близько 1 078 000 злотих.
Кількість жертв влучання ракети окупантів у Миколаєві в багатоповерхівку зросла з 4 до 6 чоловік
Російські загарбники не полишають наміру захопити місто Лисичанськ у Луганській області – у результаті численних авіаударів знищений відділок поліції та пошкоджена територію НПЗ.
🔥 Росія у війні з Україною вже втратила 35 600 військових, 1 573 танки, 143 крилатих ракети та 104 засоби ППО
Доброго ранку 💙 💛
Що відбувалося, поки ми спали:
- Луганщина: у результаті численних авіаударів окупанти знищили відділок поліції та пошкодили територію НПЗ у Лисичанську
- Дніпропетровщина: росіяни поцілили у сільгосппідприємство та знищили склад у Зеленодольську, де було 40 тонн зерна
- острів Зміїїний: ЗСУ вразили ще один ворожий зенітно гарматно-ракетний комплекс "Панцир - С1"
- Херсонщина: росіяни атакували українські підрозділи у відвойованих населених пунктах Херсонщини – ЗСУ відбили ворожу атаку.