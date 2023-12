Росія засипає Україну ракетами. 126-й день великої війни

Шестирічна дівчинка загинула від російського ракетного удару в місті Очаків на півдні України. Обережно, на фото тіло дівчинки.

The six-year-old girl killed by russian missile strike in the city of #Ochakiv, Southern Ukraine.

russia wants to kill.

We want to live.

There is no compromise. pic.twitter.com/2t6EBEznGe