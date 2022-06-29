Росія засипає Україну ракетами. 126-й день великої війни

126 день українська армія стримує російське вторгнення.

Лінія фронту тягнеться від Харківщини до Херсонщини. Найгарячішою ділянкою вже місяць лишається Луганщина, нині це Лисичанськ – останнє велике місто в області, яке перебуває під контролем ЗСУ.

Сєвєродонецьк, за який з кінця травня йшли тяжкі бої, з 25 червня є окупованим.

Упродовж 25-28 червня Росія фактично засипає українські міста ракетами. Горять торгівельні центри, садочки, стадіони. Вмирають українці.

Соцмережами продовжують ширитися пости з хештегами #Russiaisaterroriststate.

УП стежить за всіма подіями війни в цьому текстовому онлайні.

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