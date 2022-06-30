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Украина освободила остров Змеиный. Главное за 127 день войны. ОНЛАЙН

"Украинская правда"Четверг, 30 июня 2022, 09:00

127 день українська армія стримує російське вторгнення.

Лінія фронту тягнеться від Харківщини до Херсонщини. Найгарячішою ділянкою вже місяць лишається Луганщина, нині це Лисичанськ – останнє велике місто в області, яке перебуває під контролем ЗСУ.

В рамках найбільшого з 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".

Упродовж 25-29 червня Росія активно обстрілює ракетами українські міста, зокрема Миколаїв, де вчора росіяни зруйнували п'ятиповерхівку.

Соцмережами продовжують ширитися пости з хештегами #Russiaisaterroriststate.

УП стежить за всіма подіями війни в цьому текстовому онлайні.

Читайте хроніку попереднього воєнного дня

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00:20

23:16

Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні?

  • Безперечно, головне слово сьогодні – Зміїний.
    Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям "Альфи", вдячний нашим артилерістам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія". 

    Острів Зміїний – це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі. Це ще не гарантує безпеку, це ще не гарантує, що ворог не повернеться. Але це вже значно обмежує дії окупантів.

  • Ситуація на Донбасі залишається найбільш жорсткою, надзвичайно тяжкою. Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається – вони дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по нам: по Луганщині, по Донеччині. 

  • Сполучені Штати оголосили сьогодні про новий пакет підтримки для України, передусім оборонної. Я вдячний Президенту Байдену за цю допомогу.

  • Сьогодні відбувся ще один значний крок у нашому зближенні з Європейським Союзом – Україна почала суттєвий експорт електрики на територію ЄС, в Румунію. 

    За рахунок української електрики може бути заміщена суттєва частина російського газу, який споживають європейці. Тобто це питання не просто експортної виручки для нас, це питання безпеки для всієї Європи.

  • Сьогодні завершується головування Франції в Раді ЄС. Історичний період, коли ми отримали кандидатство. Європа стала сильнішою за цей час. Починається головування Чехії, і я вдячний нашим чеським партнерам за те, що серед пріоритетів свого головування вони визначили відбудову України. Дійсно важливо – почати відбудову якнайшвидше на тій території, яка вже звільнена.

23:07

22:38

Наслідки ворожої атаки по Дніпропетровщині. Росіяни вранці нанесли удари по Зеленодольську і Великій Костромці.

Зруйноване складське приміщення, понад півтора десятки одиниць сільськогосподарської техніки, нежитлову будівлю в дачному товаристві, п‘ять вуликів. Окрім цього, пошкоджено три будівлі, серед яких приміщення сільського клубу, і лінію електропередач. На щастя, минулося без постраждалих.

Джерело: Микола Лукашук
 Джерело: Микола Лукашук 
21:38

Maxar опублікував свіжі супутникові знімки українського острова Зміїний, звільненого від російських окупантів

 

 

 
20:58

Росіяни у четвер вдарили по Одещині двома ракетами

20:30

19:44

❗Європейський Союз засуджує викрадення російськими загарбницькими силами мера Херсона Ігоря Колихаєва та інших українців та вимагає ззвільнення всіх затриманих і викрадених українських цивільних осіб.

19:18

Зведення Генштабу

🔺На Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції наших військ в районі міста Лисичанськ. Веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу.

Вів штурмові дії в районах північно-східної частини Лисичанского НПЗ, населеного пункту Тополівка та північної частини населених пунктів Вовчоярівка і Малорязанцеве, частково має успіх, утримує під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

Наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили окупантів відійти.

🔺На Харківському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих позицій. Завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки і Одноробівки та ракетного удару по місту Харків.

Спробу ворожих штурмових дій у напрямку Кочубеївка – Дементіївка українські воїни одразу придушили.

Противник обстрілював з артилерії райони населених пунктів Питомник, Дементіївка, Іванівка, Рубіжне, Явірське, Петрівка, Руські Тишки та Кутузівка. Також, вів повітряну розвідку БпЛА типу "Орлан-10" поблизу Прудянки і Руської Лозової.

🔺На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи перегруповуються. Штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка українські воїни успішно відбили. Противник відійшов. Вів штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне, успіху не мав.

Ворожі обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Вірнопілля та Червона Поляна.

🔺На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Тетянівка.

🔺На Бахмутському напрямку противник завдав ракетно-авіаційного удару в районі населеного пункту Соледар. Здійснив артилерійські обстріли районів Білогорівки, Покровського, Клиновеого та Новолуганського.

Усі спроби наступальних та штурмових дій окупантів в напрямках Миколаївка – Спірне, Володимирівка – Покровське, Доломітне – Вуглегірська ТЕС українські захисники успішно припинили.

🔺На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли позицій із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав ракетного удару по околицях Авдіївки. Вів повітряну розвідку БпЛА типу "Орлан-10".

🔺На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. Очікується проведення ротації одного із загонів спеціального призначення, що виконує завдання у районі населеного пункту Пінськ. Також підрозділи збройних сил республіки Білорусь застосовують комплекси радіоелектронної боротьби в прикордонних районах з Волинською областю.

🔺На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог здійснив артилерійські обстріли українських позицій. Вів повітряну розвідку БпЛА в районі села Кисла Дубина. Також відзначається розгортання комплексів радіоелектронної боротьби неподалік населеного пункту Олешня Курської області.

🔺На Південнобузькому напрямку окупанти продовжували обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Веселий Кут, Червоний Яр, Кобзарці, Любомирівка, Посад-Покровське та Лупареве. Вели повітряну розвідку. Зафіксовано роботу засобів радіоелектронної боротьби поблизу Великої Олександрівки.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

🔺Не витримавши вогневого впливу наших артилерійських, ракетних та авіаційних підрозділів, російські окупанти залишили острів Зміїний. Таким чином Одещину повністю звільнено.

18:59

❄Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко говорить, що на містян чекає найгірша зима. Оскільки в місті не буде відновлено централізоване опалення. Також не буде централізованого постачання дрів чи вугілля.

18:30
18:16

За даними Міноборони, росіяни знімають зі зберігання стару техніку на всій території Росії, включно з найвіддаленішими регіонами, такими як Калінінградська область, а також острів Сахалін.

17:49

⚛Українська делегація атомників влаштувала демарш на міжнародній конференції МАГАТЕ у Відні під час виступу представника Росії.

Перед тим, як покинути залу засідань, представники України нагадали присутнім, що вперше в історії атомної енергетики РФ захопила атомну електростанцію в нашій країні, окупанти викрадають працівників АЕС та членів їхніх сімей, обстрілюють атомну електростанцію, випускають у безпосередній близькості до АЕС ракети.

 
17:15

Повідомляє розвідка:

На території так званого Придністров’я місцева влада почала агітувати йти служити до Збройних сил Росії за контрактом.

Тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру вишів і були зараховані в запас з присвоєнням офіцерського звання.

17:10

Під час розбору завалів на території ТЦ "Амстор" у Кременчуці, який 27 червня обстріляли росіяни, виявили 22 фрагменти тіл. Підтведжено загибель 18 осіб.

 
 
 
16:56

Прем’єр Британії Боріс Джонсон:

"Я вважаю, що в України є те, що необхідно, щоби відкинути Росію до тих кордонів, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це – саме той результат, якого, як каже Володимир Зеленський, він планує досягнути."

16:50

16:45

⚡ Президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні.

Йдеться про допомогу на 800 мільйонів доларів. Вона включатиме сучасні західні системи протиповітряної оборони.

16:41

16:14

❗Україна розриває дипвідносини із Сирією.

Напередодні Сирійська Арабська Республіка вирішила визнати т.зв. "незалежність" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.

16:12

16:04

Центр національного спротиву:

Російські окупанти в Херсонській області змушують державні та комунальні установи переходити на розрахунок у рублях.

15:54

Російські війська знову обстріляли місто Слов’янськ Донецької області. 6 людей отримали поранення.

 
15:36

Греція заявила, що готова запропонувати свої кораблі для вивезення українського зерна, заблокованого Росією.

15:23

Росіяни самі звітують про свої злочини.

Окупаційна "влада" Запорізької області каже: з порту Бердянська відправилося перше судно з зерном. Загарбники крадуть його в українських фермерів.

15:17

15:08

15:04

Генсек НАТО Єнс Столтенберг:

"НАТО зараз має завдання допомогти Україні з переходом на сучасне озброєння натівського зразка. І звичайно, у нас немає списку обладнання, яке ми виключаємо з цього."

15:01

Як ЗСУ виганяли росіян зі Зміїного

14:36

29 червня російський касетний снаряд прилетів у поле на Миколаївщині – касетні елементи розсипалися на сусідні поля, і почалася велика пожежа.

Поле місцевого аграрія Сергія, якого випадково зустріла "Українська правда", вигоріло вщент. На чотирьох гектарах Сергій впродовж 4 років вирощував ячмінь. 

14:18

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак:

"На Зміїному росіян більше немає. ЗСУ провели чудову операцію та вибили їх. 

На Росії кажуть про буцімто виведення військ з острова Зміїний і подають це як "жест доброї волі". Мовляв, Росія так не перешкоджає гуманітарним коридорам для вивезення українського зерна. Але все це – суцільний фейк. 

По-перше, ЗСУ вибили росіян з острова Зміїний. По-друге, росіяни обстрілюють склади із нашим зерном. Вранці був обстріляний склад у Дніпропетровській області". 

14:09

Збройні сили України звільнили село Потьомкіне у Херсонській області.

"Село Потьомкіно Херсонської області під контролем ЗСУ. Військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також "вполювали" одного "Тигра"".

13:46

🇬🇧 Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що повністю витіснити російські війська з України є реалістичною метою.

 
13:30

🤡🤡🤡 Російський чиновник в інтервʼю пропагандистам розповів, що на економічний форум в Пітері таємно приїжджали бізнесмени з заходу.

"Для того, щоб їх ніхто не помітив і не впізнав, вони вдавалися до маскування – перуки, маски, плащі", – запевняє він.

13:14

Міжнародна організація Amnesty International після розслідування дійшла висновку, що російські військові 16 березня свідомо завдали удару по драмтеатру в Маріуполі: знали, що там переховуються люди, – але пішли на воєнний злочин.

 
12:56

Служба безпеки України затримала агента загарбників, який збирав дані про позиції українських військових та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівські області на кордоні з Росією.

 
 
12:35

🇸🇪 Уряд Швеції готується погодити п’ятий пакет військової допомоги для України — у ньому передбачені протитанкова зброя, кулемети та обладнання для розмінування

12:12

Рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї загиблої в Золочеві на Харківщині під завалами зруйнованого окупантами будинку.

 
11:43

UPD 😁 Росіяни втекли зі Зміїного — Міноборони РФ знову каже про "жест доброї волі"

🐍 ОК "Південь" заявляє, що російська армія поспіхом евакуює залишки гарнізону з острова Зміїний після ударів українських військових по ньому.

 
11:26

Із Севастополя в море вивели п’ять підводних човнів із семи, які перебувають у складі Чорноморського флоту Росії.

 
11:18

Їм нас не перемогти! Подивіться як ця маленька дівчинка мужньо проходить усі потрібні процедури, наспівуючи гімн.

11:00

В Білорусі почали масово розсилати повістки з наказом прибути військовозобов'язаних до військкоматів, не вказуючи причини.

 
10:42

Російські бомбардувальники Ту-22М3 запустили ракети по ТЦ "Амстор" у Кременчуку з повітряного простору Курської області РФ. - СБУ

СБУ також показала відео з обстрілу заводу – на ньому теж видно, що жодних складів із військовою технікою там не було, завод виробляв асфальтозмішувальні установки.

 

10:19

У Польщі зібрали перший мільйон злотих на купівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для України.

Лічильник на офіційному сайті акції наразі показує близько 1 078 000 злотих.

 
09:57

Кількість жертв влучання ракети окупантів у Миколаєві в багатоповерхівку зросла з 4 до 6 чоловік

 
09:33

Російські загарбники не полишають наміру захопити місто Лисичанськ у Луганській області – у результаті численних авіаударів знищений відділок поліції та пошкоджена територію НПЗ.

 
 
 
 
09:23

🔥 Росія у війні з Україною вже втратила 35 600 військових, 1 573 танки, 143 крилатих ракети та 104 засоби ППО

 
09:15

Доброго ранку 💙 💛 

Що відбувалося, поки ми спали:

  • Луганщина: у результаті численних авіаударів окупанти знищили відділок поліції та пошкодили територію НПЗ у Лисичанську
  • Дніпропетровщина: росіяни поцілили у сільгосппідприємство та  знищили склад у Зеленодольську, де було 40 тонн зерна
  • острів Зміїїний: ЗСУ вразили ще один ворожий зенітно гарматно-ракетний комплекс  "Панцир - С1"
  • Херсонщина: росіяни атакували українські підрозділи у відвойованих населених пунктах Херсонщини – ЗСУ відбили ворожу атаку.

Темы: война
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