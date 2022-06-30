Украина освободила остров Змеиный. Главное за 127 день войны. ОНЛАЙН
127 день українська армія стримує російське вторгнення.
Лінія фронту тягнеться від Харківщини до Херсонщини. Найгарячішою ділянкою вже місяць лишається Луганщина, нині це Лисичанськ – останнє велике місто в області, яке перебуває під контролем ЗСУ.
В рамках найбільшого з 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".
Упродовж 25-29 червня Росія активно обстрілює ракетами українські міста, зокрема Миколаїв, де вчора росіяни зруйнували п'ятиповерхівку.
Соцмережами продовжують ширитися пости з хештегами #Russiaisaterroriststate.
УП стежить за всіма подіями війни в цьому текстовому онлайні.
Читайте хроніку попереднього воєнного дня
⚖️ На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 30, 2022
⚔️ Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде.
Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні?
- Безперечно, головне слово сьогодні – Зміїний.
Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям "Альфи", вдячний нашим артилерістам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія".
Острів Зміїний – це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі. Це ще не гарантує безпеку, це ще не гарантує, що ворог не повернеться. Але це вже значно обмежує дії окупантів.
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Ситуація на Донбасі залишається найбільш жорсткою, надзвичайно тяжкою. Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається – вони дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по нам: по Луганщині, по Донеччині.
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Сполучені Штати оголосили сьогодні про новий пакет підтримки для України, передусім оборонної. Я вдячний Президенту Байдену за цю допомогу.
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Сьогодні відбувся ще один значний крок у нашому зближенні з Європейським Союзом – Україна почала суттєвий експорт електрики на територію ЄС, в Румунію.
За рахунок української електрики може бути заміщена суттєва частина російського газу, який споживають європейці. Тобто це питання не просто експортної виручки для нас, це питання безпеки для всієї Європи.
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Сьогодні завершується головування Франції в Раді ЄС. Історичний період, коли ми отримали кандидатство. Європа стала сильнішою за цей час. Починається головування Чехії, і я вдячний нашим чеським партнерам за те, що серед пріоритетів свого головування вони визначили відбудову України. Дійсно важливо – почати відбудову якнайшвидше на тій території, яка вже звільнена.
Наслідки ворожої атаки по Дніпропетровщині. Росіяни вранці нанесли удари по Зеленодольську і Великій Костромці.
Зруйноване складське приміщення, понад півтора десятки одиниць сільськогосподарської техніки, нежитлову будівлю в дачному товаристві, п‘ять вуликів. Окрім цього, пошкоджено три будівлі, серед яких приміщення сільського клубу, і лінію електропередач. На щастя, минулося без постраждалих.
|Джерело: Микола Лукашук
|Джерело: Микола Лукашук
Maxar опублікував свіжі супутникові знімки українського острова Зміїний, звільненого від російських окупантів
Росіяни у четвер вдарили по Одещині двома ракетами
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❗Європейський Союз засуджує викрадення російськими загарбницькими силами мера Херсона Ігоря Колихаєва та інших українців та вимагає ззвільнення всіх затриманих і викрадених українських цивільних осіб.
Зведення Генштабу
🔺На Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції наших військ в районі міста Лисичанськ. Веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу.
Вів штурмові дії в районах північно-східної частини Лисичанского НПЗ, населеного пункту Тополівка та північної частини населених пунктів Вовчоярівка і Малорязанцеве, частково має успіх, утримує під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.
Наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили окупантів відійти.
🔺На Харківському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих позицій. Завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки і Одноробівки та ракетного удару по місту Харків.
Спробу ворожих штурмових дій у напрямку Кочубеївка – Дементіївка українські воїни одразу придушили.
Противник обстрілював з артилерії райони населених пунктів Питомник, Дементіївка, Іванівка, Рубіжне, Явірське, Петрівка, Руські Тишки та Кутузівка. Також, вів повітряну розвідку БпЛА типу "Орлан-10" поблизу Прудянки і Руської Лозової.
🔺На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи перегруповуються. Штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка українські воїни успішно відбили. Противник відійшов. Вів штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне, успіху не мав.
Ворожі обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Вірнопілля та Червона Поляна.
🔺На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Тетянівка.
🔺На Бахмутському напрямку противник завдав ракетно-авіаційного удару в районі населеного пункту Соледар. Здійснив артилерійські обстріли районів Білогорівки, Покровського, Клиновеого та Новолуганського.
Усі спроби наступальних та штурмових дій окупантів в напрямках Миколаївка – Спірне, Володимирівка – Покровське, Доломітне – Вуглегірська ТЕС українські захисники успішно припинили.
🔺На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли позицій із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав ракетного удару по околицях Авдіївки. Вів повітряну розвідку БпЛА типу "Орлан-10".
🔺На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. Очікується проведення ротації одного із загонів спеціального призначення, що виконує завдання у районі населеного пункту Пінськ. Також підрозділи збройних сил республіки Білорусь застосовують комплекси радіоелектронної боротьби в прикордонних районах з Волинською областю.
🔺На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог здійснив артилерійські обстріли українських позицій. Вів повітряну розвідку БпЛА в районі села Кисла Дубина. Також відзначається розгортання комплексів радіоелектронної боротьби неподалік населеного пункту Олешня Курської області.
🔺На Південнобузькому напрямку окупанти продовжували обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Веселий Кут, Червоний Яр, Кобзарці, Любомирівка, Посад-Покровське та Лупареве. Вели повітряну розвідку. Зафіксовано роботу засобів радіоелектронної боротьби поблизу Великої Олександрівки.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
🔺Не витримавши вогневого впливу наших артилерійських, ракетних та авіаційних підрозділів, російські окупанти залишили острів Зміїний. Таким чином Одещину повністю звільнено.
❄Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко говорить, що на містян чекає найгірша зима. Оскільки в місті не буде відновлено централізоване опалення. Також не буде централізованого постачання дрів чи вугілля.
⚡«За Бучу, Ірпінь, побратимів»⚡— НГУ (@ng_ukraine) June 30, 2022
Самохідна артилерійська установка «Гвоздика» в умілих руках нацгвардійців безвідмовно спрацьовує та нещадно нищить ворога💪🏼#НГУ #Нацгвардія #Україна #2022 #Ukraine #ukrainewar #stopwarinukraine #stoprussia #stoprussianaggression #StopWar pic.twitter.com/K2HL3XC4na
За даними Міноборони, росіяни знімають зі зберігання стару техніку на всій території Росії, включно з найвіддаленішими регіонами, такими як Калінінградська область, а також острів Сахалін.
⚛Українська делегація атомників влаштувала демарш на міжнародній конференції МАГАТЕ у Відні під час виступу представника Росії.
Перед тим, як покинути залу засідань, представники України нагадали присутнім, що вперше в історії атомної енергетики РФ захопила атомну електростанцію в нашій країні, окупанти викрадають працівників АЕС та членів їхніх сімей, обстрілюють атомну електростанцію, випускають у безпосередній близькості до АЕС ракети.
Повідомляє розвідка:
На території так званого Придністров’я місцева влада почала агітувати йти служити до Збройних сил Росії за контрактом.
Тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру вишів і були зараховані в запас з присвоєнням офіцерського звання.
Під час розбору завалів на території ТЦ "Амстор" у Кременчуці, який 27 червня обстріляли росіяни, виявили 22 фрагменти тіл. Підтведжено загибель 18 осіб.
Прем’єр Британії Боріс Джонсон:
"Я вважаю, що в України є те, що необхідно, щоби відкинути Росію до тих кордонів, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це – саме той результат, якого, як каже Володимир Зеленський, він планує досягнути."
⚡ Президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні.
Йдеться про допомогу на 800 мільйонів доларів. Вона включатиме сучасні західні системи протиповітряної оборони.
❗Україна розриває дипвідносини із Сирією.
Напередодні Сирійська Арабська Республіка вирішила визнати т.зв. "незалежність" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.
Центр національного спротиву:
Російські окупанти в Херсонській області змушують державні та комунальні установи переходити на розрахунок у рублях.
Російські війська знову обстріляли місто Слов’янськ Донецької області. 6 людей отримали поранення.
Греція заявила, що готова запропонувати свої кораблі для вивезення українського зерна, заблокованого Росією.
Росіяни самі звітують про свої злочини.
Окупаційна "влада" Запорізької області каже: з порту Бердянська відправилося перше судно з зерном. Загарбники крадуть його в українських фермерів.
Все йде за планом? Знову як жест «доброї волі» російські війська тікають з о. Зміїний, підтвердили в Міноборони Рф. Тобто для того, щоб «закохати» Москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів – більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z… pic.twitter.com/qpXUjeVQyP— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 30, 2022
Генсек НАТО Єнс Столтенберг:
"НАТО зараз має завдання допомогти Україні з переходом на сучасне озброєння натівського зразка. І звичайно, у нас немає списку обладнання, яке ми виключаємо з цього."
Як ЗСУ виганяли росіян зі Зміїного
29 червня російський касетний снаряд прилетів у поле на Миколаївщині – касетні елементи розсипалися на сусідні поля, і почалася велика пожежа.
Поле місцевого аграрія Сергія, якого випадково зустріла "Українська правда", вигоріло вщент. На чотирьох гектарах Сергій впродовж 4 років вирощував ячмінь.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак:
"На Зміїному росіян більше немає. ЗСУ провели чудову операцію та вибили їх.
На Росії кажуть про буцімто виведення військ з острова Зміїний і подають це як "жест доброї волі". Мовляв, Росія так не перешкоджає гуманітарним коридорам для вивезення українського зерна. Але все це – суцільний фейк.
По-перше, ЗСУ вибили росіян з острова Зміїний. По-друге, росіяни обстрілюють склади із нашим зерном. Вранці був обстріляний склад у Дніпропетровській області".
Збройні сили України звільнили село Потьомкіне у Херсонській області.
"Село Потьомкіно Херсонської області під контролем ЗСУ. Військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також "вполювали" одного "Тигра"".
🇬🇧 Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що повністю витіснити російські війська з України є реалістичною метою.
🤡🤡🤡 Російський чиновник в інтервʼю пропагандистам розповів, що на економічний форум в Пітері таємно приїжджали бізнесмени з заходу.
"Для того, щоб їх ніхто не помітив і не впізнав, вони вдавалися до маскування – перуки, маски, плащі", – запевняє він.
Міжнародна організація Amnesty International після розслідування дійшла висновку, що російські військові 16 березня свідомо завдали удару по драмтеатру в Маріуполі: знали, що там переховуються люди, – але пішли на воєнний злочин.
Служба безпеки України затримала агента загарбників, який збирав дані про позиції українських військових та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівські області на кордоні з Росією.
🇸🇪 Уряд Швеції готується погодити п’ятий пакет військової допомоги для України — у ньому передбачені протитанкова зброя, кулемети та обладнання для розмінування
Рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї загиблої в Золочеві на Харківщині під завалами зруйнованого окупантами будинку.
Із Севастополя в море вивели п’ять підводних човнів із семи, які перебувають у складі Чорноморського флоту Росії.
Їм нас не перемогти! Подивіться як ця маленька дівчинка мужньо проходить усі потрібні процедури, наспівуючи гімн.
How are "they" going to enslave this nation?— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 30, 2022
Where even a little girl who suffered from the russian bombing sings the national anthem in the hospital! pic.twitter.com/PFGIgNn10U
В Білорусі почали масово розсилати повістки з наказом прибути військовозобов'язаних до військкоматів, не вказуючи причини.
Російські бомбардувальники Ту-22М3 запустили ракети по ТЦ "Амстор" у Кременчуку з повітряного простору Курської області РФ. - СБУ
СБУ також показала відео з обстрілу заводу – на ньому теж видно, що жодних складів із військовою технікою там не було, завод виробляв асфальтозмішувальні установки.
У Польщі зібрали перший мільйон злотих на купівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для України.
Лічильник на офіційному сайті акції наразі показує близько 1 078 000 злотих.
Кількість жертв влучання ракети окупантів у Миколаєві в багатоповерхівку зросла з 4 до 6 чоловік
Російські загарбники не полишають наміру захопити місто Лисичанськ у Луганській області – у результаті численних авіаударів знищений відділок поліції та пошкоджена територію НПЗ.
🔥 Росія у війні з Україною вже втратила 35 600 військових, 1 573 танки, 143 крилатих ракети та 104 засоби ППО
Доброго ранку 💙 💛
Що відбувалося, поки ми спали:
- Луганщина: у результаті численних авіаударів окупанти знищили відділок поліції та пошкодили територію НПЗ у Лисичанську
- Дніпропетровщина: росіяни поцілили у сільгосппідприємство та знищили склад у Зеленодольську, де було 40 тонн зерна
- острів Зміїїний: ЗСУ вразили ще один ворожий зенітно гарматно-ракетний комплекс "Панцир - С1"
- Херсонщина: росіяни атакували українські підрозділи у відвойованих населених пунктах Херсонщини – ЗСУ відбили ворожу атаку.