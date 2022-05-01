"Азов" откапывает людей из-под завалов, мир передает Украине оружие. 67 день войны

67 день великої війни Україна зустрічає широким фронтом і жорсткими боями на сході країни.

30 квітня з-під завалів заводу "Азовсталь" українські захисники дістали та передали на евакуацію в Запоріжжя перших 20 цивільних громадян. Втім поранених військових, на жаль, наразі не забирають.

Росія продовжує стріляти по Україні з ракет та артилерії. Деякі населені пункти Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей перебувають в окупації.

"Українська правда" кожен день записує головні події та оцінки в цьому тексті.

Хроніку попереднього дня читайте тут: РФ наступає на сході, Україна намагається розблокувати "Азовсталь". 66 день війни