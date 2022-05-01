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"Азов" откапывает людей из-под завалов, мир передает Украине оружие. 67 день войны

"Украинская правда"Воскресенье, 1 мая 2022, 05:30

67 день великої війни Україна зустрічає широким фронтом і жорсткими боями на сході країни. 

30 квітня з-під завалів заводу "Азовсталь" українські захисники дістали та передали на евакуацію в Запоріжжя перших 20 цивільних громадян. Втім поранених військових, на жаль, наразі не забирають.

Росія продовжує стріляти по Україні з ракет та артилерії. Деякі населені пункти Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей перебувають в окупації.

"Українська правда" кожен день записує головні події та оцінки в цьому тексті.

Хроніку попереднього дня читайте тут: РФ наступає на сході, Україна намагається розблокувати "Азовсталь". 66 день війни

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01:26

На цьому ми завершуємо наш онлайн. Повернемось за кілька годин.

Спокійної і мирної ночі, українці 🇺🇦

 
01:03

00:32

Результат роботи української ППО 1 травня – це "мінус" десять російських БПЛА "Орлан"

00:13

Анджеліна Джолі 1 травня завітала в навчально-реабілітаційний центр для дітей на Львівщині.

Фото: Facebook Бориславська міська рада

 
 
 
23:43

Змінився час початку завтрашньої евакуації з Маріуполя. Збір о 7:00 біля ТРЦ "Порт Сіті", повідомив керівник Донецької ОВА Кириленко.

23:17

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російські військові не будуть "штучно підганяти" військові дії в Україні під якусь дату, включаючи День перемоги 9 травня. При цьому Москва хоче, щоб Україна добровільно припинила спротив.

22:50

Жертви серед мирних мешканців за добу: 

📍Донеччина. Загинули 4 людей, поранено 11 людей.

📍Харківщина. Загинуло 3, 8 поранено.

22:33

Джерела The Times кажуть: Росія розробила чіткі плани вторгнення в Молдову. 

22:03

Окупанти почали знову обстрілювати "Азовсталь" в окупованому Маріуполі, щойно там завершилася евакуація частини українців.

21:47

російські окупанти здійснюють артилерійські обстріли населених пунктів за 50 кілометрів від Кривого Рогу із захопленої території Херсонщини ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

 
21:32

21:18

У Золочеві на Харківщині російський снаряд убив чоловіка в його власному будинку.

 
 
 
 
 
21:09

Сьогодні нарешті вдалося розпочати евакуацію людей із "Азовсталі". Вперше було дві доби справжнього припинення вогню.

Вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме там. Саме на "Азовсталі". 

20:45

1 травня представники 30-ї Окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького показали роботу розрахунку самохідної артилерійської установки під час знищення окупантів

20:19

Українські військовослужбовці, які боронять Маріуполь з території "Азовсталі", сподіваються, що українська влада з міжнародними організаціями домовляться про безпечну евакуацію важкопоранених військових.

20:00

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко виклав фото ракети, яка сьогодні прилетіла у село Синельниківського району

 
 
 
19:34

😅 Губернатор Курської області заявив, що конструкція мосту обвалилася в результаті диверсії

 
19:16

🐶🇺🇦 Пригоди сміливого песика Патрона з Чернігівщини. Минулої доби він разом з чернігівськими піротехніками ДСНС знищив 262 вибухонебезпечних предмети

19:00

Дані Генерального штабу ЗСУ на 18:00: Російські війська намагаються наступати на Слобожанському, Донецькому і Таврійському напрямках, однак успіху не мають і несуть втрати. Читайте детальніше у зведеннях.

18:47

Новини з фронту

  • На Дніпропетровщині у Синельниківському районі окупанти влучили ракетами в зернові склади та обстріляли село, одна мешканка отримала поранення.
  • У Чорному морі зафіксували активізацію сил ворожого флоту, на Одещині окупанти продовжують вести розвідку за допомогою безпілотників.
  • Росіяни здійснили артилерійський обстріл Богодухівської ОТГ на Харківщині, загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення.
  • На окупованих територіях російські військові обкрадають лікарні й змушують лікувати поранених росіян: зокрема в Старобільську на Луганщині, Вовчанську та Балаклії на Харківщині, Пологах Запорізької області, Олешках та Голій Пристані на Херсонщині.
 фото з обстрілів Дніпропетровщини
18:26

У Маріуполі окупанти почали роздавати газети з "ДНР"

 
18:03

🇵🇱 Польська Варшава стала першою столицею з числа потенційних держав-гарантів, яка публічно проголосила, що не братиме участь у такій мирній угоді, яка передбачатиме здачу частини території України.

17:50

⚡❗Розпочалася евакуація з "Азовсталі" у Маріуполі

17:12

Співачка Jerry Heil та гурт Kalush Orchestra надихнулися прибуттям Анджеліни Джолі у Львів та написали для неї невеличку пісню-звернення:

"Тено, богине війни, Анжеліно, будьте ангелом миру Україні! Будь ласка, використовуйте свою суперсилу і перетворіть тих хоробрих українців на Вічних".

"Дякуємо, Анджеліно, за те, що привертаєш увагу всього світу тоді, коли він звик чути, що в Україні війна. Будь ласка, попроси своїх друзів із Голлівуду теж відвідувати нас, адже завдяки тобі тепер Україну знову чують", – звернулися артисти до акторки у дописах в соцмережах.

16:59

💻Росіяни, ймовірно, задіяли усю путужність кібератак по Україні, повідомляють у Держспецзв’язку. Це означає, що росіяни вже не вдарять по українському кіберпросторі сильніше, ніж вже атакували до війни та після її початку.

16:40

🔥У Росії продовжуються "хлопки". У Бєлгородській області сталася пожежа біля одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.

16:11

З Маріуполя вивезли близько 40 цивільних до тимчасового центру для переміщених осіб у селі Безіменне у Донецькій області, яке перебуває під окупацією.

За даними Reuters, всі вони покинули територію, прилеглу до заводу "Азовсталь". Людей доставили на автобусах з українськими номерними знаками у супроводі конвою російських військових та автомобілів з символікою ООН

15:56

🕯На сході України загинув боєць Десантно-штурмових військ, "кіборг", захисник Донецького аеропорту, знаний і як військовий, і як фотограф – Руслан Боровик.

На День Незалежності 2020 року його молодша донька Ганнуся на Марші захисників танцювала перед колоною ветеранів-десантників, яку очолював батько. Сьогодні дівчинка у блакитному береті разом з сестрою осиротіли.

Боровик Ганнуся 
Руслан Боровик 

 
15:24

💙💛В останній день квітня до України через західний кордон повернулася рекордна кількість людей з початку повномасштабної війни – 40 тисяч, з них 36 тисяч українців.

14:39

У Косово для українок відкрили табір, де навчають розміновувати території.

Практичний курс триває 18 днів на полігоні в західному місті Пежа. Наразі його проходять 6 українок.

Як зазначає Euronews, який спілкувався з ученицями, вони розуміють усі ризики, пов'язані з розмінуванням – це їхній спосіб допомогти своїй країні. 

14:17

Посол України Андрій Мельник пропонує Німеччині відмити свою репутацію та ухвалити закон про ленд-ліз для України за прикладом США 🇩🇪

14:12

10-річний Савелій на могилі свого батька Ігоря, який загинув, захищаючи Ірпінь на Київщині у лавах тероборони.

Разом з Ігорем до тероборони також пішов 21-річний син Владислав і брат Юрій. Обидвоє отримали важкі поранення.

Фото: Михайло Палінчак.

 

13:55

На Херсонщині росіяни закатували ветерана АТО Назара Кагальняка.

За словами омбудсмена Людмили Денісової, окупанти викрали Назара з дому, жорстоко били та піддавали катуванням. 

Понівеченого тортурами чоловіка привезли додому. Згодом його доставили до лікарню в Олешках, де Назар помер.

13:24

1 травня о 16 години з Маріуполя можлива евакуація від ТРЦ "Порт Сіті" ⚡

Міська рада Маріуполя закликає українців зв'язуватися зі своїми родичами і просити їх виїжджати до Запоріжжя.

"Молимося, щоб усе спрацювало", – додають у міськраді.

13:15

Евакуйовані з Харкова до Одеси білі леви тепер перебувають у відкритому вольєрі – їх можуть побачити всі охочі.

Обидвом тваринам дали нові імена – Муфаса та Нола.

"Фізично вони постраждали, але не дуже. А ось нервова система, психіка постраждала, тому що ці леви довгий час були під ворожими обстрілами. Вони були налякані", – розповів директор зоопарку Ігор Біляков.

 
 

12:41

"Ми з вами до тих пір, поки не буде здобута перемога", – Ненсі Пелосі після зустрічі з президентом Зеленським.

12:29

Нові болючі фото від Євгена Малолєтки з українського сходу.

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Допис, поширений Evgeniy Maloletka (@evgenymaloletka)

12:15

❗СБУ заявила про знешкодження ворожої ДРГ, яка готувалася збити пасажирський літак і звинуватити в цьому українських військових.

11:39

На території "ПМР" вже надрукували великий наклад газети "Придністров’я" до 2 травня, у якому жителі нібито звертаються до президента країни-агресора Володимира Путіна.

Вони просять "залучити збройні сили "ПМР" до дій армії РФ".

Для цього на території самої РФ відкриваються "мобілізаційні пункти" для набору добровольців воювати в армії Придністров’я.

 
11:21

Загальні бойові втрати російської армії в Україні на ранок 67 дня війни:  

  • особового складу – близько 23 500 (+300) 
  • танків ‒ 1026 (+18) 
  • бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26)  
  • артилерійських систем– 451 (+15) 
  • РСЗВ – 151 (+0)
  • засоби ППО – 80 (+3)
  • літаків – 192 (+2)
  • гелікоптерів – 155 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1796 (+20) 
  • кораблі /катери – 8 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 (+13) 
  • спеціальна техніка – 32 (+0)
  • крилаті ракети (збито) – 84.
11:13

Воїни 25 окремої повітрянодесантно Січеславської бригади ДШВ ЗС України зі "Стугни" збили черговий танк російський окупантів на Донеччині 🔥

10:45

Зруйнований Ірпінь у фото журналіста Associated Press Еміліо Маренатті.

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Допис, поширений Emilio Morenatti (@emilio_morenatti)

10:15

Для чого росіянам Херсон? Дані британської розвідки: Росія прагне встановити тривали контроль над регіоном, щоб підтримувати звідти свої вторгнення та підвищити безпеку свого контролю над Кримом.

09:52

В Одесі чули вибухи. За попередньою інформаціє: працює протиповітряна оборона. Детально влада повідомить пізніше.

09:25

Ситуація в регіонах станом на 8:00

📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Одеська, Миколаївська, Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області, Житомирщина, Кіровоградщина, Черкащина, Полтавщина, Сумщина, Київщина та Чернігівщина

Ніч минула відносно спокійно.

📍Запорізька область

Локальні бої по всій лінії зіткнення, артилерійські обстріли військових позицій українських воїнів та мирних кварталів сіл, селищ та міст регіону.

📍Дніпропетровщина

Вночі і вранці – тривоги. Один обстріл Зеленодольськоі громади. Влучили по околиці одного з сіл громади. Ніхто не постраждав. Детальна інформація уточнюється.

📍Харків

Ніч минула порівняно спокійна, були поодинокі обстріли східних житлових районів, постраждалих немає.

За добу по місту та області внаслідок обстрілів окупантів виникли 9 пожеж, зокрема – в Ізюмському, в Харківському та Чугуївському районаї. В Ізюмі тривають бої.

📍Луганщина

За добу росіяни 19 разів відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл Луганщини: масовані артилерійські обстріли витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, Рубіжне та Попаснянщина.

Вночі – обстріл Рубіжного. 1 загиблий, 1 поранений. У Комишувасі (поблизу Попасної) зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок. У Лисичанську перебито газогін.

📍Донеччина

Активні бойові дії по всій лінії фронту. За вчорашню добу – 9 поранених цивільних, з них 4 — діти. Зранку повідомлення про смерть цивільного у Лимані – був поранений вчора ввечорі.

Мар’їнська ВА – перебито електромережу, і через це знеструмлене місто Красногорівка. Триває евакуація. За вчора було евакуйовано 435 людей.

📍Херсонщина

Тривають вибухи та обстріли на території області. Ситуація в області залишається складною.

09:19

До Києва приїхала спікер Палати представників США Ненсі Пелосі

07:21

Зустріч українських військ у селищі Кутузівка, що на Харківщині. Його звільнили від окупантів 30 квітня.

Фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов 
Фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов 
 
07:13

Зведення Генштабу:

  • Для нарощування темпів наступальної операції командування РФ продовжує посилювати ударний потенціал своїх військ.
    До прикордонних з Україною районів залізничними шляхами перекидається зняте зі зберігання у Західному, Центральному, Східному військових округах та північному флоті озброєння і військова техніка.

📍На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Суттєвих змін у ситуації на зазначених напрямках не відбулося.

Підрозділи Білорусм продовжують прикриття кордону у Брестській та Гомельській областях.

📍На Сіверському напрямку підрозділи ворога обстріляли позиції наших військ з території Брянської області.

📍На Слобожанському напрямку росіяни продовжують завдавати авіаційні удари та вогневе ураження артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Триває посилення ударного угрупування противника.

До визначених районів переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки та прибуло близько тисячі "мобілізованих" осіб з окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Для протиповітряного прикриття наступаючих військ у чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК "Бук-М2" та ЗРК "Тор-М".

📍На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде активні дії уздовж всієї ділянки лінії зіткнення. Ворог намагається здійснювати авіаційні удари та вогневе артилерійське ураження позицій наших військ.

📍На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки.

📍На Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії на напрямку Новотошківське – Оріхове. Закріплюються на досягнутих рубежах. Щоб недостити маневр наших сил і засобів блокують їх у визначених районах.

📍На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, ворог намагається прорвати оборону наших підрозділів на напрямку Оленівка – Новомихайлівка.

📍На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії, щоб вийти на адміністративні межі Херсонської області та створити сприятлі умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг.

  • Протиповітряна оборона Украни вразила дев’ять повітряних цілей: два літака Су-25 та сім БпЛА.
  • Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога.
05:30

Доброго ранку 🍳

Почнімо його з хороших економічних новин:

💸 Німеччина не планує платити за російський газ у рублях ні зараз, ні у майбутньому

🏠 Буча отримає на відновлення пів мільйона євро від італійської гуманітарної організації Cesvi  

🧑‍🌾 ринок землі працює навіть у війну – у системі Prozorro.Продажі оголошено понад 5 тисяч онлайн-аукціонів із продажу та оренди землі 

🇵🇱 на український ринок пального може вийти польська компанія.

Темы: война
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