Война в Украине. День 80. ОНЛАЙН

Міністр оборони Олексій Резніков:

"155 mm, M777 (гаубиці, які США поставили Україні – УП). Українска армія успішно використовує їх."

155 mm, M777. #UAarmy uses them successfully. No other words are necessary. More visuals coming soon. Thanks to #US & @SecDef.

*sound of @RSprachrohr is a mandatory symbolic accompaniment after #Ramstein meeting pic.twitter.com/zFih85pb2F