Война в Украине. День 80. ОНЛАЙН

22:41

Цитати з вечірнього звернення Володимира Зеленського

🔻Минулого року 14 травня в нашій державі вперше відзначався День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. 2 659 українців та українок отримали звання Праведників народів світу. Наша країна – четверта у світі за кількістю Праведників.

🔻Я вдячний усім журналістам і просто всім небайдужим людям, які документують сучасні історії порятунку та фіксують для всіх поколінь нашого народу, через що доводиться пройти Україні і як люди проявляють свої найкращі якості, рятуючи інших – знайомих і незнайомих, рідних, чужих, дітей, дорослих.

🔻Дедалі більше держав світу усвідомлюють, що Росія, заблокувавши для нас Чорне море і продовжуючи цю війну, ставить десятки інших країн перед загрозою цінової кризи на ринку продовольства та навіть голоду. Це ще один стимул для нашої антивоєнної коаліції діяти більш рішучо разом.

🔻Зараз підтримка для України – і передусім зброєю – означає роботу на недопущення глобального голоду.

🔻Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Російські війська досі намагаються показати хоча б якусь перемогу. На 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно, але вони не припиняють всіх цих намагань.

🔻Я вдячний кожному й кожній, хто тримає оборону й наближає і для Донбасу, і для Приазовʼя, і для Херсона те саме, що зараз відбувається на Харківщині. Крок за кроком змушуємо окупантів піти з нашої землі. Змусимо піти і з українського моря.

🔻Зараз у багатьох містах і громадах України тривають дискусії про перейменування вулиць і площ. Раджу звернутися до історій українських Праведників і увічнити їхню памʼять.