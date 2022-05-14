Война в Украине. День 80. ОНЛАЙН

07:09

Зведення Генштабу:

📍На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. До 7 батальйонів Білорусі продовжують прикривати кордон. Продовжується вивезення військової техніки та майна Збройних сил РФ з території Білорусі.

📍На Сіверському напрямку противник посилено охороняє ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

📍На Харківському напрямку Росія активних бойових дій не проводила. Основні зусилля зосереджувала на забезпеченні відведення своїх військ від Харкова, утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання.

📍На Слов’янському напрямку ворог обстріляв артилерією цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.

Російські окупанти проводили повітряну розвідку із використанням БпЛА "Орлан-10" в районах населених пунктів Ізюм, Капітолівка та Діброва Харківської області.

📍На Донецькому і Таврійському напрямках ворог застосовував міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію, щоб завдати максимальних втрат українським захисниками, виснажити їх та зруйнувати фортифікаційні споруди.

Крім того, противник намагається покращити тактичне положення у районах населених пунктів Комишуваха, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка і Побєда. Успіху не має.

📍В місті Маріуполь окупанти продовжують блокувати наші підрозділи в районі заводу "Азовсталь". Завдають масованих артилерійських та авіаційних ударів.

📍На Запорізькому напрямку, щоб утримати захоплену територю, Росія проводитт підготовчі заходи до побудови багатоешелонованої оборони.

📍На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ із мінометів та ствольної артилерії.