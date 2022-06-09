Северодонецк в эпицентре противостояния за Донбасс. 106-й день войны. ОНЛАЙН
Розпочався 106-ий день повномасштабної війни.
Найбільш активні бої – на Донеччині та Луганщині. Окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька. Більше 90% Луганської області тимчасово знаходиться під окупацією Росії.
Водночас, Лисичанськ повністю під українським контролем.
На тимчасово захоплених територіях України окупанти продовжують здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, проводити обшуки, грабувати та знищувати місцеву інфраструктуру.
Новини із Сєвєродонецька, де тривають запеклі бої
Пишуть французький журнал Paris Match і російські розслідувачі "Проект":
Російського президента Володимира Путіна за кордоном супроводжує співробітник президентської охорони, який збирає його сечу й екскременти в убиральнях до валізи та забирає з собою до Росії.
Російський олігарх Михайло Фрідман хоче отримати громадянство України і перереєструвати тут свій бізнес. Він консультується стосовно цього з українською владою.
Фрідман – засновник та головний акціонер Letter One та "Альфа-груп", до якого входить, зокрема "Альфа-банк" та Borjomi International. США наклали на нього санкції ще у 2018 році. ЄС та Британія – після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Причина – зв'язки з владою РФ.
9 червня окупанти на Донеччині "засудили" до смертної кари трьох іноземних бійців, які захищали Україну, зокрема, британеців.
Як відреагували на цей "вирок" в Україні та Британії?
- Уряд Великої Британії "глибоко занепокоєний" повідомленнями про "смертний вирок" та працюватиме над звільненням полонених.
- Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс засудила "вирок":
"Суд над ними маріонетковий і не має ніякої легітимності."
- Міністерство закордонних справ України заявило, що "суд" над громадянами Великої Британії є нікчемним і має пропагандистський характер.
Українські організації отримали премію Democracy Award 2022 у США: "Центр протидії корупції", "Центр громадянських свобод", "Лабораторія журналістики суспільного інтересу" та "Українська волонтерська служба".
Зведення Генштабу:
- На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Білорусі продовжують прикривати ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Місцевим заборонено відвідувати ліси, щоб не допустити викриття позицій та місць розміщення військової техніки.
Активізувався процес формування так званого "народного ополчення" Білорусі. У військових комісаріатах проводяться збори з місцевими жителями, щоб роз’яснити необхідність створення таких підрозділів.
- На Сіверському напрямку тривають обстріли зі стрілецької зброї та мінометів в прикордонних районах. Ворог веде повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів.
- На Харківському напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ, щоб не допустити їх просування вглиб тимчасово захопленої території.
- На Слов’янському напрямку ворог активних дій не проводив, намагається закріпитись на досягнутих рубежах. Основні зусилля Росія зосереджує на поповненні запасів та перегрупуванні підрозділів. Здійснювала артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення.
В районі населеного пункту Долина українські артилерійські підрозділи завдали вогневого ураження по скупченню ворожих військових та їхньої техніки. Втрати противника уточнюються.
- На Сєверодонецькому напрямку окупанти силами мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії вели штурмові дії в місті Сєвєродонецьк, успіху не мають, бойові дії тривають.
На північно-західній околиці населеного пункту Тошківка українські воїни успішно відбили ворожий штурм.
Ворог має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти.
- На Бахмутському напрямку окупанти завдали ракетного удару в районі міста Краматорськ. Для визначення маршрутів висування та слабких місць в обороні наших військ противник здійснив розвідку в районі населеного пункту Нагірне. Наші воїни дали рішучу відсіч і змусили противника відійти.
Ворог вів повітряну розвідку БПЛА у районах Краматорська та Покровська.
- На Лиманському напрямку Росія активних наступальних дій не здійснювала.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстановка змін не зазнала.
- На Південнобузькому напрямку загарбники під прикриттям вогню артилерії та реактивних систем залпового вогню нарощують систему оборонних рубежів – обладнують позиції та встановлюють мінно-вибухові загородження.
- В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угрупування противника продовжують ізолювати район бойових дій та блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.
Віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина про статус України як кандидата на членство в ЄС:
"Загалом приблизно сім країн Євросоюзу – це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити, – висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство.
Було дуже багато різних пропозицій, але фактично є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України"
⚡Україна ввела санкції проти Путіна.
Також у новом переліку – речник Кремля Дмитра Пєскова, прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін і ще низки високопосадовців держави-агресора.
Путін знову вирішив пофантазувати на тему історії. Російський диктатор порівнює себе з імператорами-попередниками. І прямо говорить про свої агресивні амбіцї: мовляв, його доля – "повертати та зміцнювати території".
Росія готує об’єднання окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, а також сепаратистські так звані "ДНР" та "ЛНР" в окремий федеральний округ РФ.
Пошта Литви розпочала продаж марки із зображенням Bayraktar, на який жителі країни збирали кошти, й рекомендує надсилати листи світовим лідерам з цією маркою, в тому числі німецькому канцлеру Олафу Шольцу й французькому президенту Емманюелю Макрону.
Терористи тимчасово окупованих територій Донецької області "засудили" до смертної кари трьох іноземних бійців, які захищали Україну: британців Ейдена Асліна, Шона Піннера і марокканця Саадуна Брагіма.
⚡Лідери фракцій Європарламенту виступили із закликом до саміту Євросоюзу надати Україні і Молдові статус кандидата на вступ на червневому саміті ЄС,
У Польщі пройшла акція подяки від українців полякам 🇵🇱🇺🇦
"Дякуємо! Хай живе Польща", – вигукувала колона українців ♥
Найбільший київський забудовник через війну зміг повернути лише 5% своїх працівників. З 10 тисяч людей, які раніше брали участь у будівництві, поки що вдалося зібрати близько 400-500 людей.
Більшість чоловіків – із західних регіонів України. Багато з них мобілізовані або перебувають у територіальній обороні.
Обличчя війни
На порталі "Дія" запустили опитування щодо дизайну нової поштової марки "Доброго вечора, ми з України". Тож заходьте у застосунок і вибирайте один з 5-ти варіантів.
Київрада позбавила Мінськ статусу міста-побратима
"Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українська міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави", – пояснив Віталій Кличко.
⚡Розвідка та артилерія у співпраці зірвали атаку росіян у фланг ЗСУ
На Донеччині, завдяки чітким та злагодженим діям розвідки та артилерії, було зірвано черговий план противника, який намагався вдарити у фланг українським підрозділам. Бій був недовгий – українські воїни знищили два танки та БТР окупантів. Решта російських танкових екіпажів відступили та відмовилися від атаки
🇺🇦 Мешканці на окупованих територіях продовжують чинити спротив щодо переходу регіону в рублеву зону. Відтак росіяни змушені користуватись гривнями.
Як живе Слов'янськ на Донеччині за 10 кілометрів від лінії фронту – у репортажі "Української правди"👇
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала Бучу і поділилася переживаннями у твіттері: "Я відвідала Бучу сьогодні. Мешканці пройшли через пекло. Я відвідала братську могилу. Розмовляла з батьками та дітьми. Діти говорили про сирени та стрілянину. Обговорили відновлення з мером. І справедливість із прокурорами. Пишаюся, що британська гуманітарна підтримка допомагає".
I visited Bucha today. Residents have been through hell. I visited a mass grave. Talked with parents and children. Kids talked of sirens and shootings. Discussed renewal with the mayor. And justice with the prosecutors. Proud 🇬🇧 humanitarian assistance is helping. pic.twitter.com/WQn1lfzjaI— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 9, 2022
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідає, що відбувається у тимчасово окупованому місті
- У Лівобережному районі міста люди продовжують жити в підвалах, оскільки їхні домівки повністю знищенні від російських обстрілів.
- Окупанти зносять зруйновані будинки, не шукаючи під завалами людей, що загинули. Відповідно неопізнані тіла маріупольців викдиють разом з будівельним сміттям, "ховаючи" їх на сміттєвому полігоні.
- Попри заяви окупаційної влади, що в місті вирує добробут і епідеміологічна ситуація в нормі, по вулицях міста гори зі сміттям.
В тимчасово окупованому Мелітополі процвітає партизанський рух. Ось такі плакати розклеєні по місту.
Якщо ви помітили таку ворожу техніку, як на фото, – повідомляйте про це ЗСУ. Зокрема це можна зробити у мобільному застосунку єВорог.
На світлині пункт управління російських безпілотників "Орлан-10" на базі КАМАЗ. Така машина дозволяє керувати чотирма безпілотниками.
Міністр оборони рапортує: пльські самохідні гаубиці "Краб" калібру 155 мм готові до використання Збройними силами України на фронті, як і низка іншого озброєння, отриманого від партнерів.
КМДА планує відновити пошкоджений унаслідок ракетного обстрілу росіянами будинок на проспекті Лобановського в Києві до середини осені – у ньому також доведеться розібрати верхні поверхи.
🇵🇱 Президент Польщі Анджей Дуда не бачить підстав вести переговори з Путіним і вважає, що Макрон та Шольц дарма витрачають час.
"Хтось так розмовляв з Адольфом Гітлером під час Другої світової війни? Хтось сказав, що Адольфу Гітлеру потрібно зберегти обличчя? Що ми повинні діяти так, щоб не було принизливо для Адольфа Гітлера? Я не чув такого", – сказав Дуда.
🚁 Збройні сили втратили щонайменше три гелікоптери під час місій щодо поставок до "Азовсталі" медикаментів та боєприпасів, а також для евакуації поранених.
Британська газета "Independent" із посиланням на звіт розвідки пише, що українські війська зазнають величезних втрат у війні, оскільки російські війська перевершують їх в озброєнні в десятки разів.
Згідно зі звітом, ЗС Росії перевершують ЗС України в артилерії у співвідношенні 20:1, в боєприпасах – 40:1.
Крім того, українські сили обмежені радіусом дії в 25 км, тоді як супротивник може завдати удару з відстані в 12 разів більшої.
Британська розвідка стверджує, що за останні 48 годин Росія активізувала зусилля в просуванні на південь від Ізюма.
Зазначається, що Росія, ймовірно, намагалася відновити Східну групу військ після того, як вона зазнала дуже великих втрат під час невдалого наступу на Київ, але її підрозділи залишаються недостатніми
⚡️Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.06
🇵🇱 Польща відправила Україні понад 240 танків та майже 100 одиниць бронетехніки — про це розповів президент Анджей Дуда
Ситуація в регіонах станом на 8.00
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині та Київщині.
На Дніпропетровщині ніч без тривог, але з обстрілами. Ворог знову ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Є пошкоджені будинки, наслідки з’ясовуються. Люди не постраждали.
Сумщина: пізно ввечері — обстріли прикордоння з мінометів та артилерії. Інша частина ночі —тихо, навіть без тривог.
Житомирщина вночі зазнала ракетного удару. Є пошкодження будівлі. Загиблих та постраждалих немає. Деталі уточнюються.
Харків: ніч знову із обстрілами. Унаслідок російських ударів із РСЗВ у Новобаварському районі Харкова сталися пожежі в кафе, магазині та шкільній бібліотеці. Попередньо, двоє людей загинули, четверо зазнали поранення. По області зазнавали обстрілів Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони. Інформація уточнюється.
Луганщина: Сєвєродонецьк — в епіцентрі подій. Ввечері двічі поцілили по "Азоту". Пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Один із них – цех виробництва аміаку. Із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляні Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівка, Гірське, Катеринівка, Білогорівка, Миколаївка, Комишуваха, Павлоград, що під Сєвєродонецьком. По області 4 людей загинуло, 5 — поранених.
Донеччина: активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Ракетні обстріли Бахмуту, Курахового, с.Щурове. Важка артилерія — Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка.
За добу 4 людей загинуло, 11 поранені.
Область залишається без газу. Частково - без води й електрики. До понад 330 населених пунктів, де відсутнє електропостачання, додався Торецьк - під час обстрілу пошкоджена лінія 110 кВт.
Триває евакуація населення з контрольованої частини території області.
Миколаївщина: вночі — обстріли у Інгульській громаді. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. Потерпілих і пошкоджень немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Одна людина загинула. Пошкоджені житлові будинки.
Миколаївський район: вночі внаслідок обстрілів Куцурубської громади в с. Прибузьке пошкоджена лінія електропередачі. Постраждалих немає.
Херсонщина: ситуація залишається напруженою. Гучні вибухи протягом дня та ночі були чутно і у Херсоні та передмістях. Більше тижня у самому Херсоні та у багатох тергромадах не має мобільного та Інтернет зв’язку, проблеми із зняттям готівки, зокрема, пенсій.
Натомість окупаційна влада заявляє про запуск свого Інтернету, який буде блокувати доступ до українських сайтів.
У Херсоні та великих містах почала з’являтися інформація про те, що окупанти перевозять в міста свої родини.
Внаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері 8 червня у Новобаварському районі міста сталися пожежі, в результаті яких загинули дві людини, четверо осіб отримали травми.
Станом на ранок більше ніж 751 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії РФ.
За офіційними даними
💔 загинуло 263 дитини,
❤️🩹 поранено - понад 488.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
8 червня російські окупаційні війська двічі обстріляли "Азот" у Сєвєродонецьку. Також під обстрілами окупантів опинились житлові квартали інших населених пунктів Луганщини — загинули четверо людей.
|Фото: Телеграм-канал Сергія Гайдая
Ставлення українців до Росії
🟢 2% українців добре ставляться до росії.
🔴 92% - погано.
Результати великого дослідження КМІС. Опитано в тому числі й тих, хто виїхав з окупованих територій.
Інфографіка: tm/uawarinfographics
Сполучені Штати відправили чергову партію причіпних гаубиць M777 в рамках пакету військової допомоги Україні.
Оперативна інформація станом на 6:00
На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Обстановка суттєвих змін не зазнала.
На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону та обстрілювати з мінометів цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Чернігівської і Сумської областей.
На Харківському напрямку ворог, з метою підвищення стійкості оборони, проводить інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та мінування підступів. Для сковування дій сил оборони України веде інтенсивні артилерійські обстріли українських підрозділів.
Крім того, противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старий Салтів, Руські та Черкаські Тишки, Коробочкіне, Асіївка, Чепіль та Уди.
На Слов’янському напрямку зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.
Ворог здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дібрівне, Комишуваха та Курулька.
Використовуючи результати вогневого ураження, окупанти проводили наступальні та штурмові дії поблизу Богородичного та Довгенького, бойові дії тривають.
На Донецькому напрямку ворог, окрім застосування артилерії вздовж лінії зіткнення, завдав ракетного удару в районі міста Краматорськ.
На Лиманському напрямку активних дій противник не вів. Обстріляв Тетянівку, Пришиб та Серебрянку.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснював вогневий вплив на підрозділи українських військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка.
По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм.
У напрямку населеного пункту Катеринівка українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов.
Противник продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні міста Сєверодонецьк.
На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції українських підрозділів зі ствольної та реактивної артилерії поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір’я та Майорського.
Завдав ракетно-авіаційних ударів по районах населених пунктів Верхньокам’янка, Золоте, Берестове, Слов’янськ та Нью-Йорк.
Використовуючи результати вогневого впливу, противник веде штурмові дії в районі населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха.
У попередніх боях на зазначеному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи 1-ї та 100-ї окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. Із метою сковування дій українських підрозділів здійснював обстріли з артилерії та мінометів по лінії зіткнення.
На Південнобузькому напрямку ворог застосував артилерію різних калібрів в районах населених пунктів Любимівка, Добрянка, Біла Криниця, Широке, Березнегувате, Благодатне, Любомирівка і Таврійське.
З метою покращення тактичного положення ворог готується до форсування водних перешкод. Вів повітряну розвідку БпЛА.
Планує посилити мотострілецькі підрозділи танковими ротами на Т-62. Додатково розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК "Точка-У".
"Найближчими місяцями, я думаю, у них (у росіян – Ред.) є деякі можливості для наступу на Запоріжжя та Миколаїв. Але поки що ми не бачимо ні перегрупування, ні великих армій для атаки". - Віталій Кім
США хочуть забезпечити Україну всією необхідною зброєю, щоб протистояти росіянам. - радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван
Росіяни, імовірно, намагаються посилити контроль над трасою Т0812, що пролягає територією Оріхівського та Василівського районів, для підтримки операцій на північному сході Запоріжжя – тому і перекинули туди 30 танків Т-62. - ISW
Добрий ранок! Ось і розпочався вже 106-ий день великої війни.
Коротко згадаємо про головне попередньої доби:
📌Суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок";
📌Уряд Британії пообіцяв Україні поставити партію високотехнологічних ракет Brimstone;
📌 Європарламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, а також якнайшвидше надавати Україні необхідну зброю.
📌Тривають бої за Сєвєродонецьк, ЗСУ знищили склади боєприпасів та реактивних систем залпового вогню "Град" окупантів.