Северодонецк в эпицентре противостояния за Донбасс. 106-й день войны. ОНЛАЙН

Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні:

Нещодавно завершив розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Поінформував Еммануеля про ситуацію на передовій, про можливий розвиток протистояння найближчими днями й тижнями, про наміри російських окупантів і про нашу протидію. Звичайно, детально говорили про європейську перспективу України. Готуємося до відповіді на нашу заявку щодо кандидатства.

Говорив сьогодні і з Прем'єр-міністром Чорногорії про шлях наших країн до Євросоюзу. Фактично обмінялися досвідом.

Звернувся до учасників міністерської зустрічі Організації економічного співробітництва та розвитку. Потрібен конкретний тиск на Росію за те, що вона робить, зокрема й за спровоковану нею кризу на світовому ринку продовольства.

Провів сьогодні дуже важливу нараду з урядовцями. Економіка, бізнес, робочі місця. Обговорили дії на трьох рівнях – те, що потрібно зробити прямо зараз, те, що можемо зробити найближчим часом, як би складно не було, і те, що обовʼязково зробимо після війни. Перше – це програма спеціальних грантів для підтримки малого й середнього бізнесу. Друге – це розвиток нашого сектору безпеки в усіх його аспектах. І третій аспект – це промислове відновлення та залучення інвестицій в державу. Локалізація, індустріальні парки, підтримка державного замовлення, залучення сучасних технологій в Україну.

Ми вже маємо звикати до того, що в суспільстві можуть бути тільки дві частини – ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює так, щоб забезпечити цей захист. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб в країні залишалася тіньова частина економічного життя.