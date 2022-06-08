В окупації готують "референдуми", росіяни безуспішно наступають на сході. 105 день. ОНЛАЙН
Триває 105-ий день повномасштабної війни.
Найбільш активні бої – на Донеччині та Луганщині. Там окупанти обстріллюють позиції українських захисників і винищиють міста, наступаючи на них.
На Харківщині ворог намагається утримати свої позиції, обстрілюють українських військових.
Завдяки роботі українського ПВО менш активною стала ворожа авіцаія.
В окупованому Херсоні Росія збирається до осені провести "референдум" щодо анексії. Про "референдум" також уже заговорила окупаційні влада Мелітополя, що на Запоріжжі.
Дякуємо ЗСУ за ще один прожитий день і зе те, що ми на день ближчі до нашої перемоги!
Спокійної ночі, українці!
|ілюстрація Олени Ліберті
З 21:00 до 21:15 було зафіксовано 14 вибухів на напрямку с. Катеринівка Сумської області (попередньо обстріл вівся з міномету) — повідомляє ОК "Північ".
Після вибухів у Харкові спалахнула пожежа. За попередніми даними, Росія вдарила ракетами по території в західній частині міста - Суспільне Харків
Від початку повномасштабної війни з Росією Повітряні сили України здійснили понад 1100 групових авіанальотів по колонах техніки, позиціях, живій силі та логістичних центрах ворога.
Упродовж доби 8 червня підрозділи угруповання Об’єднаних сил відбили 7 атак російських окупантів, знищивши 9 одиниць ворожої техніки.
📍Подоляк прокоментував плани думи "скасувати" незалежність Литви
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сєвєродонецьк наразі залишається епіцентром протистояння на Донбасі. За його словами, там зараз вирішується доля Донбасу.
Голова Луганської ОДА повідомив, що окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька.
Упродовж доби 8 червня російські окупанти здійснили 4 атаки на різні прикордонні села на Сумщині з різних типів озброєння.
Європарламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, а також якнайшвидше надавати Україні необхідну зброю.
Упродовж доби 8 червня російські окупанти вбили 4 цивільних осіб на Донеччині.
Шевченківський районний суд у Києві призначив 13 років ув’язнення для двох громадян України, які зрадили присязі 2014 року в Криму та прийшли окуповувати Херсонщину 2022 року.
Оперативна інформація станом на 18.00
На Волинському та Поліському напрямках, в рамках чергового етапу перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь, здійснюється переміщення окремих підрозділів до пунктів постійної дислокації.
На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ходине, Рижівка та Велика Писарівка Сумської області.
На Слобожанському напрямку ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Питомник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка та інших.
На Сєвєродонецькому напрямку російські окупаннти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.
На Слов’янському напрямку українські військові успішно протидіють спробам ворога покращити тактичне положення в напрямку міста Слов’янськ. Окупанти зосереджують зусилля на підготовці для подальших наступальних дій. Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини і Тетянівки. Завдав авіаудару по Слов’янську.
Українські воїни ведуть оборонні бойові дії в районі населеного пункту Довгеньке.
На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигір’я і Нью-Йорк. Штурмова та армійська авіація противника завдала авіаударів неподалік Нової Кам’янки, Покровського та Клинового.
Захисники України завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Вугледар, Микільське та інших. Також противник застосував штурмову авіацію неподалік Мар’їнки і Кам’янки.
На Південнобузькому напрямку обстановка залишилась без суттєвих змін.
Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії, та стійко тримають оборону.
На території окупованого Криму за 8 кілометрів від адміністративної межі з Херсонською областю Росія розгорнула ракетні комплекси "Іскандер – М".
Сьогодні УП вдалося заїхати в одні з найвіддаленіших і найнебезпечніших сіл на Донеччині — Серебрянка та Григорівка.
Від деяких хат до позицій російських військових буквально кількасот метрів. Хата, город, річка Сіверський Донець — а за нею одразу росіяни. Села постійно перебувають під обстрілами.
Немає жодних комунікацій, не ходить транспорт, не ловить мобільний зв'язок. Найближча точка з більш-менш працюючими магазинами — Сіверськ, але без власного заправленого авто доїхати туди неможливо.
Люди їдять те, що вирощують на своїх городах, і чекають на гуманітарну допомогу. Повідомлення від рідних передають через волонтерів.
Попри це все, виїжджати відмовляються
💪🏼 15-річний Андрій Покраса допоміг Збройним силам України зупинити рух російської техніки до Києва на початку повномасштабного вторгнення.
За допомогою свого дрона він помітив ворожу колону і передав геодані військовим. Бійці знищили колону російської техніки, не пустивши окупантів до столиці.
Життя в маленькому містечку Часів Яр на Донеччині в кількох фото.
Усі фото – УП.
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Президент Польщі Анджей Дуда розпочав турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС для України 🔥
Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок".
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко: в окупованому Маріуполі медичний колапс – не вистачає ліків та лікарів.
Між Україною та російськими загарбниками відбувся черговий обмін тілами загиблих військових – вдалося повернули 50 полеглих героїв, 37 з яких є оборонцями з "Азовсталі".
Сьогодні УП вдалося заїхати в одні з найвіддаленіших і найнебезпечніших сіл на Донеччині – Серебрянка та Григорівка.
Від деяких хат до позицій російських військових буквально кількасот метрів. Хата, город, річка Сіверський Донець – а за нею одразу росіяни. Села постійно перебувають під обстрілами.
Немає жодних комунікацій, не ходить транспорт, не ловить мобільний зв'язок. Найближча точка з більш-менш працюючими магазинами – Сіверськ, але без власного заправленого авто доїхати туди неможливо.
Люди їдять те, що вирощують своїх на городах, і чекають на гуманітарну допомогу. Повідомлення від рідних передають через волонтерів.
Попри це все, відмовляються виїжджати.
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На карті можна побачити, наскільки близько Серебрянка та Григорівка розташовані до лінії розмежування.
У центрі Донецька прогримів сильний вибух – місцеві телеграм-канали повідомляють про поранення трьох людей.
"У березні журнал Тime вийшов із обкладинкою "Життя переможе смерть, а світло темряву" на фоні прапору України. Я би ще хотіла додати одне речення:
Життя переможе смерть, світло темряву, а "Українська правда" обов'язково переможе брехню. Якою б складною ця боротьба не була".
Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва, яка увійшла в перелік 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, виступила на саміті TIME100 у Нью-Йорку 7 червня.
Усю промову можна прочитати тут: Українська правда переможе російську брехню. Промова на саміті TIME 100
💥 Хакери зламали російську радіостанцію "Коммерсантъ FM" і в росіян нарешті була змога послухати нормальну музику:
гімн України, пісню "Червона калина" у виконанні лідера "Бумбоксу" Андрія Хливнюка та антивоєнну пісню лідера групи "Ногу свело" Макса Покровського, якого в Росії почали переслідувати за антивоєнну позицію.
Російські військові продовжують обстрілювати Запорізьку область – житель Оріхова отримав поранення, у регіоні фіксують численні руйнування.
Також окупанти продовжують обстрілювати Сумщину – боєприпаси прилетіли в село і зруйнували приміщення підрозділу української Держприкордонслужби.
Сьогодні УП побачила, як живе Сіверськ на Донеччині, що розташований буквально в 10 кілометрах від лінії розмежування. Колись 10-тисячне місто нині частково спустошене і суттєво розбите російською армією.
З 5-6 години ранку місцеві вишикувалися в чергу до відділення Укрпошти, щоб отримати пенсію.
Також сьогодні вперше приблизно за 10 днів у місто привезли безкоштовний хліб – за ним також черги, правда, трохи менші, ніж за пенсією. У Донецькій області приблизно місяць як немає газу, усі хлібозаводи стоять. Хліб везуть аж з Дніпра.
У місті розбито та спалено кілька будівель, серед найпомітніших об'єктів – школа, кілька багатоповерхівок і приватні будинки.
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Головне управління розвідки Міноборони: російські окупанти почали проводити на території захопленої Херсонщини псевдоопитування, яке може стати підґрунтям для "приєднання" регіону до Росії.
Лише за тиждень російські військові викрали з окупованого Енергодара 11 працівників Запорізької АЕС. Де вони перебувають зараз – невідомо.
Так виглядає село Григорівка, розташоване буквально за кілька сотень метрів від російських позицій. У селі лишається до десятка людей, немає жодного зв‘язку із зовнішнім світом— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 8, 2022
Відео: УП pic.twitter.com/omO1rwanwh
8 років за коригування вогню по Києву: завербований російськими спецслужбами українець отримав вирок у 8 років позбавлення волі.
Генштаб попереджає: Ворог розсилає погрози через SMS, а також через мобільні месенджери "Телеграм", "Вайбер", "Сігнал" або "Ватсап".
Спецслужби Росії намагаються залякати українських військовослужбовців. У повідомленнях лунають заклики зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога.
Підсилюються погрози персональними даними (прізвища та імені особи, кода платника податків, місця реєстрації та, інколи, даних стосовно чисельності сім'ї).
Генштаб просить не піддаватись на провокації!
На Херсонщині і Запоріжжі окупанти почали активно говорити про "референдум" і "приєднання" до Росії.
Колаборант Володимир Рогов – так званий "представник місцевої адміністрації" Запорізької області – обіцяє "референдум" вжє цього року.
Напередодні Рогов розповів улюблений міф російської пропаганди: нібито приєднання до Росії хочуть "близько 80% жителів" регіону.
Горіла сосна, палала
Війна не зірвала посівну. Україні вдалось засіяти 75% від минулорічних площ.
Однак перед аграріями стоять нові виклики:
- необхідність вивозу урожаю. За словами прем'єра Шмигаля, Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Він нагадав, що через блокування Росією українських портів в Україні залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур.
- збереження нового врожаю. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, враховуючи міжнародний досвід. Це дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн, доав прем'єр.
- забезпечення пального для аграріїв.
У Комуністичній партії Росії запропонували "компенсувати збитки Донбасу за рахунок активів українських чиновників в Росії". І, зокрема, хочуть забрати у дружини Володимира Зеленського квартиру в окупованому Криму.
Був ворожий склад боєприпасів та реактивних систем залпового вогню "Град" – і нема складу.
Свіжі знімки зі сходу України, де йдуть бої
Satellite imagery from June 6, 2022 #Ukraine— Maxar Technologies (@Maxar) June 7, 2022
1.) Artillery explosions along Siverskyi Donets River & Bogorodichne (49.020, 37.512)
2.) Fields peppered with hundreds of artillery craters (49.009, 37.308)
3.) 40m diameter bomb crater in Dovhenke (49.022, 37.308) pic.twitter.com/IzWyHob5F0
У Москві вирішили дати назву площі біля посольства США. На голосуванні переміг варіант на честь підконтрольної Кремлю "Донецької Народної Республіки".
Раніше російські ЗМІ писали, що за цей варіант змушували голосувати працівників бюджетної сфери.
Втрати росіян станом на 8 червня:
- особового складу – близько 31500 (+140) осіб,
- танків ‒ 1393 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13),
- артилерійських систем – 703 (+9),
- реактивних систем залпового вогню – 213 (+6),
- засобмв протиповітряної оборони – 96 (+0),
- літаків – 212 (+0),
- гелікоптерів – 178 (+1),
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 559 (+6),
- крилатих ракет – 125 (+0),
- кораблі/катерів – 13 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2406 (+1),
- спеціальної техніки – 53 (+0)
🤝 Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці М109, включаючи запасні частини, боєприпаси та інше спорядження.
Міністр оборони Бьорн Арільд Грам: "Українські сили залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки та зброї. Щоб вони могли протистояти російським атакам".
Із тих наслідків війни, які спершу можна і не помітити, на фоні руйнувань і смертей:
У Міністерстві охорони здоров’я прогнозують, що через війну психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 мільйонів українців.
При цьому близько 3-4 мільйонам людей потрібно буде призначати медикаментозне лікування.
Загарбники продовжують розкрадати захоплені українські землі. З Мелітополя, що в Запорізькій області, відправили перший товарний потяг із краденим зерном.
Результати ворожого удару в районі ст.м. "Індустріальна" https://t.co/AgPO1H7Wty pic.twitter.com/Taur72DVKN— @XAPKIB (@XAPKIB) June 8, 2022
Щоденний огляд британської розвідки:
- Росія, швидше за все, стверджуватиме про окупацію Херсона як про свідчення покращення управління і рівня життя українського народу.
- Нещодавно українські війська досягли певних успіхів у контратаці на південно-західній Херсонщині, у тому числі відновивши плацдарм на східному березі річки Інгулець.
- Росія продовжує намагатися атакувати у Сєвєродонецьку з трьох напрямків, хоча українська оборона тримається і малоймовірно, що за останні 24 години якась зі сторін досягла значних успіхів.
Ситуація в регіонах
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Вінницька, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Тернопільська, Хмельницька області, Кіровоградщина, Черкащина, Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Київщина та Житомирщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Харків
Ніч з обстрілами, але без постраждалих. Горіли гаражні кооперативи, супермаркет, нежитлові приміщення.
По області обстрілювали Харківський район та Чугуївський райони.
Всього за добу 11 постраждалих і 4 загиблих.
📍Луганщина
Штурмові дії та вуличні бої у Сєвєродрнецьку. Із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку. Там знищені 25 житлових будинків.
Двоє людей загинуло, двоє поранених.
📍Донеччина
Обстріли зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет, РСЗВ "Град" міст Авдіївка, Курахове, смт. Очеретино, с. Ласточкіно, смт. Нью-Йорк.
Пошкоджено 35 об’єктів (24 – приватних будинки, 3 багатоповерхівки, дитячий садок, школа, адміністративні будівлі та промислові споруди).
Поранено 5 цивільних.
Область залишається без газу, частково - без водопостачання та електрики.
📍Миколаївщина
Вночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.
7 червня внаслідок обстрів с-ща Засілля Первомайської громади загинуло дві людини.
📍Херсонщина
Ситуація в області критична. Внаслідок бойових дій пошкоджено дуже багато будинків та інфрастуртури, також внаслідок обстрілів є загиблі та тяжко поранені серед мирного населення.
Стабільно важка ситуація у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській ТГ, там йдуть бойові дії, люди практично весь час сидять у підвалах та погребах.
Виїхати та в’їхати з окупованої області практично неможливо, лише через Крим.
На південному напрямку українські Збройні сили нанесли 4 удари артилерією та авіацією по ворожих позиціях. Захисники знищили кілька одиниць бойової техніки, склади з боєприпасами і певну кількість особового складу. Втрати ворога ще уточнюються
Українці-біженці з літака, який приземлився в Канаді
Зведення Генштабу:
- На Волинському та Поліському напрямках, за планом проведення перевірки, до 11 червня 2022 року в збройних силах Білорусі відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.
- На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують демонстраційні заходи для сковування дій підрозділів Сил оборони.
- На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Щоб недопустити просування наших військ продовжує мінування місцевості.
- На Слов’янському напрямку противник веде штурмові дії для покращення тактичного положення. Щоб не допустити контрнаступ наших військ, проводить інженерне обладнання вогневих позицій в районі населеного пункту Ізюм.
- На Лиманському напрямку противник здійснив спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Райгородок, успіху не мав, відійшов.
- На Сєвєродонецькому напрямку наші воїни успішно стримують штурм в місті Сєверодонецьк, бойові дії тривають. В районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів.
- На Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації.
Вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних ситем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне. Завдав авіаударів вертольотами Ка-52 в районах населених пунктів Покровське, Відродження і Яковлівка.
В районі населеного пункту Нагірне, в результаті вогневого ураження, завданого українськими воїнами, ворог відійшов на раніше займані позиції.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, щоб скувати наши війська та не допустити перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки, противник здійснював інтенсивний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів в районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Опитне. Завдано авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного – по населеному пункту Курахове.
- На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону. Зафіксовано артилерійські обстріли по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакіно, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополине.
- На Бессарабському напрямку без суттєвих змін.
Головні новини ночі:
- Світовий банк схвалив додаткову допомогу для України в розмірі 1,49 мільярда доларів. Вона спрямована для виплати заробітної плати державним і соціальним працівникам. Загальна обіцяна сума від банку тепер сягає більш ніж 4 мільярдів доларів.
- За даними американського Інституту вивчення війни, примусова мобілізація у так званих "ДНР" і "ЛНР", а також цензура інформації про загиблих військовослужбовців посилюють напругу в Росії.
Окупаційні війська продовжили наступальні операції в кількох місцях на сході України, але не отримали жодного підтвердженого виграшу в наземних атаках 7 червня.
- Ворог з мінометів обстріляв Шосткинський район на Сумщині.
- Усі обстріли були з території РФ. За попередніми даними, руйнувань та постраждалих внаслідок ворожих обстрілів немає.
- Загарбники у Херсонській області розпочали підготовку до відзначення "дня Росії".
- РосЗМІ повідомляє, що понад тисячу військовослужбовців, яких вивели з Маріуполя, етаповали "для проведення слідчих дій" на територію РФ.