Данилов: Россияне взорвали ГЭС по указанию Путина, перед тем подняли уровень воды
Российские силы сознательно взорвали Каховскую ГЭС по указанию из Кремля, убежден секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Источник: Алексей Данилов в эфире проекта Радио Свобода "Свобода Утро" ("Свобода Ранок")
Прямая речь: "Подрыв дамбы произведен российскими террористами той взрывчаткой, которая была заложена еще заранее в сентябре-октябре прошлого года, скорее всего, по указанию Москвы, все это произошло вчера.
Команда на этот террористический акт выдавалась из Кремля, из кабинета Путина. На других уровнях такие указания не отдаются. Это не уровень батальона, дивизии, это не уровень даже ситуации, связанной с Шойгу".
Детали: По словам Данилова, перед подрывом российские войска подняли уровень воды на Каховской ГЭС, поскольку контролировали ее.
Гидроэлектростанцию россияне взорвали из-за украинского контрнаступления, утверждает секретарь СНБО.
Прямая речь: "Они все ждут нашего контрнаступления. Более того, они максимально подняли уровень. Он был 18.16 метров, они его подняли более 19 метров. Накопили (воду) сознательно, чтобы больше вреда создать во время подрыва".
Детали: Хотя разрушение Каховской ГЭС может повлиять на работу Запорожской АЭС, в ближайшие четыре месяца ситуация там будет стабильной, считает секретарь СНБО.
Предыстория:
- Главное сооружение Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС на территории Херсонской области российские оккупанты захватили в первый же день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года.
- В ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и саму станцию, ее не восстановить. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской АЄС.
- Подрыв Каховской ГЭС привел к техногенной экологической катастрофе. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции в реку Днепр попали по меньшей мере 150 тонн машинного масла, также начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие вследствие "военных действий" и терактов.
- По предварительной информации Украины, Каховскую гидроэлектростанцию взорвала 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил РФ, известны и некоторые имена вероятных причастных.
- Россия обвинила Украину в подрыве Каховской ГЭС. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов ответил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву Каховской ГЭС.
- Украинские прокуроры открыли дело об экоциде по факту подрыва Каховской ГЭС.
- На Западе сначала сомневались относительно виновников катастрофы, но и власти США, и СМИ уже склоняются к тому, что это намеренно сделала Россия. В Главном управлении разведки Минобороны Украины имеют доказательства использования оккупантами взрывчатки для подрыва Каховской ГЭС.
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