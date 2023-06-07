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Данилов: Россияне взорвали ГЭС по указанию Путина, перед тем подняли уровень воды

"Украинская правда"Среда, 7 июня 2023, 15:05
Данилов: Россияне взорвали ГЭС по указанию Путина, перед тем подняли уровень воды
Алексей Данилов, фото Радио Свобода

Российские силы сознательно взорвали Каховскую ГЭС по указанию из Кремля, убежден секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Источник: Алексей Данилов в эфире проекта Радио Свобода "Свобода Утро" ("Свобода Ранок")

Прямая речь: "Подрыв дамбы произведен российскими террористами той взрывчаткой, которая была заложена еще заранее в сентябре-октябре прошлого года, скорее всего, по указанию Москвы, все это произошло вчера. 

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Команда на этот террористический акт выдавалась из Кремля, из кабинета Путина. На других уровнях такие указания не отдаются. Это не уровень батальона, дивизии, это не уровень даже ситуации, связанной с Шойгу".

Детали: По словам Данилова, перед подрывом российские войска подняли уровень воды на Каховской ГЭС, поскольку контролировали ее.

Гидроэлектростанцию россияне взорвали из-за украинского контрнаступления, утверждает секретарь СНБО.

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Прямая речь: "Они все ждут нашего контрнаступления. Более того, они максимально подняли уровень. Он был 18.16 метров, они его подняли более 19 метров. Накопили (воду) сознательно, чтобы больше вреда создать во время подрыва".

Детали: Хотя разрушение Каховской ГЭС может повлиять на работу Запорожской АЭС, в ближайшие четыре месяца ситуация там будет стабильной, считает секретарь СНБО.

Предыстория: 

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Темы: Каховская ГЭСРосcияПутинДанилов
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