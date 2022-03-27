Война. День 32. ОНЛАЙН
Триває 32-ий день повномасштабної війни з Росією. Увага світу прикута до того, що відбуваєтьсяв як в Україні, так і за її межами.
"Українська правда" стежить за подіями в режимі онлайн.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; Війна. День 31. ОНЛАЙН
Тисячі людей у всьому світі вийшли на акції підтримати Україну. Вони відбулися, зокрема, в Італії, Британії, Польщі, Чехії.
Українські повітряні сили звтують. Загалом за добу 27 березня знищили:
🛩 4 літаки;
🛩 1 вертоліт;
🛩 2 БпЛА;
🛩 2 крилаті ракети.
⚡ Ракету по Волині випустили з Білорусі. За попередніми даними інформації про жертв немає.
Зведення від Генштабу:
- Противник продовжує переміщувати додаткові підрозділи зі складу тихоокеанського флоту та західного військового округу. Водночас, значно знижується інтенсивність перевезень з глибини території РФ.
- На Волинському напрямку продовжується повітряна розвідкаа на напрямках Ковель, Вараш, Сарни. Фіксується підвезення автомобільним транспортом до району населеного пункту Калинковичі ракет до ОТРК "Искандер-М".
- На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Росія продовжує перегруповувати окремі підрозділи зі складу Східного військового округу. Ті, що зазнали суттєвих втрат, зазвичай відводяться на територію Білорусі.
- На Сіверському напрямку окупанти зосередили зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів.
- На Слобожанському напрямку ворог відмовився від наступальних дій в районі міста Суми, намагається перегрупувати та відвести підрозділи на інші напрямки. Так, одна з БТГр зі складу 1-ї танкової армії ворога, що була задіяна у бойових діях, в повному обсязі виведена з України на територію РФ.
- Окупанти продовжували завдавати ударів по об’єктах інфраструктури міста Харкова. У напрямку на місто Ізюм намагалися вести наступальні дії.
- На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та виході в район Новотроїцького, а також захопленні міста Маріуполь. Успіху не має.
Ворог здійснював артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски.
Основною метою окупантів залишається здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
- На Таврійському напрямку на тимчасово зайнятих територіях Херсощини Росгвардія продовжуює фільтраційні заходи.
- На Південнобузькому напрямку положення та дії противника залишалися без суттєвих змін.
🇺🇦 Відень з Україною. Понад 100 тисяч людей зібралися у неділю у столиці Австрії. У центрі міста пройшов на благодійному концерті на підтримку України та її боротьби з російською агресією.
Oh Gott…… Mein liebes Österreich, mein geliebtes Wien!— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 27, 2022
Aus Kyiw, vom ganzen Herzen - DANKE!!!#StandWithUkraine pic.twitter.com/81Kf7SI7Wf
Окрім виступів артистів на великому екрані показали відеозвернення Володимира Зеленського.
Тези зі звернення Зеленського:
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"Сьогодні той день, коли знову і знову переконуємось, наскільки далеко ми від Російської Федерації Уявіть, вони там в Москві переполошилися через моє інтервʼю російським журналістам. Тим із них, хто може дозволити собі говорити правду."
- "Сьогодні ж підтримав глобальний марафон заради миру в Україні. Не тільки телевізійний. Ще у десятках міст по всьому світу люди зібралися на підтримку нашої держави, на підтримку свободи. Приємно!
Вражаюча кількість людей на площах Європи, на інших континентах. І це надзвичайно важливо. Бо коли люди на площі, політики вже не зроблять вигляд, що нібито не чують. Не чують нас з вами. Не чують Україну."
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"Нікому не дамо забути про наші міста, про Маріуполь та інші українські міста, які російські військові знищують. Все більше людей у світі – на боці України, на боці добра у цій битві зі злом. І якщо політики десь не вміють йти за людьми, ми їх навчимо. Це основа демократії і нашого національного характеру."
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"Наші пріоритети у переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави – обовʼязкові. Очевидна і наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі."
11-річна Мілена з Маріуполя, яка евакуююючись потрапила під обстріл, одужує в лікарні Запоріжжя.
Як розповіла журналістка Христина Бондаренко, куля пройшла крізь щелепу дівчинки, потрапила в гортань та дійшла до сонної артерії. Увесь цей час дитина була у свідомості.
Мілена мріє про бальні танці та повернення в гімнастику.
"Щодня дедалі більше ракет", – Михайло Подоляк про нові обстріли Росії.
Знову тотальні ракетні удари по 🇺🇦. Луцьк, Харків, Житомир, Рівне. Щодня дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі 🇺🇦. Європі це точно подобається?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 27, 2022
США направлять до Європи дизпальне для потреб України.
Спалена техінка, упаковки від сухпайків "Росармії", потрощені будинки, вибиті вікна – так нині виглядає звільнений від російських окупантів Тростянець.
Фото: сумський журнал "Цукр".
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У Києві чути гучні вибухи!
27 березня в Україні працювали 2 гуманітарні коридори для Донецької та Луганської областей – ними евакуювали 1 099 людей.
Донеччина: з Маріуполя до Запоріжжя на своїх авто дісталися 586 людей.
Луганщина: гуманітарним коридором з Рубіжного (Луганщина) до Бахмута вдалося евакуювати 513 людей з Рубіжного, Лисичанськ,а Северодонецька та Попасної.
Також на Луганщині вдалося витягти 155 людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи №5.
Наразі обговорюється продовження роботи по Маріупольському напрямку та запуском коридорів по Сумській області.
Оновлено: голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко повідомив, що ракети вдарили по нафтобазі.
У Луцьку чути вибухи!
Міський голова Ігор Поліщук закликає людей залишатися в укриттях і не публікувати фото/відео.
Правозахисниця Олександра Матвійчук опублікувала список з 36 публічних діячів та активістів, яких окупанти затримали після вторгнення.
Серед них місцеві голови та депутати, волонтери та священники.
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⚡ Новий раунд переговорів між Україною і Росією відбудеться у Стамбулі 29 березня.
Потрощені машини з написами "Діти", сльози та обійми.
Фотограф "Ґрат" Стас Юрченко показав, як у Запоріжжі зустрічають людей, яким вдалось врятуватися з обложеного росіянами Маріуполя.
🔥 Міноборони Великої Британії передало Україні партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak.
Що Зеленський розповів в інтерв'ю російським ЗМІ – головні тези:
- Росіяни вивезли з Маріуполя більше 2 тисяч дітей: "Их точная локация неизвестна. Они могут быть там как с родителями, так и без. Это катастрофа. Они держат их как души для обменного фонда"
- Зеленський пропонував захисникам Маріуполя покинути місто, але вони відмовились: Они сказали: "Мы не можем. Тут раненные люди. Мы не бросим раненых, мы не бросим убитых". Поэтому они защищают город, защищают раненых, защищают мертвых, которых они хотят похоронить".
- Росіяни не хочуть забирати своїх загиблих: "Мы не хотим держать трупы, вы же это прекрасно понимаете. Мы хотим, чтобы они уехали. Они (росіяни – УП) сначала отказывались, потом там еще что-то. Потом какие-то мешки нам предлагали (...) Даже когда собака или кошка умирает, так не поступают. Это в общем, как… Это мусорные пакеты"
- Росіяни не могли не помічати війну 8 років: "Это восемь лет, черт побери! Это же долго. За восемь лет люди начинают заканчивать школьное образование; можно повзрослеть, образоваться, выучить предмет, стать профессионалом в любом виде"
- 6 вимог Росії, серед демілітаризація та "захист російської", є "вкидом" РФ, щоб пожвавити інфополе: "Денацификация и демилитаризация" — вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша группа… Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то "демилитаризации", какой-то "денацификации". Для меня это непонятные абсолютно вещи"
- Зеленський пропонує "дзеркальний договір" про повагу до історії, мови та цінностей: "Хотите русскую школу, кто-то хочет по-русски учиться — приватная, пожалуйста, открывайте, но с условием: вы открываете у нас, мы открываем у вас. Что-то у вас издаем — значит, и тут издаем. Я хочу подписать такой договор со всеми соседними странами – Россия, Венгрия, Польша, Румыния и так далее…"
- Україна готова мати нейтральний статус: "(...) гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы на него идти. Это самый главный пункт"
- Для ухвалення нейтрального статусу в Україні буде референдум, на якому зможуть голосувати біженці – це швидше, ніж вносити зміни в Конституцію: "Референдум — шаг быстрее, чем конституцию изменить"
- Російський бізнесмен Роман Абрамович брав участь у перемовинах: "Вот этот вот бизнесмен был в подгруппе с российской стороны. Я не знаю, официально или неофициально, они контактировали… И он действительно, насколько мне известно, помогал в вопросе гуманитарного характера с вывозом людей и гумконвоя из Мариуполя. Но ничего не вышло"
- Інші російські бізнесмени також пропонували допомогу: "Некоторые даже обращались с тем, что они готовы… Они готовы даже помогать, восстанавливать Украину после войны"
- Україна не збиралась нападати на Росію, як це заявляло російське Міноборони: "Никаких планов не было (...) Я говорил, что мы не собираемся военным путем забирать наши территории"
- В Україні немає жодних біолабораторій: "Это анекдот. Тут мне нечего объяснить"
- Зеленський розуміє, що змусити Росію піти з частини Донецької, Луганської областей і Криму неможливо, тому він хоче повернутись до ситуації до 24 лютого: "Я понимаю, что заставить Россию полностью освободить территорию невозможно, это приведет к третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю. Поэтому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там мы попытаемся решить вопрос Донбасса, сложный вопрос Донбасса".
У Варшаві триває міжнародний благодійний концерт-марафон на підтримку України у світі "Save Ukraine — #StopWar".
Його показують у понад 20 країнах світу.
Роскомнагляд вимагає в російських ЗМІ відмовитися від публікації інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, яке проанонсувала "Медуза", "Дождь" та "Коммерсант"
Частинка з інтерв'ю УП з мером Харкова Ігорем Тереховим:
– Вопрос, который я задаю всем: что вы сделаете в первый день, когда война закончится?
– Я знаю точно – то, что меня попросили на одной из встреч. Расскажу вам. Меня попросили, чтобы я сделал, не удивляйтесь, бал на площади.
– Бал на площади?
– Да. И попросили люди, от которых я не ожидал этого. Для них это окончание войны и празднование победы. Я это сделаю, я пообещал. И обязательно, чтобы мы станцевали вальс. Представляете?
– Эту картинку я теперь буду представлять…
– Я мысленно представляю ее. А то, что будет в первый день победы, ну, конечно, соберемся все. Конечно, отпразднуем и возьмемся за работу. Нужно город строить фактически заново.
Повну версію читайте тут: "Ігор Терехов: Харків треба будувати фактично наново"
Hope, your weapon will be with us too 🙂
My message to the people of Ukraine: We stand with you. Period.— Joe Biden (@JoeBiden) March 27, 2022
Зведення від Генштабу станом на 18 годину 27 березня:
– на тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує викрадати та залякувати місцевих мешканців, утримує цивільних громадян у заручниках
– в Іванкова та Ораному на Київщині окупанти просять у населення їжу, поводяться не агресивно, фактів мародерства не зафіксовано
– окупанти продовжують перевозити та зберігати боєприпаси біля ЧАЕС – це серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд
– тонни реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня перевозяться в Україну з бази РФ, розгорнутої в Гомельській області Білорусі. Транспортний коридор загарбників проходить через Прип’ять, усе зберігають в місті Чорнобиль.
Там же розгорнуто тимчасовий пункт управління угрупуванням військ Східного воєнного округу та командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади.
– окупанти дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси – це підвищує ризик їхнього розриву під час перевезення.
Зокрема дозвіл на таке використанння отримала 165 артилерійська бригада з Білогірська Амурської області
– сили оборони продовжують систематично завдавати втрат ворогу на всіх напрямках.
❌ Загін швидкого реагування Національного комітету Товариства Червоного Хреста України просить українців не плутати їх з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, до якого наразі виникає чимало запитань.
Про це йдеться у прес-релізі, який отримала УП.
Як пояснює командир Загону швидкого реагування Тарас Логінов, його команда не домовляється за гуманітарні коридори, не відкривається окремі представництва.
Вони супроводжують людей під час евакуації, надають їм психологічну і домедичну допомогу. Зокрема оперативно розгортають намети з обігрівом та їжею, коли їх на підмогу викликає ДСНС.
Уся команда є волонтерами. Працює з 1 грудня 2013 року, відколи почала допомагати пораненим на Банковій під час Революції Гідності.
За місяць війни загін супроводив евакуацію близько 14,5 тисяч людей на Київщині, 6 разів виїжджав на потрапляння снарядів у житлові будинки та роздав більше 20 тонн їжі.
Російське видання The Insider повідомляє, що 26 березня Росія одночасно випустила по Україні щонайменше 70 ракет.
52 з них летіли з кораблів Чорноморського флоту поблизу Севастополя, 18 – з території Білорусі.
За словами видання, це рекордна кількість ракет, яке Росія запускала в один момент.
Система ППО України збила більшість ракет, до цілей долетіли лише 8.
⚡⚡⚡Наступний раунд переговорів офіційних делегацій України та Росії відбудеться у Туреччині 28-30 березня.
Глава католицької церкви Папа Римський Франциск у Twitter закликав політичних лідерів зупинити війну в Україні, поки вона не знищила людство
⚡⚡⚡У Чорнобильській зоні відчуження через бойові дії горить понад 10 тисяч гектарів лісів, зафіксовано 31 пожежу. Це загрожує радіацією Україні, Білорусі та країнам Європи. Контроль і гасіння пожеж неможливі через захоплення зони відчуження російськими військами.
Короткі зведення з фронту
- Російські окупанти захопили будинок українського боксера й чемпіона світу Олександра Усика у Ворзелі на Київщині.
- Армія РФ випустила дві ракети по Одеській області, але оборона відбила удар. Також українська протиповітряна оборона ліквідувала російський літак над Харківською областю.
- Окупанти відключили Мелітополь від українського зв'язку та інтернету.
- СБУ викрила координатора диверсійних груп РФ на Харківщині та колаборанта, який хотів отримати посаду в окупаційній владі на Дніпропетровщині.
- У Славутичі загинули три людини, ще двоє цивільних отримали поранення під час мітингу проти окупантів.
- На Миколаївщині за попередню добу окупанти поранили 30 людей.
У Будапешті вшанували пам‘ять загиблих у Маріуполі.
Захід відбувся біля меморіалу "Взуття на березі Дунаю", який вшановує пам’ять угорських євреїв, безжально знищених нацистами. Перед вбивством вони змушували людей знімати взуття.
Поруч із бронзовою скульптурою з’явилося 300 пар ношеного взуття. В пам‘ять про щонайменше 300 жінок, дітей і людей похилого віку, яких вбила російська авіабомба, скинута нелюдами на сховище у Драматичному Театрі в центрі Маріуполя.
⚡Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив під обстріл на Чернігівщині
"Ми з гуманітарною місією їздили до Чернігова, допомогти фактично оточеному місту. 26 березня… ворог обстріляв нашу машину. Слава Богу, всі живі, декілька наших хлопців поранені", – Марцінків.
🇺🇦 В тимчасовано окупованій Новій Каховці на Херсонщині люди вийшли на мітинг за Украну
"Сьогодні Нова Каховка в жовто-синіх прапорах – українці не бояться навіть без зброї протистояти ворожим військам. Цю країну не перемогти", – написав Михайло Федоров.
Журналіст з Донецька Олександр Демченко пише, що частину людей, яких вивезли з нещодавно окупованих територій, розмістили у школах Донецька. У одну з них під камери мав сьогодні приїхати глава "ДНР" Пушилін. Але на школі зранку з'явився напис "Слава Україні", тож візит довелося скасувати.
У коментарях до допису зазначають, що люди ходять і кричать "Слава Україні" на вулицях міста.
Історія від чернігівської виховательки, яка врятувала 30 дітей із реабілітаційного центру
🔻Сім днів ми жили в підвалі дитячого центру. Це звичайний підвал, не бомбосховище. Він ні до чого не пристосований, у ньому зберігалися овочі. Подекуди там є місця, де неможливо стати дорослому на повний зріст. Там проходять ще каналізаційні труби, що обмотані скловатою.
До того ж дихати взагалі не було чим – скрізь пісок і земля. На 5–10 хвилин виходили на поверхню з підвалу, щоб подихати свіжим повітрям. Ми, як риби, підіймемося на 5 хвилин, поки не стріляють.
🔻Годували дітей у підвалі. Адже перед тим, як почали бомбардувати наш центр, за 20 хвилин до цього ми всі їли в їдальні. І цю їдальню просто рознесло на друзки.
🔻Десь на шостий день почали бомбардувати наш дитячий центр. Гатили дуже жорстоко. І ми всі просто кричали від відчаю та страху.
🔻У дітей ставалися психологічні зриви. Вони просто не витримували бомбардувань, плакали від відчаю. Їх нічим не можна було заспокоїти.
Читайте розповідь виховательки
У тимчасово окупованому Херсоні містяни вкотре вийшли на мітинг
Очевидці повідомяють, що окупанти з гучномовців попередили – мітинги заборонені. Люди викрикують: "Херсон – це Україна!".
У відповідь на це російські військові розпочали стріляти та використовувати газові гранати. Є постраждалі – учасниці акції поранили ногу.
🌾 Трейдери здійснили перші поставки української кукурудзи до Європи поїздом, оскільки морські порти України залишаються заблокованими через вторгнення Росії. Труднощі з логістикою зберігаються, а пропозиція все ще переважає попит – говорять у аграрному агенстві.
🇩🇪🇺🇦У німецькому Дюссельдорфі запустили трамвай в кольорах України з написом "Україно, ми з тобою!"
Львівська нафтобаза, в яку росіяни вдарили ракетою 26 березня, знищена повністю – Львівська ОВА.
Це друга за добу вщент зруйнована нафтобаза на Західній Україні, ще одна на Рівненщині.
Святослав Вакарчук продовжує їздити країною та співати у містах, що постраждали від війни.
Сьогодні у Харкові, біля забарикадованого пам'ятника Тарасу Шевченку, лідер "Океанів" під гітару співає "Еверест":
"І ми продовжуєм нести свій прапор, а не хрест,
Ми продовжуєм іти на власний Еверест".
Зведення від Генштабу
🔻Триває переміщення підрозділів російської федерації на територію республіки білорусь. Заходи проводяться з метою ротації підрозділів, що зазнали суттєвих втрат, посилення наявних угруповань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів, організації евакуації поранених та хворих військовослужбовців.
🔻Частина підрозділів збройних сил республіки білорусь продовжує перебувати на полігонах.
🔻На Поліссі противник під прикриттям вогню артилерії та авіації продовжує закріплюватися на досягнутих рубежах, готується до проведення ротації підрозділів.
🔻На Сіверському напрямку ворог продовжує блокаду Славутича, не полишає спроб взяти під контроль Чернігів. В районах Лук’янівка та Рудницьке противник зазнав втрат та відійшов.
🔻На Слобожанському напрямку противник намагається здійснити перегрупування в районі Сум. Поблизу Харкова зосередив зусилля на поповненні поточних втрат. В районі Слов’янська ворог проводить вдосконалення інженерного обладнання зайнятих позицій. Силами оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Тростянець та Гусарівка.
🔻На Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються захопити Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Маріуполь. Успіхів не мають. Здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки. Зазнали втрат, відійшли.
🔻В Таврійському операційному районі окупанти силами росгвардії продовжують боротьбу з осередками спротиву на тимчасово зайнятій території.
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія спробує нав’язати Україні "корейський" сценарій та зібрати усі окуповані території в єдине квазідержавне утворення.
⚡Війна Росії та України призведе до голоду на Близькому Сході – голова МВФ
Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва вважає, що бойові дії в Україні потрібно припинити якнайшвидше, щоб країна змогла постачати зерно на світовий ринок: "Чим швидше підуть танки, тим швидше прийдуть трактори. Нам потрібно, щоб до липня в Україні був урожай, щоби забезпечити стабільність цін на продовольство".
💪 Збройні сили України вибили окупантів із села Гусарівка, що неподалік від Балаклеї, у Харківській області
На Чорнобильській атомній електростанції, захопленій російськими військовими, вдалося провести ротацію персоналу, який перебував у заручниках окупантів із першого дня війни.
Нафтобаза в Дубно що на Рівненщині зруйнована вщент унаслідок російського ракетного удару 26 березня, людських жертв немає.
😡 Російські окупанти обстріляли житлові квартали Красногорівки у Донецькій області касетними боєприпасами – РСЗВ "Торнадо-С"
🇭🇺 Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що проханням ввести ембарго проти російських енергоносіїв Україна просить зупинити угорську економіку.
🏠 Уряд збиратиме інформацію про пошкоджену та знищену внаслідок бойових дій нерухомість через "Дію" — таким чином Кабмін зможе підрахувати збитки й оцінити, скільки коштів потрібно Україні на відбудову.
Станом на 8.00 ситуація в регіонах
- Київщина Ніч пройшла відносно спокійно. Епіцентром подій залишаються громади Бучанського району — Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Гостомельська. Обстріли та бої в населених пунктах вздовж Житомирськоі траси.
- Чернігівщина Кілька повітряних тривог по Чернігову та області. Оборонні бої навколо Чернігова. За останню добу обстріли ворогом околиць міста, ці обстріли із дальніх відстаней. Характер руйнувань уточнюється.
- Житомирщина Вночі — повітряні тривоги. Кіровоградська область Ніч минула спокійно. Вночі дві сирени Дніпропетровщина Повітряні тривоги вночі. Зранку — спокійно.
- Сумщина Ніч пройшла відносно тихо Харківщина Харків: обстріли міста окупантами з дальніх відстаней тривали і цієї ночі. Увечері знову обстріляли "Джерело нейтронів". Пошкодження ще не встановили. Триває "зачистка" ЗСУ звільнених територій у Харківському районі. По області: тривають бої в Ізюмському напрямку.
- Запорізька область Інформації про бої або ворожі обстріли не надійшло.
- Волинь Вчора ввечері сили ППО у небі над областю збили три ракети, які були випущені з Білорусі. Окрім цього, все відносно спокійно.
- Вінничина Ніч пройшла відносно спокійно, одна повітряна тривога
- Закарпаття Все спокійно.
- Хмельницька область Ніч була відносно спокійною, повітряні тривоги
- Тернопіль Ніч минула спокійно Черкаси Відносно спокійно
- Львівщина Ввечері відбулись 2 ракетні обстріли Львова, внаслідок яких постраждали база зберігання пального та бронетанковий завод.
- Полтаващина Відносно спокійно, вночі — повітряні тривоги
- Рівненщина Напередодні ввечері — ракетний удар в нафтобазу. Пожежу локалізовано. Збитки встановлюються. Без жертв.
- Чернівці Ввечері повітряні тривоги. Все спокійно Івано-Франківськ Ніч минула спокійно.
- Луганщина ЗСУ намагаються вибити російську армію з Рубіжного та Попасної, де окупанту частково вдалося закріпитися. В деяких районах цих міст тривають вуличні бої. В Попасній, за підтримки артилерії, ворог намагався здійснити штурм, однак зазнав втрат. Пошкоджено внаслідок обстрілів школу в селі поблизу Лисичанська, інфраструктуру станції швидкої допомоги в Сєвєродонецьку та два оптових склади міста. Внаслідок дій агресора постраждало двоє осіб, врятовано з-під завалів – четверо.
- Донеччина Обстановка в основному без змін на основних напрямках. Тому з місць повідомляють про "ніч минула відносно спокійно" Вночі під обстрілами була Світлодарська ТГ: у селищі Зайцеве(Жованка) під час обстрілу околиць загорілась трава, очерет. Пошкоджено декілька нежитлових преміщінь. Пожежу до місцеві ліквідували самостійно. Постраждалих немає.
- Миколаївщина Окрім повітряних тревог по всій області, ніч була спокійною Херсонщина Тривають інтенсивні бої у ТГ Нововоронцовка, територію якої заняли ЗСУ. Обстріли тривають з обох сторін. Крім того, бій триває у районах, що знаходяться біля Миколаївської області, а саме у Станіславі та В.Олександрівка. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
- Одеса Одна нічна та одна ранкова повітряна тривога
😒 Рамзан Кадиров каже, що серед чеченців, які нібито беруть участь у захопленні Маріуполя, є і Руслан Геремєєв — його вважають організатором вбивства опозиційного російського політика Бориса Нємцова.
За словами Кадирова, Геремєєв керує "його підрозділом", який "відбив нациків і захопив адміністративний центр" у Маріуполі.
Загорання сталося вчора близько 16:30 внаслідок обстрілу російськими військами. 27 березня о 05:02 пожежу локалізовано. О 06:49 - ліквідовано.
Українські захисники повідомили, що звільнили с. Вільхівка, що в кількох кілометрах від Харкова, знищили близько 70 окупантів та 27 взяли в полон.
Вільхівку звільнили ще 25 березня.
🇺🇦 Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.03 орієнтовно склали:
- особового складу близько 16600 осіб,
- танків ‒ 582 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1664 од,
- артилерійських систем – 294 од,
- РСЗВ - 93 од,
- засоби ППО - 52 од,
- літаків – 121 од,
- гелікоптерів – 127 од,
- автомобільної техніки - 1144 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.
- Спеціальна техніка - 21.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Ірина Верещук про заплановану на 27 березня роботу гуманітарних коридорів.
На сьогодні погоджено 2 гуманітарних коридори:
▪️ Маріуполь — Запоріжжя на власному транспорті.
Погоджено централізовану евакуацію на автобусах з Бердянська до Запоріжжя. Місце зборів: Мелітопольське шосе, 27.
▪️ Рубіжне — Бахмут
Евакуація буде проходити по вулицях Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов’янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та район Залізничного вокзалу міста Рубіжне
🇺🇦Закрийте небо над Україною!
Close the sky over Ukraine!
Російські війська концентрують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили на Донбасі.
"Російські сили, схоже, концентрують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили, що знаходяться безпосередньо перед сепаратистськими районами на сході країни, просуваючись з боку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні", - йдеться у повідомленні.
👼 Через збройну агресію рф в Україні загинуло 139 дітей, більше 205 — поранено.
😞 окупанти вивезли з Маріуполя 20-30 тисяч людей на непідконтрольну Україні територію чи в росію — міський голова Маріуполя Вадим Бойченко
😠 росія застосувала заборонені фосфорні боєприпаси біля Авдіївки — корреспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер.
"Фото від українського лейтенанта, зроблені в режимі реального часу. Він описав ситуацію як "божевілля"
Західні офіційні особи підтвердили, що російський полковник був вбитий своїми підлеглими, що є ще одним свідченням невдоволення серед російських сил в Україні.
Доброго ранку вам від українських захисників! 🇺🇦
Оперативна інформація від Генштабу станом на 06.00:
▪️ За наявною інформацією, в тимчасово окупованому Криму до медзакладів Севастополя щоденно прибуває в середньому від 50 до 100 поранених.
▪️ По маршрутах руху російських військових колон по території республіки білорусь відзначаються непоодинокі факти продажу військовослужбовцями палива та провізії, або їх обміну на спиртні напої.
▪️ На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито 7 ворожих атак. Українськими воїнами знищено 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки противника, один міномет.
▪️Повітряні Сили ЗСУ за попередню добу уразили 1 ворожий літак, 12 БПЛА та 2 крилаті ракети. Ударна авіація завдала нищівних ударів по визначених командуванням цілях та об’єктах окупантів.
На годину ближчі до перемоги!
Українська весна в Лондоні!
Дякуємо за підтримку!🇺🇦
❗Евакуаційні потяги
27 березня вони курсуватимуть з міст Харків, Дніпро, Краматорськ, Одеса. За яким розкладом підуть потяги? Читайте тут.
Доброго ранку 🙂
- Французька страхова компанія АХА заявила, що припиняє інвестиції в російський ринок та не буде перестраховувати російських страховиків.
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Найбільша банківська група Нідерландів ING Bank вирішила відмовитися від будь-яких нових бізнес-контактів з будь-якими російськими чи білоруськими компаніями в усьому світі.
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Фінський виробник суднових двигунів Wartsila та залізничний перевізник вантажів VR Transpoint призупиняють бізнес із Росією.
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Країни Євросоюзу домовилися про спільні закупівлі газу на шляху до приборкання високих цін на енергетику, і таким чином створюють важіль впливу проти РФ.
- Найбільша частка повного припинення роботи на російському ринку припадає на компанії з Великої Британії та Німеччині.
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