Війна. День 31. ОНЛАЙН
Триває 31-ий день повномасштабної війни з Росією. Українські міста героїчно тримають оборону. Запеклі бої ідуть на Київщині, Сумщині, попри важку гуманітарну катастрофу не здаються загарбникам Харків, Маріуполь, Чернігів тощо. На тимчасово окупованих територіях Херсонщини щоденно відбуваються протести проти окупантів.
Росія вже платить за свою війну економічно та соціально – все глибше занурюючись в санкції та ізоляцію. "Українська правда" стежить за подіями в режимі онлайн.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; 30-ий день війни Росії проти України. Події ОНЛАЙН
Харківське життя з початком війни перемістилось у підземку. Тепер у міському метро видкривають фестивль KharkivMusicFest-2022.
Поки десь падали російські бомби, струнний квінтет виконав програму з шедеврів класичної музики Баха, Шуберта, Дворжака, Скорика, а також обробки українських народних пісень, які були написані спеціально для цього концерту молодим харківським композитором і диригентом Володимиром Богатирьовим
26 безеня для ПП:
- Ворог посилив повітряний терор.
- Повітряні сили знищили щонайменше 12 БпЛА різних типів та 2 крилаті ракети.
- Силами ППО у субботу ввечері за 10 км від Луцька було збито БПЛА або ракету.
- На думку британської розвідки, Росія запускає на територією України свої бомби здалеку, тому що береже свої літаки від українських сил протиповітряної оборони.
Зведення від Генштабу:
- Щоб вирішити проблеми логістичного забезпечення, окупанти розгорнуои до 9 батальйонів матеріально-технічного забезпечення та до 5 основних логістичних центрів.
- Армія Білорусі проводить бойову підготовку на п’яти полігонах на території Брестської, Мінської та Гродненської областей.
- На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснював вогневий вплив на підрозділи Сил оборони, вів обстріли житлових масивів у передмістях та безпосередньо у місті Києві.
Росія перепргуповує окремі підрозділи 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу, які зазнали значних втрат в ході ведення наступальних дій. Декілька підрозділів відведено в район Чорнобиля з подальшим переміщенням на територію Білорусі.
- Противник не полишав спроб блокувати Чернігов, продовжував обстріли житлових кварталів в районах населених пунктів Чернігів, Іванівка та Ніжин
- Ймовірно, силами до ротної тактичної групи Росія намагається утримати місто Славутич.
- У напрямку на Бровари підрозділи ворога зупинені. Він вимушено перейшов до оборони. У бойових діях в районах Лук’янівка та Рудницьке російські підрозділи зазнали значних втрат та відійшли у район населених пунктів Піски та Нова Басань.
Для поповнення втрат озброєння і техніки відзначено висування колон у напрямках населених пунктів Великий Самбір, Дептівка, Голінка та напрямку на Дубов’язовку.
- У напрямку на Суми ворог силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на перегрупуванні військ.
- В районі міста Харків окупанти наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосереджували на поповненні поточних втрат, відновленні техніки та нанесенні ударів по об’єктах цивільної інфраструктури міста.
- У напрямку на Слов’янськ ворог намагається закріпитись в районах населених пунктів Кам’янка, Синичине, Суха Кам’янка. Веде наземну розвідку у напрямку населеного пункту Барвінкове.
- На Донецькому напрямку противник продовжує перегрупувувати та нарощувати ударні угрупованя для відновлення наступальних. Має мету вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виході до районів населених пунктів Вугледар, Новотроїцьке, а також захопленні міста-героя Маріуполя.
- У Рубіжному, за підтримки артилерії, росіяни утримують займані позиції в північній та північно-західній частинах міста.
- У Попасній, за підтримки артилерії, вони намагались провести штурмові дії, успіху не мали, зазнали втрат. Мінометним вогнем, через відсутність взаємодії, здійснили обстріл власних позицій.
- У напрямку населеного пункту Красногорівка робили спроби розпочати штурмові дії. Успіху не мали. Зазнали втрат та відійшли.
- Окупанти продовжують здійснювати штурм Маріуполя, наносять авіаційні, артилерійські удари по об’єктах цивільної та військової інфраструктури. Успіху не мають.
- На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не зафіксовано.
- У напрямку на Миколаїв окупаційні підрозділи продовжують вести розвідку та намагаються нанести вогневе ураження по позиціях підрозділів Збройних Сил України.
Головні тези з вечірнього звернення Зеленського:
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"Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення нашого телебачення й підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які й у Росії скоро прийматимуть на вагу, а не за номіналом. Не допоможе й підкуп маргіналів, яких окупанти шукають по всіх смітниках, щоб зображати нібито проросійську владу..."
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"Саме тому прості українські селяни голіруч беруть у полон пілотів збитих російських літаків, які падають на нашу землю. Саме тому наші "тракторні війська" – українські фермери забирають російську техніку в полях і віддають її нашим Збройним Силам України. Зокрема найновіші зразки, які Росія намагалася зберігати в секреті."
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"Для всіх на континенті не може бути прийнятним, якщо під ризиком зіткнення з російськими загарбниками опиняться держави Балтії, Польща, Словаччина, увесь схід Європи. Опиняться тільки тому, що залишать десь у себе в ангарах всього лише один відсоток від усіх літаків НАТО і один відсоток усіх танків НАТО.
Тож хто керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва через залякування? Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні. Саме ці слова: партнерам потрібно! Бо це безпека Європи."
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"И, кстати, мы говорили сегодня с нашими военными в Мариуполе. С нашими героями, которые защищают этот город. Мы говорили на русском языке. Потому что в Украине нет и никогда не было языковой проблемы.
А вот теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка. Потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами. С этими взрывами и убийствами."
- "Біля Харкова російські війська у своєму фірмовому нелюдському стилі "денацифікували" меморіал жертвам Голокосту – в Дробицькому Яру.
У роки Другої світової війни в цьому місці нацисти розстріляли близько 20 тисяч людей. Через 80 років їх убивають вдруге. І це робить Росія."
- "Буде відповідальність. Так само, як і 77 років тому. Найімовірніше не в Нюрнберзі. Але сенс буде аналогічний."
❗Відтепер каски і бронежилети = гумдопомога. Їх ввезення не потребує ніяких листів і дозволів. Лише декларація на митниці.
Новини з Харківщини,Балаклія. Окупанти затримали заступника міського голови Сергія Полторака. Може бути затриманий також мер міста Іван Столбовий – з ним і його родиною вже другу добу немає зв'язку.
Викрадення активних українців – уже звичний прийом росіян.
Данте Аліг'єрі ховається в Києві під мішками від ворожих обстрілів.
Росіяни поцілили в нафтобазу Дубна на Рівненщині.
За кілька годин до прильоту голова ОДА Віталій Коваль закликав жителів області не ігнорувати повітряні тривоги🚨
Адже з Білорусі до Рівного ракета долітає не довше ніж за 10 хвилин, тривалість підльоту винищувача – біля 5 хвилин.
Журналістка hromadske Віка Рощина розповіла, як виглядав її тиждень у полоні окупантів👇
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Росіяни окупували Славутич, – мер Юрій Фомічев.
Наразі, за словами Фомічева, з окупантами йдуть перемовини про евакуацію людей з міста. З 19 до 7 години ранку в місті діятиме комендантська година, яку контролюють окупанти.
Нагадаємо, що географічно Славутич знаходиться на території Чернігівської області, юридично – на території Київської.
З початку російського вторгнення в Україні загинули 12 журналістів, повідомляє генпрокурорка Ірина Венедіктова.
Деталі ракетних обстрів у Львові від міського голови Андрія Садового та голови ОДА Максима Козицького:
- було 2 попадання по об'єктах критичної інфраструктури. Один – це нафтобаза у Львові, другий – заводу оборонної інфраструктури, також у Львові. По кожному об'єкту було 2 удари
- до 25 лютого зі Львова "вивели" об'єкти воєнної інфраструктури. Нинішні пошкодження – це корпуси
- внаслідок удару по нафтобазі постраждали 5 людей, завод – ще тушать
- руйнування достатньо серйозні. Ударна хвиля пошкодила шкоду й садочок
- "Думаю, що сьогоднішніми ударами агресор передає вітання президенту Байдену, який зараз у Польщі", – Садовий.
Харків до і після російського вторгнення.
Уривок з історії Маші Адаманової, яка разом з чоловіком і трьома дітьми вирвалась з Маріуполя:
"З початком війни ми переїхали до сусідки на другий поверх, бо на п'ятому було високо і небезпечно. Наш будинок стоїть просто навпроти пологового, куди скинули бомбу.
Це був найстрашніший момент. Ми збирались пити на кухні чай, який сусідка підігріла на вогнищі – газу тоді вже не було. Боковим зором у вікні я побачила спалах світла і все, що я встигла сказати, "лягайте". Точніше, не встигла.
Вибухова хвиля повалила нас усіх на підлогу.
Впав Владік, це мій найменший синочок, йому 8 місяців, зверху на нього впав Ярослав, а потім Вікторія, сусідка. Вилетіли вікна, хоч вони були і проклеєні".
Повну історію читайте тут: "Мамо, а чому війна? Як родина Маші з трьома дітьми вижила і виїхала з Маріуполя"
Головні тези з виступу президента США Джо Байдена у Варшаві.
❗🇺🇦Тростянець наш! ЗСУ звільнили місто – голова ОВА Живицький
🥰Хороші новини із Запорізької області: колона, в якій перебувало понад 4 тисячі маріупольців, продовжує свій рух і їде вже підконтрольною Україні територією.
Оновлено⚡У Львові – ще три потужні вибухи. Повітряна тривога зберігається! – голова ОВА.
Зведення від Генштабу
🔻Приховуючи реальні втрати особового складу та техніки, військове керівництво окупаційних військ намагається переконати власне населення у плановому досягненні всіх цілей поставлених збройним силам російської федерації.
🔻У зв’язку з нагальною необхідністю поповнення втрат окупанти проводять заходи прихованої мобілізації та зняття техніки з довготривалого зберігання.
🔻Російські загарбники продовжують активне використання транспортної мережі республіки білорусь. Відзначається зростання кількості повітряних перевезень військових вантажів з території російської федерації.
🔻Населення республіки білорусь не підтримує залучення власних збройних сил до війни, розвязаної російською федерацією проти України. Водночас, надання воєнної підтримки російській агресії та питання направлення білоруських підрозділів до України, лобіюється групою високопосадовців та генералів зі складу Ради безпеки республіки білорусь.
🔻В населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів. Здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей. Мають місце численні факти викрадення жінок та катування місцевих жителів.
🔻В окремих населених пунктах Чернігівської області окупанти здійснюють примусове розповсюдження так званої "гуманітарної допомоги" серед місцевого населення з метою створення пропагандистських репортажів російськими ЗМІ.
🔻На тимчасово зайнятих територіях противник продовжує нарощувати систему блокпостів з метою перешкоджання переміщення місцевого населення.
🔻Диверсійно-розвідувальні групи противника, що знаходяться на території Київської області, не полишають спроб проникнення до столиці. Диверсанти переодягаються у цивільний одяг та використовуюють викрадені у цивільного населення автомобілі.
Фотозамальовки з життя чернігівців
📸 – Василій Катиман
Оновлено. Короткі новини з фронту
🔻На Київщині обстріляли Боярку – поранено 4 цивільних, у тому числі дитину.
🔻На Вінниччині в полі знайшли та знешкодили уламки крилатої ракети "Калібр", яку збила українська система протиповітряної оборони.
🔻Українські підрозділи Повітряних сил збили російський бомбардувальник.
🔻У Маріуполі російські окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні.
🔻Українські військові опублікували фото залишків російської техніки у Тростянці Сумської області.
Росіяни проводять військові навчання на Курильських островах, які є спірною територією з Японією.
Цитати матері російського солдата, який загинув в Україні
Реакція на смерть сина
– Когда мне сказали, что он погиб, я сразу закричала: "Где Нэнси?!". Это собака, немецкая овчарка, с которой он уехал.
Про ставлення до українців
– Сейчас я их всех ненавижу. Хотя и говорят, что мирные жители тут ни при чем. Но они ими прикрываются. Кто хотел, съехали оттуда - их предупреждали. Зато наши парни ложатся там. У меня уже нет жалости даже к мирным жителям.
Чому почалася війна
– Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.
За що воював син
– Я считаю, что мой сын воевал за нас, за Россию и русских. Чтобы мы могли с вами сейчас по телефону говорить, пить и кушать. Я думаю, он лег не зря там. А за нас.
Оновлено. За попередніми даними, в результаті двох ракетних ударів по Львову постраждали п'ятро людей. Зберігається загроза ракетного удару.
⚡У Львові вибухи. "Наразі звучить повітряна тривога, тому всім зберігати спокій і перебувати в укриттях. Не сповіщайте про місця попадання і не робіть фото" – голова ОВА Козицький.
Небо після вибухів поблизу Львова
⚡За час війни знищено приблизно 4500 житлових будинків, близько 100 заводів і підприємств, близько 400 закладів освіти та 150 закладів охорони здоров’я. Цифри кожного дня, а можливо, кожної години зростають – міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
Що мер Чернігова розповідає про стан міста зараз
🔻У Чернігові залишилося менше половини мешканців.
🔻Місто рознесене вщент. Простіше порахувати ті будинки, які ще вцілили.
🔻Чернігів немає змоги ні влаштувати гуманітарні коридори, ні вивезти поранених. Пішохідний міст наразі під постійними перехрестними обстрілами, перевозити вантажі через нього небезпечно, бо він може впасти.
🔻Немає сталої електроенергії, але воду розвозять всіма доступними методами, і усе, що можна відремонтувати, – ремонтують.
❗Ніхто місто здавати не збирається.
Протоку Босфор закривали через міну – імовірно одну з тих, якими Росія замінувала Чорне моря. За даними турецької влади, йдеться про плавучі міни старого зразка. Найімовірніше саме їх застосували росіяни для мінування моря.
ПІДТВЕРДЖЕНО: Босфор закривали справді через міну. імовірно одну з тих, якими РФ замінувала Чорне моряhttps://t.co/SPfO1DJlgg pic.twitter.com/bIELL8eE59— European Pravda (@EuropeanPravda) March 26, 2022
🇩🇪 До України прибула перша велика партія протитанкової зброї, на закупівлю якої дав згоду уряд Німеччини — йдеться про легкий РПГ "Matador", який здатен пробивати броню будь-якого танка, що є на озброєнні РФ/
У Криму проходить активна мобілізація на війну проти України. Чоловіки призовного віку намагаються виїхати з півострова через Росію до "третіх" країн.
🇺🇦 Головний і найбільший прапор України в Києві приспустять. Не хвилюйтеся, це спричинено сильним вітром. Як тільки погодні умови покращаться, наш стяг знову замайорить.
"Ми дбаємо про те, аби утримувати полотно Головного державного прапора та флагшток у належному стані. Тому через погодні умови – сильні пориви вітру – ми, як і зазвичай, тимчасово приспускаємо полотно", – розповідають у Київській міській військовій адміністрації.
У Славутичі українці вийшли проти російської армії, кричать "Додому", "Вас тут не чекали!", "Нах**", "Слава Україні – Героям Слава", "Зеленський молодець, а Путіну піз****"
В Інтернаціональному легіоні тероборони України служить колишня пілотеса Військово-повітряних сил 23-річна Італії Джулія Шифф.
Вона єдина жінка у своїй частині, що входить до складу військ спеціальних операцій.
Обіднє зведення від Генштабу ЗСУ:
– триває підготовка та переміщення додаткових підрозділів Східного військового округу на територію України
– на Волинському напрямку противник наступальних дій не проводить. Разом з тим, відмічається виведення з пунктів постійної дислокації підрозділів ЗСУ Білорусі на полігони
– на Поліському напрямку противник продовжує обстрілювати населені пункти, не наступає
– на Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив
– на Слобожанському напрямку ворог утримує зайняті раніше рубежі, перегруповується та нарощує угруповання військ, щоб наступати на окремих напрямках. Продовжує обстрілювати Харків
– на Донецькому напрямку противник зосередився зусилля на підготовці до наступу. Він продовужє штурмувати Маріуполь, наносити авіаудари та артилерійські обстріли
Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк. На Авдіївському напрямку проводив штурмові дії та намагався розвинути наступ в напрямку населеного пункту Новобахмутівка – успіху не мав.
Підрозділи Сил оборони України відбили спроби штурму Новомайорського та наступу в напрямку на Красногорівку
– на Таврійському напрямку противник продовжує вживати заходів з посилення контролю над окупованими територіями. Проводить фільтраційні заходи, здійснює спроби впровадити жорсткий адміністративно-поліцейський режим
Основні зусилля Сил оборони зосереджено на недопущенні просування противника у напрямках на Кривий Ріг, Запоріжжя та обороні Миколаєва, утриманні визначених ділянок морського узбережжя; охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури; звільненні тимчасово окупованих територій.
– на Південнобузькому нарямку противник облаштовував позиції та проводив артобстріли окремих підрозділів ЗСУ
Сили оборони проводять заходи з оборони морських портів у Чорноморській операційній зоні.
"Колись настане день, закінчиться війна"
Святослав Вакарчук продовжує своє "турне" Україною – сьогодні він заспівав у Сумах.
У Славутичі на Київщині один житель отримав поранення на мітингу проти окупантів – росіяни стріляли в повітря та кидали світлошумові гранати в людей.
"Ніхто місто не здає. Люди відтіснили окупантів на околицю міста і планують їх далі виганяти. Загарбники сказали, що вони лиш перевірять, чи є зброя у військовій частині і поліції, і нібито підуть.
Але люди їм не вірять, відганяють. Поліції, тероборони і військових у місті немає. Але люди стоять і будуть стояти", – розповів УП місцевий активіст Тимур.
Переводимо годинники правильно – на одну годину ближче до перемоги 💪
На Харківщині українська армія звільнила кілька населених пунктів у напрямку Малої Рогані – це село на схід від Харкова, приблизно між Харковом і Чугуєвом.
Нині там тривають бої. Також бій іде на Ізюмському напрямку.
Володимир Зеленський продовжує звертатися до світових лідерів та громадян їхніх країн.
Нині черга дійшла до Катару. Кілька тез з відеовиступу президента на Doha Forum:
- протягом 20 століття світ розробив низку міжнародних структур, які мають гарантувати справедливість. Але ми не можемо знайти справедливість у світі вже 31 день. ООН та всі інші структури не мають внутрішньої сили, щоб повертати людям базову цінність – мир
- нам потрібна реальна реформа міжнародних інституцій. Щоб той, хто у 28 разів більше (Росія більша за Україну у 28 разів – УП), не міг дозволити собі все, що завгодно
- справжні проблеми попереду – україна одна з передових експортерів пшениці, рослинної олії, кукурудзи та інших продуктів. Це основа стабільності в багатьох країнах світу. Росіяни мінують поля та знищують техніку
- відмова країн Європи від закупівель російської нафти й газу – питання часу. Відповідальні держави, зокрема Катар – надійні та солідні постачальники енергоресурсів, і можуть зробити свій внесок у стабілізацію ситуації у Європі. Закликаю вас – нарощуйте виробництво енергоносіїв.
Бумеранг "денацифікації" повернеться до тих, хто його запустив. Так само, як повернулися до Росії слова її лідера, якого вона заслужила десятиліттями мовчазної згоди з ним: "кто как обзывается, тот так и называется".
Читайте більше про "денацифікацію" у матеріалі: "Ви винні!" Як денацифікувати Росію – досвід гітлерівської Німеччини
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл та отримав поранення в обличчя
🤝 У суботу у Варшаві Байден зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Посол України у Польщі Андрій Дещиця заявив, що під час цієї зустрічі можуть бути ухвалені рішення критичного значення.
Також сьогодні приватно зустрінуться Байден і Дуда і, як очікується, обговорять питання, як озброїти Україну військовими літаками та інші гарантії безпеки
Оновлено о 13:59. Посилена коменданська година скасована.
За рішенням військового командування, комендантська година в Києві та області знову буде посилена і триватиме півтори доби.
Комендантська година діятиме з 20:00 26 березня до 7:00 ранку понеділка - 28 березня.
⚠️ Окупанти сьогодні намагатимуться проводити фейкову евакуацію з Бучі на Білорусь — про це повідомляє Бучанська міська рада.
Не ведіться на провокації та нікуди не їдьте із загарбниками
❗️Окупанти викрали мера Славутича Юрія Фомічіва, повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу.
Також російські війська захопили міську лікарню.
📢 Рашисти все ще думають, що стріляючи в повітря нас можна злякати. "Домой!", – вигукують мешканці Славутича під звуки пострілів
Гуманітарні коридори:
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
з Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті
Через блокування автобусів на блокпостах окупантами, централізованої евакуації маріупольців 26 березня не буде
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
з села Плесецьке до міста Фастів
- Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Центральна, 57.
з села Северинівка до Білогородки
- Місце зборів – вулиця Івана Мазепи, 20
з міста Бородянка до міста Біла Церква
- Місце зборів – вулиця Центральна, 331
з сіл Червона Слобода, Рожев та Синятки до міста Біла Церква
- Місце зборів – торгівельний центр на вул. Лесі Українки, 46, село Червона Слобода.
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
з міста Рубіжне
- Місце зборів – вулиця Чехова, 11.
з селища Нижнє
- Місце зборів – вулиця Паркова, 13.
місто Лисичанськ
- Місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
з міста Попасна
- Місце зборів: вул. Первомайська, 42
місто Сєвєродонецьк
- Місце зборів: проспект Хіміків, 28
місто Гірське
- Місце зборів: вул. Гагарина, 13
За словами Верещук, окупанти запланували показову акцію – збираються примусово депортувати з Херсону в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців.
Проте, ці кроки нікчемні і злочинні! А Херсон і херсонці – Герої!
Станом на 8.00 ситуація в регіонах:
Київщина Вночі — повітряні тривоги по всій області. В Бучанському районі обстріли градами та ракетами Білогородської громади, Святепетрівське. Бої в Макарові, Ірпіні, Гостомелі. Активизуються ДРГ. Ворог намагається проводити ротацію. Славутич ізольований. В Броварському районі ніч пройшла тихо.
Чернігівщина Чернігів: оборона міста. По ситуації у самому місті – без змін.
Житомирщина Повітряні тривоги вночі.
Кіровоградська область Вночі були повітряні тривоги. В цілому ситуація спокійна і контрольована
Дніпропетровщина Зранку — повітряна тривога. Загалом спокійно.
Сумщина Вночі орки відводили велику частину військ на територію рф. Був артобстріл передмістя Сум, інформація про постраждалих і руйнуваня уточнюється
Харківщина У Харківі вночі продовжувалися обстріли міста окупантами із зброї дальньої дії, чи є постраждалі, ще встановлюють рятувальники. По області тривають активні бойові дії в Ізюмському напрямку.
Запорізька область У напрямку Запоріжжя окупанти намагаються вести штурмові дії, не полишаючи спроб нанесення вогневого ураження окремим підрозділам ТрО та ЗС України, але успіху не мають. Натомість російська армія має значну кількість поранених.
Волинь, Вінничина, Закарпаття, Хмельницька область, Тернопіль, Львівщина, Рівненська область, Івано-Франківськ - ніч минула спокійно
Черкаси Вночі — з частими повітряними тривогами.
Полтаващина Ніч минула відносно спокійно. Вчора та зранку — повітряні тривоги
Чернівці Учора ввечері повітряна тривога. Вночі — спокійно
Луганщина Усі міста — українські, але усі під постійними обстрілами, у Рубіжному та Попасній бої у середмістях. Донеччина Інтенсивні обстріли Мар'їнської громади. Зруйновано понад 30 приватних будинків. Поранено троє, одна дитина загибла. Обстріли Авдіївки також не вщухають. Є багато руйнувань. Двоє поранених, серед них одна дитина. По Авдіївській промзоні окупанти застосували фосфорні боєприпаси. Станом на ранок інформації по постраждалим немає.
Маріуполь — у блокаді. Усе місто рашисти не контролюють, лише окремі квартали. Місто бореться.
Миколаївщина Уночі на території усієї області оголошувалась повітряна тревога. Однак ніч була відносно спокійна
Херсонщина На Херсонщині тривають гучні вибухи у районах, які знаходяться біля Миколаївщини та Дніпропетровщини.
Одеса Вночі — одна повітряна тривога
🤡 На Північному флоті росії з виділеного на ремонт зенітних ракетних комплексів "Кинжал", "Ураган", "Крєпость" 1 мільярд рублів вкрали понад 692 мільйони рублів у 2013-2015 роках
Дякуємо, дуже дякуємо
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.03
💪 У Славутичі люди вийшли на мирну акцію, поки місто оточують російські військові.
Українські міста в рефлексіях українських ілюстраторів. 💙💛
Автор: Оlenka Zahorodnyk
🇩🇪 Федеральний міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт (СДПН) відкинула звинувачення щодо повільних поставок німецької зброї в Україну:
"Рішення приймаються в Федеральній раді безпеки, і ці рішення є таємними. Тому я нічого не скажу про те, що куди і коли буде доставлено"
Щоранку о 9:00 хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять загиблих!
25 березня близько 18 години російські війська завдали артилерійського удару по одному з населених пунктів у Коростенському районі Житомирської області.
Загиблих та травмованих немає.
✊ Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країн, які підтримують ідею миротворчої місії в Україні, побільшало.
🇺🇸🇺🇦 Центральний вокзал Нью-Йорка. Save Mariupol!
Дякуємо кожному, хто намагається допомогти врятувати наших людей.
У Вільнюсі поїзд у напрямку Калінінграда проходить повз виставку фотографій війни в Україні.
На знімках є напис "сьогодні Путін убиває мирне населення України. Ви згодні з цим?".
Росія заявила в п’ятницю, що перший етап її військової операції в основному завершений, і вона зосередиться на повному "звільненні" Донбасу, частина якого вже перебуває під російською окупацією.
Це оголошення вказує на те, що Москва може перейти до більш обмежених цілей після того, як наштовхнулась на запеклий опір українців протягом місяця війни, пише Reuters.
Зведення від Генштабу:
- Ворог розгорнув практично всі підрозділів Росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та у окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей. Внутрішні війська потрібні, щоб придушення спротиву мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя.
- Окупанти намагаються активізувати діяльність ДРГ на території Києва.
- У незадовільному технічному перебуває російська техніка, що надходить зі складів зберігання та арсеналів до окупаційних підрозділів.
- В окупантів проглядається тенденція різкого зниження кількості контрактників у співвідношенні до строкової служби. Також може стати проблемним проведення у РФ весняної призовної кампанії 2022 року. Таким чином, найближчі тижні ймовірно загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом.
- Українські захисники знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Втрати загарбників у живій силі склали близько 170 осіб. Підрозділами протиповітряної оборони збито 3 літаки та 3 БПЛА ворога.
У США припускають, що Росія змінила загарбницькі пріоритети. Після не дуже успішного для Кремля місяця війни він націлена вже не на Київ, а на Донбас. І має на меті відрізати українські сили на сході від решти.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
❗Евакуаційні потяги 26 березня будуть курсувати з міст Київ, Харків, Дніпро, Краматорськ, Одеса. Розклад дивіться тут.
Доброго ранку 🙂
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Музичний стрімінговий сервіс Spotify заявив про відхід з Росії через нові закони, що накладають обмеження на поширення інформації всередині країни.
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Ювелірна компанія Tiffany припинить купувати нові алмази, видобуті в РФ. Це відбулось на тлі тиску на компанію з вимогою прибрати російську продукцію із ланцюгів поставок.
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Техногігант SAP поступово розпочне зупинку підтримки своїх продуктів в банках, оборонних, нафтових та металургійних компаній РФ.
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За підрахунками Центру протидії дезінформації при РНБО лише за перші два тижні росія втратила близько 100 тисяч робочих місць. Аналітики Bloomberg вважають, що внаслідок розв’язаної путіним війни роботу можуть втратити близько 3 млн росіян.
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40% забудовників заморозили будівництво по всій РФ через різке подорожчання будматеріалів та фінансування.
- Російський автовиробник "АвтоВАЗ" запроваджує режим чотириденного робочого тижня на виробничих майданчиках у Тольятті та Іжевську.
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Маршаллові Острови вивчають можливість виключення російських яхт зі свого реєстру. Острови – одне з найпопулярніших місць для реєстрації суден.
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Японія заморозить активи ще 25 росіян і заборонить експорт до 81 російської організації.
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США та Євросоюз домовилися про поставку додаткових 15 млрд кубометрів скрапленого газу для пом’якшення залежності блоку від російського блакитного палива.
Читайте детальніше: Зняття з "газової голки" та плач олігархів: підсумки на економічному фронті 25 березня