Война. День 84. ОНЛАЙН

15:55

Фотожурналіст Еміліо Моренатті показав на своїх світлинах 11-річну Яну, яка разом з мамою потрапила під ракетний обстріл у Краматорську на Донеччині 8 квітня.

Незадовго до прильоту вона якраз вийшла з мамою Наташою з будівлі вокзалу, щоб купити чай. Її брат Ярослав залишився у приміщенні, що його і врятувало. Сім'я прийшла на вокзал, щоб сісти на евакуаційний поїзд.

Після прильоту ракети Наташа побачила свою доньку в калюжі крові, Яна плакала зі словами "мамо, я помираю".

Внаслідок удару Яна втратила дві ноги, одну трохи вище кісточки, іншу – вище гомілки. Її мама – ліву ногу нижче коліна.

"Як матір я не можу їй допомогти, я не можу підняти її чи допомогти їй рухатися. Я тільки можу підтримати її словами з мого ліжка", – розповідає мама дівчинки.

Батько Яни помер кілька років тому від раку. Її вітчим нині на фронті.