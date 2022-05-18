Война. День 84. ОНЛАЙН
Триває 84-та доба українського спротиву.
Росія атакувала Львівщину ракетами, обстрілює прикордоння, погрожує авіацією, веде активні бойові дії на Донбасі.
Українці завмерли в очікуванні новин про бійців "Азовсталі", яких евакуювали на тимчасово окуповані території. Країна-агресор хоче заборонити обмін "азовців", вважаючи їх "нацистами".
У Києві попрощалися з першим президентом України Леонідом Кравчуком.
Читайте хроніку попереднього дня війни
На цьому ми завершуємо хроніку подій 84-го воєнного дня. Зустрінемося о 5:30
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⚡За даними російських ЗМІ, 89 українських захисників, яких вивезли з маріупольського заводу "Азовсталь", доставили до Таганрогу.
У Білорусі знімають з продажу роман-антиутопію "1984" Джорджа Орвелла про тоталітарну державу.
Головне зі звернення Президента
📍 Сьогодні один із представників російської держави повідомив про те, що окупанти нібито почали використовувати в Україні комплекси лазерної зброї. Нібито для економії ракет.
📍 Привертає до себе увагу той факт, що їм доводиться економити ракети і якось це пояснювати. Тобто більш як дві тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу ракет. Тобто далі – тільки залишки.
📍 У пропаганді нацистської Німеччини був такий термін "вундерваффе". Диво-зброя. Що ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, то більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні. І ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою "вундерваффе". Нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення.
📍 Підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану та строку загальної мобілізації. Сподіваюся, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає це рішення. У нашої армії і всіх, хто захищає державу, мають бути всі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно.
📍Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі-всі наші міста і громади, які перебувають під окупацією, – під тимчасовою окупацією, – мають знати, що Україна повернеться.
📍 Про те, що наша держава нікого не кидає і повертає те, що належить Україні по праву, говорив сьогодні у зверненні з нагоди Дня вшанування памʼяті жертв депортації кримськотатарського народу. Ми памʼятаємо про Крим. І ми ніколи не забудемо ані 1944 рік – геноцид, який влаштувала кримським татарам радянська влада. Ані 2014 рік – другу хвилю знищення всього вільного на півострові Крим.
📍 Спеціально саме в цей день підписав закон про захист осіб, яких окупанти позбавили свободи, а також про захист членів родин таких людей. Йдеться про всіх бранців Кремля – і в Криму, і на окупованій частині Донбасу. Закон дає їм більше захисту й допомоги від держави.
📍 Я вдячний Андрію Шевченку, нашому легендарному футболісту, за те, що він став першим амбасадором нового національного бренду України – United 24. Це дуже потрібна державі саме зараз платформа, яка дає змогу, зокрема, збирати кошти на підтримку України.
📍 Подякував Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за оголошений сьогодні пакет допомоги нашій державі. Обсяг – 9 мільярдів євро.
В Міноборони закликалають сприймати російські повідомлення щодо захисників із "Азовсталі", як пропагандистські політичні заяви націлені на внутрішнього російського споживача.
Українська влада продовжує просити суспільство утриматись від коментарів: "Цей процес дуже чутливий. Будь-яка інформація, яку ми оголосимо публічно, може зашкодити і самому процесу, і нашим захисникам"
Не тільки Starlink, а й електробайки на передовій в українських військових. Як вам таке, "друга армія світу"?
Ось що говорять військові про байки, переповідає CEO Delfast Данило Тонкопій:
"Байк сподобався і реально може працювати для моб.груп. В планах використання – виїзди для аеророзвідки та із приладдям для роботи по "коробочкам".
"Було дуже гаряче там. Три автівки повернулися з дірками, добре, що хлопці усі цілі. Одного краєм зачепило руку. Загалом ваш байк хлопці високо оцінили".
Керівництво НАТО вважає, що в найближчі тижні ані Україна, ані Росія не зможуть досягнути суттєвої переваги в театрі ведення бойових дій. Однак, у Альянсі всі згодні в оцінці, що перевага зараз на боці України, зокрема через накопичення важкого озброєння, яке постачають західні партнери.
"Ми сильні! Вже працюєм!". Мер Львова Андрій Садовий опублікував фото шимомонтажу, який обстріляли російські війська. І який вже відновив роботу.
У Житомирі школярі більше не вивчатимуть російську мову. Наразі вчителі деяких шкіл призупинили викладання російської мови, а з наступного навчального року цей предмет повністю зникне.
Майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу
Так-так, заголовки американського ділового журналу Fоrbes, які обговорює український фейсбук і твітер, правдиві.
12 лютого видання задається питанням, чи буде Росія вторгатися в Україну, а вже 16 травня – чи буде українська армія вторгатися в Росію 😉
Російське видання "Медуза" поговорило з матір'ю 21-річного Вадима Шишимаріна – першого російського солдата, якого судять за воєнні злочини в Україні.
Жінка не вірить, що її син, який зізнався в убивстві місцевого жителя на Сумщині, міг вистрелити в людину.
За її словами, незадовго до вторгнення в Україну Вадим сказав, що в нього тиждень не працюватиме телефон – "хто буде казати, що я поїхав в Україну, не вір". Влада Росії офіційно підтвердила, що її син у полоні й надала йому статус полоненого.
На запитання, як ви ставитеся до війни, матір Вадима відповіла – "негативно".
"Мені шкода і наших, і українців. Там помирають точно такі ж діти, як мої (...)
Коли Вадим дзвонив, я питала, як його забрати. Мене цікавить тільки одне – як мені забрати мою дитину. Я б з радістю приїхала, але мені його не віддадуть. Просто сказали: ніяк", – розповіла жінка.
Внаслідок наступу українські захисники звільнили населений пункт Дементіївка на Харківщині ⚡
Росіяни наступають у районі Тернової – бойові дії тривають, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Президент Зеленський пропонує продовжити термін дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації майже до кінця літа.
У багатьох областях звучить повітряна тривога!
У Росії підпалили ще один військомат: у ніч на 18 травня пожежа спалахнула у Щолківському військовому комісаріаті в Підмосков'ї.
Маріупольська міськрада заявляє, що через бомбардування меткомбінату "Азовсталь" існує загроза повного вимирання Азовського моря.
Адже руйнування будівлі заводу могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.
Мінус один російський сучасний безпілотник 🔥
У захопленому Мелітополі Запорізької області український рух опору зумів підірвати під час руху російський бронепоїзд з військовими і технікою 🔥
"Моїй прабабусі, 1925 року народження, яка досі жива, тоді було 18 років і разом з сестрою вона хворіла на черевний тиф. Вони лежали в ізоляторі – без одягу й налисо поголені, і так сталося, що в день депортації, 18 травня, про них забули. Увесь народ вивезли, а їх – ні.
Тиждень до них ніхто не приходив, а потім сказали, що в Криму вже нікого з кримських татар немає. Тому їх вивозили разом з вірменами, греками і болгарами 24 червня – у Новосибірську область. Два роки жили у землянці, каптани, тобто сукні, шили собі з простирадл".
Це уривок з історії кримського татарина, бойового медика на позивний "Два постріли", який нині захищає Україну. Уся його родина в окупованому Росією Криму і вона каже йому – "борись, як це робили наші предки".
До 18 травня, Дня боротьби за права кримськотатарського народу, "Українська правда" розповідає історії п’ятьох кримських татар, які нині захищають Україну.
"Тепер я розумію, що відбувалося 18 травня 1944". Історії 5 кримських татар, які захищають Україну
Луганщина повністю знеструмлена: під час бойових дій поблизу Лисичанська російські окупанти знищили останню робочу підстанцію.
Фотожурналіст Еміліо Моренатті показав на своїх світлинах 11-річну Яну, яка разом з мамою потрапила під ракетний обстріл у Краматорську на Донеччині 8 квітня.
Незадовго до прильоту вона якраз вийшла з мамою Наташою з будівлі вокзалу, щоб купити чай. Її брат Ярослав залишився у приміщенні, що його і врятувало. Сім'я прийшла на вокзал, щоб сісти на евакуаційний поїзд.
Після прильоту ракети Наташа побачила свою доньку в калюжі крові, Яна плакала зі словами "мамо, я помираю".
Внаслідок удару Яна втратила дві ноги, одну трохи вище кісточки, іншу – вище гомілки. Її мама – ліву ногу нижче коліна.
"Як матір я не можу їй допомогти, я не можу підняти її чи допомогти їй рухатися. Я тільки можу підтримати її словами з мого ліжка", – розповідає мама дівчинки.
Батько Яни помер кілька років тому від раку. Її вітчим нині на фронті.
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Скорочення комендантської години дійшло і до Сумщини: відсьогодні, 18 травня, вона триватиме з 22 до 5 години.
Собаки допомагають не лише військовим чи поліціянтам, але й залізничникам – так в "Укрзалізниці" з’явилася чотирилапа провідниця.
Собака Ніколь допомагає своїй власниці евакуювати пасажирів з небезпечних областей.
Під час поїздки Ніколь буде вашою подругою, подбає про порядок та допоможе впоратися зі стресом, додає перевізник.
Мер Миколаєва оприлюднив фото наслідків ранкового обстрілу міста російськими військами.
Про це міський голова Олександр Сєнкевич повідомив у своєму Телеграмі
Триває перший в Україні суд щодо воєнного злочину. На лаві підсудних - 21-річний російський військовий Вадим Шишимарін. Щойно в суді він визнав свою провину у вбивстві цивільного на Сумщині.
У суді мають допитати не лише самого Шишимаріна, а й іншого росіянина, який був разом із ним під час вбивства. Вони програли бій місцевим мешканцям, а потім здались у полон разом зі зброєю.
Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що на місці заводу "Азовсталь", який окупанти намагаються стерти з лиця землі, хочуть зробити технопарк або просто паркову зону.
У День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни знову вдаються до тиранії та депортації, як і 28 років тому, в часи Йосипа Сталіна
Губернатор російського Бєлгорода В'ячеслав Гладков заявив, що одне із сіл обстріляне "з боку України".
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговори між Росією та Україною не ведуться, тому що Київ не має бажання продовжувати цей процес.
Російські загарбники бояться нічної "партизанщини" і починають вчити українську мову.
У телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі.
Про це йдеться у новому перехопленні СБУ.
57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка повідомляє про збиття ворожого літака.
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та термінів проведення загальної мобілізації. Тексти документів поки не оприлюднили.
🚗 Потік на в'їзд в Україну через західний кордон вісім днів поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, демонструючи рекордні показники від початку війни.
🤥 Віцепрем'єр росії Юрій Борисов заявив, що Росія не може першою завдати ядерного удару.
Борисов посилається на військову доктрину з ядерного удару, яка нібито забороняє Росії першою завдавати ядерного удару.
💪 Росіяни "денацифікували" понад 28 тисяч своїх вояк – дані Генштабу
Російські війська зруйнували будівлю єврейської громади в Маріуполі, повідомляє мерія.
У Міністерстві оборони Росії стверджують, що зі заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі вийшли майже тисяча українських бійців. - офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков
За словами Конашенкова, з 16 травня "здалися в полон" 959 людей, у тому числі 80 поранених, з яких 51 особа доставлена в лікарню Новоазовська на окупованій частині Донецької області.
Росіяни знищили на Донеччині ще один навчальний заклад – Авдіївську школу №1, яка згоріла вщент, повідомили в ОДА.
У Херсоні окупанти викрали інженера Суспільне Херсон Олексія Воронцова. Де він перебуває зараз – невідомо.
Втрати росіян станом на 18 травня:
- особового складу – близько 28300 (+400) осіб
- танків ‒ 1251 (+16) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34)
- артилерійських систем – 586 (+8)
- реактивних систем залпового вогню – 199 (+1)
- засоби протиповітряної оборони – 91 (+1)
- літаків – 202 (+1)
- гелікоптерів – 167 (+0)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 441 (+5)
- крилатих ракет – 102 (+5)
- кораблів/катерів – 13 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2137 (+28)
- спеціальної техніки – 43 (+0)
Це 20-річний російський гімнаст Іван Куляк. У березні він вийшов на нагородження під час Кубка світу у формі з літерою Z.
Тепер росіянин отримав від Міжнародної федерації гімнастики покарання. Куляка дискваліфікували на рік. Також він має повернути бронзову медаль і призовий фонд у розмірі 500 швейцарських франків та виплатити компенсацію судових витрат у розмірі 2000 швейцарських франків.
❗Фінляндія та Швеція остаточно подали заявки на вступ до НАТО. До цього країни довгі роки (зокрема, Швейцаріия – 200) дотримувались нейтралітету.
Ситуація в регіонах
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Вінницька, Запорізька, Тернопільська, Львівська, Хмельницька області, Житомирщина, Кіровоградщина, Черкащина, Київщина, Чернігівщина та Полтавщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Дніпропетровщина
Зранку акетна атака по Дніпру. Одну ракету збили. Уламки пошкодили будинки, є поранена людина. Друга ракета втрапила в об’єкт транспортної інфраструктури та спричинила значні руйнування. Також ворог обстріляв дві громади на межі із Херсонщиною – Зеленодольську, Апостолівську. Наразі постраждалих немає. Деталі обстрілів з’ясовуються.
📍Сумщина
З вечора тривали артилерійські обстріли області з території Росії. Найбільше постраждали Білопільська, Ворожбянська, Новослобідської громади. Втрати і руйнування уточнюються.
📍Харків
Без нічних обстрілів. Протягом доби обстрілювали Печеніги, Чугуївського району, одна людина поранена. Також є поранений у селі Циркуни.
📍Луганщина
Масовані артобстріли усієї території. Знову обстріляли завод "Азот" — пошкоджено одну із адмінбудівель та прохідну об’єднання. Загалом 15 артилерійських атак по Сєвєродонецьку, зуйнувано 12 багатоповерхівок. По селам Попаснянської громади вчора завдано ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Пошкоджень багато. Із виявлених – будинки в Золотарівці, Комишувасі, Врубівці, а також у місті Гірське. Є загиблі та поранені.
📍Донеччина
Бої по всій лінії фронту. Важкі бої ведуться за Дробишеве поблизу Лиману, над яким ворог намагається встановити контроль. Бої на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямках.
Постійні обстріли не лише військових позицій, а й населених пунктів. За добу – 7 загиблих та 6 поранених.
17 травня росіяни нанесли ракетний удар по важливим промисловим об'єктам, зокрема "Кнауф Україна". У Бахмуті – пряме влучання ракети у житловий будинок. Є загиблі та поранені.
📍Миколаївщина
17 травя вдень та близько 23.30 були обстріли Широківської громади. Потерпілих немає. Пошкоджені житлові будинки.
Зранку 18 травня о 7.30 внаслідок обстрілу смт Первомайське Первомайської громади пошкоджена школа, жертв немає.
Також зранку ракетного удару зазнали житлові квартали Миколаєва. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.
📍Херсонщина
Ситуація стабільно критична, окупанти продовжують обстріл позицій ЗСУ та знищення інфраструктури в окупованих селах Високопільської, Великоолександрівської, Нововоронцовської та Станіславської тергромад. У більшості населених пунктів цих громад розтрощено та пошкоджено половину будинків місцевих жителів, школи, садочки, амбулаторії та інші об’єкти інфраструктури.
Пише "The Washington Post":
Серед членів НАТО виникають розбіжності щодо того, як посилити Східну Європу після вторгнення Росії в Україну. Країни Балтії та Польща просять значно розширити військову присутність, а інші, зокрема Франція та Італія, скептичні щодо загроз для Альянсу.
UPD: ППО збило одну з двох ракет, що запустили росіян. Внаслідок атаки жінка отримала поранення.
Для тих, хто прокинувся в Дніпрі під звуки вибухів: це працювали наші захисники.
Журналісти "Схем" встановили, що Росія використовує міжнародний аеропорт міста Бєлгород, який раніше обслуговував тільки цивільні рейси, з військовою метою. Тут розміщують авіацію та військову техніку.
Зведення Генштабу:
Ворог здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку, вживає заходів для посилення наступального угруповання.
На інших напрямках основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих раніше рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій, поповнені запасів, а також намагається покращити своє тактичне положення.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи Білорусі виконують завдання з посилення кордону в Брестській і Гомельській областях. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів.
Для демонстрації присутності та сковування українськиї захисників у прикордонних районах Брянської та Курської областей Росія тримає сво підрозділи. В окремих районах противник посилює систему протиповітряної оборони та інженерного обладнання позицій.
Ворог продовжує артилерійські обстріли наших військ та об’єктів цивільної інфраструктури у прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей.
- На Харківському напрямку противник зосередився на утриманні займаних позицій та недопущенні подальшого просування наших військ. Росія обстрілює населені пункти Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.
- На Слов’янському напрямку ворог наступає на населений пункт Довгеньке. Для підтримки наступу розгорнув підрозділи реактивної та ствольної артилерії. Агресор переміщує з території РФ озброєння та військову техніку.
- На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.
- На Лиманському напрямку противник вів наступ з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Дробишеве та блокування Лиману з півночі.
- На Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, для авіаційної підтримки наступу, агресор зосередив у Луганській області до п’ятнадцяти вертольотів.
- У Маріуполі основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює угруповання військ для проведення наступу на напрямку Пологи – Оріхів.
- На Миколаївському напрямку російські окупанти розгорнули на вогневих позиціях до десяти батарей реактивної та до восьми – ствольної артилерії.
- На Криворізькому напрямку російські війська проводили демонстративні дії, щоб скувати українські війська, вдосконалювали інженерне обладнання і поповнювали запаси.
- На Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою і суттєвих змін не зазнала.
- Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.
Чому росіяни погодились на евакуацію українських захисників з "Азовсталі"? Версія американського Інституту вивчення війни:
Кремль міг погодитися на угоду, аби швидше проголосити Маріуполь взятим. А також – щоб відвести від себе критику в соцмережах з приводу провалу на Сіверському Донці і загалом повільного наступу.
Водночас, Росія може відмовити у обміні захисників.
Доброго ранку💙💛
🇩🇪 Уряд Німеччини надасть 150 мільйонів євро для підтримки України.
🇮🇱🇪🇺 Консультативна місія ЄС та посольство Ізраїлю відновили роботу в Києві.
🇨🇦 Канада готова допомогти суднами для експорту українського зерна.
👩⚖Прокурор Міжнародного кримінального суду направив в Україну найбільшу в історії групу з 42 слідчих, судових експертів і допоміжного персоналу для розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людства.
🇪🇺 У Євросоюзі заявили, що газові компанії порушать санкції, якщо відкриють банківські рахунки в рублях для купівлі російського газу.