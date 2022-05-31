Евакуація з Луганщини зупинена, росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька. 97 день війни
97 день українська армія обороняється від навали росіян.
Найпекельніші бої йдуть на сході, зокрема в Сєвєродонецьку – росіяни вже просунулися вглиб міста.
Паралельно окупанти обстріляли евакуаційний автомобіль, що їхав за жителями Сєвєродонецька – загинув французький журналіст, троє людей поранено.
ЗСУ йдуть у контнаступ на Херсонщині та Харківщині. Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину, Миколаївщину та Харків.
Окупанти штурмують Сєвєродонецьк, обстрілюють Сумщину, Харків і Миколаїв. 96 день великої війни
На цьому ми завершуємо наш онлайн 97 дня війни. Повернемося вже о 5:30 ранку.
Спокійної нам ночі.
Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд: адміністрація президента Джо Байдена "з першого дня ясно дала зрозуміти", що надасть Україні лише оборонну зброю для боротьби з Росією.
Холодноярці переробляють квадроцикли для використання в бойових умовах 🔥
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Головне з вечірнього зведення Володимира Зеленського:
- шостий санкційний пакет Європейського Союзу проти Росії за цю війну – погоджено. Головне – європейські країни погодилися на значне обмеження імпорту нафти з Росії. Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе спрямувати на фінансування терору
- очікуємо також відключення одного з найбільших російських банків – Сбербанку – від SWIFT у межах шостого санкційного пакету. Нарешті – припинення мовлення російських дезінформаційних каналів у Європі та нові персональні санкції
- хочу сьогодні звернутись і до тих в Україні, хто намагається, скажімо так, "підганяти" Збройні Сили нашої держави чи вказувати, як треба наступати й де відкинути ворогів найперше. Україна цінує кожну думку. Але Україна цінує насамперед кожне життя
- фронтову ситуацію треба оцінювати комплексно – не по одній ділянці, де найбільш жорстко і яка привертає найбільшу увагу, а по всьому фронту. Ситуація на Донбаському напрямку дуже складна. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння. Враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, зокрема сліпе авіабомбардування, – це просто божевілля. Але на 97-й день такої війни вже не дивує
- на Херсонському напрямку маємо певні успіхи, як і просування на Харківщині. ЗСУ стримують тиск окупантів у Запорізькій області, ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхове. У цій широкій картині треба бачити, що наші захисники й захисниці проявляють максимальну хоробрість і залишаються господарями фронтової ситуації попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості
- кожен і кожна на всіх рівнях мають бути зараз лобістами постачання нашій державі сучасної важкої зброї, сучасної артилерії. Усіх тих систем, які справді можуть прискорити перемогу України. Говоріть про це всюди, де це корисно й де це почують.
Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко заявляє, що Росія готова до підписання угоди, яка припинить нібито "громадянську війну" в Україні.
Гравець збірної України Олександр Зінченко не стримав сліз на прес-конференції перед важливою грою відбору на ЧС проти Шотландії 💔
❌ На Херсонщині найближчим часом, найімовірніше, не вдасться відновити відключений окупантами український мобільний та стаціонарний телефонний зв’язок і інтернет.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай: більшу частину Сєвєродонецька на Луганщині контролюють російські війська, але ризику оточення бійців ЗСУ наразі немає.
Водночас військові, що нині обороняють Сєвєродонецьк, передають УП, що окупанти контролють дещо меншу територію.
Російські війська понад 10 годин обстрілювали селище Золочів на Харківщині – одна літня жінка загинула, іншу тяжко поранено.
На звільнених територіях залізничне сполучення відновлено на 45%, а 85% деокупованих міст, селищ та сіл – зі світлом.
Адміністрація президента США планує надати Україні ракетні системи залпового вогню, здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри – це приблизно вдвічі більше, ніж дальність стрільби гаубиць M777, уже наданих Україні 🔥
Росіяни продовжують наступати на Сєвєродонецьк на Луганщині: вони поцілили в цистерну з азотною кислотою на хімзаводі – влада закликає українців залишатися в укриттях.
Жителька Попасної Аліна Коренюк, яка через війну разом з родиною виїхала до Великобританії, впізнала на фотографії російського танка свої речі – коробку з бойлером, який вона планувала встановити ще до початку війни, скатертину з літнього будинку, простирадла з героями "Діснею" для її дітей та червону ковдру.
Як розповіла Аліна BBC, постіллю на фото, ймовірно, був накритий телевізор або інша електротехніка, яка залишилася в її будинку, коли їм довелося його залишити.
Ситуація на фронті станом на 18 годину 31 травня – 97 дня війни:
📢 на Волинському та Поліському напрямках обстановка не змінилася
📢 на Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, він продовжує утримувати свої підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей
Росіяни вдарили з авіації ракетами по підрозділах наших військ в Сумській області з літаків Су-30СМ❗. Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів.
📢 на Слобожанському напрямку угруповання противника намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.
Ворог готується відновити наступн на Ізюм та Слов’янськ❗
📢 на Донецькому напрямку противник, за підтримки вогню артилерії та мінометів, проводить активні штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають❗
Ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку. Веде підготовку до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок❗
На Курахівському напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював вогневе ураження наших військ із застосуванням артилерії
📢 на Південнобузькому напрямку ворог веде оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів наших військ. Веде контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційних ударів із залученням армійської авіації в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області ❗
📢 в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій. Продовжує перебувати в готовності до застосування один носій високоточної зброї, фрегат "Адмірал Макаров", що має на борту до 8 крилатих ракет типу "Калібр".
"Українська правда" продовжує розповідати історії людей з тимчасово окупованих територій. Цього разу своїми спостереженнями поділилася Еліна з Чорнобаївки.
Зеленський заявив, що Україна не поспішатиме з деокупацією територій, якщо це вимагатиме десятків тисяч жертв.
Україна разом з ООН і партнерами шукає способи вивезення українського зерна.
Головне управління розвідки показало, як українські захисники вертольотами доставляли зброю та боєприпаси бійцям на "Азовсталь" 🔥
Якщо у вас не відкриється відео, перегляньте його тут.
Рада збільшила військові видатки держбюджету на 247 мільярдів гривень.
Рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих з-під завалів 16-поверхового будинку в Індустріальному районі Харкова.
Власник столичної кав'ярні Veterano Brownie Роман Набожняк у день свого народження вирішив продати свій заклад по частинах, щоб зібрати гроші на ударний безпілотник Punisher.
"Кав‘ярня зараз не працює, і на жаль, відновити роботу до кінця війни з об‘єктивних причин не вийде. Тому я вирішив продати VB по частинках ВАМ, а виручені кошти вкласти у придбання Punisher-a", – написав Роман у своєму інстаграмі.
У цій таблиці можна обрати та оплатити один з лотів.
Іншу половину суми Роман хоче зібрати через прямі донати.
З першого дня повномасштабного вторгнення Роман Набожняк як ветеран повернувся на фронт.
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В Офісі президента вперше прокоментували відключення каналів, пов'язаних з п'ятим президентом Петром Порошенком з ефіру: за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, справа в "нарцисизмі" Порошенка та "руйнівні інформаційні технології":
"Частково (вказані канали транслювали національний телемарафон – УП) – так. А частково – транслювали людину, яка дуже закохана в себе. У нас багато нарцисів, я розумію, у нас політика побудована на нарцисизмі як такому, ми продаємо часто нарцисів.
Так ось, ця людина, закохана в себе, опосередкований власник каналів, я не дуже розумію, навіщо під час війни цю самозакоханість, свої наративи продавати в такому вигляді в рамках єдиного інформаційного пакета".
"Носіть шолом, він рятує життя".
Фото голови патрульної поліції Луганської області Віктора Левченка.
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Прокуратура: кошти "Крюківського вагонобудівного заводу" виводили на рахунки російських підприємств.
Досудове розслідування встановило, що за сприяння громадянина Росії, якому належить 25% акцій заводу, підприємство систематично закуповувало деталі для будівництва вагонів у підприємств з РФ за завищеними цінами.
До того ж на українському ринку були дешевші аналоги.
Верховна Рада звільнила з посади уповноважену парламенту з прав людини Людмилу Денісову.
З'явилися перші деталі обстрілу Слов'янська на Донеччині: окупанти гатили по місту "Іскандерами" – є загиблі та поранені.
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Депутати Верховної Ради зареєстрували законопроєкт, яким пропонують заборонити російську музику в публічних місцях, на радіо та ТБ.
Також законопроєкт пропонує збільшити квоти для українського контенту.
Члени Європарламенту розкритикували компроміс країн ЄС щодо нафтового ембарго як недостатній крок проти Росії.
Євродепутат від "зелених" Расмус Андресен заявив, що він абсолютно розчарований тим, що з-під ембарго вивели нафтопостачання через трубопроводи.
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"Слов'янськ зараз".
Журналіст Олексій Мацука показав калюжі крові в житловому будинку Слов'янська на Донеччині після нальоту російської авіації.
У Херсоні досі не з'явився стабільний мобільний інтернет і зв‘язок, передає Суспільне.
Поступово підключається домашній інтернет, але він не є стабільним і працює не усіх провайдерів. Працює "Скайнет".
Жителі міста ловлять безплатний Wi-Fi на вулицях, щоб зв'язатися з рідними.
Українські захисники знищили великий підрозділ приватної військової компанії "Вагнер" на Донбасі 🔥
Як засвідчило перехолпення СБУ, після ліквідації цього підрозділу, яке за даними УП, відбулося 27 травня, рядові російські окупанти задумувалися, чи варто їм іти в бій.
"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", – говорить один з окупантів на перехопленні.
Секретар РНБО Олексій Данілов попереджує: війна з Росією не завершиться швидко, для перемоги потрібна консолідація зусиль всієї держави.
У Києві поки не відкриватимуть пляжі – будуть обстежувати дно акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів.
Окупанти анонсували "націоналізацію" (де-факто - викрадення) 34 суден, що залишились в порту Маріуполя.
Про це у Telegram написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Суд на Полтавщині засудив до 11 років і 6 місяців ув’язнення двох російських військових, Олександра Бобикіна та Олександра Іванова, які обстрілювати цивільні райони Харківщини.
Від початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила 30 з половиною тисяч вояків та тисячі одиниць техніки.
🇳🇱 "Газпром" припинив поставки газу до Нідерландів через відмову платити в рублях.
Британська розвідка вважає, що політична мета Росії полягає в окупації всієї території Донецької і Луганської областей, але для досягнення цього потрібно крім Сєвєродонецька захопити Краматорськ і трасу Дніпро-Донецьк.
У ніч на 31 травня Сумська область знову була атакована з території Росії, росіяни обстріляли Миколаїв та Очаків, а також Зеленодольську громаду Дніпропетровської області, Харків і Золочів, у Донецькій та Луганській областях – бої.
Через проблеми з забезпеченням російські окупанти знову почали їсти собак
Про це свідчить переписка російського загарбника, яку перехопила СБУ.
🇺🇸 Голова Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі допускає можливість ескалації у війні в Україні і вважає, що наступні кілька тижнів можуть визначати подальший хід війни.
Станом на ранок більше ніж 689 дітей постраждало в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації.
За офіційними даними
💔 загинуло 243 дитини,
❤️🩹 поранено - понад 446.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Російські військові продовжують штурмувати райони міст Сєвєродонецьк і Тошківка, а також райони Золотого, Комишувахи й Ниркового в Луганській області.
"Двоє загиблих та троє поранених в Лисичанську, загалом четверо, росіяни штурмують в районах Сєвєродонецька та Тошківки, зруйнували дитсадок в Гірському" - написав Сергій Гайдай
Загарбники вночі завдали ракетного удару по Слов'янську, в результаті якого щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені
|ЗРУЙНОВАНИЙ РОСІЯНАМИ БУДИНОК НА ДОНЕЧЧИНІ, ФОТО: FACEBOOK КИРИЛЕНКА
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У Маріуполі окупанти розпочали процедуру прийому документів для отримання російських паспортів.
Оперативна інформація станом на 6:00
На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Ворог здійснював мінометні обстріли населених пунктів у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки, матеріальних засобів з території РФ.
На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Терни, Лозова, Протопопівка, Рудневе, Соколівка та інших.
На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, створенні умов для подальшого наступу. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха та Велика Комишуваха.
Була спроба штурму в районі населеного пункту Довгеньке, ворог успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції.
На Донецькому напрямку противник здійснює вогневе ураження підрозділів українських військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк. Активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби.
На Лиманському напрямку ворог здійснює перегрупування та підготовку до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів подальшого просування в районі населеного пункту Лиман, зазнав втрат, відійшов.
На Сєвєродонецькому напрямку веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк і Тошківка, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку ворог вів бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Успіху не має, бойові дії тривають.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки. Проводив повітряну розвідку. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Мала Токмачка, Новоандріївка.
На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснив вогневе ураження цивільних об’єктів у районах населених пунктів Олександрівка, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Осокорівка, Князівка та Трудолюбівка.
🔥 На захисті південних рубежів Збройні сили України знищили 78 окупантів, ворожі танки, гаубиці та іншу техніку.
Через значні втрати молодшого складу і відсутність професіоналізму та модернізації російська армія втрачає здатність керувати особовим складом і зазнає морального занепаду
Почнімо цей день з найбільш обговорюваних економічних новин на початку тижня:
- постійні представники держав-членів ЄС не змогли досягти згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії
- запаси дорогоцінних металів у перерахунку на золото у російських банках за 2 місяці (лютий-березень) скоротились на 20%
- Кабінет міністрів пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування
- Київ виділяє з бюджету 600 мільйонів гривень на реконструкцію та капремонт житлових будинків, приміщень соціальної інфраструктури столиці, пошкоджених обстрілами російських загарбників.