Евакуація з Луганщини зупинена, росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька. 97 день війни

19:24

Ситуація на фронті станом на 18 годину 31 травня – 97 дня війни:

📢 на Волинському та Поліському напрямках обстановка не змінилася

📢 на Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, він продовжує утримувати свої підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей

Росіяни вдарили з авіації ракетами по підрозділах наших військ в Сумській області з літаків Су-30СМ❗. Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів.

📢 на Слобожанському напрямку угруповання противника намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

Ворог готується відновити наступн на Ізюм та Слов’янськ❗

📢 на Донецькому напрямку противник, за підтримки вогню артилерії та мінометів, проводить активні штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають❗

Ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку. Веде підготовку до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок❗

На Курахівському напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював вогневе ураження наших військ із застосуванням артилерії

📢 на Південнобузькому напрямку ворог веде оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів наших військ. Веде контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційних ударів із залученням армійської авіації в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області ❗

📢 в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій. Продовжує перебувати в готовності до застосування один носій високоточної зброї, фрегат "Адмірал Макаров", що має на борту до 8 крилатих ракет типу "Калібр".