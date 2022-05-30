Окупанти штурмують Сєвєродонецьк, обстрілюють Сумщину, Харків і Миколаїв. 96 день великої війни

11:28

УП поговорила з журналістом Юрієм Бутусовим. Про що він розповів?

– Скільки цивільних залишилося в Лисичанську і Сєверодонецьку?

– Багато людей залишається, багато людей виїхало. Я думаю, що все ж таки більшість залишилася у містах.

Вони залишаються у своїх будинках. Світла нема, зв'язку нема, а для них всіх питання – куди вони поїдуть.

Там у них є своє якесь власне житло, свій побут, і вони живуть таким природнім життям серед бойових дій. Їх нічого вже не лякає – це люди, які звиклися з постійною загрозою їхньому життю. І вони з цим живуть, з горем у серці.

– Чи відчувається, що росіяни можуть піти на цю тактику тотального знищення в Лисичанську та Сєверодонецьку?

– Російські війська зазнали значних втрат, саме тому вони звузили коло наступу. Вони не можуть продовжувати наступальні операції, не маючи достатніх резервів.

Російська Федерація використовує свою перевагу в маневреності. Вони звузили проєкт для того, щоб мати можливість корегувати свої сили на певних, визначених ділянках.

В той момент, як ми тримаємо весь фронт, і нам всюди потрібні боєздатні частини, противник вільний у маневрі, і він зосереджує свої зусилля на окремих ділянках. Це дозволяє йому створювати чисельну перевагу на цих ділянках, проводити ротацію, заміняти виснажені підрозділи свіжими й масовано застосовувати всі можливі засоби артилерії та авіації.

– Як ти оцінюєш, найближчими днями ситуація на Донбасі може змінитися?

– Думаю, що найближчі дні противник буде намагатися продовжувати атаки в районі Бахмута, щоб захопити місто і район Бахмут-Соледар. Я думаю, що зараз це буде напрямок основних зусиль противника, і російський наступ в цьому районі буде тривати.

Вони будуть намагатися вибити Бахмут-Соледар і діяти з боку Ямполя, щоб спробувати форсувати Сіверський Донець на тому напрямку й завдати удар по Бахмуту.

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