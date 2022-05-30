Окупанти штурмують Сєвєродонецьк, обстрілюють Сумщину, Харків і Миколаїв. 96 день великої війни
96 день Україна обороняється від російського наступу.
Окупанти не полишають спроб прорватися в Сєвєродонецьк – адміністративно-промисловий центр Луганщини після 2014 року. З хороших новин – ЗСУ наразі вдалося їх відкинути від траси "Бахмут-Лисичанськ", що веде до Сєвєродонецька.
Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини, Харків та Миколаїв.
ЗСУ ідуть у контрнаступ на Харківщині на Херсонщині. Частина східних і південних областей досі перебуває в окупації.
УП стежить за всіма подіями війни в цьому тексті.
УП поговорила з журналістом Юрієм Бутусовим. Про що він розповів?
– Скільки цивільних залишилося в Лисичанську і Сєверодонецьку?
– Багато людей залишається, багато людей виїхало. Я думаю, що все ж таки більшість залишилася у містах.
Вони залишаються у своїх будинках. Світла нема, зв'язку нема, а для них всіх питання – куди вони поїдуть.
Там у них є своє якесь власне житло, свій побут, і вони живуть таким природнім життям серед бойових дій. Їх нічого вже не лякає – це люди, які звиклися з постійною загрозою їхньому життю. І вони з цим живуть, з горем у серці.
– Чи відчувається, що росіяни можуть піти на цю тактику тотального знищення в Лисичанську та Сєверодонецьку?
– Російські війська зазнали значних втрат, саме тому вони звузили коло наступу. Вони не можуть продовжувати наступальні операції, не маючи достатніх резервів.
Російська Федерація використовує свою перевагу в маневреності. Вони звузили проєкт для того, щоб мати можливість корегувати свої сили на певних, визначених ділянках.
В той момент, як ми тримаємо весь фронт, і нам всюди потрібні боєздатні частини, противник вільний у маневрі, і він зосереджує свої зусилля на окремих ділянках. Це дозволяє йому створювати чисельну перевагу на цих ділянках, проводити ротацію, заміняти виснажені підрозділи свіжими й масовано застосовувати всі можливі засоби артилерії та авіації.
– Як ти оцінюєш, найближчими днями ситуація на Донбасі може змінитися?
– Думаю, що найближчі дні противник буде намагатися продовжувати атаки в районі Бахмута, щоб захопити місто і район Бахмут-Соледар. Я думаю, що зараз це буде напрямок основних зусиль противника, і російський наступ в цьому районі буде тривати.
Вони будуть намагатися вибити Бахмут-Соледар і діяти з боку Ямполя, щоб спробувати форсувати Сіверський Донець на тому напрямку й завдати удар по Бахмуту.
Читайте інтерв'ю повністю та дивіться відео.
"Ой у морі Чорному та й горить "Москва",
Гори, гори ясно, як суха сосна.
Ой у морі Чорному та й "Москва" горить,
Припливайте знову – можем повторить."
Після від гвардійця з Харкова Дмитра, який захищає Україну на сході.
Поки українці тримаються за підтримки з усього світу, росіяни вже ховають від крадіжок у себе в магазинах звичайні товари: масло, дешеві консерви та простенькі дезодоранти.
Пише розвідка Британії:
Росія зазнала нищівних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки у війні в Україні, що призведе до подальшого зниження бойового духу і поганої дисципліни у її військах в Україні.
При цьому нове перехоплення розмови, опубліковане СБУ, свідчить, що російські військові-контрактники відмовляються йти у наступ, оскільки зазнають значних втрат.
Росіяни на Донеччині готові ледь не розстріляли свого генерала (командуючого округом) Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити "відказників" продовжувати воювати.
У Северодонецьку бої йдуть уже на вулицях. Ворог просувається всередину міста.
📍Окупований Мелітополь, Запорізька область. Вранці прогримів вибух.
Російські пропагандисти пишуть, що був підірваний автомобіль в центрі міста, три людини отримали поранення.
За даними місцевих ЗМІ, серед поранених може бути родина гауляйтера Євгена Балицького.
Втрати росіян станом на 30 травня:
- особового складу – близько 30350 (+200) осіб
- танків ‒ 1349 (+11) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 3282 (+12)
- артилерійських систем – 643 (+12)
- реактивних систем залпового вогню – 205 (+2)
- засобів протиповітряної оборони – 93 (+0)
- літаків – 207 (+0)
- гелікоптерів – 174 (+0)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 507
- крилаті ракети – 118 (+2)
- кораблі /катери – 13 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2258 (+18)
- спеціальна техніка – 48 (+0)
Як пройшла ніч у регіонах
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Вінницька, Запорізька, Тернопільська, Львівська, Хмельницька області, Кіровоградщина, Черкащина, Київщина, Чернігівщина, Житомирщина та Полтавщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Одеська область
Вночі і зранку – 2 ракетних удари. Одну ракету збили сили ППО.
Також сталося влучання в непрацюючий міст через Дністровський лиман. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення нема.
📍Дніпропетровщина
Затяжна нічна тривога. Артобстріли Апостолівської та Зеленодольської громад. Без постраждалих.
📍Сумщина
Всю ніч тривали обстріли прикордонних територій Сумського і Шосткинського районів із РСЗВ, САУ, міноментів. Був авіаудар ракетами.
Руйнувань цивільної інфраструктури та постраждалих немає.
📍Харків
Ніч минула відносно спокійно, поодинокі обстріли, жертв немає.
По області протягом доби обстрілів зазнав Харківський район: у с. Циркуни 2 особи поранені. У с. Шестакове від обстрілів постраждала жінка.
Вночі окупанти знову обстріляли Мерефу, горіли складські приміщення, попередньо постраждалих немає.
📍Луганщина
Важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім наші військові міцно тримають оборону.
Вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. За добу у Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.
Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку.
📍Донеччина
Обстріли Бахмуту, Авдіївки, Соледару, Нью-Йорка, Нетайлового та Тетянівки зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град". Загинуло 3 цивільних особи, двоє поранено.
Пошкоджено 24 об’єкти (20 житлових будинків, нежитлове приміщення, електропідстанція, господарська територія відділення поліції, торгівельний центр).
Зранку – обстріл Мар'їнки та Новомихайлівки. На території області відсутнє газопостачання. Частково відновлюється подача води та електрики.
📍Миколаївщина
Вночі обстріляли центр Нового Бугу. Пошкоджена соціальна інфраструктура: магазин, аптека та житлові будинку. Постраждало дві особи.
Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією пошкоджена будівля школи та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
📍Херсонщина
Бойові дії на теритоії області, напружена ситуація у всіх селах колишньго Великоолександрівського району. Гаряче залишається у Новій Воронцовці і прилеглих селах та Високопілля. Місцеві жителі фіксували багато авіації та тяжкої техніки.
Села у гомадах, що стоять на кордонах Миколаєва та Дніпропетровщини, – без світла й води.
Напружена ситуація і у Генічеському районі, окупанти заявляють, що ці території вже російські.
Сліди "руского міра" на Миколаївщині
❗️Росіяни увійшли на околиці Сєвєродонецька. Вбито двох містян, п’ятьох поранено.
Інші новини з війни в регіонах:
📍Одещина. Росіяни знову били ракетами по мосту через Дністровський лиман. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення нема.
📍Дніпропетровщина. Загарбники били з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадах, які межують із лінією фронту.
Зведення Генштабу:
- На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.
- На Сіверському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської області у районах населених пунктів Запсілля, Миропілля та артилерійський обстріл поблизу Кіндратівки.
- На Харківському напрямку противник обстріляв райони на північ та північний схід від міста Харків, а також населених пунктів Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Питомник, Борщова та Перемога.
- На Слов’янському напрямку угруповання ворога проводить перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов’янськ.
Для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник утримує в готовності до застосування до вертолітної ескадрильї Ка-52.
У рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів понад 250 одиниць озброєння і військової техніки. З метою підвищення оперативності перекидання військ та техніки противник відновив залізничний міст у районі міста Куп’янськ.
- На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокуванні основних логістичних шляхів.
- На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов’янськ.
- На Сєверодонецькому напрямку противник закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєверодонецька. Для посилення угруповання військ перекинув з території російської федерації до визначених районів боєприпаси та техніку.
- На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха.
- На Курахівському та Новопавлівському напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснює вогневе ураження наших військ, зокрема задіює оперативно-тактичну та армійську авіацію.
- На Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання за рахунок переміщення з району міста Мелітополь у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння і військової техніки.
- На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, сковуванні дій наших військ та запобіганні перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки.
Для поповнення втрат угруповання військ окупанти переміщують з території російської федерації та тимчасово окупованого Криму зняту зі зберігання військову техніку.
- На Миколаївському напрямку з метою проведення наступальних дій для повернення втрачених позицій противник перекинув окремі підрозділи на визначені напрямки.
- На Криворізькому напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та веде контрбатарейну боротьбу.
- В Чорноморській та Азовській операційних зонах суттєвих змін в обстановці не відзначено.
Український воїн. Малюнок Івана Кипібіди.
Головні новини ночі:
- Хакери групи Anonymous заявили, що зламали урядові сайти Білорусі "за причетність до вторгнення в Україну".
- Американські військові аналітики припускають, що контрнаступ українських захисників у Херсонській області порушить плани Росії контролювати окуповані території на південному напрямку.
- Українські військові на півдні від Кривого Рогу провели успішну контратаку, знищивши 63 окупанти і 19 одиниць ворожої техніки.
- Росіяни завдали удару по місту Новий Буг Миколаївської області.
Почнімо цей день з головних економічних новин:
- Нацбанк минулого тижня продав рекордну кількість валюти з початку війни – 1,43 мільярда доларів
- Національна академія аграрних наук заявляє, що погода в Україні сприяє хорошому врожаю – опади впродовж травня суттєво поповнили запас волоси у грунті
- росіяни другу добу вантажать для відправки український металопрокат у торгівельному порту тимчасово окупованого Маріуполя
- Джо Байден скасував запроваджені адміністрацією Трампа додаткові мита для імпорту української сталі у 25%.