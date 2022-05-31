Эвакуация из Луганщины остановлена, россияне продвинулись в глубь Северодонецка. 97 день войны
97 день українська армія обороняється від навали росіян.
Найпекельніші бої йдуть на сході, зокрема в Сєвєродонецьку – росіяни вже просунулися вглиб міста.
Паралельно окупанти обстріляли евакуаційний автомобіль, що їхав за жителями Сєвєродонецька – загинув французький журналіст, троє людей поранено.
ЗСУ йдуть у контнаступ на Херсонщині та Харківщині. Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину, Миколаївщину та Харків.
Окупанти штурмують Сєвєродонецьк, обстрілюють Сумщину, Харків і Миколаїв. 96 день великої війни
У Києві поки не відкриватимуть пляжі – будуть обстежувати дно акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів.
Окупанти анонсували "націоналізацію" (де-факто - викрадення) 34 суден, що залишились в порту Маріуполя.
Про це у Telegram написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Суд на Полтавщині засудив до 11 років і 6 місяців ув’язнення двох російських військових, Олександра Бобикіна та Олександра Іванова, які обстрілювати цивільні райони Харківщини.
Від початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила 30 з половиною тисяч вояків та тисячі одиниць техніки.
🇳🇱 "Газпром" припинив поставки газу до Нідерландів через відмову платити в рублях.
Британська розвідка вважає, що політична мета Росії полягає в окупації всієї території Донецької і Луганської областей, але для досягнення цього потрібно крім Сєвєродонецька захопити Краматорськ і трасу Дніпро-Донецьк.
У ніч на 31 травня Сумська область знову була атакована з території Росії, росіяни обстріляли Миколаїв та Очаків, а також Зеленодольську громаду Дніпропетровської області, Харків і Золочів, у Донецькій та Луганській областях – бої.
Через проблеми з забезпеченням російські окупанти знову почали їсти собак
Про це свідчить переписка російського загарбника, яку перехопила СБУ.
🇺🇸 Голова Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі допускає можливість ескалації у війні в Україні і вважає, що наступні кілька тижнів можуть визначати подальший хід війни.
Станом на ранок більше ніж 689 дітей постраждало в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації.
За офіційними даними
💔 загинуло 243 дитини,
❤️🩹 поранено - понад 446.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Російські військові продовжують штурмувати райони міст Сєвєродонецьк і Тошківка, а також райони Золотого, Комишувахи й Ниркового в Луганській області.
"Двоє загиблих та троє поранених в Лисичанську, загалом четверо, росіяни штурмують в районах Сєвєродонецька та Тошківки, зруйнували дитсадок в Гірському" - написав Сергій Гайдай
Загарбники вночі завдали ракетного удару по Слов'янську, в результаті якого щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені
|ЗРУЙНОВАНИЙ РОСІЯНАМИ БУДИНОК НА ДОНЕЧЧИНІ, ФОТО: FACEBOOK КИРИЛЕНКА
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У Маріуполі окупанти розпочали процедуру прийому документів для отримання російських паспортів.
Оперативна інформація станом на 6:00
На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Ворог здійснював мінометні обстріли населених пунктів у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки, матеріальних засобів з території РФ.
На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Терни, Лозова, Протопопівка, Рудневе, Соколівка та інших.
На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, створенні умов для подальшого наступу. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха та Велика Комишуваха.
Була спроба штурму в районі населеного пункту Довгеньке, ворог успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції.
На Донецькому напрямку противник здійснює вогневе ураження підрозділів українських військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк. Активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби.
На Лиманському напрямку ворог здійснює перегрупування та підготовку до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів подальшого просування в районі населеного пункту Лиман, зазнав втрат, відійшов.
На Сєвєродонецькому напрямку веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк і Тошківка, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку ворог вів бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Успіху не має, бойові дії тривають.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки. Проводив повітряну розвідку. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Мала Токмачка, Новоандріївка.
На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснив вогневе ураження цивільних об’єктів у районах населених пунктів Олександрівка, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Осокорівка, Князівка та Трудолюбівка.
🔥 На захисті південних рубежів Збройні сили України знищили 78 окупантів, ворожі танки, гаубиці та іншу техніку.
Через значні втрати молодшого складу і відсутність професіоналізму та модернізації російська армія втрачає здатність керувати особовим складом і зазнає морального занепаду
Почнімо цей день з найбільш обговорюваних економічних новин на початку тижня:
- постійні представники держав-членів ЄС не змогли досягти згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії
- запаси дорогоцінних металів у перерахунку на золото у російських банках за 2 місяці (лютий-березень) скоротились на 20%
- Кабінет міністрів пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування
- Київ виділяє з бюджету 600 мільйонів гривень на реконструкцію та капремонт житлових будинків, приміщень соціальної інфраструктури столиці, пошкоджених обстрілами російських загарбників.