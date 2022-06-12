Россия раздает паспорта в Мелитополе и стреляет по Тернопольщине. Война 109 день ОНЛАЙН

14:10

Окупанти обгородили Потьомкінській сквер у Херсоні, завезли в нього три автобуси "масовки" та увімкнули радянські пісні – місцева жителька Анастасія розповіла УП, як окупанти створили картинку "святкування" Дня Росії в окупованому місті.

"На вулиці Театральній, що в центрі міста, стояло три автобуси завезених людей – вони їх навіть не додумалися сховати, не знаю, як вони це пояснюватимуть у своїх новинах. Звичайних херсонців туди взагалі не пускали, це була тусовка "для своїх".

У сквері було дуже багато пенсіонерів, грали пісні з радянських фільмів.

Пізніше, коли вони розходилися, ми побачили, що серед них було багато людей з інвалідністю – припускаю, що їх привезли з якихось інтернатів. І це знов таки були не херсонці – ми чули, як вони розмовляють, у них сильний російський акцент, вони багато "акають", – розповіла Анастасія.

На факт того, що "масовка" була завезеною вказував і той факт, що ці люди дивувалися, що в місті стоять хороші будинки і навіть лавки, "на которых можно даже лечь". Після святкування вони рухалися зі скверу тільки в одному напрямку й обов'язково з прапорцями Росії. Дехто ніс по 5-10 штук.

"Усі смітники, що були дорогою зі скверу до центральної вулиці Ушакова, були заповнені цими прапорцями", – деталізувала Анастасія.

Дівчина також розповіла, що за схожим сценарієм окупанти "святкували" День захисту дітей 1 червня – щоправда тоді вони хоча б сховали автобуси, якими завезли масовку.

"Тоді по всьому місту настільки багато військових, що в якийсь момент їх стало більше за звичайних жителів. Вони були всюди. Найсмішніше – у нас же дуже спекотно, на сонці +40, а вони всі вдягнені в зимову форму, тому вони ховаються в тінь, але це не допомагає", – з посмішкою пригадує Анастасія.

На жаль, робити фото та відео в Херсоні небезпечно, тому ми додаємо до історії Анастасії відео з місцевого телеграм-каналу. На ньому можна побачити ту саму "масовку" і почути, як окупанти вмикають гімн Росії.