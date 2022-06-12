Россия раздает паспорта в Мелитополе и стреляет по Тернопольщине. Война 109 день ОНЛАЙН
Триває 109-й день повномасштабної війни в Україні.
Росія планує продовжити і посилити наступи на Слов’янськ і Сіверськ.
Україна очікує відповідь щодо статусу кандидата ЄС та дає відсіч агресору на полі бою.
"Українська правда" продовжує документувати хроніку війни у форматі реального часу.
Читайте, як пройшов 108-й день війни
У Росії вже шукають незгодних прямо в метро.
Понад п'ятдесят людей було затримано у неділю в московському метро у зв'язку з акцією проти війни в Україні, яка нібито планувалася в Москві 12 червня.
Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні?
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Після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі перебувають десять людей. Серед постраждалих – дівчинка, їй 12 років, вона з Харкова. Вона поїхала на Тернопільщину, щоб урятуватися від російської армії. І саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро І чи Лев Толстой, а діти, поранені та вбиті російськими ударами.
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Сьогодні вже 109-й день повномасштабної війни, але далеко не 109-й день, коли ми говоримо партнерам просту річ: Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше. Чи отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони? Так. Набралося вже 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які вдарили по українських містах.
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Ключова тактична мета окупантів не змінилася. Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої – буквально за кожен метр. А також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ тощо.
Росія в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали.
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Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на всі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита. Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії.
Валерій Залужний поговорив з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Головнокомандувач ЗСУ розповів американському колезі про оперативну обстановку. Ось головне з неї:
- Противник сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області. Він масово застосуває артилерію і, на жаль, має десятикратну вогневу перевагу.
- Складною є ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк. Туди ворогом було перекинуто до 7 батальйонно-тактичних груп. Незважаючи на щільний вогонь, нам вдалося зупинити противника.
- Зазнаючи невдач на Луганському напрямку, російські окупаційні війська відновили обстріли житлових кварталів Харкова.
- Збройні сили РФ продовжують обстрілювати артилерією та мінометами підрозділи наших сил оборони у Чернігівській та Сумській областях.
Станом на сьогодні маємо ширину фронту 2450 км, з яких на 1105 км ведуться активні бойові дії
Російські ЗМІ повідомляють, що через вибух у Мелітополі постраждали 4 людини.
Пропагандисти називають це "терактом" і звинувачують Україну. Аналогічна історія – з ранковими вибухами у Бердянську.
12 червня – "День Росії". У цей день у 30 країнах світу російська діаспора влаштувала антивоєнні акції.
|Акція в Аделаїді (Австралія); ФОТО: DW
Танці окупантів на кістках. "Влада" у захопленому Маріуполі вже обіцяє відновити роботу сумнозвісного драматичного театру до 10 вересня.
Під час атак на місто загарбники скинули на театр бомбу попри те, що там ховались мирні люди, зокрема діти.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував переговори із Зеленським і Путіним. Тема – організація експорту зерна з України.
Останні новини з регіонів:
📍Луганщина. Із Лисичанська евакуювали ще 22 мешканців, серед яких троє дітей
📍Харківщина. Уночі 12 червня російські війська обстріляли корпуси оздоровчого табору в Чугуївському районі.
📍Донеччина. Російські окупанти завдали артилерійського удару по території Вуглегірської теплоелектростанції, внаслідок чого почалася пожежа
В окупованому Криму на в’їзді до Керчі помітили вантажівки з українськими номерами, а саме – херсонськими. Кузови автівок і з'єднаних з ними причепів були накриті тентами.
Місцеві журналісти також розповідають про колони вантажівок, наповнених зерном, на трасі Джанкой – Сімферополь.
Нагадаємо: з окупованих територій загарбники регулярно крадуть врожай чи промислову продукцію. Зокрема, і з Херсонщини.
Комісія ООН, що займається розслідуванням воєнних злочинів, з'їздила на Київщину
Британська корпорація відправить в Україну 10 роботів-саперів, які шукають і знешкоджують боєприпаси.
❗Місцеві та російські ЗМІ повідомляють про вибух в окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, біля місцевої будівлі МВС. Завляють про двох потерпілих.
Через вибух окупанти обіцяють "посилити заходи безпеки" у місті.
Російські пропагандисти звітують про проведення "Дня Росії" в анексованому Криму
Зведення від Генштабу
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, а також цивільної інфраструктури в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.
На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії, намагається покращити тактичне положення, продовжує удосконалення інженерного обладнання оборонних позицій в районі населеного пункту Новий Бурлук.
Ворог обстріляв із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки.
Безуспішно вів штурм в напрямку населених пунктів Стариця – Рубіжне.
На Слов’янському напрямку українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина.
На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Здійснював вогневе ураження позицій ЗСУ вздовж лінії зіткнення.
На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, продовжив обстріли українських підрозділів. Здійснює заходи з підготовки до наступу.
На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжив застосування ствольної та реактивної артилерії. Намагається подолати опір наших військ та встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії з метою охоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали.
При спробі відновити штурмові дії в напрямку Оріхове – Золоте ворог отримав рішучу відсіч українських захисників та відійшов.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших військ з метою сковування їх дій та недопущення перегрупування.
На Південнобузькому напрямку загарбники намагаються утримувати зайняті раніше позиції та здійснювати обстріли підрозділів Сил оборони.
Ворог завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне.
На відео – 19-річна Ольга Олішевська. Єдина жінка в контрдиверсійному підрозділі тернопільської 105 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.
"Ніде немає настільки сильних і сміливих духом людей як у нас. Українська перемога –лише справа часу!", – вважає дівчина.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив повну підтримку Росії у здійсненні нібито "справедливої справи щодо захисту гідності та безпеки".
У Києві біля російського посольства відбулася акція "Останній день Росії", в якій взяли участь, зокрема, й громадяни країни-агресора. Один росіянин прийшов на захід у вишиванці і демонстративно спалив свій паспорт на знак протесту вторгнення Росії в Україну.
У Сєвєродонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК "Ігла" збив російський безпілотник "Орлан-10"
Росія почала погрожувати Польщі. Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що депутат Європарламенту від Польщі, екс-глава МЗС Радослав Сікорський, який запропонував повернути Україні ядерну зброю через порушення Росією Будапештського меморандуму, ставить під удар польський народ.
Наслідки ракетного удару по Чорткову Тернопільської області
"На відео п'ятиповерхові будинки, де під час обстрілу чотирьма ракетами перебували мирні жителі з дітьми. Цілу ніч на місці події працювали ДСНС, поліція, сапери та інші служби. Роботи тривають", – коментує голова ОВА.
На Дніпропетровщині російські військові обстріляли Синельниківський та Криворізький райони.
У Києві розпочали експертизи для ідентифікації загиблих Героїв України – 220 захисників Маріуполя, тіла яких російська сторона передала під час обміну. Серед тих загиблих, кого вже поміняли, приблизно третина – це "азовці". Є загиблі бійці з усіх підрозділів: морська піхота, поліція, СБУ, прикордонники.
Процес ідентифікації може зайняти декілька місяців, оскільки більшість тіл – в жахливому стані й візуально опізнати їх неможливо.
💔У маленької доньки загиблого Героя Владислава Солдата сьогодні День народження. Розділити це свято з батьком сім'я прийшла на цвинтар, де похований захисник України.
"У доньки день народження сьогодні і ви снідаєте разом....", – написала дружина Владислава.
🏖Цього літа в Одесі та області у зв'язку з ракетними ударами не працюватимуть дитячі табори та наметові містечка, зокрема і на базах шкіл – розповідає директор департаменту освіти та науки Одеської ОВА Олександр Лончак "Суспільному".
Що відбувається у тимчасово окупованому Маріуполі. Розповідає радник мера міста Петро Андрющенко
Житло. По всіх частково зруйнованих будинках з’явились повідомлення окупантів про знесення протягом двох тижнів з вимогою на виселення населення. Про те, куди і як буде переселено людей окупанти не повідомляють. Говорять, що компенсацій (як обіцялося) за зруйновані будинки не буде, натомість буде "допомога по ремонту".
Сміття. Окупаційна адміністрація продовжує практику влаштування сміттєзвалищ відходів на подвір’ях багатоповерхівок.
Опалення та освіта. Озвучені плани на опалення взимку. Його не буде, але будуть встановлені намети обігріву. Наші джерала повідомляють, що за планом школи будуть працювати лише в теплий період, саме тому замість літніх канікул будуть довгі зимові.
День Росії. Волонтерська рота окупаційної влади розгорнула російський триколор в 2,4 тис кв метра на Площі воїнів-визволителів.
А такими листівками вітають містян "зі святом"
Окупанти обгородили Потьомкінській сквер у Херсоні, завезли в нього три автобуси "масовки" та увімкнули радянські пісні – місцева жителька Анастасія розповіла УП, як окупанти створили картинку "святкування" Дня Росії в окупованому місті.
"На вулиці Театральній, що в центрі міста, стояло три автобуси завезених людей – вони їх навіть не додумалися сховати, не знаю, як вони це пояснюватимуть у своїх новинах. Звичайних херсонців туди взагалі не пускали, це була тусовка "для своїх".
У сквері було дуже багато пенсіонерів, грали пісні з радянських фільмів.
Пізніше, коли вони розходилися, ми побачили, що серед них було багато людей з інвалідністю – припускаю, що їх привезли з якихось інтернатів. І це знов таки були не херсонці – ми чули, як вони розмовляють, у них сильний російський акцент, вони багато "акають", – розповіла Анастасія.
На факт того, що "масовка" була завезеною вказував і той факт, що ці люди дивувалися, що в місті стоять хороші будинки і навіть лавки, "на которых можно даже лечь". Після святкування вони рухалися зі скверу тільки в одному напрямку й обов'язково з прапорцями Росії. Дехто ніс по 5-10 штук.
"Усі смітники, що були дорогою зі скверу до центральної вулиці Ушакова, були заповнені цими прапорцями", – деталізувала Анастасія.
Дівчина також розповіла, що за схожим сценарієм окупанти "святкували" День захисту дітей 1 червня – щоправда тоді вони хоча б сховали автобуси, якими завезли масовку.
"Тоді по всьому місту настільки багато військових, що в якийсь момент їх стало більше за звичайних жителів. Вони були всюди. Найсмішніше – у нас же дуже спекотно, на сонці +40, а вони всі вдягнені в зимову форму, тому вони ховаються в тінь, але це не допомагає", – з посмішкою пригадує Анастасія.
На жаль, робити фото та відео в Херсоні небезпечно, тому ми додаємо до історії Анастасії відео з місцевого телеграм-каналу. На ньому можна побачити ту саму "масовку" і почути, як окупанти вмикають гімн Росії.
Російські медіа повідомили, що 11 червня неподалік селища Гулівка у Брянській області (40 км до кордону з Україною) прогриміли три вибухи – тоді ж спрацював сигнал про втрату зв'язку із засувкою трубопроводу "Дружба".
Повідомляється, що одним із вибухів було пошкоджено трансформаторну підстанцію з енергоблоком засувки нафтопроводу.
Ще один вибух стався у місці, де прокладено кабель – там залишилася вирва 40 на 20 см.
Третій вибух пошкодив протипідкопну трубу (додатковий засіб захисту, який заривають у землю на режимних об'єктах), залишивши вирву 40 на 60 сантиметрів.
Наголошується, що сам трубопровід "Дружба" не постраждав, проте протипідкопна труба та підстанція виявилися пошкодженими, а також було знеструмлено енергоблок управління засувкою.
Гендиректор Українського інституту Володимир Шейко вважає, що радикальні заклики до бойкоту російської культури викликають негативну реакцію.
Він пропонує не викреслювати РФ зі світової культури, а тимчасово "посунути вбік" на користь України.
"Українській правді" вдалося побувати в Лисичанську – місту, що знаходиться менш ніж за 10 кілометрів від Сєвєродонецька, найгарячішої точки на фронті на Луганщині.
Місто щодня потерпає від артилерійських та ракетних обстрілів. Щодесять хвилин на вулицях чується новий "бабах".
У Лисичанську знищений величезний гірничо-промисловий коледж, спалена частина місцевого базару, розбито десятки будинків. Немає жодних комунікацій і зв'язку. Люди стоять під пекельним сонцем, щоб набрати 10 літрів технічної води і змити хоча б у туалеті.
У Москві на День Росії перед міністерством оборони вивісили антивоєнний банер – "окривавлений" триколор із написом "Сьогодні не мій день".
Фонд Бориса Нємцова присудив свою щорічну премію президентові України Володимиру Зеленському – за сміливість.
Повідомляється, що за умов війни фонд вирішив висунути на премію представників України, до цього її лауреатами ставали лише російські опозиційні політики та активісти. Рік тому її отримав Олексій Навальний, який перебуває в колонії після отруєння та повернення до Росії.
У 2022 році у шорт-листі були мер Києва Віталій Кличко, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк та український парамедик Юлія Паєвська, відома як Тайра, яка зараз перебуває у полоні у російських загарбників.
Канадський пенсіонер Марсель Лусьєр, який зірвав джекпот у 70 мільйонів доларів у національній лотереї, передасть частину коштів на післявоєнну відбудову України 🇺🇦
"Мир сам не наступит. Поможем", "Мы русские! С нами Бог", "Za мир беz нацизма!".
Пропагандисти звітують, що в окупованому Луганську розвішали борди до Дня Росії 🤮
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Що відбувається в регіонах на 109 день війни:
🔴 Тернопільщина: області вчора ввечері — влучання ракет в Чортківській громаді, жертв немає, є легко травмовані. Людям надається допомога. Деталі влучання уточнюються
🔴 Харківщина: за ніч обстрілів окупантів зазнав Шевченківскький район міста. Постраждалих немає. По області вночі обстрілів зазнали Безруки, Харківського району, горів приватний будинок. Близько п’ятої ранку знову обстрілювали Золочівську громаду. Так само загорівся будинок, без постраждалих.
Загалом за добу поранення через обстріли отримали 3 людини у Харківському районі. Двоє загиблих у Чугуївському та Богодухівського районах.
🔴 Луганщина: постійні штурмові дії та аробстріли Сєвєродонецька та прилеглих селищ. Вчора ворог влучив на територію транспортного цеху ВО "Азот", де сталося займання. Постраждало і одне з приміщень ТОВ "НВО "Сєвєродонецький Склопластик".
Росіяни поцілили в полігон рятувальників, розташований за містом. Під масований обстріл потрапили селища Павлоград та Синецький. По 10 будинків росіяни знищили в Золотому і Врубівці, два – в Миколаївці. У Лисичанську – 4, а також торговельний центр та магазин. Одна людина загинула, двоє поранених
🔴 Донеччина: обстріли позицій українських військових і прифронтових населених пунктів. За добу – двоє загиблих і 10 поранених цивільних. Росіяни спрямовують свої зусилля на нищення критичної інфраструктури.
Вчора в районі Торецька пошкодили електромережі, що призвело до відключення ТП, уся північ області була без електрики — Торецьк, Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка. Станом на ранок вдалося частково відновити електропостачання.
Область залишається без газу і частково – без води. Евакуація населення триває. Миколаївщина: вночі зафіксовані обстріли с. Парутине Куцурубської громади Постраждалих та пошкоджень немає. Тривали обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Вчора вдень і вночі – обстріли у Широківській громаді. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає.
🔴 Херсонщина: стабільно критично. Окупанти планують відзначати день росії. За інформацією пропагандистських ЗМІ заходи відбудуться по всій області, а для масовки можуть бути привезені люди з Криму. Є інформація про можливі провокації
🟢 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині, Дніпропетровщині та Житомирщині – ніч минула відносно.
Окупанти втратили в Україні вже близько 32 150 вояків, 1 430 танків, 3 484 броньованиз машин та 715 артсистем 🔥
Оновлено о 10:45. Окупанти заявили, що вибухи були наслідком короткого замикання на електропідстанції.
В окупованому росіянами Бердянську під ранок 12 червня прогриміли три вибухи, частина міста залишилася без світла❗
Внаслідок ракетного удару по Тернопільщині ввечері 11 червня постраждали 22 людини, серед яких 12-річна дитина, якій наклали шви.
Стан у всіх задовільний, деякі досі у лікарні. Важко поранених немає. Більшість постраждалих – люди, які проживали у будинках поруч з місцем удару ракет.
Доброго ранку! Розповідаємо про важливі новини ночі
- На сході України за минулу добі українські військові знищили 20 загарбників і 8 одиниць ворожої техніки. На півдні – знищили 13 загарбників, ворожу техніку і 3 польових склади боєприпасів росіян.
- На Луганщині збільшується кількість охочих евакуюватися з регіону.
- На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські спецслужби готують провокації.
- У Чорному морі ворог збільшив свій флот на 2 великих десантних кораблі.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі збирається відвідати Україну.
- За даними Інституту вивчення війни, дії російських військ свідчать про те, що ворог продовжить і посилить наступи на Слов’янськ і Сіверськ.