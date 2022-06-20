Начало исторической недели. 117 день войны с Россией. События ОНЛАЙН
Розпочинається новий тиждень і триває 117-ий день повномасштабної війни з Росією. Вчора українські військові успішно відбили ворожий штурм на околиці села Берестове Бахмутського району Донецької області, водночас окупанти нарощують систему протиповітряної оборони на окупованій території Херсонщини.
Російські війська продовжують обстрілювати Сумщину, ворог цілодобово нишпорить безпілотниками на Луганщині, нарощує кількість обстрілів вздовж всієї лінії фронту Донецької області.
УП стежить за всіма подіями цієї війни в режимі онлайн.
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🇺🇦 🌏 Світ з Україною! Разом ми - сила!
Цими вихідними в 🇪🇸Іспанії та 🇵🇹Португалії відбулися великі акції на підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.
"Я вдячний усім народним депутатам, які підтримали нашу євроінтеграцію. Хочу відзначити голосування за Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.
Дякую депутатам, які підтримали закон "Про управління відходами". Це важливий екологічний документ. Ухвалена й Антикорупційна стратегія – це важливо." - Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців окупованої Херсонщини виїхати з області шляхами, які дозволяють росіяни, зокрема через окупований Крим.
Тайра написала перший пост після звільнення з російського полону.
Умови в полоні нагадують концтабір
У селі Кінські Роздори що у Запорізькій області коза травмувала кількох військових РФ, зачепивши їхні ж "розтяжки" з гранатами. - розповіли в Головному управлінні розвідки.
Військові РФ встановили "кругову оборону" і по периметру лікарні розставили вибухові пристрої у вигляді "розтяжок".
Окупанти пошкодували про це після того, як до лікарні завітала коза із сусіднього господарства.
Перелякана тварина хаотично пересувалась територією і випадково "знешкодила" декілька гранат.
Стіллер і представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Білінг приїхали в Офіс президента після поїздки до деокупованих містечок Київщини.
🇺🇸 Комітет зі збройних сил Палати представників США у своєму проєкті закону про військовий бюджет на 2023 рік пропонує закласти 450 мільйонів доларів допомоги Україні.
У Сєвєродонецьку Луганської області бої з російськими загарбниками уже точаться в промзоні міста, українські захисники контролюють лише територію заводу "Азот" — голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Внаслідок ракетних ударів по Одещині є поранені — очільник Одеської ОВА Максим Марченко
Колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому повідомили про підозру через заклики на своїй сторінці у Facebook визнати межі окупованих районів Луганської та Донецької областей.
У селі Руденківка Полтавського району Полтавської області загорівся військовий автомобіль, що перевозив боєкомплект.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram та зазначив, що інформація про постраждалих уточнюється.
Оперативна інформація від Генштабу станом на 18:00
На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина. В районі населеного пункту Богородичне українські захисники успішно відбили ворожий штурм.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по підрозділах наших військ. Завдали авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ.
Артилерійські обстріли цивільної інфраструктури зафіксовано неподалік Лисичанська, Гірського та Устинівки. Тривають бойові дії за контроль над містом Сєвєродонецьк. Крім того, українські воїни звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора".
Деталі: На Бахмутському напрямку, під прикриттям артилерійських обстрілів, в районі населеного пункту Миколаївка намагалася діяти диверсійно-розвідувальної група противника. В результаті вогневого ураження, отриманого від українських воїнів, вона відступила. У подальшому ворог здійснив спробу штурму, успіху не мав. Крім того, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури поблизу Кам’янки, Гуляйполя, Авдіївки, Вугледара, Малинівки та Залізничного. Завдав авіаударів по населених пунктах Малі Щербаки, Мар’їнка, Вугледар, Костянтинівка та Новомихайлівка.
На Харківському напрямку ворог, з метою виявлення слабких місць в обороні українських військ, безуспішно намагався вести розвідку боєм неподалік Ртищівки. Крім того, зафіксовано обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Українка, Коробочкіне, Михайлівка та Петрівка.
На Південнобузькому напрямку, з метою сковування дій українських підрозділів, ворог обстрілював з артилерії та мінометів райони Червоного Яру, Калинівки, Тополиного і Зеленого Гаю.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому противник обстріляв цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Сумської області.
Супутниковий знімок від 19 червня, опублікований журналістами "Радіо Свобода", свідчить, що російські військові добудували понтонну переправу через річку Оскіл біля тимчасово окупованого селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області й можуть її використовувати.
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Наслідком ракетного удару по Одесі став випалений логістичний продовольчий склад – поранених серед цивільних немає.
В оперативному командуванні "Південь" уточнили, що всього за 3 години 20 червня росіяни нанесли по півдню 14 ракетних ударів: по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одещини й по самій Одесі.
Український боксер Іван Редкач сфотографувався з російським чемпіоном Дмітрієм Біволом, пояснивши це тим, що спорт для нього "поза політикою":
"Потрібно розділяти спорт та політику... Для мене спорт залишається ПОЗА політикою, тому що старанно трудяться спортсмени, а в даному випадку потом і кров'ю, ні один політик так не трудиться, рахуючи державний бюджет у своїх кишенях. Не потрібно плутати лазню з вахтою!!" 🤮
Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю и следует признайте, что они неразлучны, для меня спорт остаётся ВНЕ политики, так как усердно трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, не один политик так не трудятся.... @bivol_d pic.twitter.com/4nfg3RFka6— Ivan Redkach (@ivan_redkach) June 19, 2022
Депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла повідомила, що нещодавно президент Володимир Зеленський приховано відвідав Лисичанськ.
Окупанти прибрали один ракетний корабель з Чорного моря – загроза удару 28 крилатими ракетами лишається.
Українська розвідка повідомляє, що окупаційна адміністрація Бердянська Запорізької області створює штучні черги в місцеві ЦНАПи, щоб продемонструвати "бажання" місцевих мешканців отримати російські паспорти.
Харківщина: внаслідок російського обстрілу 19 червня зруйнований Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту.
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Росіяни викрали з Державного архіву Херсонської області, що перебуває в окупації, виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік.
За попередньою версією поліції, у такий спосіб вони можуть готуватися до організації псевдореферендуму для зміни територіальних меж України.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на території агломерацій Сєвєродонецька й Лисичанська ведуться вирішальні бої – керівництво РФ вимагає від своїх військ вийти на адмінкордони Луганської області до 26 червня❗
Сєвєродонецьк і Лисичанськ знаходяться у "кишеньці" між тимчасово окупованими територіями.
Карта Deep State є приблизною й частково неточною, за даними УП, українські військові контролюють більшу частину Сєвєродонецька, ніж показано на мапі.
Маріупольська міська рада повідомляє, що жителі окупованого Маріуполя перебувають на межі виживання через нестачу питної води – щоб раз на тиждень отримати воду від окупантів, українці стоять у чергах по 4-8 годин.
14:15. Місцеве видання "Думская" повідомляє про другий вибух.
Суспільне. Одеса повідомляє про вибух – над містом утворилася хмара диму!
Букети росіянам від ЗСУ🔥
⚡️Верховна Рада підтримала ратифікацію Стамбульської конвенції, що є однією з умов для надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
⚡Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".
За словами російського ставленика у Криму Сергія Аксьонова, є поранені і пропалі безвісти. Патрульні катери та авіація Міноборони РФ намагаються проводити рятувальні роботи.
Суд заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя"
День бійця Національної гвардії десь на Луганщині— МВС України (@MVS_UA) June 20, 2022
🔹Хлопці щодня роблять усе, аби ми жили у мирній країні. pic.twitter.com/QWgFXawLNX
Всі парки та сквери у Києві обстежено на вибухонебезпечні предмети, у 8 з них ще не можна гуляти👇
- частина парку "Лиса гора"
- частина парку "Кіото"
- парк "Борців за свободу та незалежність"
- парк "Деснянський"
- парк "Муромець"
- частина парку на острові Труханів
- частина парку "Пуща-Водиця"
- частина Маріїнського парку
Глава офісу президента Андрій Єрмак про полонених захисників Маріуполя
"Непросте питання, займаємося. Сьогодні це головне завдання, в тому числі ГУРу.
Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі.
ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України".
Росія погрожує Європі за "блокаду Калінінграда".
Голова комісії Ради Федерації із захисту суверенітету Андрій Клімов: "Євросоюзу потрібно виправити ситуацію з блокадою Калінінграда, або Росія розв'яже руки для вирішення питання транзиту будь-якими способами".
🐺З Силами спеціальних операцій України навіть вовки співпрацюють
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ЗСУ втратили контроль над смт Метьолкіне біля Сєвєродонецька, ворог посилив артилерійські й авіаційні обстріли Луганщини – Гайдай
Що про війну в Україні говорять в Інституті вивчення війни (ISW) і Міноборони Британії
- Стягненої російської артилерії в поєднанні з імовірно малочисельними піхотними підрозділами залишається недостатньо для просування Росії в межах Сєвєродонецька.
- Російські війська продовжували готуватися до наступу на Слов’янськ з південного сходу від Ізюма та на захід від Лиману.
- Окупанти зосереджені на зміцненні оборонних позицій уздовж південного напрямку через нещодавні успішні контратаки українських військ уздовж кордону Херсон-Миколаївська область.
- Успішні контратаки ЗСУ в районі Запоріжжя змушують російські війська кинути підкріплення на цей ослаблений сектор лінії фронту.
- Російські війська, ймовірно, проводять артилерійські обстріли під чужим прапором по території, яку контролює Росія, щоб приглушити українські настрої, заохочувати мобілізацію і створити ворожість у місцевих жителів до ЗСУ.
Російський пілот, якого взяли в полон воїни 72-ї механізованої бригади, виявився найманцем приватної військової компанії (ПВК) Вагнера – майор ВКС РФ Андрій Федорчуков.
З цікавого, що розповів Федорук: російська авіація має великі проблеми з навігацією. У найманця був із собою навігатор Гармін і смартфон із програмою Пронебо, щоб мати більш точну навігцію, ніж бортові навігаційні засоби ВКС РФ.
Британська розвідка вважає, що повітряні сили Росії у війні з Україною виявились недостатньо ефективними, і це могло стати одним з визначальних факторів дуже обмежених успіхів РФ.
|МАПА ВІЙНИ ВІД БРИТАНСЬКОЇ РОЗВІДКИ СТАНОМ НА 19.06.2022
Поблизу Лисичанська Луганської області російські війська завдали трьох авіаударів, а також обстрілювали з артилерії.
У Гірському росіяни пошкодили одразу 19 будинків, у Врубівці – сім, у Лисичанську обстріляні декілька адміністративних будівель.
Зведення Генштабу
На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. У Брянській області ворог розгорнув до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4.
Крім того, російський агресор здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару і здійснив артилерійський обстріл у районах населених пунктів Тимофіївка та Морозова Долина.
На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування Сил оборони до Державного кордону України. Противник інтенсивно обстрілював з артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Малі Проходи, Дементіївка, Петрівка, Верхній Салтів, Рубіжне та околиці міста Харкова.
На Слов’янському напрямку ворог завдавав вогневого ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Чепіль, Пришиб, Протопопівка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля, Маяк, Курулька, Богородичне, Мазанівка, Краснопілля та Долина.
На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Інтенсивно застосовує авіацію.
На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка та завдав авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк.
На Бахмутському напрямку протягом доби ворог здійснював обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Клинове, Зайцеве і Нью-Йорк. Противник завдав авіаудару поблизу Яковлівки та ракетних ударів неподалік Травневого, Доломітного, Зайцевого та Нью-Йорка.
На Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках намагається не допустити перегрупування підрозділів українських військ.
Здійснив обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Калинове, Очеретине, Бердичі, Желанне, Тоненьке, Сєверне, Орлівка, Семенівка, Веселе, Авдіївка, Нетайлове, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски, Красногорівка, Марʼїнка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Времівка, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Оріхів та Камʼянське.
На Лиманському напрямку противник завдав авіаційного удару двома літаками Су-25 в районі населеного пункту Пришиб та ракетного удару в районі населеного пункту Маяки.
На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів літаками Су-25 в районах населених пунктів Шевченко та Вугледар.
На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу українських військ. Активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Червоний Яр, Мурахівка, Калинівка, Зелений Гай, Квітневе, Поляна, Червона Долина, Широке, Благодатне, Зоря та Лупареве.
В акваторії Чорного та Азовського морів основні зусилля корабельне угруповання противника зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.
В готовності до завдання ракетних ударів по обʼєктах на території України утримуються 5 носіїв крилатих ракет морського базування.
💪Бойові втрати ворога
Ситуація в регіонах
Дніпропетровщина: вночі ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Згорів будинок. Люди не постраждали.
Харків: інтенсивність обстрілів міста збільшилась, зокрема крайніх північних районів. Постраждалих, попередньо, немає. По області окупанти обстрілюють Чугуївщину, протягом доби одну людину поранено. Активні обстріли на Ізюмському напрямку, де ведуться бої, п’ятеро постраждалих. У Первомайському Лозівського району – один постраждалий. Також обстрілів зазнала Золочівська громада.
Луганщина: ворог тричі атакував з повітря – в районах Білої Гори, Мирної Долини і одного зі зруйнованих мостів, що з’єднує Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Непридатні для переміщення мости окупанти обстрілюють регулярно, добиваючи залишки інфраструктури.
Вкотре постраждали селища Павлоград і Синецький. Також в Сєвєродонецьку під вогонь противника потрапила територія заводу "Склопластик" та полігону рятувальників.
Зі ствольної та реактивної артилерії обстріляні Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка, Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Білогорівка. Загиблих та поранених, за попередніми даними, немає.
Донеччина: інтенсивність обстрілів наростає по всій лінії фронту. За добу — авіаудари по Торецьку, Нью-Йорку, Новомихайлівці.
Щільні обстріли із артилерії, танків, РСЗО "Град" і "Ураган" Авдіївки, Зайцевого, Залізного, Бахмуту. Пошкоджено 6 багатоповерхівок і 6 приватних житлових будинків, адмінбудівля відділення поліції, приміщення "Укртелеком", автобаза, Торецька виправна колонія, лікарня. Одна людина загинула, семеро — поранені (серед них дитина).
Миколаївщина: вчора були обстріли у Широківській громаді. Потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Внаслідок вчорашніх обстрілів міста Очаків Очаківської громади одна людина загинула, дві зазнали поранення.
У другій половині дня вчора також були обстріли в селі Галицинове Галицинівської громади. Часткова руйнація житлових будинків. Потерпілих немає.
Ворожих обстрілів зазнало і село Лупареве. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Внаслідок обстрілів села Червоне Воскресенської громади припинилася подача енерго- та водопостачання. Руйнувань та потерпілих немає. У с. Червоне через ворожі обстріли зайнялося поле з озимою пшеницею.
Херсонщина: ситуація стабільно тяжка в Бериславському та Каховському районах. Від бойових дій пошкоджені та знищені будинки мирних жителів, багато замінованої інфраструктури. Мирні жителі продовжують розповідати про мародерства з боку окупантів, погрози фермерам, підприємцям та викрадення людей.
🟢Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.
Доброго ранку, українці! Дякуємо нашим захисникам за новий день!
Згадаймо головні вчорашні новини:
- Український уряд веде перемовини з МакДональдз, аби відновити роботу ресторанів мережі
- Верховна Рада заборонила російську музику в українських медіа та у громадському просторі.
- Австралія вже передала Україні 4 із 14 обіцяних бронетранспортерів M113 в рамках нової партії військової допомоги.
- Із зерносховищ Луганської області російські окупанти вивезли 15 тисяч тонн соняшника та 10 тисяч тонн зерна.