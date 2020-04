3 квітня. No time to die: світова рецесія економіки, страх другої хвилі в Китаї, у Росії забороняють продаж алкоголю

Офіційні дані актуальні на 11:00 3 квітня

За весь час пандемії в Україні виявили 942 хворих на Covid-19, серед них щонайменше 50 дітей.

З майже тисячі хворих – 138 виявили за минулу добу.

Другий день поспіль кількість нових хворих значно росте в Чернівецькій області – за добу +28 випадків. Регіон суттєво обмежили на виїзд і в’їзд.

Кількість встановлених хворих у Закарпатській області різко зросла з однієї людини до 24.

Продовжує суттєво збільшуватися кількість інфікованих у Києві (+20 нових випадків за добу) та на Вінниччині (+10).

Зросла кількість летальних випадків – з 20 до 23.

Рівень летальності хворих на коронавірус в Україні – 2,4%, що вдвічі нижче за світовий показник. Днем раніше головний епідлікар обмовився, вказавши, що всі померлі в Україні з Covid-19 – старші 50 років.

За даними ЦГЗ на 2 квітня, 85% померлих – люди, віком понад 50 років.

Також зросла кількість тих, хто одужав, – з 13 до 19.

В Івано-Франківському пологовому центрі померла друга породілля з підозрою на Covid-19. У першої вірус виявили після смерті.

На Херсонщині померла медсестра, 100 її колег відправили на самоізоляцію.

У Львові п’ятеро хворих у дуже важкому стані, одного пацієнта підключили до апарату ШВЛ.

За вісім днів тестування в зоні ООС не виявили жодного хворого. Загалом у ЗСУ встановили другого хворого на коронавірус – це військовий Київського гарнізону. З 23-го березня він був в самоізоляції, бо контактував з хворим.

Про ситуацію з коронавірусом в армії та її готовність до епідемії читайте в матеріалі "Української правди".

За даними окупаційної "влади", кількість хворих на коронавірус у Криму зросла з 16 до 18. На Донеччині, за інформацією окупантів, двоє хворих. На Луганщині – один.

Новий очільник МОЗ заявив, що Україна отримала 3 тисячі упаковок препарату "Плаквеніл", який, за його словами, має активну речовину для лікування саме коронавірусу.

"Плаквеніл" – це один із препаратів, у якому є ця активна речовина, яка безпосередньо впливає на лікування при коронавірусі. У нас вже є домовленості з іншими компаніями щодо постачання цього препарату, який там гідроксихлорохін. Який, я думаю, ми на наступному тижні отримаємо для 20 тисяч потенційних пацієнтів", – заявив Максим Степанов в ефірі "Право на владу".

Це неправда. Активною речовиною "Плаквенілу" є гідроксихлорохін, ефективність застосування якого під час інфікування Covid-19 не доведена. Це синтетичний препарат, який застосовують для профілактики та лікування малярії, артриту та інших хвороб. Має серйозні побічні ефекти, аж до сліпоти.

Жодних ліків від коронавірусу наразі не існує. Пацієнтам надають симптоматичне лікування, тобто таке, що послаблює симптоми, а не усуває причину захворювання.

За місяць після виявлення першого інфікованого коронавірусом в Україні МОЗ ввело єдиний протокол лікування. Він визначає препарати, дози та процедури, які варто застосовувати за середнього, тяжкого та критичного перебігу хвороби.

Головна лікарка столичної Олександрівської лікарні Людмила Антоненко заявила, що протокол "гарно виписаний", з урахуванням світового досвіду. Утім в неї та лікарів-інфекціоністів виникли запитання щодо кількох призначених препаратів, а саме їхньої доказовості та побічних ефектів.

Паралельно про завершення своєї розробки заявили в Одесі. За основу взяли 59 досліджень.

Перший протокол в Україні розробили на Вінничині, утім лікувати за ним можна було лише до того моменту, коли людина потребувала підключення до апарату штучної вентиляції легень.

Ужгородський інфекціоніст Віктор Петров записав емоційне звернення до своїх колег. Він детально описав алгоритм роботи з пацієнтами, що можуть мати Covid-19, і закликав лікарів масово відправляти людей робити тести.

"Один випадок на Закарпатті – це дуже мало, ви розумієте, що насправді картина набагато гірша", – заявив Петров.

Закарпатська область до ранку 3 квітня була однією з двох, де за весь час пандемії виявили тільки одного інфікованого. Нині там 24 хворих.

Услід за сумчанином, що зайшов до АТБ без маски і отримав 17-тисячний штраф, на такий штраф наразилися п’ятеро киян. Усього в столиці склали 466 адмінпротоколів про порушення правил карантину, 60 з яких – за недотримання умов обсервації.

Тим часом у Кропивницькому чоловік і жінка, яких не впустили до автобусу без масок, вирішили розбити лобове скло. Заміна обійдеться у 16 тисяч гривень, кажуть у міськраді. Це комунальний автобус.

Кількість хворих на коронавірус у світі перевалила за мільйон – офіційно зареєстровано 1 016 401 інфікованих. На ранок 2 квітня їх кількість була 937 567.

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 80 тисяч. Що знову є найбільшим показником від початку пандемії.

За день від COVID-19 на планеті загинуло близько 6 тисяч людей – це новий світовий рекорд добової смертності від коронавірусу. За минулі 24 години загинуло близько 5 тисяч людей.

У всьому світі:

Одужали: 211 775 (+17 464)

Померли: 53 164 (+5 903)

У ВООЗ підрахували, що 95% загиблих у Європі були старші 60 років, а понад половину смертельних випадків було зафіксовано серед людей, старших за 80.

Проте, молодь також знаходиться у зоні ризику. Важкі випадки захворювання спостерігалися у підлітків і молодих людей віком більше 20 років. При чому багато з них потребували інтенсивної терапії і дехто помер.

В Іспанії кількість померлих від коронавірусу перевищила 10 тисяч, протягом доби загинуло 950 людей – новий максимум від початку епідемії. Вже кілька днів поспіль країна б’є щоденні рекорди смертності.

Понад 6 тисяч пацієнтів перебувають у реанімації. За кількістю хворих Іспанія наздоганяє Італію.

У березні більше 300 тисяч іспанців втратили роботу через карантин та зареєструвалися як безробітні для отримання соціальної допомоги від держави.

Загальна кількість безробітних досягла 3,5 мільйонів. Це історичний максимум для країни.

Кількість померлих в результаті коронавірусу зросла до 13 915 осіб, за останню добу загинуло 760 пацієнтів.

"Медичні працівники можуть бути змушені відмовитися від лікування деяких пацієнтів, щоб забезпечити лікування інших пацієнтів з більш високою ймовірністю виживання", – йдеться в порадах Британської медичної асоціації.

За добу від коронавірусу в країні загинули 569 людей – на шість більше, ніж напередодні, що є новим рекордом смертності. Загальна кількість загиблих досягла 2 921.

У Лондоні з виставкового центру за 9 днів зробили нову лікарню на 4 тисячі людей. Для її будівництва щодня працювали близько 200 солдатів з королівських формувань.

У четвер ввечері британці влаштували акцію на підтримку лікарів, працівників супермаркетів та доставки.

Незважаючи на хворий та втомлений вигляд, інфікований прем’єр-міністр Борис Джонсон разом з іншими громадянами вийшов на поріг свого дома на Даунінг стріт та плескав у долоні, щоб підтримати тих, хто знаходиться на вістрі боротьби з хворобою.

Число жертв коронавірусу у Франції протягом останньої доби зросла одразу на 1 335 через включення до підрахунку смертей літніх людей у так званих будинках відпочинку.

Тільки в одному регіоні 570 хворих померли у таких будинках.

У США за останні 24 години загинуло 919 людей.

На ранок 3 квітня кількість хворих в країні майже досягла 250 тисяч. Тут налічується 245 559 хворих, загинуло 6 057 людей, вилікувалось 9 228.

Як і раніше, найбільше від хвороби потерпає Нью-Йорк, де від початку епідемії померло вже 1 562 людини.

Через карантинні заходи введені в країні протягом двох останніх тижнів близько 10 мільйонів мешканців США втратили роботу.

Щоб пересвідчитися у відсутності хвороби, Дональд Трамп вдруге зробив тест на коронавірус. Як сказав особистий лікар президента США, "він здоровий і не має ніяких симптомів".

У Китаї побоюються нового спалаху вірусу. Минулої доби держава зафіксувала 31 новий випадок захворювання. За кілька днів до того, як планувалось скасувати заборону на поїздки в Ухань, тамтешня влада попередила мешканців, що вони мають залишатись вдома і посилювати заходи безпеки.

В країні 82,5 тисячі підтверджених випадків зараження і більше 3 тисяч смертей.

Послаблення карантину у Китаї показало й іншу статистику – кількість розлучень збільшилось на 25%.

Китай також оголосив суботу днем жалоби за 14 працівниками охорони здоров’я та поліції, які загинули під час боротьби з пандемією.

Угорські журналісти заявляють, що новий закон, який розширює повноваження влади під час надзвичайного стану та, серед іншого, карає за поширення дезінформації про коронавірус, можуть використати для переслідування працівників ЗМІ.

Рішучою може бути боротьба із супротивом і у демократичних США. Там звільнили командувача авіаносця, на якому виявили більше 100 випадків зараження. Військовий написав листа керівництву, який пізніше опинився в ЗМІ. Чоловік описував складну і похмуру ситуацію на борту, де спалах швидко розростається, і вимагав рішучих дій – ізоляції більше 4 тисяч моряків.

А у Новій Зеландії на порушенні настанов уряду спіймали урядовця. Міністр охорони здоров’я поїхав у парк – покататись на велосипеді – і потім вибачався перед прем’єром.

Росія продовжує посилювати обмеження, при цьому не називаючи це надзвичайним станом. Володимир Путін продовжив "канікули" на весь квітень, а жорсткі рішення тим часом перекладають на регіональну владу. Вже 3 губернатори пішли у відставку, не називаючи пандемію причиною такого рішення.

Кілька регіонів тимчасово заборонили продаж алкоголю, і з них планують брати приклад інші області. Як пишуть російські ЗМІ, такі рішення можуть бути пов’язані з повідомленнями про зростання продажу спиртного.

У Чечні ввели комендантську годину.

Російська влада, яка довгий час вдавала, що контролює ситуацію, аж ніяк не виглядає прозорою у боротьбі з хворобою. Наприклад, три дні поспіль там називали однакову статистику тестування на коронавірус.

За останню добу в країні підтвердили 601 новий випадок зараження, а загальна кількість хворих перевищила 4 тисячі.

Компанія Fujifilm Holdings Corp, відома виробництвом фотоапаратів та плівки, заявила, що розробила новий тест на коронавірус, який має показувати результат приблизно за дві години.

Тим часом у Китаї намагаються використовувати для лікування хворих навіть ведмежу жовч, а також випробовують на хом'яках переливання сироватки крові.

HBO відкриває доступ до кількох десятків своїх фільмів, а Facebook запускає інструмент, за допомогою якого можна буде пропонувати або просити про допомогу у своїх сусідів.

Google пропонує подивитись, як змінилось життя у містах з карантином. Компанія зібрала дані про пересування людей, проаналізувавши відвідування магазинів, місць відпочинку, аптек, парків, робочих місць і житла. України у переліку звітів поки немає.

Google запевняє, що нововведення відповідають протоколам конфіденційності і захисту персональних даних, а про доступ до особистої інформації, як то місцезнаходження конкретної людини, контакти чи пересування, не йдеться.

Люди по всьому світу продовжують із гумором ставитись до нових викликів і не відмовлятись від звичних життєвих радощів.

Подивіться, як знімають напругу австралійці: вони одягаються в різноманітні костюми, коли йдуть викидати сміття, і перетворюють на перформанс цей колись рутинний, а тепер цінний вихід на вулицю.

Пара у Великій Британії провела віртуальну весільну церемонію після того, як їхні плани на цей важливий день поламала пандемія.

Австралійський телеканал зібрав "карантинні" відеозвернення різних дітей до бабусь і дідусів, де ті розповідають як люблять і сумують за своїми родичами (і звичайно – пирогами!), з якими поки не можуть бачитись.

#Coronavirus has made it impossible for some children to see their #grandparents in person. Hundreds of kids sent #abc730 video messages of love to their grandmas and grandpas to help bridge the gap. pic.twitter.com/M4z48cSpWs