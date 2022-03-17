Три тижні війни. День 22. ОНЛАЙН
"Українська правда" в режимі реального часу стежить за подіями 22-го дня повномасштабної війни. Вона або її відголоски охопили не лише Україну, міста якої щоденно потерпають від російських обстрілів, а й Росію та інші світові держави.
Хроніку першого і попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. ОНЛАЙН; Війна. День 21. ОНЛАЙН
З 18 березня в Україні подешевшає пальне: дизпаливо коштуватиме на 5 гривень менше – 39,96 замість 44,90 гривні за літр, бензин на понад 7 гривень – з 43,52 до 35,76.
Це наслідок ухвалення урядового закону по скасуванню акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.
Житель Вознесенська на Миколаївщині Володимир Дошкар, який разом з дружиною голіруч вигнали трьох російських військових зі свого двору, розповів подробиці візиту незваних гостей:
"Я побачив букву Z на танках. Потом побачив, що йде піхота чоловік 10-15, зайшов у двір. Бачу по камерах, що вриваються руські, 3 людини вроді. Ну ми й вийшли з дружиною їх встрєчать. Руськіми матами їх стрічали.
Думали, що вони нас налякають своїми "Лєжать!", "Рукі ввєрх!", ну а ми їх опять послали по руському. Потім в повітря почали стріляти, щоб нас типа налякати... Потім на жену наставили автомат, щоб телефони забрать – жена сказала "тільки через мій труп". Один був адекватний і два придурки.
Ну ми потіхоньку їх вигнали з нашого двора і все".
"Налаштовуємо логістику, запускаємо бізнес, готуємось до посівної".
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що бої відбуваються подалі від Миколаєва – область готується до посівної і налаштовує логістику.
На Сумщині окупанти почали заходити на подвір'я до людей і забирати в них телефони та зброю, – розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Також він повідомив про двох загиблих на території області: внаслідок обстрілу в авто загинула дівчина, вбито чоловіка, який поставляв продукти харчування в невеличний населений пункт.
"Коли війна приходить додому"
Ще одна обкладинка американського тижневика Time – на ній український військовий допомагає матері евакуйовувати дитину з Ірпеня.
"Радіо Свобода" з посиланням на два опитування незалежних російських соціологів повідомляє, що 71% росіян підтримують війну з Україною.
Ці люди відчувають гордість, радість, повагу, довіру та надію.
Росіяни старше 35 років частіше висловлювали почуття гордості, поваги та надії, росіяни віком до 18 років – більш схильні до образ і розчарувань. Росіяни від 25 до 44 років частіше повідомляли про почуття тривоги та страху.
Лише двоє з п'яти росіян висловлювали занепокоєння війною.
Нардеп Ярослав Железняк показав фото автомобіля, на якому його сестра виїжджала з Маріуполя:
"Заднього скла не було. До Бердянська по черзі 12 годин закривали діру ковдрою. Їм пощастило – багато хто застряг у місті через те, що їх автівки згоріли або немає бензину".
Зведення від Генштабу станом на 24 годину 17 березня:
- стратегічні цілі окупантів щодо розгрому ЗСУ, виходу на адміністративні межі Донецької і Луганської областей, встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані
- росіяни підібрали вже близько тисячі добровольців з представників так званої армії Башара Асада та Хезболи – вони мають вести бойові дії в місті. Втім, Генштаб також має інформацію, що бойовики пробують використати "відрядження" в Україну як спосіб потрапити в Європу
Що відбувається на різних напрямах:
– на Волинському напрямку наступальних дій не було. Зберігається висока ймовірність проведення провокацій спецслужбами РФ
– на Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не було. Окупанти були зосереджені на утриманні зайнятих раніше рубежів та підготовки для можливого наступу на Київ. Водночас, завдані ЗСУ втрати, низький морально-психологічний стан і відсутність досвідчених командирів унеможливлюють відновлення наступальних дій у найближчій перспективі на столицю
– на Сіверському напрямку ворог намагається утриматись на визначених рубежах, відновити боєздатність підрозділів та поповнити запаси. Окупанти продовжують часткове блокування міста Чернігова та здійснюють артилерійські обстріли міста
– у напрямку Броварів активних бойових дій не було. Втім у районі Броварів окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ
– на Слобожанському напрямку, з метою відновлення наступальних дій на Суми та Харків, окупанти намагаються поповнити запаси боєприпасів і палива. У напрямку на Ізюм ворог намагається відновити наступальні дії
– на Луганському та Донецькому напрямках основні зусилля противник зосередив на підготовці до наступу на Сєвєродонецьк і оточенні Маріуполя
– на Південнобузському напрямку ворог активні дії не проводив. Він перейшов до оборони та інженерного облаштування зайнятих рубежів. Намагався провести перегрупування та здійснити поповнення запасів
– окупанти не полишають спроб виявити та знищити систему протиповітряної оборони вздовж Чорноморського узбережжя
– в акваторії Чорного моря, противник намагається проводити демонстраційні дії.
У Лондоні стартував благодійний аукціон на підтримку київської лікарні "Охматдит", де нині лікують поранених дітей і дорослих.
На продаж виставлена антивоєнна картина Бенксі 2005 року.
Купити її можна до 27 березня, початкова ціна – 20 фунтів стерлігнів (26,3 тисячі доларів).
Підсумки доби від Повітряних сил ЗСУ – сили Протиповітряної оборони збили щонайменше 14 повітряних цілей окупантів:
- 7 літаків
- 1 вертоліт
- 3 БпЛА
- 3 крилаті ракети.
🕊 Група чинних та колишніх європейських політиків просить змінити термін подачі заявок на Нобелівську премію миру, щоб номінувати Зеленського та народ України.
"У світлі історично безпрецедентних подій ми закликаємо Комітет з Нобелівської премії миру знову відкрити та переглянути процедуру висування кандидатур на Нобелівську премію миру 2022 року (...)
Сміливі українські чоловіки та жінки борються за збереження демократії та самоврядування. Від непокірного демократично обраного президента України Володимира Зеленського до людини, котра зі сльозами на очах прощається зі своєю сім'єю, щоб боротися за свою країну, люди по всій Україні повстають, щоб протистояти силам авторитаризму", – йдеться в їхній заяві.
Російський безпілотник "робив нерви" Одесі-мамі, та наше ППО показало йому дно Чорного моря
В Україні створили Національне інформаційне бюро, що збиратиме і систематизуватиме інформацію про українців, які загинули, зникли безвісти або потрапили в полон, а також про полонених і загиблих окупантів.
"В подальшому ми створимо щось на кшталт обмінного фонду і через структури Міжнародного комітету Червоного Хреста, який виступатиме нейтральним посередником, будемо надавати інформацію супротивній стороні", – голова МінТОТ Ірина Верещук.
⚡ЗСУ ліквідували одного з "елітних" командирів окупантів Сергія Сухарева.
Відомо, що його полк воював проти України під Іловайськом у 2014 році, а також брав участь в обох чеченських війнах та російсько-грузинській війні 2008 року – повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
🇺🇦 У рідному місті Степана Бандери, м. Стрию Львівської області, міська рада закликала тимчасово переселених людей завітати в музей Бандери та розмовляти української мовою.
Батальйон білоруських добровольців в Україні звернувся до білоруських громадських діячів і політиків: "Зараз вирішується доля не тільки України, але й майбутнього Білорусі. Ми закликаємо білоруських політиків приїхати до Києва і справою підкреслити, що ми на боці добра".
За сьогодні із 9 гумкоридорів спрацювали 8, не спрацював з Харкова до Вовчанська. Загалом евакуювали 3 800 людей.
Короткий відеоогляд 22 дня війни від Генштабу
⚡💪Платіжна система PayPal офіційно почала працювати в Україні. Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти.
🎭"Театри всіх країн належать всьому людству"
Італійський уряд готовий відбудувати, зруйнований російськими окупантами, драмтеатр у Маріуполі. Про це заявив міністр культури Даріо Франческіні, який є ініціатором відбудови.
Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy— Dario Franceschini (@dariofrance) March 17, 2022
⚡Байден назвав Путіна "кривавим диктатором, справжнім головорізом, який веде аморальну війну проти народу України".
У Маріуполі люди не можуть почати розбирати завали драмтеатру в через обстріли російської армії.
За словами жінки-очевидця, близько 800 людей були у сховищі, десь 100 розбіглися, а інші – під завалами.
Співробітники СБУ, здійснивши спробу дістати громадян з-під завалів зруйнованого окупантами Маріупольського драматичного театру потрапили під ворожий обстріл. pic.twitter.com/OATPcvdhs8— АЗОВ (@Polk_Azov) March 17, 2022
🏠З 24 лютого в Україні діє платформа "Прихисток", де кожен, хто рятується від війни, може знайти тимчасове безкоштовне житло.
"Сьогодні триває евакуація українців із зон бойових дій, тому, розуміємо, що найближчим часом на нас чекають нові хвилі міграції.
Мешканці Маріуполя, Харкова, Ірпеня, Волновахи та інших міст, які потерпають від російського терору, потребують принаймні тимчасового житла та захисту. Тому зараз нам всім потрібно згуртуватись та підтримати один одного знову", – організатори закликають всіх, хто має пропозиції житла, зареєструватися на сайті та допомогти прихистити тих, хто потребує.
Читайте детальніше про ініціативу: Як працює найпопулярніший український сервіс з пошуку безкоштовного житла "Прихисток"
🛑Раніше український уряд просив Червоний хрест допомогти вивезти з України тіла вбитих росіян. "Українська правда" запитала президента організації Петера Мауера, чому вони цього не роблять і за яких умов процес почнеться.
"Женевська конвенція передбачає, що сторони конфлікту реєструють, ідентифікують тіла, доглядають за ними гуманно, зберігають і в підсумку повертають до їхніх сімей.
Міжнародний комітет Червоного хреста має допомогти цьому процесу.
Цей процес, як і багато інших, потребує згоди обох сторін. І Червоний хрест завжди був готовий сприяти переговорам щодо цих методів і впевнений, що тіла солдатів обох сторін можуть повернутися до своїх родин", – розповів Петер Мауер.
📍Російські окупанти продовжують брати в заручники та вбивати цивільних осіб, розстрілювати цивільні автомобілі, перешкоджати руху гуманітарних колон для евакуації населення визначеними та взаємоузгодженими "зеленими коридорами", використовувати об’єкти цивільної інфраструктури для розміщення озброєння та техніки, вдаватись до мародерства.
📍Ворог продовжує тримати Маріуполь в облозі та перейшов до тотального знищення об’єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та об’єктів життєзабезпечення, чим створює передумови для поглиблення гуманітарної кризи у місті.
📍З метою залякування цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях загарбники вдаються до викрадень та затримань представників органів державної влади і місцевого самоврядування.
📍Крім підрозділів російських збройних сил у Херсонській області зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово окупованого росіянами Криму. Оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції. Ворогом проводить агітацію щодо залучення місцевого населення до так званої "поліції".
📍За наявною інформацією, у зв’язку з неможливістю якісного комплектування угруповання окупаційних військ, з 20 березня цього року на тимчасово окупованих територіях Донецької області розпочинається чергова хвиля мобілізації до лав 1-го армійського корпусу.
📍Авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії збройних сил РФ зазнали значних втрат. Продовжуються випадки подання рапортів на звільнення у зв’язку з небажанням брати участь в бойових діях на території України.
📍Українські захисники завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії у районах міст Харкова та Ізюма. Втрачено до 30 відсотків особового складу, озброєння і військової техніки. Окрім того, підрозділи сил оборони ліквідували командира 3-ї мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва.
У Сєвєродонецьку на Луганщині окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми
Обстріл у Києві, у Святошинському районі. Після того, як близько 16 години "прилетів" снаряд, загорілись два автобілі. Загинуло двоє людей.
Ринок "Барабашово" – найбільший у східній Європі. Через обстріли 17 березня там сталася пожежа.
Президент Франції Еммануель Макрон почав говорити про можливу війну в Європі. А конкретно – про те, що його країні потрібно бути готовою до такої війни.
❗ЗСУ просить максимально утримуватись від поширення:
- персональних даних, світлин, що містять обличчя офіцерського складу (командирів підрозділів);
- геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання ними завдань.
Також непотрібно знімати на фото та відео, поширбвти точне місце бомбосховищ.
Це ускладненить ворогу пошук даних для ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі. Оскільки вже три тижні росіяни атакують мирні будинки і місця, де ховаються люди.
Нова жертва російських репресій. Окупанти викрали голову Великобурлуцької громади на Харківщині Віктора Терещенка.
Росіяни з важкої артилерії обстріляли село Нові Петрівці на Київщині. Загинула дворічна дитина. Четверо людей дістали численних травм.
⚡ Евакуація. Наразі через гуманітарний коридор вивозять мешканців Броварського району Київської області.
"Поки що і російська, і українська делегації стоять на своїх позиціях. Узгодження спірних моментів може зайняти від кількох днів до півтора тижня. За цей час ми повинні наблизитися до укладання мирної угоди", – радник глави Офісу президента Михайло Подоляк про перемовини.
Окупанти вкотре обстріляли евакуаційні колони. Цьго разу – під Києвом. Загинули поліцейські
Українці продовжують гинути під ворожими обстрілами:
внаслідок обстрілів міста Мерефи на Харківщині загинула 21 людина, ще 25 дістали поранення.
Роботи з розчищенння завалів ще тривають.
Що відбувається в тимчасово окупованому Скадовську – розповідає мер Олександр Яковлєв:
- ситуація контрольована
- арацюють окремі магазини, ринки, аптеки, пошта, поліклініка, лікарня, школи в дистанційному режимі
- по місту та громаді постійно переміщуються російські військові – мер просить їх не провокувати
- діє комендантської години з 22 вечора до 6 ранку
- працюють усі комунальні підприємства, подається вода, вивозиться сміття, здійснюється прибирання
- виконком міськради працює в дистанційному режимі
- міський голова, заступники, секретар щодня на робочому місці з 8 до 12 години
- Укрпошта розпочала виплату пенсій. Обіцяють все виплатити вчасно – і в селі, і в місті
- у Львові зібрали першу партію медикаментів для скадовчан, нині влада шукає модливість доставити її до Скадовська.
За даними журналіста-розслідувача Христо Грозєва, у Росії ФБС затримала заступника начальника Росгвардії Романа Гаврилова. Причина затримання достеменно невідома.
Американський тижневик Time розмістив на своїй обкладинці величезне фото 5-річної Валерії з Кривого Рогу, полотно з яким тримають львів'яни біля Оперного театру.
З початком війни Валерія разом з мамою Таїсією виїхала до Польщі. Дівчинка мрії піти 1 вересня до школи.
Ось як свій вибір пояснив сам журнал:
"З початком російського вторгнення десятки з 7,5 мільйонів українських дітей були вбиті, а тисячі інших виїхали в пошуку безпеки. Серед цих тисяч п'ятирічна Валерія з Кривого Рогу, рідного міста президента України Володимира Зеленського. Її образ – усміхненої дитини, яку буквально підтримують земляки-українці, – з'являється на одній з обкладинок цього номера".
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👌 Ілоне, все не дарма: додаток Starlink, який дозволяє користувачам смартфонів отримати доступ до супутникового інтернету від Space-X, став найбільш завантажуваним в Україні.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Володимиру Зеленському варто прийняти пропозиції Путіна щодо миру, інакше Києву згодом доведеться підписати "капітуляцію".
Серед загиблих унаслідок обстрілу Чернігова є громадянин США.
Також з-під завалів гуртожитку, який напередодні обстріляли окупанти, рятувальники дістали п'ятьох загиблих.
Це була родина – двоє батьків, 3-річні двійнята та 12-річна дівчинка.
В Україні продовжує рости кількість загиблих дітей – на 22 день війни їх уже 108.
Ще понад 120 дітей поранено внаслідок ворожих обстрілів та ракетних ударів.
На Харківщині, у Золочівській громаді, мати закрила собою 4-річну доньку під час артилерійського обстрілу і загинула.
Дитина отримала поранення ноги, її батько вижив. Їхній будинок частково зруйнований.
Інформація щодо ситуації на фронті станом на 12 годину:
– ворог не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей – успіху не має
– окупанти намагаються блокувати населені пункти на північ від столиці.
– росіяни наносять ракетно-бомбові удари по об’єктах цивільної інфраструктури у Львівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській та інших областях, де не ведуться активні бойові дії
– на Волинському напрямку росіяни активно використовують територію, інфраструктуру Білорусі, щоб завдавати удари по території України
– зберігається ймовірність участі окремих підрозділів ЗС Білорусі у бойових діях на боці Росії
– на Поліському напрямку ворог здійснював спроби оволодіти раніше зайнятими рубежами, що були втрачені внаслідок успішних дій підрозділів ЗСУ – успіхів не мав
– на Сіверському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили, вони продовжують підготовку для відновлення наступу з метою подальшого блокування міста Києва з північно-східного напрямку. Вони здійснюють хаотичні обстріли позицій ЗСУ та намагаються вести розвідку
– на Слобожанському напрямку окупанти намагалися провести наступальні дії з району міста Ізюм – успіху не мали
– російські загарбники посилюють угруповання за рахунок додаткових підроздлів 1-ї танкової армії та берегових частин Балтійського флоту
– на Донецькому і Таврійському напрямках ворог проводив наступальні дії – мав частковий успіх у районі Рубіжного (закріплюється на західних та північно-західних околицях міста, просувається до південної частини міста). На Попаснянському та Волноваському напрямках провів невдалі штурмові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьк та Мар’їнка. Зазнав втрат. Проводить перегрупування військ, здійснює поповнення запасів. На Маріупольському напрямку продовжує штурм міста
– на Запорізькому напрямку активних наступальних дій окупанти не проводили
– на Південнобузькому напрямку противник проводив розвідку, здійснював інженерне обладнання займаних позицій. Намагався проводити наступальні дії на Криворізькому напрямку, взяв під контроль н.п. Мала Шестірня, проте загального успіху не мав, закріплюється на займаних позиціях
– на Таврійському напрямку ворог продовжував нарощування системи матеріально-технічного забезпечення угруповання військ. На аеродромі Джанкой розгорнуто збірний пункт пошкодженої техніки
– противник намагається розповсюджувати дезінформацію усіма доступними каналами комунікацій як на населення тимчасово окупованих територіях, так і на власне населення з метою формування міфу про "непереможність" ЗС РФ.
З початку війни росіяни вкрали дніпровської води вже на майже 620 мільйонів гривень, заявила Держекоінспекція.
24 лютого окупанти зайшли на територію Каховського водосховища, 27 – підірвали тимчасову дамбу, яка після окупації Криму стримувала потік води, автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу.
Наразі Росія збирає воду з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро, через часткову розгерметизацію гідроспоруди Північно-Кримського каналу пропускною потужністю 50 м3/сек.
Люди, які ховалися у сховищі під драмтеатром Маріуполя, ВИЖИЛИ!
Будівля витримала удар вчорашньої бомби, яку скинули росіяни.
За словами омбудсмена Людмили Денісової, нині тривають роботи з розблокування підвалу. З нього виходять живі діти та дорослі.
Інформації про загиблих чи поранених наразі немає.
Росія не збирається виконувати рішення Міжнародного суду ООН, який наказав РФ негайно зупинити війну.
"Ні, ми не можемо взяти це рішення до уваги. Міжнародний суд має таке поняття, як "згода сторін". Тут жодної згоди бути не може… У даному випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги", – заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.
Що відбувається в Тростянці на 22 день окупації – розповідає міський голова Юрій Бова:
- Тростянець потрібен росіянам, щоб обстрілювати і тримати в напрузі Охтирку
- усі села навколо Тростянця ворог вже не контролює
- 16 березня ЗСУ завдавали удари по росіянах біля села Білка – знешкодити 28 одиниць різної техніки, окупанти покинули село
- Сумиобленерго спробує сьогодні подати електроенергію на Тростянець і частину сіл громади. Якщо підключать електроенергію, з'явиться вода
- учора продукти розвезли більш як 300 людям – але цього мало. Завозити фурами – небезпечно
- у селах Солдатське, Нициха, Печини, Люджа та інші на східній стороні громади вирішується питання завозу продуктів через Кириківку. Організовується доставка їжі з Полтави
- якщо є можливість допомогти невеликим бусиком розвозити продукти, напишіть міському голові
- попри відтік кадрів, лікарня працює і навіть приймає пологи. Воду й тепло подають завдяки електрогенератору. Є невеликі запаси їжі та ліків
- з похованням є велика проблема – пропуск на кладовище потрібно в кожній конкретній ситуації вирішувати індивідуально на блокпостах росіян
- "зеленого коридору" сьогодні знову не буде.
"Життя в київському метро", – фото Стаса Юрченка.
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що ще 4 березня окупанти викрали керівника Щастинської військово-цивільної адміністрації Володимира Тюріна.
"Окупанти забрали його і вивезли в невідомому напрямку, зв‘язку з ним немає.
Виходячи з ситуації, що сталася з Іваном Федоровим, сподіваємося, що наш Тюрін – живий та скоро його обміняють і він повернеться до родини", – зазначив Гайдай.
Попри війну: Рівненщина готується до посівної кампанії.
На тлі російського вторгнення в Україну:
президентка Молдови Мая Санду вимагає вивести російські війська з Придністров'я.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 22 дня війни:
- особового складу – близько 14 тисяч
- танків ‒ 444
- бойових броньованих машин ‒ 1 435
- артилерійських систем – 201
- РСЗВ – 72
- засобів ППО – 43
- літаків – 86
- гелікоптерів – 108
- автомобільної техніки – 864 од,
- кораблів/катерів – 3
- цистерн з ПММ – 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11
- спеціальної техніки – 10.
У російських окупантів недостаньо сил для штурму столиці, – голова Київської військової адміністрації, генерал-майор ЗСУ Микола Жирнов.
Внаслідок обстрілу Чернігова російськими окупаційними військами 16 березня загинули 53 людини.
Мер Мелітополя Іван Федоров записав своє перше відеозвернення після звільнення з полону!
Він подякував містям та президенту за підтримку й пообіцяв, що скоро в Мелітополі піднімуть український прапор:
"А ті, хто його знімав, абсолютно точно не будуть жити в нашому чудовому місті".
Маріуполь розбомблений на 80-90%, немає жодної будівлі без пошкодження, – заступник мера Сергій Орлов.
За його словами, кількість загиблих перевищира 2,3 тисячі, втім ще багато людей перебувають під завалами, тому цифра може бути значно вищою.
На момент блокади в місті лишалося від 350 до 400 тисяч мешканців.
Вночі над Дніпропетровщиною засоби ППО Повітряних Сил знищили два ворожих літаки
⚔️ За словами британської розвідки, російське вторгнення в Україні "значно застопорилося на всіх фронтах"
Станом на 8.00 ситуація в регіонах:
- Київщина
Постійні тривоги загрози авіа ударів. Ірпінь, Буча, Гостомель, Макарів — бої, артилерійські обстріли. В Броварському районі — ракетні удари по населенним пунктам Калинівської територвальноі громади. Кількість постраждалих уточнюється
- Чернігівщина
Кілька повітряних тривог за ніч. Також ворог з вечора і всю ніч методично обстрілював Чернігів із артилерії. Інформація щодо кількості жертв та постраждалих уточнюється
- Сумщина
По Сумському району кілька годин працювала ворожа артилерія. Також була повітряна тривога. Дані про постраждалих наразі відсутні
- Харківщина
У Харкові всю ніч тривали хаотичні обстріли, є потрапляння в житлові будинки, школи, склади, кількість постраждалих ще встановлюється, працюють рятувальники. Тривають бої в Ізюмі та Чугуєвському напрямку. Окупант вночі обстріляв місто Мерефу, що в Харківському районі, зруйнував школу та будинок культури, пошкодило й будинки. Є постраждалі, рятувальники зараз працюють на місці
- Рівненщина
Ніч на Рівненщині пройшла спокійно. Тричі оголошувалася повітряна тривога. Напередодні ввечері було нанесено ракетний удар по військовому об‘єкту в місті Сарни на півночі області (90 км від Рівного). Постраждалих чи загиблих немає
- Луганщина
Сєвєродонецьк та Рубіжне у вогні. У Сєвєродонецьку є влучення в Укртелеком. У Рубіжному щонайменше 27 загорянь житлових будинків. Інформація щодо кількості жертв та постраждалих уточнюється
- Донеччина
Авдіївка: всю ніч хаотичний артобстріл, зранку — авіудар, після — гради до сих пір. Про наслідки та постраждалих інформації наразі немає. Мар'їнка, Красногорівка — обстріли по місту. Розбита будівля Мар'їнської ВА.
- У Маріуполі знову авіаудари. Люди самотужки вириваються з міста на власному транспорті. Ризик загибелі залишається високим, оскільки росіяни обстрілюють колони мирних мешканців
- Миколаївщина
Ніч була неспокійною, в центральній частини області — бої з окупантами
- Херсонщина
На Херсонщині тривають сильні вибухи та гради. Область повністю окупована російськими військами, майже у кожній територіальній громаді виникають перебої з електроенергією, водо- та газопостачанням. Через відсутність продуктів, ліків та терор росіян мирних мешканців ситуація в області критична
- Волинь, Житомир, Вінничина, Запоріжжя, Дніпро, Закарпаття, Хмельницький, Львів, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, Полтава, Івано-Франківськ, Одеса, Кропивницький
Ніч була відносно спокійною, повітряні тривоги
9 погоджених на 17 березня гуманітарних коридорів:
З Маріуполя до Запоріжжя – планується відправити автобуси до Бердянська для збору людей з Маріуполя, а також доставити автоцистерну з пальним для заправки приватних авто.
з Бородянки до Житомира;
з Шевченкового до Броварів;
Гуманітарна допомога з їжі та медикаментів до Гостомеля, Бучі, Семиполки, Марківців, Опанасового;
З Харкова до Вовчанська.
За останні 15 років державного тероризму Росія забрала близько 10 тисяч життів мирних людей на планеті, чому ж саме зараз "занепокоєння" Європи і США набуло більш помітних, дієвіших форм?
Читайте більше в матеріалі: Світовий прагматизм. Як США і Європа можуть використати війну в Україні
Чиновники Пентагону впевнені, що велика кількість загиблих росіян на війні в Україні, як повідомляє розвідка, може зруйнувати волю до продовження бойових дій.
Вшановуємо пам’ять всіх українців, які загинули на війні!
На YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опублікували відео історію про життя Харківського метро, яке наразі стало прихистком для сотні людей. Харків'яни організували свою "підземельну" рутину та займаються звичними справами.
"Ми живемо тут дружньо. У нас тут лежить цілий ряд сусідів, ми один одному допомагаємо. Хочеться, щоб закінчилася війна", — розповідає тимчасова мешканка метро.
😠 В ніч з 16 на 17 березня росіяни влаштували пекло в Рубіжному — голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Обстріли тривали всю ніч, пошкоджено щонайменше 27 будинків. Окупанти також обстрілювали Попасну та Сєвєродонецьк
🔍 США створили міжнародну групу для пошуку та арешту активів російської еліти на Заході — до групи увійшли представники Австралії, Британії, Канади, Японії, Німеччини, Франції, Італії та Єврокомісії.
Разом переможемо: передавайте дані про рух ворожої техніки через офіційний чат-бот!
Інформацію просимо надсилати чітко і структуровано:
1. Місто, область події, час виявлення, геолокація (якщо можливо)
2. Кількісний склад помічених сил ворога та їхній тип
3. Додаткова інформація про напрями руху, мету та цілі
4. Особливі прикмети підозрілих осіб
🪖 За оцінками американської розвідки, російські війська втратили більше 7 тисяч солдатів після вторгнення в Україну — NYT.
У Пентагоні вважають, що навіть 10-відсотковий рівень втрат, враховуючи загиблих і поранених, робить окремі військові підрозділи небоєздатними
🇨🇳 Китай ніколи не буде нападати на Україну — посол КНР в Україні Фань Сяньжун
⚡ Президент Росії Владімір Путін заявив, що веде війну з Україною "за право бути і залишатися Росією" і "за майбутнє нашої країни".
Путін назвав "націонал-зрадниками" тих, хто орієнтується на західний спосіб життя. За словами президента РФ, ставку на таких громадян робить Захід, намагаючись зашкодити країні.
До людей, які просто витрачають гроші за кордоном, у нього питань немає. Він вчергове розкритикував західні країни, заявивши, що вони намагаються "скасувати" Росію.
🇺🇦 Оперативна інформація від Генштабу станом на 06.00:
▪️ Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.
▪️ Українськими захисниками та захисницями було знищено командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ, втрати ворога уточнюються.
▪️ За попередню добу, завдяки майстерності зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України знищено десять повітряних цілей противника.
▪️ Російські окупанти продовжують підступно діяти і в інформаційному просторі – здійснюють кібератаки, фізично знищуюють ретранслятори телев- та радіосигналів, продовжують масову інформаційну компанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони.
▪️ Окупаційні війська продовжують нести втрати. Мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення.
У Дарницькому районі Києва внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці — ДСНС.
За попередньою інформацією, евакуйовано 30 осіб, з яких 3 постраждало. Загинула 1 особа
🖍 "Кровожадный путин вуду, я тебя жалеть не буду!": діти малюють війну
"Українська правда" продовжує збирати хроніку війни і нашої майбутньої перемоги очима дітей.
Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com
Поки глава Чечні Кадиров "розшукує" Бандеру, українські військові співають про Батька пісні😃
Вірте в Воїнів України!— 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 16, 2022
Слава Україні!🇺🇦 pic.twitter.com/kX5ZmSjD8F
Впливовий американський щотижневик The New Yorker опублікував обкладинку видання на 21 березня. Ілюстрація Ани Хуан має назву "Батьківщина" і присвячена війні в Україні.
"Я постійно думала про мамині руки, – сказала Ана Хуан, створюючи обкладинку цього тижня. – Коли ти заблукав і не маєш слів, щоб зрозуміти світ, мамині руки — твій притулок".
Доброго ранку😎
- Росію виключили з Ради Європи!
- Через санкції російський "КАМАЗ" може втратити 40% виробництва
- Всесвітня шахова олімпіада не проводитиметься в РФ
- У Росії заблокували доступ до міжнародного сайту ВВС. У Канаді заблокували два канали Russia Today: RT i RT France
- Корпоративний месенджер Slack почав обмежувати роботу в Росії
- Аукціонні будинки Sotheby's та Christie's скасовують торги російським мистецтвом
Читайте детальніше: Націоналізація, "дядя Ваня" та відлік до дефолту: підсумки на економічному фронті 16 березня