Три тижні війни. День 22. ОНЛАЙН

04:26

Житель Вознесенська на Миколаївщині Володимир Дошкар, який разом з дружиною голіруч вигнали трьох російських військових зі свого двору, розповів подробиці візиту незваних гостей:

"Я побачив букву Z на танках. Потом побачив, що йде піхота чоловік 10-15, зайшов у двір. Бачу по камерах, що вриваються руські, 3 людини вроді. Ну ми й вийшли з дружиною їх встрєчать. Руськіми матами їх стрічали.

Думали, що вони нас налякають своїми "Лєжать!", "Рукі ввєрх!", ну а ми їх опять послали по руському. Потім в повітря почали стріляти, щоб нас типа налякати... Потім на жену наставили автомат, щоб телефони забрать – жена сказала "тільки через мій труп". Один був адекватний і два придурки.

Ну ми потіхоньку їх вигнали з нашого двора і все".