Війна. 77 день. ОНЛАЙН

18:50

Зведення Генштабу:

Росія не припиняє наступальні дії у Східній операційній зоні. Найбільша активність окупантів – на Слобожанському та Донецькому напрямках.

📍На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Триває інженерне обладнання оборонних позицій вздовж державного кордону в Брестській та Гомельській областях. У Брестській та Гродненській областях проводяться збори із залученням військовозобов’язаних запасу.

📍На Сіверському напрямку росіяни продовжують вести посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Щоб недопустити перегрупування наших військ та перекидання їх на інші напрямки, підрозділи РФ продовжують проведення демонстраційних дій. У прикордонних з Україною областях ворог нарощує систему протиповітряної оборони.

📍На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Окупанти перейшли до оборони, щоб уповільнити темп наступу наших військ. Збройні Сии України звільнили населений пункт Питомник Харківської області.

На окупованих територіях Харківської області, щоб унеможливити передачу інформації про переміщення своїх військ, росіяни подавлюють мережі стільникового зв’язку. Місцеві жителі багатьох населених пунктів залишаються без електроенергії та води. Виїзд на вільну територію російські окупанти забороняють.

📍На Слов’янському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на відновлення наступу. Підрозділи противника продовжували поповнення запасів матеріально-технічних засобів.

📍На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на отриманні повного контролю над містом Рубіжне та наступі в напрямку населеного пункту Лиман. Ворог намагається утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець. Також продовжує підготовку до проведення наступу в напрямках населених пунктів Курахове та Новопавлівка.

📍На Бахмутському напрямку, щоб підготовати наступ, російські окупанти продовжують артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Світлодарськ та Троїцьке. Росія провела штурмові дії у напрямках на Оріхове та Тошківка, успіху не мала.

📍В Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

📍На Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог активних бойових дій не проводив, обстрілював наші підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів. Проводить інженерне обладнання передових позицій.

📍В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельні угруповання противника ізолюють районя бойових дій та ведення розвідки. Російські окупанти завдають ракетних ударів по важливих об’єктах інфраструктури України, надають підтримку сухопутним військам на приморському напрямку та блокують цивільне судноплавство.