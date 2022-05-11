Война. 77 день. ОНЛАЙН
Триває 77 день повномасштабної війни Росії проти Україну.
Найбільш активними війська загарбників стали в напрямку Донецька та Дніпра. Все більше ракет летять на Одещину, де росіяни руйнуть будинки, готелі, ТРЦ і міст.
Українські захисники просуваються на Харківщині: лише за минулу добу звільнили 4 населених пункти.
Запеклі бої продовжуються на "Азовсталі", що в заблокованому Маріуполі. Всередині заводу все ще залишаються героїчні українські воїни.
Читайте хроніку попереднього воєнного дня
Всім доброї та спокійної ночі!
Через декілька годин зустрінемось в онлайні нового дня.
ілюстрація - Марта Кошулінська
💥 На Донецькому та Луганському напрямках у середу українські військові успішно відбили 9 атак ворога, знищили 20 одиниць техніки росіян та збили 4 безпілотники.
✊🏼 Зеленський заявив, що війна, розв’язана Росією проти України, завершиться тоді, коли Україна поверне всі свої території та людей
У блокадному Маріуполі на заводі "Азовсталь" українська захисниця Валерія стала нареченою, дружиною, а згодом вдовою.
У місці, де тривають найважчі бої з російськими окупантами, дівчина та український прикордонник Андрій побралися 5 травня. Однак через три дні чоловік загинув, захищаючи Україну, повідомляє "Укрінформ".
|Валерія та Андрій
|Андрій сам змайстрував їм імпровізовані обручки з фольги
У Комишувасі Запорізької області росіяни запустили півтора десятки ракет: одна людина загинула й ще кілька дістали поранення від обстрілів.
Ось такий вигляд має одна з частин інфраструктурної будівлі, яку "демілітаризувала" російська ракета. На щастя, після ворожого удару постраждалих немає. Уточнення: обійшлося без пожежі. - голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін
Головне з вечірнього звернення Володимира Зеленського:
- Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосувала за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії. Майже на 40 мільярдів доларів. Ці кошти будуть використані максимально швидко й без бюрократії для посилення захисту України
- Америка поновила знамениту програму ленд-лізу: тепер ми отримаємо доступ до сучасної зброї, боєприпасів, обладнання, і нам не треба шукати варіанти, як за це все заплатити. Також із ленд-лізом Президенту США не потрібно буде узгоджувати з Конгресом, яку допомогу він надає. Це прискорить постачання.
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Україна дуже предметно й постійно обговорює з нашими друзями тему безпекових гарантій для Україні. Зустріч "Великої сімки" 8 травня, у якій наша держава вперше взяла участь на рівні лідерів, була передусім про це. Ми домовляємося з провідними державами світу, щоб дати Україні впевненість у безпеці на десятиліття вперед.
- Говорив сьогодні і з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про оборонну допомогу Україні, енергетичну взаємодію та нові санкції. Нові – проти Росії. Крок за кроком робимо все, щоб саме агресору було найбільш боляче від агресії.
💥 Українські військові вчергове знищили понтонні переправи російських військ через річку Сіверський Донець біля селища Білогорівка на Луганщині.
"Білогорівка — друга Чорнобаївка", – написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
🛰 Росія атакує супутники на орбіті Землі, які передають й уможливлюють GPS-сигнали, в тому числі у звичайних смартфонах — начальники космічних сил західних країн у коментарі виданню The Times
🏺 Оце так знахідка!
Військовослужбовці 126 окремої бригади Сил тероборони Одеси знайшли стародавні амфори під час проведення фортифікаційних робіт. Знахідки датовані приблизно 4-5 століттям до нашої ери.
Старовинні артефакти передали співробітникам Одеського археологічного музею НАН України, які пообіцяли додати їх до величної колекції музею.
|Всі фото: 126 окрема бригада територіальної оборони м. Одеса
⚠️ Росіяни з літака завдали ракетного удару по Полтавській області, деталі про руйнування й постраждалих з’ясовуються — голова ОВА Дмитро Лунін
27 березня під час захоплення села Степанки під Харковом загарбники обстріляли з танка будинок, унаслідок чого загинуло троє людей.
🔇 Використання росіянами надзвукових ракет для враження цілей в Україні не зіграло суттєвої ролі в перебігу війни — про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
🇵🇱🇸🇰 Польща і Словаччина планують спільними зусиллями переконувати надати Україні статус кандидата на членство у ЄС ті країни блоку, які зараз вагаються щодо цього — про це заявили президентка Словаччини Зузанна Чапутова і президент Польщі Анджей Дуда.
🇺🇦 Селище Питомник на Харківщині, яке 11 травня звільнила українська армія.
9 травня, коли в Москві почався військовий парад, мешканка Санкт-Петербурга поставила на підвіконні своєї квартири аудіоколонку. З нею лунало аудіо про дії російських військових в Україні.
Ось як російські поліцейські припиняли цей "злочин".
9 мая жительница Санкт-Петербурга включила на всю улицу аудио, в котором рассказывается о зверствах российских солдат в Украине.— Пермь 36,6 (@perm36_6) May 10, 2022
На такое злостное преступление быстро отреагировали полицейские. И вы просто посмотрите, что было дальше.
Видео прислал подписчик. pic.twitter.com/0BhZbIWU67
P.S.: 11 травня жінку оштрафували на 50 тисяч рублів (приблизно 740 доларів) за "дискредитацію армії". На суді вона визнала провину і розповіла, що насправді нібито збиралася слухати військові пісні.
Ще одна держава визнала злочини російської армії геноцидом українського народу. Цього разу – Сенат Чехії.
Деякі російські ЗМІ та телеграм-канали почали поширювати інформацію про нібито "інсценування застосування хімічної зброї" з боку України в районі Ізюма (Харківщина). Додають фото чи відео вибухів із великим жовтим стовпом диму. Про нібито хімудар вже почали писати і в українських соцмережах.
Водночас, як з'ясувала УП, за даними Славянської військової адміністрації, це наслідки попадання в склад аміаку.
Зведення Генштабу:
- Росія не припиняє наступальні дії у Східній операційній зоні. Найбільша активність окупантів – на Слобожанському та Донецькому напрямках.
📍На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Триває інженерне обладнання оборонних позицій вздовж державного кордону в Брестській та Гомельській областях. У Брестській та Гродненській областях проводяться збори із залученням військовозобов’язаних запасу.
📍На Сіверському напрямку росіяни продовжують вести посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Щоб недопустити перегрупування наших військ та перекидання їх на інші напрямки, підрозділи РФ продовжують проведення демонстраційних дій. У прикордонних з Україною областях ворог нарощує систему протиповітряної оборони.
📍На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Окупанти перейшли до оборони, щоб уповільнити темп наступу наших військ. Збройні Сии України звільнили населений пункт Питомник Харківської області.
На окупованих територіях Харківської області, щоб унеможливити передачу інформації про переміщення своїх військ, росіяни подавлюють мережі стільникового зв’язку. Місцеві жителі багатьох населених пунктів залишаються без електроенергії та води. Виїзд на вільну територію російські окупанти забороняють.
📍На Слов’янському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на відновлення наступу. Підрозділи противника продовжували поповнення запасів матеріально-технічних засобів.
📍На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на отриманні повного контролю над містом Рубіжне та наступі в напрямку населеного пункту Лиман. Ворог намагається утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець. Також продовжує підготовку до проведення наступу в напрямках населених пунктів Курахове та Новопавлівка.
📍На Бахмутському напрямку, щоб підготовати наступ, російські окупанти продовжують артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Світлодарськ та Троїцьке. Росія провела штурмові дії у напрямках на Оріхове та Тошківка, успіху не мала.
📍В Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів.
📍На Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог активних бойових дій не проводив, обстрілював наші підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів. Проводить інженерне обладнання передових позицій.
📍В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельні угруповання противника ізолюють районя бойових дій та ведення розвідки. Російські окупанти завдають ракетних ударів по важливих об’єктах інфраструктури України, надають підтримку сухопутним військам на приморському напрямку та блокують цивільне судноплавство.
Як росіяни заробляють на своєму "патріотизмі"? ВВС дослідила вартість марафону "Za Россию", який на початку травня пройшов у регіонах країни-агресора. На нього, за твердженням журналістів, влада витратила рекордну суму – майже 100 млн рублів (приблизно 1,5 млн доларів).
Артисти заробили на патріотичних концертах чималенькі гонорари, а організацією займався близький до Кремля Експертний інститут соціальних досліджень. Найдорожче їм обійшовся гурт "СерьГа", керівник якого Сергій Галанін, пафосно розповідав, що держава має допомагати лише "патріотично налаштованим діячам культури".
Гребти гроші і брехати – ось він, російський патріотизм.
У лавах українськиї захисників вперше офіційно озвучили втрати. Наразі – у Національній гвардії. 1697 військових було поранено, 501 – загинули, боронячи Україну.
Впливове американське видання The Washington Post відкриває бюро в Києві:
"Цей хід сигналізує про довгострокову відданість Post у висвітленні війни Росії в Україні, оскільки вона продовжуватиме залишатися головною історією цього року."
Новини з юридичних полів:
- Першого окупанта судитимуть за вбивство цивільного.
Слідство встановило, що 21-річний російський військовий Вадим Шишимарін 28 лютого вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед.
- 6 російських окупантів засуджено до 8-15 років ув’язнення. Їх взяли в полон українські захисники під час боїв у лютому-березні.
Дев’ятого травня українці у світі провели акції проти війни Росії та на підтримку України 🇺🇦
Так у столиці Канади Оттаві українські інтерни Палати громад організували захід перед посольством Росії "Не день перемоги, а день ганьби".
Інтерни вийшли на мітинг до російського посольства з "золотими медалями" за братські могили, за примусову депортацію, за коридори смерті... Таким чином українці нагадали росіянам, що саме їх треба "нагороджувати" за воєнні злочини та злочини проти людяності 9 травня.
У центрі італійського Мілана українці провели мирну демонстацію з гаслом "Україна та Росія не є, не були, і ніколи не будуть "братськими народами", нагадавши зокрема про голодомор та звірства в Бучі.
Дорогі читачі, щодня ми ведемо хроніку війни у форматі ОНЛАЙНу і ділимося з вами, як новинами з фронту, так і фотографіями на підтримку України, цікавими історіями та заходами, що відбуваються в буремний час. Тепер ви також можете долучитися до творення нашого ОНЛАЙНу.
Якщо ви побачили підбитий ржавий танк, чи смішний патріотичний плакат біля кав‘ярні, чи маленьку/велику акцію підтримки, надсилайте нам фотографії з невеличкими замітками. А також розповідайте цікаві історії війни, якщо ви є очевидцями. Пошта для контакту: edit@pravda.ua
В темі листа пишіть "Україна переможе" 💙💛
У розпорядження "Української правди" потрапило відео з телефону російського солдата. Окупант перебував на нашій землі місяць і зрештою потрапив у полон. Як жив російський загарбник до і під час війни – у матеріалі УП.
📍Рим. Папа Франциск зустрівся у з дружинами бійців полку "Азов" Дениса Прокопенка та Арсенія Федосюка, які боронять "Азовсталь".
Папа обіцяв молитися за бійців і зробить все можливе.
Біля Житомирського ліцею №25, який російські війська розбомбили у березні, провели своєрідний "останній дзвоник" – прощанння із будівлею. Акцію зорганізували батьки учнів, випускники та працівники навчального закладу. На відео учасники заходу у вишиванках та з синьо-жовтими стрічками вигукують "Віват ліцей".
Тепер планують створити громадську організацію "ReNOVAtion 25 lyceum", щоби зібрати кошти на відновлення будівлі.
Пересувні відділення Укрпошти роздають безкоштовно хліб жителям зі звільнених сіл Київщини. Планується регулярна роздача для пенсіонерів Бородянки, Іванкова, Ірпеня, Бучі та Гостомеля.
Хлібини надав столичний виробник "Київхліб", який з початку війни забезпечує своєю продукцією ЗСУ, підрозділи тероборони, волонтерські та громадські організації, благодійні фонди, медиків, а також українців, які через війну опинилися у скруті.
Тіла 11 російських солдатів у селі Вільхівка під Харковом, яке нещодавно відвоювали українські військові
📷 Мстислав Чернов
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⚡У Кремлі заявили, що приєднання окупованої Херсонської області має відбутися "легітимно, як це було з Кримом".
Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту", де публікують інформацію про спортсменів, які загинули на війні.
Наразі зібрані дані про 33 загиблих, серед них представники таких видів спорту як важка атлетика (3), стрільба з лука, легка атлетика, американський футбол, кульова стрільба (2), бодібілдинг, пауерліфтинг (3), футбол (2), бокс (2), веслування, кікбоксинг wako, регбі, гирьовий спорт, спортивне орієнтування, флорбол, шахи, водне поло, рукопашний бій, кіокушинкай карате, боротьба, кікбоксинг iska, самбо, художня гімнастика, mma, біатлон.
Міський голова Коростеня на Житомирщині Володимир Москаленко назвав повалення пам’ятника комсомольцям варварством і повідомив, що поліція вже відкрила провадження😡
Раніше Москаленко працював на комуністичну партію.
⚡❗Так звана окупаційна влада Херсонської військово-цивільної адміністрації заявила, що проситиме президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ.
"Місто Херсон – це Росія, жодних ХНР на території Херсонської області створюватись не буде, референдумів не буде. Це буде один єдиний указ на підставі звернення керівництва Херсонської області до президента Російської Федерації, та буде прохання включити область до складу повноцінного регіону РФ", – колаборант Кирило Стремоусов.
⚡❗Російську окупанти несанкціоновано перекрили крани магістрального газогону "Шебелінка – Новопсков", через що мешканці Луганщини та Донеччини залишилися без українського газопостачання.
Вічно можна дивитися як горить вогонь збитий "Крокодил" окупантів
Що говорить про ситуацію на "Азовсталі" офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко👇
Про оборону "Азовсталі": "Ми не можемо здатися, бо ми не маємо наказу здатися. Ми не порушимо попередній наказ (тримати оборону – ред.). Це неймовірно важливо. Ми не порушуємо накази. Ми чітко виконуємо накази".
Про деблокаду заводу: "Це можливо (зробити) військовим шляхом, і це також можливо політичним шляхом".
Про цивільних: "Інформація про 100 цивільних на Азовсталі – це не підтверджена інформація. Наразі, наскільки мені відомо, то всі цивільні були евакуйовані".
Солдат Збройних сил Пилип Дхулій :
Це війна помитих з немитими
Чистих з брудними
Підмитих із засраними
Цивілізаційна війна
Служба безпеки України перехопила телефонну розмову окупанта, що воює на Харківщині, з дружиною. Жінка живе у прикордонному з Україною місті, куди насильно евакуюють українських громадян.
З розмови зрозуміло, що діти, яких примусово депортували до Росії, відмовлялись малювати символіку до святкування "Дня победы". Це обурило росіянку настільки, що вона готова вбивати і жорстоко катувати українців:
"Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было".
Росіяни продовжують стріляти по Україні ракетами:
- зранку окупанти обстріляли Слов’янськ на Донеччині – попередньо, люди не постраждали
- над Запоріжжям сили ППО збили ракету, але її уламки впали на інфраструктурний об’єкт і той зазнав важких руйнувань.
На світлині Запорізької ОВА показані руйнування на об'єкті в Запоріжжі.
Орієнтовні втрати російської армії в Україні на ранок 11 травня – 77 дня війни 🔥:
- особового складу – близько 26350 (+350)
- танків ‒ 1187 (+17)
- бойових броньованих машин ‒ 2856 (+48)
- артилерійських систем – 528 (+9)
- РСЗВ – 185 (+0)
- засобів ППО – 87 (+0)
- літаків – 199 (+0)
- гелікоптерів – 160 (+2)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10)
- крилатих ракет – 94 (+0)
- кораблів/катерів – 12 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1997 (+17)
- спеціальної техніки – 41 (+0).
"Зоопатруль" врятував зі зруйнованого будинку в Горенці на Київщині кішку з жовто-блакитними очима 💛
Вона нервово бігала поверхом, де в неї раніше була квартира.
"До незнайомців вона поставилася з недовірою. Але в лікарні її котяче серце відтануло. Дівчинка ніжно муркотала помічниці лікаря, навіть коли в неї брали кров", – розповідає "Зоопатруль".
Наразі з кицею все гаразд, їй уже навіть знайшли потенційного господаря.
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Що відбувається в регіонах на ранок 77 дня війни:
🟥 Чернігівщина: ніч спокійно, увечері 10 травня близько сьомої години та вранці 11 травня росіяни обстріляли території Городнянського району – попередньо жертв немає
🟥 Дніпропетровщина: ворог стріляв на межі з Херсонщиною – влучив у поля в Зеленодольській та Широківській громадах, нікого і нічого не зачепило
🟥 Харківщина: нічних обстрілів по місту не зафіксували. Протягом доби збільшилася інтенсивність обстрілів Харківського району – 6 поранених. У Лозівському та Ізюмському районах також 2 постраждалих. У Куп'янському районі одна людина загинула ❗
На Ізюмському напрямку окупанти готують нові спроби наступу, але наші військові надійно тримають позиції
🟥 Луганщина: ракетно-бомбові удари по усіх містах області протягом доби. Два обстріли вночі – пошкоджено обласну, з сучасним ремонтом, школу-інтернат для дітей з особливими потребами у Гірському. Дітей та персонал заздалегідь евакуювали.
У Сєвєродонецьку пошкоджено магістральний газопровід – місто залишилось без світла, води та газу ❗
🟥 Донеччина: у районі села Новомихайлівка були неодноразові спроби прориву, без результатів. Вночі в районі Світлодарська окупанти застосували фосфорні боєприпаси. З прифронтової зони продовжується евакуація людей.
Маріуполь: "Азовсталь" тримається, попри постійні обстріли, бомбардування і штурми ❗
🟥 Херсонщина: протягом минулого дня та ночі було чутно багато вибухів. Найважча ситуація залишається у населених пунктах, які межують із Миколаївською та Дніпропетровською областями. На території області є загоряння лісів, окупанти не пропускають нікого на гасіння пожеж.
Десятки сіл та селищ залишаються без світла і води. В’їзду та виїзду звідти окупанти не дають
🟥 Миколаївщина: ніч минула відносно спокійно. Вдень 10 травня були обстріли в Березнегуватській і Снігурівській громадах, сіл Новоруське (згоріло 2 житлових будинки) та Зоря Шевченківської СТГ.
В акваторії м. Очаків був приліт в цивільну баржу на території, постраждалих немає. Також було завдано удару по околицях Миколаєва, руйнувань та постраждалих не зафіксовано, горіла трава
🟩 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині, Полтавщині та Київщині – ніч минула відносно спокійно.
Якщо Росія за допомогою стратегічних крилатих ракет ППО та берегової оборони зміцнить свої позиції на острові Зміїному, вона зможе домінувати у північно-західній частині Чорного моря, – повідомляє британська розвідка.
Водночас вона зазначає, що Україна успішно вразила російські засоби ППО та кораблі постачання за допомогою безпілотників Bayraktar 🔥
Розвідувальна спільнота США вважає, що Путін в Україні "стикається з невідповідністю між його амбіціями та поточним потенціалом російських військових".
"Очі і посмішки тих, хто наближає мир. Обличчя перемоги"
Кілька портретів захисників і захисниць Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".
Що відбувається на фронті – зведення від Гештабу ЗСУ на ранок 11 травня:
📍на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишатися без суттєвих змін.
📍на Слобожанському напрямку ворог зосереджує зусилля на тому, щоб не допустити просування українських військ у напрямку держкордону України, веде розвідку
📍на Ізюмському напрямку ворог зосереджує зусилля на нанесенні вогневого ураження підрозділам українських військ
📍на Донецькому напрямку ворог продовжує наступати, щоб взяти під повний контроль Рубіжне, захопити Лиман та Сєвєродонецьк.
Не припиняє штурмових дій на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії.
У Маріуполь ворог блокує наші підрозділи у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії, наносить ракетно-бомбові удари.
📍на Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються покращити своє тактичне положення
📍на Миколаївському напрямку ворог продовжує обстрілювати позиції захисників і захисниць України. Для придушення каналів радіозв’язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби
📍на Криворізькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ з артилерії. З метою закріплення на захопленій території проводить інженерні роботи та створення нових позицій в районах населених пунктів Брускинське та Велика Олександрівка
📍на Таврійському напрямку ворог демонстративно сковує дії підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій, поповнює запаси.
📍на Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності "Повна".
📍противник продовжує знищувати цивільну інфраструктуру України шляхом завдання ракетних-бомбових ударів та здійснюючи артилерійські обстріли населених пунктів та об’єктів інфраструктури
📍постійні обстріли російськими військами не дозволяють провести повноцінну евакуацію цивільних та поранених осіб із зони бойових дій.
Зірка українського інстаграму, харківський кіт Степан з Франції показує вираз обличчя кожного українця, який все ще чекає, поки в його рідному місті стане безпечно 🙏
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За словами високопоставленого чиновника Міноборони США, російська армія в Україні відстає від планів Путіна на 2 тижні.
Палата представників США проголосувала за додаткове виділення Україні 40 мільярдів доларів 🙌
Сенат, імовірно, розгляне пакет допомоги до кінця тижня.
Головні новини ночі:
- За даними Пентагону, з початку вторгнення Росії в Україну Путіну не вдалося досягнути жодної з основних цілей, а його військо відстає на 2 тижні від планів.
- Російські губернатори масово складають повноваження. Це пов’язують із запровадженими проти Росії санкціями.
- РФ заявила, що за добу вивезла з України понад 1100 дітей.
- Росіяни вивозять з окупованих територій Запорізької області в Крим зерно та овочі.