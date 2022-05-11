Война. 77 день. ОНЛАЙН

Триває 77 день повномасштабної війни Росії проти Україну.

Найбільш активними війська загарбників стали в напрямку Донецька та Дніпра. Все більше ракет летять на Одещину, де росіяни руйнуть будинки, готелі, ТРЦ і міст.

Українські захисники просуваються на Харківщині: лише за минулу добу звільнили 4 населених пункти.

Запеклі бої продовжуються на "Азовсталі", що в заблокованому Маріуполі. Всередині заводу все ще залишаються героїчні українські воїни.

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