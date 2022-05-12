78-й день войны. События ОНЛАЙН

07:20

Зведення від Генштабу

🔻На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах з території Білорусі.

Російські окупанти здійснили артилерійські обстріли населених пунктів у Городнянському районі Чернігівської області та завдали авіаційного удару по населеному пункту в Шосткінському районі Сумської області.

🔻На Слобожанському напрямку противник здійснює перегрупування військ з метою недопущення подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. У районах на північ від Харкова ворог обстрілює з артилерії підрозділи наших військ з метою завдання втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

🔻На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ для поновлення наступу на Барвінкове та Слов’янськ.

З метою доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, та логістичного забезпечення угруповання військ противник перемістив до визначеного району близько 300 одиниць озброєння та військової техніки.

🔻На Донецькому напрямку підрозділи противника намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Основним завданням залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення Лиману та Сєвєродонецька.

🔻На Лиманському напрямку ворог форсував річку Сіверський Донець для введення основних сил та проведення наступу. У напрямку на Сіверськ веде наступ в бік Зеленої Долини і Новоселівки. Тривають бойові дії .

🔻На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Кудряшівка, Сєвєродонецьк, має частковий успіх.

🔻На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії у напрямку Первомайськ, Комишуваха, бойові дії тривають.

🔻На Авдіївському напрямку противник веде штурмові дії у напрямку Новобахмутівка та Новокалинове.

🔻На Курахівському напрямку ворог наступає у напрямках Степне – Новомихайлівка, Славне – Новомихайлівка та Олександрівка – Мар’їнка. Продовжуються бойові дії.

🔻В Маріуполі основні зусилля окупантів зосереджені на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Противник не припиняє завдавати авіаційних ударів.

🔻На Запорізькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ із ствольної артилерії великої потужності та реактивних систем залпового вогню.

🔻На Південнобузькому і Таврійському напрямках противник намагається покращити своє тактичне положення.

🔻На Миколаївському та Криворізькому напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ, веде повітряну розвідку, зокрема і з використанням БпЛА.

Крім того, на Миколаївському напрямку, у районі Нової Каховки ворог здійснює підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ.

🔻На Таврійському напрямку російські війська проводили поповнення запасів та демонстраційні дії з метою сковування дій наших військ.

🔻На Бесарабському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала.

💪 На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено вісім танків, шість одиниць бойової броньованої техніки, п’ять автомобілів та одну зенітну установку противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири БпЛА типу "Орлан-10".