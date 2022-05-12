78-й день войны. События ОНЛАЙН
Триває 78-й день повномасштабної війни Росії проти України.
Найбільша активність загарбників надалі спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. РФ все частіше завдає ракетних ударів з літаків по Харківщині та Потавщині.
Запеклі бої продовжуються на "Азовсталі", що в заблокованому Маріуполі. Українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ. Тривають переговори.
Українські захисники продовжують просуватися на Харківщині та звільняють населені пункти від окупантів.
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"На 78ий день повномасштабної війни, в умовах повного оточення, незважаючи на вкрай складну обстановку, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених – бійці полку "Азов" продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу "Азовсталь".
Росія в своєму стилі. Тепер їм не подобається шлях України в ЄС.
Заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський: "Позиція Росії щодо бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа на позицію щодо вступу України до НАТО, заявив заступник постпреда при ООН Полянський".
📍Острів Хортиця. Росіяни атакували ракетами історичу територію із заповідною зоною.
Жертв і постраждалих, а також руйнувань немає.
UPD від 17:26: Загалом по місту прилетіло від 8 до 12 ракет по кількох об'єктах інфраструктури.
Окупанти поцілили ракетами в Кременчуцький нафтопереробний завод на Полтавщині!
– Істрєбітель прилітає – бабааах, ще бабааах!
– Три рази скинув бомбу на заправку.
– Потом ми всі такі, як раки, у ванну без вікон лягаємо, а потім бистро біжим у подвал.
Білоруський опозиційний канал "Белсат" показав двох українських хлопчиків, які стоять на аматорському блокопосту і розповідають про війну, яку бачили на власні очі 💔
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Що відбувається на фронті – зведення від Генштабу ЗСУ:
📍на Волинському та Поліському напрямках активних дій противника не відзначено. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з Білорусі
📍на Сіверському напрямку противник продовжує посилено охороняти українсько-російський кордон у Брянській та Курській областях. Здійснює обстріли прикордонних районів України
📍на Харківському напрямку основні зусилля ворога були зосереджені на недопущенні просування українських військ та звільнення тимчасово зайнятих російськими окупантами територій. Протягом доби противник обстрілював українські позиції у районах населених пунктів Питомник та Руські Тишки
📍на Слов’янському напрямку ворог зосереджував зусилля на поповненні запасів матеріально-технічних засобів для нарощування наступальних спроможностей. Вів обстріли в районах населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Здійснював повітряну розвідку за допомогою БпЛА "Орлан-10"
📍на Донецькому напрямку окупанти застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та завдавали ракетно-бомбових авіаударів, щоб зруйнувати фортифікаційні споруди українських підрозділів
📍на Лиманському напрямку ворог намагається захопити ділянку місцевості на правому березі річки Сіверський Донець та закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка. Здійснював штурмові дії у напрямку населеного пункту Новоселівка – успіху не мав
📍на Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує штурмові дії в районі населеного пункту Воєводівка – успіху не має
📍на Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках ворог веде штурмові дії з метою покращення тактичного положення своїх військ – успіху не має.
📍у Маріуполі ворог продовжив завдавати арт- та авіаударів, основні зусилля зосереджував на блокуванні українських військових у районі заводу "Азовсталь"
Російські окупанти проводили повітряну розвідку із застосуванням БпЛА у районах Покровська, Слов’янська та Павлограда
📍на Південнобузькому напрямку ворог продовжує утримувати зайняті позиції.
Український архітерктор Сергій Ревенко вирішив показувати наслідки російського вторгнення у незвичному форматі – у 3д-моделях.
У вільний час він фіксує якомога більше пошкоджень і руйнувань, щоб перенести їх для перегляду у 3д-формат. У фокусі – соціально важливі об'єкти та знищенна техніка.
Таке сканування також може допомогти при відбудові знищених будівель.
"За допомогою сканування будівлі можна відтворити її 3д-модель у відповідних архітектурних программах, а потім на основі цієї моделі можна відбудувати або відновити об'єкт у разі пошкодження", – ділиться з УП Ревенко.
Побачити вже відскановані об'єкти можна тут.
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"Так звучить пекло. Так виглядає незламність. Бомба за бомбою. Снаряд за снарядом" 💔
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував нове відео бомбардувань заводу "Азовсталь", де укриваються українські захисники.
На Одещині Ізмаїльська міськрада планує перейменувати проспект Суворова на проспект Незалежності, а музей Суворова – на Ізмаїльський міський військово-історичний музей 🔥
Американський тижневик Time розмістив на своїй обкладинці від 23 травня головну редакторку українського видання The Kyiv Independent Ольгу Руденко.
У листопаді 2021 The Kyiv Independent з'явився як відповідь на незгоду колективу видання The Kyiv Post з політикою власника.
У грудні 2021 The Kyiv Independent отримав премію "Української правди" в номінації "Журналісти року".
Дерусифікація дісталася і до Кропивницького: у місті перейменували понад 20 вулиць і провулків, назви яких пов'язані з Росією чи історією комуністичного руху.
Евакуацію цивільного населення із Сєвєродонецька призупинили через постійні обстріли.
У блокадному Маріуполі на заводі "Азовсталь" українська захисниця Валерія стала нареченою, дружиною, а згодом вдовою.
5 травня, у день народження полку "Азов", пара одружилася на заблокованому заводі – для цього Андрій сам змайстрував їм імпровізовані обручки з фольги. За кілька днів чоловік загинув.
Жінка пообіцяла коханому вибратись із міста в облозі і прожити життя за них двох.
Нижче – історія їхнього кохання.
Фотографії захисників "Азовсталі" продовжують ширитися у ЗМІ та соцмережах – іноді, навіть у форматі ілюстрацій.
Нижче робота української ілюстраторки Маші Ектової.
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Дерусифікація триває: у селі Сеньків на Чернігівщині ліквідують прикордонний монумент "Три сестри", присвячений "дружбі" народів України, Росії та Білорусі.
🇺🇦🇵🇱У Польщі випустили поштові марки із Володимиром Зеленським вартістю 500 злотих одна.
Тираж обмежений, всього 99 аркушів. Марки розкупили за кілька годин, повідомляє депутат Краківської міськради Лукаш Вантух на своїй сторінці у Фейсбуці.
Усі кошти підуть на закупівлю гуманітарної допомоги для України.
Микола Куліченко з Чернігівщини зміг вибратися з могили після розстрілу російськими військовим.
Куля пройшла крізь щоку Миколи навиліт, він вибрався з могили й пішки дійшов до найближчого села, де його прихистила місцева жителька. Свою історію чоловік розповів Суспільному.
Росіяни вночі нанесли авіаудар по Новгород-Сіверському Чернігівської області, щонайменше троє загиблих.
У Добропіллі Скадовського району військові РФ на вишці повісили триколор.
Фото: Суспільне Херсон
🔥 Фракція "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді офіційно перестала існувати.
Її розпущено, тому що чисельність фракції складає менше 17 депутатів (стільки налічує найменша фракція нинішнього скликання – "Голос")
Ватажок угруповання "ДНР" Денис Пушилін підтвердив, що російські сили продовжують спроби захоплення заводу "Азовсталь" у Маріуполі, а також відкинув можливість екстракції українських військовослужбовців звідти.
🇺🇦🇪🇺 European Commission поділилася підбіркою фото, як країни підтримали Україну в День Європи!
"Мир, свобода, демократія та справедливість. Це цінності, які ми цінуємо щодня.
На знак визнання нашого Союзу та вшанування України багато пам’яток були підсвітлені у відтінках синього та жовтого.
Вони сяють так само яскраво, як наша надія на повернення миру до Європи", — зазначили на сторінці Єврокомісії у Фейсбуці.
💸РНБО вирішила націоналізувати українські "дочки" російських Сбєрбанку та ВЕБ. РФ. На це уряд та Фонд гарантування вкладів мають 10 днів з моменту введення в дію указу Зеленського.
У Путіна погрожують, що постачання зброї Україні може перерости у ядерну війну.
🏭 У Маріуполі росіяни блокують підземні виходи з металургійного комбінату "Азовсталь", українські захисники вдаються до контратак.
🔥 Російська армія втратила 191 систему залпового вогню та 161 гелікоптер.
Російські військові за минулу добу обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, є загиблі та поранені, пошкоджені 22 цивільні об’єкти.
Як медики їздили рятувати людей з "Азовсталі"
Фельдшерка Олеся провела у дорозі 5 днів та ще 4 безсонні ночі у машині під "охороною" російських силовиків. Її карета швидкої, як і решта з колони, повернулася пустою.
Леся розказала "Українській правді. Життя" про поїздку на небезпечну територію заради порятунку людей. Але додала, що на другу таку вже не погодиться.
Читайте повну розповідь Лесі тут
Історія кохання на Азовсталі
На цьому відео, Валерія розповідає про знайомство та історію стосунків з Валерієм і ситуацію на Азовсталі.
Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю. За попередніми даними горить приватна будівля, інформація щодо постраждалих уточнюється — Запорізька ОВА
⚡У Запоріжжі чути потужний вибух – кореспонденти Суспільного
💪Втрати ворога
- особового складу – близько 26350 (+350) осіб ліквідовано
- танків – 1187 (+17)
- бойових броньованих машин – 2856 (+48)
- артилерійських систем – 528 (+9)
- РСЗВ – 185
- засоби ППО – 87
- літаків – 199
- гелікоптерів – 160 (+2)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10)
- крилаті ракети – 94
- кораблі / катери – 12
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1997 (+17)
- спеціальна техніка – 41
Великі серця війни ❤️🐈⬛
Російські ЗМІ повідомляють, що в Хабаровському краї РФ стався вибух у військовій частині, є загиблий.
Ситуація в регіонах станом на 8.00
🟥Чернігівщина: вночі російська армія з літака двічі ракетами обстріляла місто Новгород-Сіверський. Поцілили у місцеву школу-інтернат, приватні будинки. На місці працюють рятувальники. Попередньо є загиблі та поранені.
🟥Полтавщина: ввечері внаслідок ракетного удару з ворожого літака по території Полтавського району постраждала частина інфраструктурної будівлі в Карлівській громаді. Постраждалих немає, обійшлося без пожежі.
🟥На Дніпропетровщині ніч була з тривогою. На ранок ворог обстріляв Зеленодольську громаду. Влучив по двом населеним пунтктам. Олна людина загинула, одна поранена.
🟥Харків: за ніч обстрілів по місту не зафіксували. По області окупанти здійснили авіаналіт на село Новий Мерчик, Богодухівського району. Одна людина отримала серйозні поранення та опіки. Є постраждалий внаслідок обстрілу Лозівського району.
Усі спроби наступу росіян на Ізюмському напрямку безуспішні.
🟥Луганщина: артилерійські обстріли усієї території області. Всього 26. Росіяни намагаються повністю узяти під контроль м.Рубіжне, перекрити трасу Лисичанськ-Бахмут та взяти Сєвєродонецьк - 9 обстрілів за добу. Тривають бої у Білогорівці. За добу пошкоджені 24 житлових будинки.
🟥Донеччина: активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Спроби прориву в районі Торецької ТГ – відбито.
Вчора – обстріли касетними снарядами фенольного заводу у Нью-Йорку (Торецька громада), дві людини поранені.
Зранку: обстріл Світлодарська, влучання в багатоповерховий будинок, на данний час інформації про постраждалих немає.
Вночі і зранку артилерійські обстріли Авдіївки і Очеретинської ТГ. В результаті – пошкодження і загоряння приватних будинків.
На Херсонщині були вибухи. Зокрема, обстріляні із градів села Калинівської, Великоолександрівської ТГ, пошкоджені будинки.
Внаслідок обстрілів та вибухів в області тривають загоряння лісів. За попередньою інформацією, площа пожеж становить близько 8 сотень гектарів.
🟥Миколаївщина: обстріл с. Нововасилівка Шевченківської ТГ, внаслідок чого було загоряння житлового будинку.
В Березнегуватській громаді ввечері були обстріли. Частково пошкоджені житлові будинки. Поранена одна жінка.
В Широківській громаді були обстріли після обід та о четвертій ранку. Пошкоджень та потерпілих немає.
У Миколаєві обстрілу зазнала територія Балабанівського лісу. Також, вранці приблизно надійшло повідомлення про обстріл в Корабельному районі міста, без жертв, пошкоджено побутовий газопровід.
🟩Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Київщині.
🕯 226 дітей загинули в Україні через збройну агресію Росії
Більше ніж 643 дитини постраждали, зокрема найбільше у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Луганській – 45, Миколаївській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.
Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста України
- Зранку окупанти обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, у результаті чого одна людина загинула та одна отримала поранення.
- Російська авіація завдала авіаударів по Новгороду-Сіверському на Чернігівщині, є загиблі та поранені.
Байден звинуватив Росію у зростанні цін в США та глобальній нестачі продовольства:
"Америка бореться на два фронти… Усередині – це інфляція та зростання цін. За кордоном — це допомога українцям у захисті нашої демократії та годівлі тих, хто залишився голодним у всьому світі, бо існують звірства росіян… І американські фермери розуміють, що путінська війна відрізала критично важливі джерела їжі".
Зведення від Генштабу
🔻На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах з території Білорусі.
Російські окупанти здійснили артилерійські обстріли населених пунктів у Городнянському районі Чернігівської області та завдали авіаційного удару по населеному пункту в Шосткінському районі Сумської області.
🔻На Слобожанському напрямку противник здійснює перегрупування військ з метою недопущення подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. У районах на північ від Харкова ворог обстрілює з артилерії підрозділи наших військ з метою завдання втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.
🔻На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ для поновлення наступу на Барвінкове та Слов’янськ.
З метою доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, та логістичного забезпечення угруповання військ противник перемістив до визначеного району близько 300 одиниць озброєння та військової техніки.
🔻На Донецькому напрямку підрозділи противника намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Основним завданням залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення Лиману та Сєвєродонецька.
🔻На Лиманському напрямку ворог форсував річку Сіверський Донець для введення основних сил та проведення наступу. У напрямку на Сіверськ веде наступ в бік Зеленої Долини і Новоселівки. Тривають бойові дії .
🔻На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Кудряшівка, Сєвєродонецьк, має частковий успіх.
🔻На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії у напрямку Первомайськ, Комишуваха, бойові дії тривають.
🔻На Авдіївському напрямку противник веде штурмові дії у напрямку Новобахмутівка та Новокалинове.
🔻На Курахівському напрямку ворог наступає у напрямках Степне – Новомихайлівка, Славне – Новомихайлівка та Олександрівка – Мар’їнка. Продовжуються бойові дії.
🔻В Маріуполі основні зусилля окупантів зосереджені на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Противник не припиняє завдавати авіаційних ударів.
🔻На Запорізькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ із ствольної артилерії великої потужності та реактивних систем залпового вогню.
🔻На Південнобузькому і Таврійському напрямках противник намагається покращити своє тактичне положення.
🔻На Миколаївському та Криворізькому напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ, веде повітряну розвідку, зокрема і з використанням БпЛА.
Крім того, на Миколаївському напрямку, у районі Нової Каховки ворог здійснює підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ.
🔻На Таврійському напрямку російські війська проводили поповнення запасів та демонстраційні дії з метою сковування дій наших військ.
🔻На Бесарабському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала.
💪 На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено вісім танків, шість одиниць бойової броньованої техніки, п’ять автомобілів та одну зенітну установку противника.
Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири БпЛА типу "Орлан-10".
Історії українців про війну можна дізнаватись 74 мовами завдяки Міжнародному проєкту Моя Війна
На порталі Проєкту наразі є майже 3 000 історій та відео й фото, які наочно демонструють, що відбувається на території України. Ініціатори проєкту, зокрема Міністерство культури та інформаційної політики, закликає кожного ділитися своїми переживаннями війни.
Частина історії жительки Маріуполя: "Мене звуть Тетяна Ломакіна, я вчителька української мови з Маріуполя. Після 25 днів пекла, з яких 20 було проведено у підвалі, хочу поділитися своєю історією цього жаху. Можливо, на душі стане трохи легше, але я дуже сумніваюся..."
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Важливі новини з ночі
- За даними Інституту дослідження війни, російські військові намагаються зміцнити свої позиції на заході Херсонщини, щоб окупувати всю область і приєднати її до Росії.
- Пентагон вважає, що Росія не хоче вступати в конфлікт з НАТО.
- У Державній службі надзвичайних ситуацій говорять, що розмінування територій України може тривати 5-10 років.
- За час повномасштабної війни росіяни лише з тимчасово окупованих територій Запорізької області викрали 271 людину.
- Командир морпіхів Сергій Волина звернувся до Ілона Маска по допомогу в евакуації з "Азовсталі":
"Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з "Азовсталі" до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи…"
Дякуємо за новий день нашим захисникам! Бажаємо мирного дня всім нам!
- Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що росіяни нарощують зусилля в кібервійні, зокрема, проти України, поки що системі супутникового інтернету "Starlink" вдавалося протидіяти цьому.
- У Тростянці Сумської області слідчі ДБР знайшли важливі документи російських військових, які містять плани РФ щодо захоплення усієї території України.
- Київ пропонує обміняти важкопоранених військових із "Азовсталі" на полонених росіян.
- Сенат Чехії визнав геноцидом українського народу злочини російської армії в Україні.