Війна. День 95. ОНЛАЙН
Триває 95 доба українського спротиву.
Українські військові вже знищили 30 тисяч окупантів.
Ключовими та найгарячішими точками залишаються Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна.
На Херсонщині ЗСУ пішли в наступ, росіяни зазнали втрат і зайняли оборону на невигідних рубежах.
Читайте хроніку попереднього воєнного дня
У кінці травня спливає визначений режимом Путіна 90-денний термін на проведення так званої "спецоперації". Контрактники, які приїхали воювати в Україну в лютому, мають підстави "законно" покинути службу.
Як свідчать перехоплені розмови СБУ, російські військові з нетерпінням очікують на повернення до Росії та жаліються, що немає охочих їх замінити на полі бою в Україні.
"За*бало все. Короче, сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, бл*дь, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке. Не сошелся же мир на армии, правильно?".
💪В Росії мінус один капітан. Збройні сили ліквідували командира роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітана Олександра Вигуляра.
⚡Окупанти обстріляли житловий квартал Миколаєва, є постраждалі.
Мауріуполь. Російські окупанти вивезли трупи, які вимило з могил при відновленні водопостачання, у один з супермаркетів міста.
Обережно, вміст чутливого характеру
💪У напрямку Попасної біля Комишувахи ворога відкинули на два кілометри, траса Лисичанськ-Бахмут тепер менше прострілюється. Тому гумвантажі йдуть – голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Окупанти знову обстріляли Сумщину з території РФ
Близько 07:35 29 травня з території РФ відбувся обстріл в напрямку Бояро-Лежачів (Новослобідська громада). Зафіксовано орієнтовно 20 вибухів. Втрат серед особового складу та техніки немає – ОК "Північ".
На Херсонщині українські Сили спецоперацій підірвали на міні броньований КамАЗ "Тайфун", який як раз перевозив російських загарбників.
Росія збирається направити до Запорізької області виїзні бригади співробітників свого МВС для роздачі паспортів РФ.
Загальні бойові втрати противника за час вторгнення Росії в Україну орієнтовно склали 30 150 військових.
Ситуація в регіонах станом на 8.00
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.
Київська область: ніч пройшла спокійно, декілька сигналів повітряної тривоги. Ввечері 28 травня спрацювала ППО у Бучанському районі.
На Дніпропетровщині ніч і ранок спокійні. Напередодні увечері — ракетні удари по Кривому Рогу. Зруйноване промислове підприємство. Люди не постраждали.
Харків: ніч — відносно спокійно. Протягом доби постраждалих немає.По області протягом доби обстрілювали Ізюмьский район (Балаклію та Савинці), троє людей поранено, у м. Золочів — дві особи постраждали, У Чугуївському с. Коробочкине — одна. Увечері біля Барвінкового (Ізюмський район) загинула від обстрілів жінка, 60 років.
Луганщина: бойові дії у Сєвєродонецьку, росіяни намагались узяти місто до Дня Сєвєродонецька (сьогодні).
У Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Одна людина загинула на місці, чотирьох місцевих жителів госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості. Авіаударом зруйновано кінотеатр "Дружба", зазнали пошкоджень 22 будинки. Всього 2 загиблих, 4 поранених.
Донеччина: відсутній газ на території області, частково відсутні вода і електрика. Обстріли по всій лінії фронту. За минулу добу — 2 загиблих і 3 поранених.
Миколаївщина: зранку окупаційні війська росії вчергове обстріляли місто Миколаїв, удар прийшовся на житлові квартали. Як мінімум два боєприпаси розірвалися просто у дворах багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків. Одна людина загинула на місці.Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Херсонщина: стабільно гарячими точками залишаються населені пункти Великоолександрівської, Нововоронцовської, Калинівської, Високопільської, Чорнобаівсткої ТГ. Бойові дії у цих громадах тривали практично весь день, люди знову фіксували багато бойової техніки та авіацію.
Внаслідок обстрілів критична ситуація у Чорнобаївці. Вчора, через бойові дії отримали травми мирні люди, ще один чоловік загинув.
Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний рейс до Львова.
Маршрут рейсу 234/233 - Покровськ - Дніпро – Львів.
Потяг відправляється о 16:30.
🏥 На тимчасово окупованій території Криму окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом до лікарень цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених
🎼 Білоруси заспівали пісню зі словами підтримки Україні на музику хіта Stefania
"Украіне слава, слава Украіне!
Хай жа ўсё ліха пахутчэй загіне.
Перамога — гэта толькі вера і справа.
А героям слава, а героям слава!"
З Днем народження, Києве!
Оперативна інформація станом на 06.00
На Волинському та Поліському напрямках збільшилася кількість заходів підготовки в ході перевірки сил ЗС Білорусі. Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з Білорусі по українських інфраструктурних об’єктах.
На Сіверському напрямку противник продовжує прикривати ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів позиції Сил оборони у Сумській області.
На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичний вогневий вплив, аби недопустити просування наших сил до держкордону. Вживає заходів щодо поповнення втрат озброєння та військової техніки.
На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосередив на утриманні рубежів та стримуванні наших військ. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Дистанційно мінував місцевість на вірогідних напрямках дій Сил оборони.
На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку. Основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій та створенні умов для відновлення наступу. Поповнює втрати та запаси. Здійснював артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Гусарівка, Велика Комишуваха, Богородичне, Святогірськ та інших. Силами армійської авіації продовжив завдавати авіаударів в районі Довгенького.
На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.
На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі Лимана.
На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії вів штурмові дії у районі Сєвєродонецька, бої тривають. В районі Бобрового ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Завдав авіаударів в районі Устинівки.
Окупанти намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. За підтримки вогню мінометів та артилерії ворог вів наступ та штурм в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки.
На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався наступати в районах населених пунктів Кам’янка та Веселе, успіху не мав.
На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій не проводив, обстрілював цивільну інфраструктуру по лінії зіткнення.
На Південнобузькому напрямку ворог в результаті наступу українських сил зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі Костромки. Вживає заходів з відновлення втрачених позицій за рахунок перекидання резервів на загрозливі напрямки.
Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших. Для поповнення втрат ворог посилює угруповання знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.
На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.
За минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу "Орлан-10". У ворога втрати і на інших напрямках.
В Придністровському регіоні республіки Молдова - обмеження, посилена перевірка інфраструктури, транспорту та громадян, посилено контроль за використанням авто, обладнаних спецзасобами.
🚤 Росіяни намагаються витягти з Чорного моря свій потоплений катер "Раптор" — ОК "Південь"
🤔 За даними американських аналітиків, захоплення Сєвєродонецька дозволить Москві заявити, що вона повністю захопила Луганщину, проте це не дасть Росії жодної іншої істотної військової чи економічної вигоди – натомість Москва "легковажно витрачає бойову міць на взяття міста".
Українські сили перебувають у "складній оборонній позиції" в Сєвєродонецьку, бої тривають на околицях міста, найзапекліші битви – в районі автовокзалу та готелю "Мир" - керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк.
Доброго ранку😎
- Суд арештував 23 мільйони компанії, що належить Роснєфті.
- Понад 150 міст у більше ніж 20 країнах світу вже розірвали побратимські відносини із містами у Росії.
- Виробник професійної косметики з Німеччини Wella припиняє постачання до Росії.