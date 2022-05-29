Война. День 95. ОНЛАЙН

19:56

"Трупи почали привозити в останнні дні березня, коли росіяни стали відступати з Київщини. Спочатку були села, а потім – Буча, Ірпінь, Бородянка. Привозили і військових, українських – російських у нас не було, але відсотків 80 трупів були цивільними.

Щодо військових: припускаю, що це вбиті полонені – вони майже всі застрелені в потилицю. Деякі зі слідами тортур".

Це частина історії художника Александера Кроліковскі, який практично з початку війни пішов працювати у морг у Вишгороді, що під Києвом. Повну історію читайте тут: