Война. День 95. ОНЛАЙН
Триває 95 доба українського спротиву.
Українські військові вже знищили 30 тисяч окупантів.
Ключовими та найгарячішими точками залишаються Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна.
На Херсонщині ЗСУ пішли в наступ, росіяни зазнали втрат і зайняли оборону на невигідних рубежах.
Читайте хроніку попереднього воєнного дня
Сліди "руского міра" на Миколаївщині
На цьому ми ставимо на паузу наш онлайн – повернемося вже о 5:30.
Нехай ця ніч буде спокійною для кожного з нас.
На фото солодкий сон талісмана чернігівських піротехніків – пса Патрона.
МНС Білорусі: рятувальники проходять підготовку для дій у "особливих умовах" та найближчими тижнями отримають зброю 🤯
29 травня ЗСУ знищили п’ять БпЛА, дві крилаті ракети, ротно-тактичну групу та склад боєприпасів ворога 🔥
В Ізмаїлі на Одещині "зашарівся" Олександр Суворов: пам'ятник російському полководцю облили червоною фарбою.
Як розповів Суспільному міський голова Андрій Абрамченко, таке стається вже не вперше:
"Ми його вже відтерли, поки він закритий, поки ми не знаємо його подальшої долі. Ця пам'ятка є частиною культурної спадщини, тому ми чекаємо на відповідь Кабміну про її подальшу долю".
Фото оприлюднене виданням "Думская".
Міноборони просить українців потерпіти з постачанням західної зброї: заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр запевняє, що українська влада уклала практично всі можливі угоди з постачання зброї, але на їхнє виконання потрібний час.
Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук дала мешканцям захоплених територій України дві поради: за можливості, виїхати на підконтрольні уряду території та не брати російське громадянство.
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс красиво натякнув, що ті політики, що часто телефонують Владіміру Путіну, просто "забули гордість".
На злобу дня:— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 29, 2022
«Позвони мне, позвони,⁰Позвони мне, ради Бога.⁰Через время протяни⁰Голос тихий и глубокий.⁰Звезды тают над Москвой.⁰Может, я забыла гордость.⁰Как хочу я слышать голос,⁰Как хочу я слышать голос,⁰Долгожданный голос твой»
/Роберт Рождественский/
Росіяни продовжують атакувати Сумщину: українські винищувачі вразили дві ворожі цілі над Роменським районом – ймовірно, це були безпілотники.
Ніщо сьогодні не спинить потік любові до Києва, час якого настав 💛
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Переможці Євробаченння Kalush Orchestra та шоумен, волонтер Сергій Притула продали кришталевий мікрофон зі співочого конкурсу за 900 000$ на благодійному аукціоні 🔥
Кошти підуть на комплекс безпілотників PD–2 для української армії.
Головне з вечірнього звернення президента Володимира Зеленського:
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Росія вже програла не тільки битву за Харків, не тільки битву за Київ і північ нашої країни. Вона програла власне майбутнє і будь-які культурні звʼязки з вільним світом. Вони всі згоріли. Зокрема, і там, на Салтівці (сьогодні Зеленський відвідав Харківщину – УП)
- третина Харківщини досі під окупацією – обовʼязково звільнимо всю територію
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я звільнив очільника СБУ (Харківської – УП) області. За те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують
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повернення зі сходу у Київ залишає доволі неоднозначне враження. Після мовчання Салтівки – заповнений людьми і усмішками Хрещатик. Після гуркоту артилерії на передовій – розслабленість киян, які сьогодні гуляли містом. У цей День міста, День Києва, який щороку –святкують тисячі людей.Але саме за таке щастя жити, жити своїм звичайним життям і просто тихо гуляти вулицями свого власного міста зараз і йде ця війна. Ось що ми виборюємо в ній
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вважаю дуже символічним, що російські військові свою спробу захопити Сєвєродонецьк почали із того, що зайшли в готель під назвою "Мир". Мир – це дійсно найперша мішень для Росії
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захопити Сєвєродонецьк – принципове завдання для окупаційного контингенту. І їм все одно, якою кількістю життів доведеться заплатити за цю спробу підняти російський прапор адміністрації Сєвєродонецька. Ми робимо все, щоб стримати цей наступ.
Замість зруйнованого мосту через річку Десна на Чернігівщині звели тимчасову переправу, але попросили мешканців не знімати її будівництво.
"Трупи почали привозити в останнні дні березня, коли росіяни стали відступати з Київщини. Спочатку були села, а потім – Буча, Ірпінь, Бородянка. Привозили і військових, українських – російських у нас не було, але відсотків 80 трупів були цивільними.
Щодо військових: припускаю, що це вбиті полонені – вони майже всі застрелені в потилицю. Деякі зі слідами тортур".
Це частина історії художника Александера Кроліковскі, який практично з початку війни пішов працювати у морг у Вишгороді, що під Києвом. Повну історію читайте тут:
Іноді стоїш і думаєш: а що показати в тілі без голови? – Історія працівника моргу у Вишгороді
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни вчергове обстріляли місто 😠
Голова Офісу президента Андрій Єрмак:
"Не можна виключати, що Росія, окрім продовольчої кризи, з настанням холодів розпочне газовий шантаж Європи. Враховуючи те, що зараз кремль хоче обміняти розблокування українських портів на зняття санкцій, можна розуміти кінцеву мету Москви.
І саме зараз важливо продемонструвати силу та єдність західного світу".
Зведення Генштабу:
- На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.
- На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи 1-ї танкової армії Західного військового округу та повітряно-десантних військ на кордоні в Брянській та Курській областях. Мета – недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші загрозливі напрямки.
Агресор продовжував обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей. Зокрема населених пунктів Сеньківка, Гірськ, Хрінівка, Гасичівка Чернігівської області та Бачівськ, Середина Буда, Бояро-Лежачі, Манухівка Сумської області.
Для уточнення положення наших військ противник вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.
- На Слобожанському напрямку ворог основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій.
- На Харківському напрямку російські окупанти задіяли для обстрілів ствольну та реактивну артилерію. Вели повітряну розвідку. Завдали авіаційного удару по населеному пункту Прудянка.
- На Слов’янському напрямку противник, за підтримки артилерії здійснював штурмові дії у напрямку Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов на попередньо зайняті позиції. Декілька разів обстріляв із артилерії та мінометів райони населених пунктів Велика Комишуваха, Довгеньке та Вірнопілля.
Окупанти вели активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Основна мета ворога – оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокування основних логістичних шляхів.
Ворог активно застосовує авіацію, сили та засоби ракетних військ і артилерії, радіоелектронної боротьби. Для чергових спроб форсувати річку Сіверський Донець у визначених районах поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів
- На Курахівському напрямку ворог здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації з метою виснаження нашого особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.
- На Лиманському напрямку окремі підрозділи противника виведені за межі населеного пункту Лиман.
- На Сєвєродонецькому напрямку для підтримки дій сухопутних підрозділів противник продовжує вогневий вплив на наші війська із застосуванням ствольної та реактивної артилерії.
Ворог завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації в районі населеного пункту Устинівка. Намагається закріпитись на північно-східних околицях міста Сєвєродонецьк, вів штурмові дії у напрямку центру міста.
- На Бахмутському напрямку ворог проводив підготовку до штурмових дій, здійснив обстріли із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню у районах населених пунктів Комишуваха, Доломітне та Нью-Йорк. Завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації у районах населених пунктів Берестове та Покровське. Завдав чотири ракетних удари по населеним пунктам Верхнєкам’янське, Врубівка та Соледар.
- На Авдіївському і Курахівському напрямках ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ, завдавав авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної та вертольотами армійської авіації.
- На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та їх інженерному обладнанні.
- На Криворізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження наших військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токареве, Широке, Первомайське, Новомиколаївка, Котлярево, Новогригорівка, Таврійське і Посад-Покровське.
- На Миколаївському напрямку загарбники здійснюють переміщення резерівів для відновлення втрачених позиції у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця. В районі Старої Богданівки ворог застосував ударний БпЛА.
- В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту російської федерації продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій. Також противник здійснює блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.
Українки продовжують привертати увагу світу до масових зґвалтувань, які вчиняють російські окупанти. На цей раз акція пройшла у центрі австрійського Відня.
В окупованом Севастополі стоять на ремонті одразу три великі десантні кораблі проекту 775.
Новини з регіонів:
📍Запорізька область. Російські окупанти періодично перекривають рух легкових автівок в захопленій Василівці, які хочуть виїхати на територію, підконтрольну українському урядові.
Як живе прифронтове Запоріжжя під час війни – читайте в матеріалі УП.
📍Миколаїв. Внаслідок ранкового обстрілу житлового кварталу загинула людина. Жвоє дістали поранень. Пошкоджено три багатоповерхівки
📍Донеччина. 115 гірників залишились під землею у двох шахтах через знеструмлення населених пунктів. Йдеться про шахти "Центральна" та "Торецька".
📍Запорізька область, Мелітополь. В окупованому місті пройшла патріотична акція проти загарбників.
Бо Мелітополь, як і Херсон, Луганськ, Донецьк і Сімферополь – це Україна.
Мелітопольські партизани запросили городян 29 травня на проукраїнський мітинг, який організовує рух "Жовта стрічка". При цьому були відомі лише час та дата, а місце зустрічі до останнього тримали в таємниці.
"Десь в Києві цвілі каштани,
а ти цвіла новим життям.
Я обійму й загою рани,
я обійму і більше не віддам!" (Гурт "Фіолет")
Ці та інші улюблені рядки про улюблене місто тут:
|Саша Суворов, про якого пише Сенцов
Зеленський відвідав передові позиції українських захисників на Харківщині
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк:
"Щойно стало відомо, що Україна все-таки отримає MLRS з нормальною дальністю дії (100+ км), росіяни відразу впали в істеричну істерику. Дикий вереск стоїть зараз над усім російським болотом: "Тільки не це! Тільки не давайте їм реактивні далекобійні системи! Тільки не зброя відплати!"…
💪Під час боїв в Україні загинув полковник Володимир Іванов, котрий є співробітником пресслужби Міноборони Росії.
Російські мародери другу добу вантажать для відправки український металопрокат у торгівельному порту тимчасово окупованого Маріуполя.
Добровольчі формування Львівщини проходять вишкіл із застосування важкого озброєння для оборони територій.
У області вже сформували 83 воєнізовані формування територіальних громад, куди входять тисячі громадян.
Сьогодні Києву виповнилося 1540 років! Вітаємо, рідний💙💛
Віталії Кличко, вітаючи столицю, показав відео воєнного Києва.
А лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя передає вітання місту від Тероборони Києва, яка на фронті боронить Україну.
Українську столицю також привітав Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
Malgré les souffrances endurées dues à la guerre d'agression de la 🇷🇺 à l'encontre de #Ukraine, @FranceenUkraine a souhaité répondre à l'appel du maire @Vitaliy_Klychko. Nous célébrons aujourd'hui comme chaque année la fête de #Kiev et son arbre symbole, le marronnier. Amitié🇫🇷🇺🇦 https://t.co/ADgKbfTxmM— Etienne de Poncins (@EdePoncins) May 29, 2022
У кінці травня спливає визначений режимом Путіна 90-денний термін на проведення так званої "спецоперації". Контрактники, які приїхали воювати в Україну в лютому, мають підстави "законно" покинути службу.
Як свідчать перехоплені розмови СБУ, російські військові з нетерпінням очікують на повернення до Росії та жаліються, що немає охочих їх замінити на полі бою в Україні.
"За*бало все. Короче, сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, бл*дь, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке. Не сошелся же мир на армии, правильно?".
💪В Росії мінус один капітан. Збройні сили ліквідували командира роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітана Олександра Вигуляра.
⚡Окупанти обстріляли житловий квартал Миколаєва, є постраждалі.
Мауріуполь. Російські окупанти вивезли трупи, які вимило з могил при відновленні водопостачання, у один з супермаркетів міста.
Обережно, вміст чутливого характеру
💪У напрямку Попасної біля Комишувахи ворога відкинули на два кілометри, траса Лисичанськ-Бахмут тепер менше прострілюється. Тому гумвантажі йдуть – голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Окупанти знову обстріляли Сумщину з території РФ
Близько 07:35 29 травня з території РФ відбувся обстріл в напрямку Бояро-Лежачів (Новослобідська громада). Зафіксовано орієнтовно 20 вибухів. Втрат серед особового складу та техніки немає – ОК "Північ".
На Херсонщині українські Сили спецоперацій підірвали на міні броньований КамАЗ "Тайфун", який як раз перевозив російських загарбників.
Росія збирається направити до Запорізької області виїзні бригади співробітників свого МВС для роздачі паспортів РФ.
Загальні бойові втрати противника за час вторгнення Росії в Україну орієнтовно склали 30 150 військових.
Ситуація в регіонах станом на 8.00
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.
Київська область: ніч пройшла спокійно, декілька сигналів повітряної тривоги. Ввечері 28 травня спрацювала ППО у Бучанському районі.
На Дніпропетровщині ніч і ранок спокійні. Напередодні увечері — ракетні удари по Кривому Рогу. Зруйноване промислове підприємство. Люди не постраждали.
Харків: ніч — відносно спокійно. Протягом доби постраждалих немає.По області протягом доби обстрілювали Ізюмьский район (Балаклію та Савинці), троє людей поранено, у м. Золочів — дві особи постраждали, У Чугуївському с. Коробочкине — одна. Увечері біля Барвінкового (Ізюмський район) загинула від обстрілів жінка, 60 років.
Луганщина: бойові дії у Сєвєродонецьку, росіяни намагались узяти місто до Дня Сєвєродонецька (сьогодні).
У Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Одна людина загинула на місці, чотирьох місцевих жителів госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості. Авіаударом зруйновано кінотеатр "Дружба", зазнали пошкоджень 22 будинки. Всього 2 загиблих, 4 поранених.
Донеччина: відсутній газ на території області, частково відсутні вода і електрика. Обстріли по всій лінії фронту. За минулу добу — 2 загиблих і 3 поранених.
Миколаївщина: зранку окупаційні війська росії вчергове обстріляли місто Миколаїв, удар прийшовся на житлові квартали. Як мінімум два боєприпаси розірвалися просто у дворах багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків. Одна людина загинула на місці.Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Херсонщина: стабільно гарячими точками залишаються населені пункти Великоолександрівської, Нововоронцовської, Калинівської, Високопільської, Чорнобаівсткої ТГ. Бойові дії у цих громадах тривали практично весь день, люди знову фіксували багато бойової техніки та авіацію.
Внаслідок обстрілів критична ситуація у Чорнобаївці. Вчора, через бойові дії отримали травми мирні люди, ще один чоловік загинув.
Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний рейс до Львова.
Маршрут рейсу 234/233 - Покровськ - Дніпро – Львів.
Потяг відправляється о 16:30.
🏥 На тимчасово окупованій території Криму окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом до лікарень цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених
🎼 Білоруси заспівали пісню зі словами підтримки Україні на музику хіта Stefania
"Украіне слава, слава Украіне!
Хай жа ўсё ліха пахутчэй загіне.
Перамога — гэта толькі вера і справа.
А героям слава, а героям слава!"
З Днем народження, Києве!
Оперативна інформація станом на 06.00
На Волинському та Поліському напрямках збільшилася кількість заходів підготовки в ході перевірки сил ЗС Білорусі. Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з Білорусі по українських інфраструктурних об’єктах.
На Сіверському напрямку противник продовжує прикривати ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів позиції Сил оборони у Сумській області.
На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичний вогневий вплив, аби недопустити просування наших сил до держкордону. Вживає заходів щодо поповнення втрат озброєння та військової техніки.
На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосередив на утриманні рубежів та стримуванні наших військ. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Дистанційно мінував місцевість на вірогідних напрямках дій Сил оборони.
На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку. Основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій та створенні умов для відновлення наступу. Поповнює втрати та запаси. Здійснював артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Гусарівка, Велика Комишуваха, Богородичне, Святогірськ та інших. Силами армійської авіації продовжив завдавати авіаударів в районі Довгенького.
На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.
На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі Лимана.
На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії вів штурмові дії у районі Сєвєродонецька, бої тривають. В районі Бобрового ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Завдав авіаударів в районі Устинівки.
Окупанти намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. За підтримки вогню мінометів та артилерії ворог вів наступ та штурм в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки.
На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався наступати в районах населених пунктів Кам’янка та Веселе, успіху не мав.
На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій не проводив, обстрілював цивільну інфраструктуру по лінії зіткнення.
На Південнобузькому напрямку ворог в результаті наступу українських сил зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі Костромки. Вживає заходів з відновлення втрачених позицій за рахунок перекидання резервів на загрозливі напрямки.
Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших. Для поповнення втрат ворог посилює угруповання знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.
На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.
За минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу "Орлан-10". У ворога втрати і на інших напрямках.
В Придністровському регіоні республіки Молдова - обмеження, посилена перевірка інфраструктури, транспорту та громадян, посилено контроль за використанням авто, обладнаних спецзасобами.
🚤 Росіяни намагаються витягти з Чорного моря свій потоплений катер "Раптор" — ОК "Південь"
🤔 За даними американських аналітиків, захоплення Сєвєродонецька дозволить Москві заявити, що вона повністю захопила Луганщину, проте це не дасть Росії жодної іншої істотної військової чи економічної вигоди – натомість Москва "легковажно витрачає бойову міць на взяття міста".
Українські сили перебувають у "складній оборонній позиції" в Сєвєродонецьку, бої тривають на околицях міста, найзапекліші битви – в районі автовокзалу та готелю "Мир" - керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк.
Доброго ранку😎
- Суд арештував 23 мільйони компанії, що належить Роснєфті.
- Понад 150 міст у більше ніж 20 країнах світу вже розірвали побратимські відносини із містами у Росії.
- Виробник професійної косметики з Німеччини Wella припиняє постачання до Росії.