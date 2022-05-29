Война. День 95. ОНЛАЙН

13:04

У кінці травня спливає визначений режимом Путіна 90-денний термін на проведення так званої "спецоперації". Контрактники, які приїхали воювати в Україну в лютому, мають підстави "законно" покинути службу.

Як свідчать перехоплені розмови СБУ, російські військові з нетерпінням очікують на повернення до Росії та жаліються, що немає охочих їх замінити на полі бою в Україні.

"За*бало все. Короче, сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, бл*дь, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке. Не сошелся же мир на армии, правильно?".