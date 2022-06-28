125-й день великої війни. Події ОНЛАЙН

10:31

Ситуація в регіонах:

📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області, Кіровоградщина, Черкащина, Одещина, Полтавщина, Житомирщина та Київщина

Ніч минула відносно спокійно.

Щодо наслідків ракетних ударів по Полтавщині 27 червня. Внаслідок влучання по ТРЦ станом на ранок знайдено тіла 18 людей (одна людина померла у лікарні). Всього за медичною допомогою звернулись 59 чоловік, госпіталізовано 24, з них 6 — у важкому стані.

Пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів продовжуються. ТРЦ "Амстор" повністю зруйнований.

Друга ракета потрапила на територію одного з підприємств. Знищено проліт одного з корпусів, вікна у всіх будівлях підприємства, пошкоджено двоповерхову будівлю.

Внаслідок ракетного обстрілу 2 працівника отримали травми.

📍Чернігівщина

Вночі – мінометний обстріл в районі села Заріччя Новгород-Сіверського району. Інформація про втрати чи руйнування не надходила. Деталі уточнюються.

📍Запорізька

Ввечері 27 червня – прильоти ворожої РСЗУ по одному з населених пунктів Запорізького району, 15 км від обласного центру. Подробиці щодо наслідків з'ясовуються. На іншій території області – ситуація без істотних змін.

📍Сумщина

Всю добу росіяни гатили зі ствольної та реактивної артилерії — понад 200 снарядів та мін. Руйнувань немає, один поранений. Інші деталі щодо наслідків наразі уточнюються.

📍Дніпропетровщина

Ворог обстріляв з далекобійної зброї дві громади Криворізького району – Широківську та Зеленодольську. Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнувань з’ясовуємо.

📍Харків

Унаслідок нічних ударів близько окупанти влучили по навчальному закладу, серед цивільних постраждалих немає. Інформація уточнюється.

Загалом внаслідок обстрілів Немишлянського та Салтівського районів у Харкові постраждали 30 осіб, 5 – загинули.

Обстрілів зазнавали Харківський, Богодухівський, Чугуївський райони. В Чугуївському районі поранено дві людини, в Богодухівському — одну людину поранено.

📍Луганщина

Вчора із реактивних систем залпового вогню російська армія відкрила вогонь по скупченню місцевих жителів Лисичанська, які вийшли поповнити запаси питної води.

Як наслідок, вісім людей загинули на місці, серед них одна дитина. Ще 21 особу поранено. Люди отримали травми різного ступеню тяжкості.

Окупанти штурмують Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків. Росармія намагається блокувати місто та оволодіти транспортним сполученням із Донеччиною. Цілеспрямовано обстріляні три насосні станції, одна з яких розташована в Новодружеську. Зруйновані два мости, автомобільний тунель, який з’єднував дві окремі частини міста.

За добу – 11 загиблих 22 поранених цивільних.

📍Донеччина

За добу – обстріли всієї лінії фронту. Під обстріли потрапляли Авдіївка (Авдіївський коксохімічний завод, житловий сектор, гаражний кооператив); Бахмут (Нафтохімічний завод, автовокзал, залізниця, житловий сектор);

Краматорськ (житловий сектор, залізничне полотно, лінії елетропередач); Красногорівка (житловий сектор); Селидове (шахта); Слов’янськ (житловий сектор, будівля ДСНС); Торецьк (нежитлові приміщення); смт Очеретине, с. Ласточкіне, с. Нетайлове, с. Опитне, с.Первомайське.

Загинуло двоє цивільних, шестеро отримали поранення.

📍Миколаївщина

Зранку 28 червня Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється.

Близько четвертої ранку – обстріли у Широківській громаді Баштанського району. Влучання – по сільськогосподарським угіддям. Потерпілих немає.

Зранку також – обстріли в Інгульській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. За попередньою інформацію є пошкоджена, подекуди зруйнована, інфраструктура та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

У Миколаївському районі вчора ввечері – обстріли села Лимани Галицинівської громади.

Внаслідок нічного обстрілу Куцурубської громади зруйновано соціальну інфраструктуру. Загорання поля з озимою пшеницею. Без жертв.

З четвертої ранку обстрілів зазнало місто Очаків. Влучено по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у житлові будівлі. У деяких районах відсутнє водо-, газо- та енергопостачання та інтернет.

Троє людей загинуло, з них одна дитина. Поранено семеро людей.

Також зранку 28 червня – обстріли Мішково-Погорілівської, Галицинівської, Шевченківської громади. За попередньою інформацією — без жертв.

📍Херсонщина

Російські військові продовжують обстріл звільнених ЗСУ населених пунктів та утримавати позиції на окупованих територіях Херсонщини. Бойові дії окупанти ведуть всіма дозволеними і недозволеними видами зброї, ракетами стріляють навіть по маленьким селам, де не має ніякої військовій інфраструктури.

Стабільно критична ситуація у Високопільській, Нововоронцовській, Великоолександрівській, Калинівській громадах та тих населених пунктах, які межують із Миколаївською областю. Численні вибухи за останні дні були і у Каховському районі.