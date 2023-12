125-й день великої війни. Події ОНЛАЙН

Група журналістів-розслідувачів Bellingcat показала супутниковий знімок Кременчука Полтавської області після ракетного удару 27 червня

New June 28th high resolution satellite imagery from @Planet shows the destroyed #Kremenchug shopping mall, damage to the factory complex, and no damage to the train station, highlighted in this claim from the Russian Embassy. https://t.co/FE8Vvhm0Rv pic.twitter.com/H4M4lL1JH0