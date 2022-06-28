125-й день великої війни. Події ОНЛАЙН
Уже 124 день Україна боронить свою землю від повномасштабного вторгення Росії.
Збройні сили Україні потроху відтісняють ворога на півдні, окупанти ущільнюють рубежі відступу.
Найбільш активні бої точаться на Донеччині та Луганщині, де через ворожі обстріли щодня гинуть цивільні мешканці.
Українська розвідка має дані, що найближчим часом по Україні будуть вкотре запущені ракети з території Білорусі.
Також не виключаються спроби ведення штурму з боку окупантів на окремих напрямках, аби вийти на адміністративні межі Херсонської області.
УП стежить за всіма подіями війни в цьому текстовому онлайні. Дякуємо, що стежите за подіями разом з нами!
На цьому ми завершуємо наш текстовий онлайн 125-го дня війни.
Повернемося о 9 ранку.
Хай усі російські ракети не долітають.
Тепер вибухи і в Миколаєві!
У Києві попрощалися з 22-річним бійцем батальйону "Свобода" у складі Нацгвардії Семеном Обломеєм.
Він загинув 21 червня, захищаючи Україну в Сєвєродонецьку.
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Суспільне.Харків повідомляє про вибухи в місті 📢
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що тисячі українських захисників опанували використання зброї західних партнерів, навчання тривають і зараз.
Нагадуємо про репортаж УП, у якому ми розповідали про опанування американської зброї ДУКом ⬇
Європейський Союз надасть Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідності 💪
Грім більше ніколи не буде просто громом – пости українців на 125 день війни 😪
Російські окупанти вдарили по території Криворізької ТЕС, удар по якій "анонсували" днем раніше.
Розслідування журналістів проекту "Схеми" показало, що Росія виплачує заробітні плати та надбавки своїм солдатам, які ведуть війну проти України, через Газпромбанк – він досі уникає серйозних санкцій Заходу, зокрема і відключення від SWIFT❗
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська попросила президента Володимира Зеленського поважати внесок білорусів у боротьбу проти російського агресора та сприяти єдності українського й білоруського народів.
Російські загарбники не припиняють спроб взяти під контроль автодорогу Бахмут-Лисичанськ у Луганській області.
Російська окупаційна адміністрація Бердянська повідомила про вибух у порту міста, припускаючи можливість "теракту".
Деталі сьогоднішнього обміну українських військових у відео від "Української правди" ⬇
Група журналістів-розслідувачів Bellingcat показала супутниковий знімок Кременчука Полтавської області після ракетного удару 27 червня
New June 28th high resolution satellite imagery from @Planet shows the destroyed #Kremenchug shopping mall, damage to the factory complex, and no damage to the train station, highlighted in this claim from the Russian Embassy. https://t.co/FE8Vvhm0Rv pic.twitter.com/H4M4lL1JH0— Bellingcat (@bellingcat) June 28, 2022
Оновлена інформація щодо вибухів у Дніпрі: російські загарбники влупили ракетою в СТО "Автодизель", під завалами перебувають люди.
Зведення від Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області.
У період з 28 червня по 16 липня у Жлобинському районі Гомельської області, заплановано проведення військових зборів з військовозобов’язаними.
Не виключається проведення демонстративних і провокаційних дій підрозділами збройних сил Білорусі в прикордонних з Україною районах та ведення розвідки з метою уточнення позицій і характеру діяльності наших військ.
На Сіверському напрямку противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Здійснив артилерійські обстріли у районах населених пунктів Тур’я, Краснопілля, Хмелівка і Попівка на Сумщині та села Гірськ Чернігівської області.
На Харківському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Золочів, Слатине, Верхній Салтів, Печеніги, Коробочкине, Рубіжне, Перемога, Явірське, Руська Лозова, Циркуни, Чепіль, Іванівка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Вітрівка, Світличне та Уди. Також російські окупанти обстріляли північну частину міста Харкова. Авіаудар із вертольотів Ка-52 зафіксовано неподалік села Явірське.
Українські воїни відбили штурмові дії і змусили окупантів відійти в районах населених пунктів Дементіївка, Довгалівка та Залиман. Противник вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Кутузівки та Циркунів.
На Слов’янському напрямку наші війська зупинили ворожий штурм в напрямках сіл Долина та Мазанівка. Загарбники відійшли.
Артилерійські обстріли з боку противника фіксувалися в районах населених пунктів Адамівка, Краснопілля, Долина, Дібровне, Барвінкове, Мазанівка, Богородичне, Грушуваха, Курулька та Велика Комишуваха. Ворожі БпЛА діяли в районі села Дібровне.
На Краматорському напрямку противник активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження із реактивних систем залпового вогню неподалік Маяків, Слов’янська, Званівки, Серебрянки, Переїзного і Золотарівки.
На Лисичанському напрямку ворог обстрілював із мінометів та ствольної артилерії райони Лисичанська та Вовчоярівки. Противник не припиняє спроби взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. Вів наступ у напрямку населеного пункту Спірне, успіху не мав, відійшов.
На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Білогорівки, Бахмута, Клинового, Вершини, Новолуганського, Травневого та Зайцевого. Завдав ракетно-авіаційного удару по району Шумів.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював із артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Марʼїнка, Новомихайлівка, Вугледар, Шевченко, Времівка, Зелене Поле, Полтавка, Гірке, Староукраїнка, Залізничне, Оріхів, Кам’янське. Ланкою вертольотів Ка-52 завдав ударів поблизу Авдіївки.
На Південнобузькому напрямку ворог продовжував обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Велика Костромка, Трудолюбівка, Широке, Кобзарці, Любомирівка, Благодатне, Кульбакіне, Шевченкове, Посад-Покровське та Степова Долина. Авіаудари ворога зафіксовано поблизу Потьомкиного, Великого Артакового та Олександрівки.
В акваторіях Чорного та Азовського морів, у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України, ворог утримує два носії високоточної зброї, сумарний залп яких складає до 16 крилатих ракет морського базування "Калібр".
Білоруський журналіст Антон Мотолько оприлюднив перехоплення розмов російських військових пілотів із диспетчерами 25 червня, коли з повітряного простору Білорусі запустили ракети по території України.
Служба безпеки України встановила особи ще двох командирів російської армії, які віддали наказ жорстоко катувати та розстріляти п’ятьох цивільних мешканців Київської області – командир батальйону майор Максим Краснощоков та заступник командира роти майор Олександр Васильєв.
За прогнозами демографа, через війну населення України може скоротитися на третину.
Кременчук. Станом на 17 годину 28 червня рятувальники розібрали уламки будівельних конструкцій торгового центру, куди 27 червня влучила російська ракета, на 70%.
"Внаслідок обстрілу торгівельного центру загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 7 фрагментів людських тіл.
За медичною допомогою звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування м. Кременчук. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", – пишуть у ДСНС.
🇵🇱 Польський журналіст Славомір Сераковський розпочав збір коштів на Байрактар для України! Він надихнувся литовцями та українцями.
"Тепер наш час. Байрактари винятково ефективні у цій війні, і саме завдяки їм українцям вдалося захистити Київ. Але в українців закінчується час. Не будемо пасивно спостерігати, як вбивають українських дітей і руйнують ще одне місто. Давайте візьмемо участь у цій боротьбі. Перейдемо до найефективнішої зброї! Пожертвуйте та обов’язково поширюйте!"
Менше ніж за добу журналіст зібрав 50 тисяч злотих.
Міський голова Дніпра також підтвердив "прильоти"
Оновлено від 17:04
⚡Кореспонденти Суспільного повідомляють про вибухи у Дніпрі
На що жертвують іноземці через платформу United24 іноземці
За неповні два місяці роботи фандрейзингової платформи UNITED24 донори з усього світу зробили благодійні внески на загальну суму 62 864 493 доларів. Найбільша кількість пожертв надійшла з США, Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії та України.
На сьогодні до платформи долучилися мешканці 89 країн.
Ось як українські ілюстратори вітають українців з Днем Конституції в воєнний час
|Ілюстратор Олександр Грехов
|ілюстратор Нікіта Тітов
💪Міністр оборони Олексій Резніков привітав українців з Днем Конституції та потішив хорошими новинами про Байрактари:
"Сьогодні байрактар - це поважний член "клубу амуніції" наших Збройних Сил... На найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ".
У Кременчуці 27 червня ракета влучила в завод дорожніх машин "Кредмаш", де вже більше 30-ти років не випускають військові машини.
У Енергодарі окупанти взяли в полон чиновника міської ради Ярмоленка Бориса, який відомий своєю проукраїнською позицію.
⚡Між Україною та Росією відбувся обмін полоненими 15 на 17.
Додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдат, та один цивільний. Серед військових – морпіхи, піхотинці та десантники. Дехто потрапив у полон ще два місяці тому.
|фото "Української правди"
Росіяни продовжують обстрілювати Харків
Сьогодні українські філателісти мають ще одну причину для радості. У Рівному погасять марку від катикатуриста Юрія Журавля "Святий Миколай захищає Миколаїв".
🇺🇦 Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов нагадав заступнику голови Радбезу Росії Дмитру Медведєву, що Крим – українська територія і обов’язково буде деокупований.
"Хочу заспокоїти пана Медведєва: "Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу.
Без поваги, Олексій Данілов".
Росія продовжує вимагати від України капітуляції. І говорить про це так, ніби не Кремль почав цю війну.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков:
"Українська сторона може все припинити до кінця поточної доби, потрібен наказ націоналістичним підрозділам скласти зброю, наказ військовим українським скласти зброю і потрібно виконати умови Російської Федерації. Все може закінчитися до кінця доби. Решта – це вже роздуми глави Української держави" .
Уже відомо про понад 20 загиблих у ТЦ Кременчука. Також 59 людей поранено, з яких 25 госпіталізовано.
Ще понад 40 заяв – від родичів про безвісти зниклих, які могли знаходитися під час обстрілу у торгівельному центрі.
🤦♀️ Россія вводить санкції проти 25 громадян США. Серед них – дружина і донька президента Джо Байдена.
Ви точно чекали цього! Укрпошта розпочала продаж нової марки. Тепер це "Українська мрія". Про легендарний літак, який згорів через обстріл окупантів.
Марки вийшли накладом у 3 млн примірників. Кожен покупець зможе придбати до 2 листів та до 5 конвертів і 5 листівок.
Через російські обстріли у Миколаївській області згоріло 10 гектарів пшениці та пошкоджене зерносховище.
Україна повернула тіла 46 полеглих українських воїнів. З них 21 – захисники "Азовсталі".
Радниця українського мера Херсона написала, що його забрали російські окупанти.
МВС щодо ракетного удару по ТЦ у Кременчуку:
"Аналітики Служби безпеки України і Національної поліції встановили, який саме полк (російської) авіації здійснив цей злочин. Вже є перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22 і здійснили фатальні постріли."
Зранку 28 червня росіяни масовано обстріляли Миколаїв – прилетіло від 8 до 11 ракет.
Вибухи лунали орієнтовно з 4:40 до 7 ранку. Дві ракети прилетіли в приміщення 79 бригади, які, на щастя, були пустими. Ще одна – в новенький, нещодавно відкритий стадіон. Інші ракети – у приміщення, які, за словами мера Миколаєва, не становлять особливого інтересу.
У короткому інтерв’ю "Українській правді" міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич детальніше розповідає про наслідки обстрілу та ситуацію в місті, яке постійно обстрілюють росіяни.
Білоруські журналісти пишуть про ворожі літаки біля українського кордону.
Ситуація в регіонах:
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області, Кіровоградщина, Черкащина, Одещина, Полтавщина, Житомирщина та Київщина
Ніч минула відносно спокійно.
Щодо наслідків ракетних ударів по Полтавщині 27 червня. Внаслідок влучання по ТРЦ станом на ранок знайдено тіла 18 людей (одна людина померла у лікарні). Всього за медичною допомогою звернулись 59 чоловік, госпіталізовано 24, з них 6 — у важкому стані.
Пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів продовжуються. ТРЦ "Амстор" повністю зруйнований.
Друга ракета потрапила на територію одного з підприємств. Знищено проліт одного з корпусів, вікна у всіх будівлях підприємства, пошкоджено двоповерхову будівлю.
Внаслідок ракетного обстрілу 2 працівника отримали травми.
📍Чернігівщина
Вночі – мінометний обстріл в районі села Заріччя Новгород-Сіверського району. Інформація про втрати чи руйнування не надходила. Деталі уточнюються.
📍Запорізька
Ввечері 27 червня – прильоти ворожої РСЗУ по одному з населених пунктів Запорізького району, 15 км від обласного центру. Подробиці щодо наслідків з'ясовуються. На іншій території області – ситуація без істотних змін.
📍Сумщина
Всю добу росіяни гатили зі ствольної та реактивної артилерії — понад 200 снарядів та мін. Руйнувань немає, один поранений. Інші деталі щодо наслідків наразі уточнюються.
📍Дніпропетровщина
Ворог обстріляв з далекобійної зброї дві громади Криворізького району – Широківську та Зеленодольську. Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнувань з’ясовуємо.
📍Харків
Унаслідок нічних ударів близько окупанти влучили по навчальному закладу, серед цивільних постраждалих немає. Інформація уточнюється.
Загалом внаслідок обстрілів Немишлянського та Салтівського районів у Харкові постраждали 30 осіб, 5 – загинули.
Обстрілів зазнавали Харківський, Богодухівський, Чугуївський райони. В Чугуївському районі поранено дві людини, в Богодухівському — одну людину поранено.
📍Луганщина
Вчора із реактивних систем залпового вогню російська армія відкрила вогонь по скупченню місцевих жителів Лисичанська, які вийшли поповнити запаси питної води.
Як наслідок, вісім людей загинули на місці, серед них одна дитина. Ще 21 особу поранено. Люди отримали травми різного ступеню тяжкості.
Окупанти штурмують Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків. Росармія намагається блокувати місто та оволодіти транспортним сполученням із Донеччиною. Цілеспрямовано обстріляні три насосні станції, одна з яких розташована в Новодружеську. Зруйновані два мости, автомобільний тунель, який з’єднував дві окремі частини міста.
За добу – 11 загиблих 22 поранених цивільних.
📍Донеччина
За добу – обстріли всієї лінії фронту. Під обстріли потрапляли Авдіївка (Авдіївський коксохімічний завод, житловий сектор, гаражний кооператив); Бахмут (Нафтохімічний завод, автовокзал, залізниця, житловий сектор);
Краматорськ (житловий сектор, залізничне полотно, лінії елетропередач); Красногорівка (житловий сектор); Селидове (шахта); Слов’янськ (житловий сектор, будівля ДСНС); Торецьк (нежитлові приміщення); смт Очеретине, с. Ласточкіне, с. Нетайлове, с. Опитне, с.Первомайське.
Загинуло двоє цивільних, шестеро отримали поранення.
📍Миколаївщина
Зранку 28 червня Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється.
Близько четвертої ранку – обстріли у Широківській громаді Баштанського району. Влучання – по сільськогосподарським угіддям. Потерпілих немає.
Зранку також – обстріли в Інгульській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. За попередньою інформацію є пошкоджена, подекуди зруйнована, інфраструктура та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
У Миколаївському районі вчора ввечері – обстріли села Лимани Галицинівської громади.
Внаслідок нічного обстрілу Куцурубської громади зруйновано соціальну інфраструктуру. Загорання поля з озимою пшеницею. Без жертв.
З четвертої ранку обстрілів зазнало місто Очаків. Влучено по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у житлові будівлі. У деяких районах відсутнє водо-, газо- та енергопостачання та інтернет.
Троє людей загинуло, з них одна дитина. Поранено семеро людей.
Також зранку 28 червня – обстріли Мішково-Погорілівської, Галицинівської, Шевченківської громади. За попередньою інформацією — без жертв.
📍Херсонщина
Російські військові продовжують обстріл звільнених ЗСУ населених пунктів та утримавати позиції на окупованих територіях Херсонщини. Бойові дії окупанти ведуть всіма дозволеними і недозволеними видами зброї, ракетами стріляють навіть по маленьким селам, де не має ніякої військовій інфраструктури.
Стабільно критична ситуація у Високопільській, Нововоронцовській, Великоолександрівській, Калинівській громадах та тих населених пунктах, які межують із Миколаївською областю. Численні вибухи за останні дні були і у Каховському районі.
Новини з Кременчука, де вчора російські ракети влучили в ТЦ:
Знайдено тіла 18 людей (одна людина померла у лікарні). Всього по медичну допомогу звернулись 59 людей, госпіталізовано 24, з них 6 – у важкому стані.
36 людей числяться у зниклих безвісти. Пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів продовжуються.
"Не ми почали війну, не ми першими стріляли й не ми першими напали. Ми захищаємо Україну, яка є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою.
Взявши до рук зброю, ми не вагалися, як на роздоріжжі. Не обирали, захищати першу статтю Конституції чи дотримуватися першої Божої заповіді. Бог на нашому боці, він каже, що захищати рідний дім від нечисті – не гріх. Гріх його не захищати".
Зеленський привітав українців з Днем конституції.
Щоденний звіт британської розвідки:
Російські сили все більше виснажуються. Про це свідчить характер і результати застосування Росією бойових з’єднань під Сєвєродонецьком, як і ракет під час останньої серії ударів.
Втрати росіян станом на 28 червня
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках Білорусь проводить планове тренування зі зв’язку з залученням вузлів зв’язку пунктів управління.
На Сіверському напрямку агресор завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії у районах Покровка, Старикове, Порозок та Верхня Пожня Сумської області. Провів повітряну розвідку позицій наших військ БпЛА типу "Орлан-10" у прикордонних районах Чернігівської області.
На Харківському напрямку угруповання військ противника основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ до державного кордону України, продовжує ведення штурмових дій з метою покращення тактичного положення та сковування дій підрозділів Сил оборони.
Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Явірське та обстріляв з артилерії елементи інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Старий Салтів, Перемога, Чепіль та Мілова.
Українські воїни успішно відбили штурмові дії противника у напрямку Довгалівка – Залиман. Окупанти відійшли.
На Слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Довгеньке – Долина та створює умови для наступу на Слов’янськ. Основні зусилля зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ.
Здійснив обстріли позицій наших військ із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Грушуваха. Спробу ворожого наступу в напрямку Довгеньке – Долина наші захисники рішуче зупинили та відкинули ворога назад.
На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Маяки та Тетянівка із ствольної артилерії.
На Лисичанському напрямку, з метою завдати втрат, окупанти, окрім застосування мінометів та ствольної артилерії, завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка та Яковлівка.
Ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ, бойові дії тривають.
Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. З метою викриття вогневих позицій наших підрозділів провів розвідку боєм у напрямку Миколаївка – Спірне, в подальшому - вів наступ у зазначеному напрямку. Українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти.
На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара. Також ворог проводить штурмові дії у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бойові дії тривають.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів, здійснює обстріли із ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Водяне, Авдіївка, Катеринівка, Комар, Щербаки, Зелений Гай та Новоданилівка. Завдав авіаударів поблизу Кам’янки, Авдіївки та Шевченко.
Наші воїни відбили штурм у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворог із втратами відійшов.
На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. З метою недопущення перегрупування підрозділів Сил оборони здійснював вогневе ураження підрозділів наших військ із застосуванням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Потьомкине.
В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій та ведення розвідки. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Житомирські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52
Дякуємо за новий день нашим захисникам!
Згадаймо світові новини попереднього дня:
- Російський президент Володимир Путін прийняв запрошення від президента Індонезії Джоко Відодо взяти участь у саміті країн "Групи двадцяти" в листопаді, в якому візьме участь президент Володимир Зеленський.
- Лідери країн НАТО на саміті у Мадриді затвердять нову стратегічну концепцію, яка визначить Росію найбільшою загрозою.
- США підвищили мита на низку російських товарів до 35%
- Арбітражний трибунал ООН із морського права підтримав позицію України і ухвалив, що має юрисдикцію розглядати справу про захоплення Росією трьох суден і моряків у листопаді 2018 року.
- Канада в понеділок оголосила про запровадження додаткових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором Росії та Білорусі.