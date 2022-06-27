У Росії дефолт за зовнішнім боргом. 124-й день війни. ОНЛАЙН
Уже 124 день Україна боронить свою землю від повномасштабного вторгення Росії.
Найбільш активні бої точаться на Донеччині та Луганщині, де через ворожі обстріли щодня гинуть цивільні мешканці.
Однак і вся інша територія країни живе під постійним ризиком ворожих атак. Про це нагадав попередній день, 26 червня, коли російські ракети летіли на Київ, Миколаївщину, Чернігівщину, Одесу, Черкаси. Артилерійські та мінометні обстріли не зупинялись на Харківщині та Сумщині.
Тому Україна розраховує на допомогу партнерів, у першу чергу, зброєю. Триває саміт G7, днями має розпочатись саміт НАТО. Україна чекає від них рішучих дій.
На цьому завершимо сьогоднішній онлайн!
Бережіть себе 🙏
Не нехтуйте повітряними тривогами.
Увечері 27 червня російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв касетними снарядами.
🇺🇦 До дня народження командира операції з оборони Маріуполя Дениса Прокопенка. Українські зірки музики та спорту звернулися до захисників "Азовсталі"
Відомі українці та вся Україна вітають з днем народження підполковника Дениса Прокопенка, Героя України, командира полку "Азов", і бажають йому та всім захисникам Маріуполя та "Азовсталі" якнайшвидшого повернення додому.
До відео, яке змонтувала дружина Дениса, долучилися такі відомі українські діячі як: Віталій та Володимир Кличко, Андрій Шевченко, Олександр Шовковський, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, переможці Євробачення-2022 "Kalush Orchestra", Злата Огнєвіч, Тіна Кароль, гурт "Kazka", Святослав Вакарчук, Наталя Могилевська, Сергій Жадан та Дмитро Комаров.
Асоціація родин захисників "Азовсталі" висловлює найміцнішу підтримку Денису, командиру честі та незламності, символу сталевої боротьби.
Чекаємо, віримо, не здаємось.
Після ракетного удару росіян по ТРЦ Кременчука Полтавської області надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних — Офіс генпрокурора
"Усі операції, які ми проводимо для деокупації наших територій, показують одне – окупанти "сипляться", коли на них є чим тиснути. Протистояти вони не вміють. Їх вистачає тільки на ось такі підлі удари, які були в Кременчуці сьогодні чи на Салтівці. Тільки на тотальне, бездумне знищення всього живого – як в Маріуполі.
Тому війна може не затягуватися, якщо ми всі разом зможемо "піднажати" і витиснути окупантів з нашої української землі. Чим швидше це відбудеться, тим більше життів буде збережено".
Українські літаки в понеділок розгромили позиції двох батальйонно-тактичних груп противника та знищили кілька десятків броньованої техніки РФ.
❗️13 загиблих внаслідок ракетних обстрілів у Кременчуці. Про остаточне число загиблих людей говорити зарано — голова ОВА Лунін
🇬🇧 Борис Джонсон засудив російський ракетний удар Кременчука: Путін ще раз показав глибину жорстокості та варварства.
Також британський прем’єр заявив, що "не існує альтернативи" підтримці України, а наслідки безперешкодного захоплення російськими військами українських територій будуть "абсолютно страхітливими".
🇱🇻 "Перестаньмо дзвонити у Кремль": глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що після ракетних обстрілів ТРЦ в Кременчуці потрібно накласти ще більше санкцій проти Росії
Виробник безпілотників "Байрактар" зворушений солідарністю українців щодо збору коштів через благодійний фонд Сергія Притули, тому передасть безпілотники безкоштовно
10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми — така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер, повідомив голова ОВА Лунін
Канада в понеділок оголосила про запровадження додаткових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором Росії та Білорусі.
Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів УП, що удару по Кременчуку Росія завдала ракетою Х-22, випущеною з дальнього бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська.
Внаслідок обстрілу російськими військами району Північна Салтівка у Харкові в понеділок загинуло щонайменше 4 людей, постраждали 19, з них 4 дитини.
Українська розвідка має дані, що найближчим часом по Україні будуть вкотре запущені ракети з території Білорусі — зведення Генштабу
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках не виключаються демонстрації та провокаційні дії від Білорусі в прикордонних з Україною районах. Також можливе посилення ведення розвідки для уточнення позицій та характеру діяльності наших військ.
Очікується продовження авіаційних та ракетних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь. Вкотре закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
На Сіверському напрямку підрозділи Росії продовжують перебувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Противник вів мінометні обстріли поблизу Покровки та Старикового Сумської області. Також ворог застосував реактивну артилерію в районах населених пунктів Порозок та Верхня Пожня Сумської області.
На Слобожанському напрямку агресор веде оборону раніше зайнятих позицій, намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони та їх вихід на державний кордон України на півночі Харківської області. Розвідкою боєм намагається знайти слабкі місця в обороні наших військ.
На Харківському напрямку ворог, щоб повернути втрачені позиції, намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав, відійшов. Також українські воїни успішно відбили ворожі штурми в напрямку Довгалівка та Залиман.
Окупанти маскуються та намагаються увести наші підрозділи в оману, для чого встановлюють на оборонних позиціях дерев’яні макети танків.
На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення та створити сприятливі умови для наступу на населені пункти Барвінкове та Слов’янськ. Продовжує обстріли.
Намагаючись взяти під контроль Мазанівку, противник вів наступ з району населеного пункту Довгеньке. Отримав рішучу відсіч українських захисників та з втратами відійшов.
На Донецькому напрямку Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах оточення Сил оборони в районі міста Лисичанськ, намагається блокувати місто з півдня та південного заходу. Вживає заходів з поповнення втрат особового складу, озброєння та військової техніки.
На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.
На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Соледар.
Ворог вів наступ в напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, має частковий успіх, закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відволікання зусиль наших військ, вів наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, успіху не мав, відійшов.
На Бахмутському напрямку здійснює обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Берестове, Клинове, Бахмут, Вершина та Травневе.
Наші воїни успішно припинили ворожу спробу розвідки боєм в районі Берестового та наступ в напрямку Мідна Руда – Клинове. В обох випадках окупанти відійшли.
Ворог має частковий успіх на напрямку Роти – Вершина, намагається закріпитися на перехресті автотраси Е-40.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування дій наших військ, недопущення їх перекидання на інші напрямки, ворог обстрілював із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Піски, Авдіївка, Катеринівка, Червоне та Малинівка. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки.
Українські воїни зупинили наступ окупантів в напрямку Петрівське – Шевченко та відкинули ворога назад.
На Південнобузькому напрямку агресор продовжував обстріли позицій наших військ із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Не виключається ведення ворогом штурмових дій на окремих напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.
У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".
Російські окупаційні війська обстріляли Харків. Попередньо: 15 людей поранено, троє загиблих. Серед поранених є діти.
Влада просить не ігнорувати сигнали тривоги!
Фото рятувальників з місця обстрілу в Кременчуці. Горить ТЦ, куди влучили росіяни.
В Одесі частково відкриють пляжі.
Сьогодні перебування людей на пляжах є небезпечним. Але потік відпочиваючих з кожним днем зростає. Тому міська влада розробляємо проєкт створення безпечних ділянок на пляжах, де будуть встановлені спеціальні захисні сітки. Також планують поставити додаткові наглядові вежі.
📍Кременчук. Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі.
Зеленський: "Кількість жертв неможливо навіть уявити."
Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку.
Ракета влучила в цивільний об'єкт. За попередніми даними військової адміністрації, є кілька постраждалих.
📍Донеччина. У селі Новолуганське окупанти вбили одного і поранили 5 місцевих мешканців, які готували їжу на вулиці.
⚡ Збройні сили Україні потроху відтісняють ворога на півдні. Окупанти ущільнюють рубежі відступу.
При цьому військові кажуть, що високий градус очікувань та передчасні повідомлення про просування Сил оборони шкодять операції зі звільнення Херсонської області від окупантів. Просять знизити емоційний градус очіквань і дати військовим виконувати задумане.
Володимир Зеленський виступив на саміті G7. Що він сказав:
- Наголосив на важливості рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
- Запропонував лідерам G7 зосередитися на конкретних кроках, які можуть бути корисними як для України, так і для всієї Європи.
- Запропонував "Великів сімці" долучитися до роботи над гарантіями безпеки для України.
- Наголосив, що ці гарантії в майбутньому унеможливлять виникнення конфліктів на кшталт російської агресії.
Українські захисники наносять удари по росіянам на захопленому острові Зміїний.
Зафіксовано понад 10 влучань, одне з них по черговому зенітному гарматно-ракетному комплексу "Панцир-С1", решта результатів дорозвідується.
Чому ЗСУ відступили з Сєвєродонецька? Пояснює начальник військової розвідки Кирило Буданов ⬇
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Наказ на виведення військ було віддано тому, що за кілька тижнів важка артилерія росіян "зрівняла Сєвєродонецьк із землею".
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Руйнування повторили долю маріупольського порту, де українські солдати, що ховалися на "Азовсталі", тижнями перебували у пастці, перш ніж вийти.
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Таким чином, українські війська вийшли "на височину" на захід через річку Сіверський Донець у Лисичанськ та його околиці.
- Через цей відступ російським силам, розташованим на східних берегах річки, буде дуже важко переправитися і просунутися, особливо в гору, до Лисичанська.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов:
"У 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зламати опір британців, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало й розізлило.
Рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті самі наслідки, що й нальоти Люфтваффе – українці не злякались, а розізлились і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі."
Президентка Молдови Мая Санду приїхала в зруйновані війною Бучу, Ірпінь та Бородянку.
🤦♂️У Росії Кемеровський дитячий садок "Малюк" регулярно публікує на своїй сторінці ВКонтакте військові зведення з інформацією про "нацистів", загиблих в Україні, і про те, як Європі погано без Росії.
Внослідок нічних обстрілів Одещини, ймовірно крилатою ракетою Х-22, постраждало 65 приватних будинків, 4 повністю знищенні вогнем.
За попередніми даними, восьмеро мирних мешканців отримали множинні поранення, з яких двоє дітей – 3-х річні близнюки.
Протягом вихідних столичні правоохоронці перевірили 420 закладів Києва щодо дотримання обмежень воєнного стану та порушення комендантської години.
Силовики виявили два заклади, які працювали в нічний час, а в них – 413 осіб, котрі порушили комендантську годину.
З числа цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У результаті 219 чоловікам вручили повістки до військкомату.
"Військовослужбовці 112-ї Бригади територіальної оборони міста Києва здали кров для хлопців і дівчат, які цього потребують", – написав військовий, головний редактор "Історичної правди" Вахтанг Кіпіані.
📷Всі фото Євгена Манженка
|на фото Вахтанг Кіпіані
Український ветеранський фонд запустив гарячу лінію кризової допомоги та підтримки для ветеранів та їхніх родин
Телефонувати можна з понеділка по неділю із 10:00 до 20:00 за номером +38 (067) 400 46 60.
Звертатися можуть ветерани, а також військовослужбовці, члени їхніх родин – люди, які опинились у критичних ситуаціях і потребують кризової підтримки тут і зараз.
У Сєвєродонецьку, чи не найбільш обстрілюваному фронтовому місті, перебуває близько 6-7 тисяч мирних жителів.
Служба безпеки України спростувала російський фейк про сержанта Краснова, якого пропагандисти намагалися "героїзувати".
За повідомленнями російської пропаганди, цей вояка нібито знищив понад 20 українських воїнів і врятував своїх товаришів із підбитого БМП.
Однак виявилося, що він нікого не знищував і не рятував. Єдине його "геройство" – йому вдалося вижити внаслідок атаки ЗСУ, на відміну від решти членів екіпажу.
Рух Чесно публікує фотографії листівок від українських партизанів у Херсоні, які "полюють" на колаборантів
"New York Times" показав, звідки Росія била ракетами по Україні 25-26 червня.
У ці дні російські війська завдали найбільш масованого за останні тижні ракетного удару по Україні, вони били по різних областях із трьох напрямків: з бомбардувальників у білоруському повітряному просторі, з військових кораблів у Чорному морі та з літаків, що літали над Каспійським морем.
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⚡Жителів Лисичанської громади на Луганщині просять терміново евакуюватися, оскільки ситуація в регіоні надзвичайно складна.
Телефони з питань евакуації:
050 208 92 23
095 513 80 91
050 986 42 10
066 464 22 83
"Починаємо тиждень з оптимістичних відео. Нехай більше російських танків палають на нашій землі!" – 93-я окрема механізована бригада Холодний Яр.
⚡☢Державна інспекція ядерного регулювання України припиняє угоди з Росією у сфері ядерної безпеки
"Спочатку вигуляю жінку з дітьми, після чого пройдусь по друзям, а потім висплюсь". Бійці територіальрної оборони розповідають, що найперше робитимуть, коли повернуться додому.
👩⚖Мільярдер Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти РФ щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час війни Росії проти України. Передбачається, що Росія має виплатити Ахметову мільярди доларів за порушення його прав людини.
Що зробили рятувальники за час повномасштабної війни 👇
Вісім людей постраждали внаслідок обстрілу Одещини
|Всі фото видання "Думская"
Машканці селища Димидів, що на Київщині, блокували дорогу на столицю.
За словами мітингувальниці, жителі Демидова вийшли на мітинг, щоб звернути увагу на проблеми підтопленого селища. Його частина постраждала наприкінці лютого під час підриву дамби Київського водосховища між Козаровичами та Лютежем, що зупинило просування росіян на столицю:
"Є вірогідність, що буде затоплений весь Демидів, якщо не ліквідують пошкодження на підірваній дамбі та хоча б частину води, яка дійшла до нас, не відкачають. Йде зима, у людей хати досі мокрі".
Читайте Як підрив дамби та затоплення села Демидів зірвали наступ росіян на Київ
Заступник генсека НАТО Мірча Джоане не погоджується з критикою Києва про те, що НАТО недостатньо допомагає Україні у захисті від агресії Росії.
"У нас у НАТО є згода про "розподіл ролей". Альянс як такий надає Україні нелетальну допомогу, а держави-члени – летальну зброю. Зрештою, що важливіше для вас самих: цей розподіл, чи вам цікавий кінцевий результат, тобто надана Україні допомога? Тому я раджу друзям у Києві сприймати нашу допомогу в цілому".
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"Звичайно, ми всі аплодуємо та неймовірно захоплюємося сміливістю ваших солдат. Але один з компонентів їхнього успіху на полі бою – це те, що їх навчили веденню бою за стандартами НАТО! Це робив і Альянс як організація, і окремі союзники – канадці, британці, американці, поляки, румуни тощо. Нинішня настільки успішна діяльність ЗСУ – це комбінація героїзму та винахідливості. Ми справді бачимо багато класних військових рішень з їхнього боку. Але це – як раз ті рішення, які відповідають натівському стилю, які стали можливі завдяки тим підходам до командування, яким ми вас вчили. І це допомагає Україні!".
Наслідки недільного обстрілу столиці: в лікарнях залишаються четверо потерпілих від ракетного удару по 9-поверхівці в Шевченківському районі Києва 26 червня, триває розбір завалів.
#Київ 27 червня о 08:00 відновлено аварійно-рятувальні роботи в дев’ятиповерховому житловому будинку у Шевченківському районі, що зазнав руйнувань внаслідок ракетного обстрілу 26 червня.— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) June 27, 2022
Всього до робіт залучено 86 осіб та 9 одиниць техніки ДСНС. pic.twitter.com/DE4Tx41qkQ
Зведення від Генштабу
На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, продовжив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області. Завдав авіаційних ударів по населеному пункту Славгород Сумської області.
На Слобожанському напрямку противник обстрілює підрозділи Сил оборони, веде радіотехнічну розвідку та радіоелектронну боротьбу.
На Харківському напрямку здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Шевелівка, Піщане, Чугуїв, Шестакове, Замулівка та Руська Лозова. Вів штурмові дії в районі населених пунктів Дементіївка та Питомник, успіху не мав. Окупанти дистанційно мінували місцевість поблизу Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги.
На Слов’янському напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Долина. Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Адамівка, Хрестище, Грушуваха, Світличне і Курулька. Також окупанти завдали авіаудару неподалік Довгенького. З метою покращення тактичного положення, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Мазанівка, бій триває.
На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з півдня. Веде обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Вовчоярівка, Лоскутівка та Верхньокам’янка. Ворожа штурмова авіація завдала авіаудару в районі міста Лисичанськ. Тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат і змусили відійти.
На Краматорському напрямку активних бойових бій противник не вів, обстріляв із артилерії райони Райгородка та Маяків.
На Бахмутському напрямку здійснював обстріли українських позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Клинове та Зайцеве. Удар армійської авіації зафіксовано біля Покровського. Наші воїни виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групи поблизу Спірного та Яковлівки, а також відбили штурм в напрямку Клинового. Ворожий наступ в районах населених пунктів Берестове та Вершина зупинено. Окупанти відійшли. Противник проводить облаштування нових позицій, зокрема і блокпостів у районі Миколаївки.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли позицій ЗСУ із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаударів у районах населених пунктів Красногорівка, Веселе, Вугледар, Шевченко, Причистівка, Мар’їнка та Павлівка. Ворожий ракетно-авіаційний удар зафіксовано по населеному пункту Авдіївка. Поблизу Марʼїнки українські воїни знову придушили в зародку спробу ворога піти вперед.
На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих рубежів. Веде розвідку, удосконалює інженерне обладнання позицій. Здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Костромка, Потьомкине, Князівка, Партизанське, Квітневе, Степова Долина. Українська авіація завдала декілька вдалих авіаударів по скупченнях ворога.
За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 35 тисяч військових, сотню ППО та більше ніж 2,5 тисяч автомобільної техніки.
☹️В тимчасово окупованому Маріуполі виявили більше ста нових тіл жителів, які загинули в результаті російського бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення і поховання окупанти не планують.
Ситуація в регіонах станом на 8.00
🔴Черкащина: ніч минула спокійно. Напередодні внаслідок двох влучань ракет поблизу Черкас було пошкоджено об’єкт інфраструктури. Одна людина загинула, п’ять травмованих.
🔴Сумщина: за минулу добу території області обстріляли з різних видів зброї: артилерія, ракети, стрілецька зброя. Всього близько 180 снарядів та мін прилетіло по чотирьох громадах Сумщини. Пошкоджені господарчі споруди цивільного населення, ферма, водонапірна башта.
Одна людина загинула, одна поранена.
🔴Одещина: вночі росіянами було нанесено ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.
Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загорання кількох житлових будинків та господарчих споруд. Попередньо постраждало 6 осіб, серед яких 1 дитина.
Працює ДСНС, триває боротьба з вогнем. Дані щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюються.
🔴Харків: вночі окупанти наносили удари по Київському району міста, окраїнах та Харківському районі. Виникли кілька пожеж, горіли автомобілі, господарські споруди, дві кімнати цеху виробництва. Попередньо - 1 постраждалий у Харківському районі.
Окупанти вчора увечері знову вдалирили по Чугуївському району, влучили у господарські споруди приватних будинків. 2 людини загинули.
Протягом доби по області поранені 5 осіб: 3 особи в Харківському районі, 2 Чугуївському.
🔴Луганщина: авіаудари по Лисичанську та Вовчоярівці. У Вовчоярівці точаться бої. Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам’янки. Пошкоджень у Лисичанську дуже багато. Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків.
Також росіянами обстріляна територія автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одна із адмінбудівель.
Загиблих та поранених за попередніми даними немає. Ініормація уточнюється.
🔴Донеччина: вночі артилерійські обстріли околиць Слов'янська, Авдіївки, Мар'їнки, Райгородка, Рай -Олександрівки.
Ракетні удари по Миколаївці та Костянтинівці.
За добу – одна людина загинула, 8 поранено.
Область без газу і частково без води і електрики.
🔴Миколаївщина: сьогодні зранку – обстріли смт Березнегувате Баштанського району, в результаті чого пошкоджено житлові будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
Також близько 04:30 було обстріляно Широківську громаду Баштанського району. Зруйнований дитячий садочок та житловий будинок, також влучання по дитячому майданчику. Потерпілих немає.
Вчора протягом дня були обстріли с. Лимани Галицинівської громади Миколаївського району. Потерпілих немає.
🔴Херсонщина: обстріли та вибухи було чутно протягом доби по всій території Херсонської області.
Четвертий місяць багато сіл без електроенергії, води та газу теж не має. Побільшало викрадень мирних жителів, зокрема, чоловіків.
У Херсоні у захопленому приміщенні РайфайзенБанку Аваль відкривається банк рф, саме там, за попередньою інформацією, мають отримати заробітні картки всі, хто вимушений працювати на окупованих підприємствах.
Також почала з’являтися інформація про сформовану окупаційною владою нову податкову службу.
Ситуація в області критична.
🟢Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Чернігівщині та Київщині.
Новини з "передової". Російські війська атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку. У місті багато пошкодженого житла та інфраструктури.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай: "Вони намагаються блокувати місто з півдня, при цьому нищать все що є, куди може дістати їхня артилерія та системи залпового вогню. Тримаємо оборону Лисичанська".
Доброго ранку 🇺🇦 Що відбувалось поки ми спали?
- У Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті. Причин – введені санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам.
- Американський Інститут вивчення війни за аналізом зібраних даних припускає, що відтепер за ведення війни в Україні відповідає російський генерал-полковник Геннадій Жидко, а Росія продовжує "таємну мобілізацію".
- Білорусь постачає Росії боєприпаси для війни проти України, зокрема відправила чергову партію обсягом до 20 вагонів.
- Російські війська завдали по Одеській області ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. За попередніми даними, постраждало 6 осіб, серед яких – одна дитина.
- За даними CNN, Штати планують придбати для України передові зенітно-ракетні системи середньої та великої дальності.