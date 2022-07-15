Хроника войны в Украине. День 142. ОНЛАЙН
Триває 142-й день Великої війни в Україні.
Вчора вранці росіяни вдарили 5 ракетами по центру Вінниці, у результаті чого кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці становить 23 (з них – троє дітей), у лікарнях перебуває 64 особи, 5 – у критичному стані.
Російська армія активно застосовує авіацію на Донеччині, українські військові відбили натиск противника біля Вуглегірської ТЕС.
В Херсонській області українські захисники вже визволили 44 населені пункти.
"Українська правда" продовжує фіксувати найважливіші події війни у форматі реального часу.
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На цьому ми завершуємо наш онлайн 142 дня війни, повернемося о 9 ранку.
Хай усі російські ракети не долітають.
Президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що окупанти встановлюють ракетні комплекси на території Запорізької АЕС, із яких обстрілюють район Нікополя.
У Дніпрі вдруге за вечір вибухи!
Головне з вечірнього звернення президента Володимира Зеленського 15 липня, на 142 день великої війни:
- сьогодні ЄС оголосив перші деталі 7-го санкційного пакету проти Росії, завдання українських дипломатів – зробити все для посилення цього пакету
- після Вінниці та інших терористичних ударів спокійних ночей в окупантів не буде
- трагедія у Вінниці: по медичну допомогу звернулися майже двісті людей. Чотири людини наразі в критичному стані, на жаль. У списку зниклих безвісти досі четверо громадян. На місці робиться все, щоб з’ясувати їхню долю
- удар по Миколаєву: це подвійний злочин – знищувати саме педагогічні інститути, щоб і закладу освіти не було, і нових освітян не могли навчити
- США готують оборонний бюджет на новий фінансовий рік – з додатковою допомогою для України. Зокрема, йдеться і про розширення можливостей нашої військової авіації. Ця та інша американська допомога для нашої держави значно посилить наш оборонний потенціал. Це важливо
- тільки за останні два тижні в український бюджет було перераховано 3 млрд доларів від США, і це дає нам змогу забезпечувати сьогодні поточні соціальні потреби українців. Америка справді є лідером у глобальному захисті свободи
- будь ласка, не ігноруйте зараз сигналів повітряної тривоги.
Оновлено о 23:23. Російські ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд – попередньо, троє людей загинули, 15 отримали поранення.
Перші наслідки вибухів у Дніпрі: внаслідок російського прильоту загинув водій одного з міських автобусів, повідомив депутат Дніпровської міськради, що працює в профільному департаменті транспорту Іван Васючков.
Водій автобусу якраз завершив свій робочий день.
Вийшов щотижневий подкаст "Кляті питання" від УП.
Цього разу головний по подкастах в УП Федір Попадюк та заступник головреда Євген Будерацький зокрема говорили про оперативну паузу росіян, вагомість знищення складів окупантів з допомогою "Хімарсів" та деокупацію півдня.
Командування Повітряних ЗСУ заявило, що росіяни тричі змінювали версію про наслідки свого ракетного удару по вінницькому Будинку офіцерів 14 липня.
Першою версією було "знищення групи націоналістів" у Будинку офіцерів, другою – знищення там складу боєприпасів, третьою, сьогоднішньою – знищення керівного складу Повітряних Сил.
Ракетний удар по Вінниці забрав життя 23 цивільних.
Трагедія у Вінниці:
мати Ірини, яка втратила 4-річну доньку Лізу під час ракетного обстрілу, розповіла журналістам, що жінка поки не знає про загибель доньки.
"(У неї – УП) ноги, руки цілі. Те, що пишуть, що відірвало – ні. Ноги, руки – все ціле. Але у неї дуже тяжка травма черева: печінка, легені. Вона говорила з головним лікарем. У неї тільки одне питання: "Де моя Ліза?", – розповіла пані Лариса.
За її словами, Ірина набрала їй одразу після прильоту й повідомила про загибель Лізи, однак наразі вона цього не пригадує.
"У неї, мабуть, шок, бо вона ж мені сказала, що Лізи більше немає. У неї щось з пам’яттю сталося. Але він (лікар – ред.) заборонив. Сказав: вона не витримає, одразу двох поховаєте, якщо розкажете, що дитина померла", – розповіла Лариса.
Цю інформацію підтвердив директор Вінницької лікарні швидкої допомоги Олександр Фомін:
"Дівчинка жива для мами. Якщо ми зараз скажемо, що її дочка загинула, у нас не буде жодних шансів виписати її матір. Підвищення тиску хоча б на 10 одиниць призведе до тромбозу. У неї і опік, і травма грудної клітки, і травма черевної стінки, печінка, селезінка – все ушивали. У неї травма кісток. Як через м'ясорубку".
Повітряна тривога не минула безслідно: у Кременчуці на Полтавщині та в Дніпрі пролунали вибухи.
Ватажки окупаційної влади Херсонської та Запорізької областей підписали "укази", які передбачають примусове видворення з регіонів за "екстремістську діяльність".
Такою окупанти зокрема називають перешкоджання роботі "адміністрації", соціальних структур та підприємств; дискредитацію окупаційних "органів влади" та збройних сил РФ, поширення "завідомо неправдивої" інформації про них.
Крім того, відповідальність передбачена за "виправдання тероризму, використання нацистської атрибутики та екстремістських організацій", порушення соціальної, расової, національної чи релігійної ворожнечі, проведення не погоджених з окупаційною адміністрацією публічних заходів, виготовлення "екстремістських" матеріалів та їх фінансування, а також створення "загрози суспільній безпеці" в інших формах.
Майже по всій Україні звучить повітряна тривога!
В Івано-Франківську повітряна тривога виглядає так:
Івано-Франківськ: під час повітряної тривоги діти граються на вулиці й співають гімн України.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 15, 2022
Відео Романа Кравця, УП pic.twitter.com/M6648yUCID
Голова Одеської ОВА Максим Марченко: росіяни випустили по Одещині три ракети – одну з них збили сили ППО.
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Бахмут на Донеччині. Одна ракета, попередньо, влучила по місцевому ринку, ще дві – по житлових будинках.
Зруйновано приміщення на ринку та магазини. Ударною хвилею пошкоджені вікна прилеглої п'ятиповерхівки.
Наразі фронт проходить дуже близько до Бахмута. Окупанти доволі активно рухаються від окупованої Попасної.
"Буде хороша компанія "Хімарсам": міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну вже прибули перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270.
Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 15, 2022
They will be good company for #HIMARS on the battlefield.
Thank you to our partners .
No mercy for the enemy.
*Photo by @SkyNews pic.twitter.com/F8rJ7LNPEX
Азовець Денис Піскун на псевдо "Комбат", який повернувся з полону, розповів, що окупанти пропонували йому паспорт "ДНР" та погрожували розстрілом у випадку відмови від співпраці.
Оперативна інформація станом на 18:00
На Слобожанському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Харкова, Старої Гнилиці, Руської Лозової, Українки, Руських Тишків, Перемоги, Микільського, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепіля, Новомиколаївки, Нової Дмитрівки, Дібровного, Богородичного та Карнаухівки. Завдав авіаудару поблизу Верхнього Салтова.
Українські воїни знову успішно відбили штурм, під час якого окупанти намагалися встановити контроль над Богородичним.
На Донецькому напрямку, на окремих ділянках, ворог активізував застосування авіації, ствольної та реактивної артилерії з метою розширення тимчасово зайнятої території та виходу на адміністративний кордон Донецької області.
Противник завдавав авіаударів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Даріївка, Краматорськ, Берестове, Білогорівка, Покровське, Соледар, Нова Камʼянка, Парасковіївка, Бахмут, Весела Долина та Нью-Йорк. Ракетно-авіаційні удари зафіксовані неподалік Білогорівки, Ягідного, Бахмута, Авдіївки та Новоселівки.
Окупанти намагалися взяти під контроль ділянку дороги Бахмут – Лисичанськ. Вели штурмові дії в напрямку Нагірного та Білогорівки. Українські воїни вогнем зупинили всі ці недолугі спроби ворога та відкинули його назад.
Також загарбники провели декілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина. Як результат – окупанти зазнали втрат та відкотилися назад.
В районах Павлограда та Покровська противник вів повітряну розвідку БпЛА.
На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новомихайлівка, Павлівка, Пречистівка, Новопіль, Мирне, Малі Щербаки.
Значними втратами для російських окупантів завершилась спроба покращити тактичне положення на напрямках Солодке – Водяне, Володимирівка – Водяне, Єгорівка – Павлівка. Під вогнем українських воїнів залишки ворожих сил відійшли.
З метою виявлення змін в положенні українських військ та корегування вогню артилерії противник вів повітряну розвідку БпЛА в районі Малої Токмачки.
На Волинському та Поліському напрямках, у повітряному просторі республіки Білорусь, відзначається чергування літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У повітряно-космічних сил збройних сил РФ. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки Білорусь.
На Сіверському напрямку, з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони, ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей до чотирьох батальйонних тактичних груп. Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Кучерівки та Покровки Сумської області.
На Південнобузькому напрямку противник обстрілює позицій українських військ із танків, ствольної і реактивної артилерії по лінії зіткнення. Намагається вести повітряну розвідку БпЛА.
В акваторії Чорного моря окупанти утримують в готовності до застосування три носії високоточної зброї.
Завдяки американським ракетним артилерійським системам HIMARS українські військові знищили вже більше 30 логістичних воєнних об'єктів росіян.
У Запорізькій області українські військові, співпрацюючи з СБУ, уразили два ворожі літаки.
Євросоюз анонсував сьомий пакет санкції проти РФ. Що в ньому?
▪️Ембарго на російське золото - найбільшу статтю експорту з "ненафтогазової" категорії
▪️Продовження дії санкцій до січня 2023 року, коли буде наступний перегляд
▪️Розширення заборони на експорт до РФ товарів подвійного призначення та технологій
▪️Нові персональні санкції
Також в ЄС кажуть, що санкції не стосуються торгівлі агропродукцією між третіми країнами та Росією
Військові навчання у Білорусі продовжили як мінімум до 23 липня.
🪖 Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Росії розпочали приховану мобілізацію, формуючи так звані "добровольчі батальйони"
Збройні сили розбили п'ять танків і дев'ять БМП російської армії і опублікували відео атаки.
👨🏼🚀 Путін призначив віце-прем'єра з оборонної промисловості Юрія Борисова гендиректором держкорпорації "Роскосмос", звільнивши з цієї посади Дмитра Рогозіна.
В Інтернаціональному легіоні оборони України підтвердили інформацію про смерть співробітника гуманітарної організації Presidium Network, громадянина Великої Британії Пола Юрі.
Міністр оборони Олексій Резніков у відповідь на занепокоєння Заходу запевнив, що Україна не вивозить контрабандою озброєння, отримане від закордонних партнерів для захисту від Росії.
Українська влада закликає не читати Telegram-канали "Легетимный", "Сплетница", "Картель", "Резидент", "Наблюдатель", "MediaPost", "Женщина с косой" та інші, які координують із Росії.
Німеччина протягом останніх тижнів передала для Збройних сил України 80 пікапів.
#МиРазом Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів 🚙🚙 для Збройних Сил України. #StandWithUkraine @AA_stabilisiert pic.twitter.com/o2BbkBo4L4— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 15, 2022
Міністр оборони України Олексій Резніков стверджує, що найбільших втрат Збройні сили України у протистоянні з російськими загарбниками зазнали у травні цього року, тоді у день гинуло до 100 військових.
Російське Міністерство оборони офіційно заявило, що загарбники свідомо били по цивільних об’єктах Вінниці.
⚡❗Путін збирає Раду безпеки
«У рідний Маріуполь повернусь обов’язково»— НГУ (@ng_ukraine) July 15, 2022
✅Михайло народився у Слов’янську, вчився у Донецьку, а жив у Маріуполі. Сьогодні він – військовослужбовець #НГУ
Михайло мріє звільнити Маріуполь і всю країну та поквитатись із загарбниками за кожну краплину української крові pic.twitter.com/Q0sQUlthaO
Наслідки обстрілу Харкова: російські ракети знову влучили на території навчальних закладів у Холодногірському та Індустріальному районах
❗Під Києвом у Бучанському районі 15 липня пройдуть антитерористичні навчання. Влада просить не хвилюватись
Наслідки обстрілу Миколаєва
Влада російської Брянської області заявляє, що українські військові завдали удару по одному з прикордонних селищ, внаслідок чого було пошкоджено лінію електропередачі.
⚔️ Новини від наших хлопців з Батальйону імені генерала Кульчицького— НГУ (@ng_ukraine) July 15, 2022
Чистимо Українську землю! 🇺🇦
Від окупантів та їхньої зброї! pic.twitter.com/WR8EfluoZO
Нова Каховка Херсонської області – це Україна 🇺🇦
Що відбулося в регіонах. Інформація від голів ОВА
🔴Харків: вночі в Холодногірському районі окупанти вдарили попередньо ракетою. Снаряд влучив по відкритій території. Також вночі внаслідок удару постраждала будівля школи у Немишлянському районі. Жертв та постраждалих немає.
По області – в Чугуївському районі у с. Коробочкіно снаряд влучив у приватний будинок.
Протягом доби окупанти обстрілювали також Харківський район, постраждала територія приватного домоволодіння.
🔴Миколаївщина: сьогодні зранку Миколаїв зазнав ракетного обстрілу. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
Протягом доби зафіксовано обстріли с. Лимани Галицинівської громади, Шевченківської громади, Широківської, Баштанської, громад. За попередніми даними загиблих немає, займалися поля та суха трава. Так, вчора після обстрілів окупантів в смт Березнегувате та с. Лепетиха загорілася суха трава. Також внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків вчора зайнялося поле з пшеницею у с. Привільне Привільненської громади та горіла суха трава в с. Новоіванівка Баштанської громади.
У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
🔴Херсонщина: вибухи спостерігалися всю добу на території Херсонщині. Напружена ситуація у Новій Каховці, там ЗСУ продовжує наносити влучні удари по позиціям ворога. Низка пожеж спостерігалися протягом дня, горіли поля у передмістях та у Дар’ївській ТГ. Стабільно тяжка ситуація у селах, які біля Снігурівки, річки Інгулець та на кордонах областей. У Генічеську фіксується жорстоке поводження з жителями району. Також підтверджується інформація стосовно безконтрольного пуску води з Каховського водосховища до Північнокримського каналу.
🔴Донеччина: вночі і на ранок — обстріли Красногорівки, Мар'їнки, Великої Новосілки із РСЗО "Град".
О п’ятій ранку — ракетний удар по Костянтинівці. Пошкоджена житлова 5-поверхівка, поранена людина. За добу — 3 людей загинуло, 7 поранених.
Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.
🔴Дніпропетровщина: ворог обстріляв одразу три райони. У Нікопольському через обстріл з "Градів" загорілося пальне. Вогонь уже приборкали. На місці обстрілу фахівці ДСНС знайшли уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів. У Криворізькому районі знову обстріляли зі ствольної артилерії паркову зону міста Зеленодольська. У Синельниківському — пряме влучання ракети у школу. Рятувальники розбирають завали. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.
🔴Луганщина: на лінії фронту російські війська продовжують наносити артилерійські та ракетні удари з наступними спробами штурму.
За минулу добу — щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема, по Верхньокам’янському.
Там та у Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури. Втім, штурмові дії за обома напрямками ворогу не вдалися.
Також зафіксовані три атаки зі ствольної артилерії, чотири — з мінометів, одна — із РСЗВ, п’ять — із танків.
Триває спротив окупаційній владі та військовим. Так, у Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора "несподівано" підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо – важких.
🔴Сумщина: минулої доби ворог обстріляв 8 територіальних громад Сумської області. Усього − понад 40 пострілів із різної видів озброєння (кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники).
Громади, що постраждали від обстрілів – Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Новослобідська, Хотінська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська територальні громади.
Постраждалих немає, руйнувань теж.
Сьогодні зранку — мінометний обстріл Шалигинської громади. Без втрат та руйнувань.
🔴Чернігівщина: вчора ввечері — обстріл із артилерії території біля населених пунктів Карповичі та Мхи (Новгород-Сіверський район). Без жертв та руйнувань.
🔴На Вінничині внаслідок влучання ракет в центр міста пошкоджень зазнали 36 житлових будинків, 17 з них досить серйозно зруйновані.
Станом на 6:00 в заклади охорони здоров'я звернулось 183 людини, з них: 110 амбулаторно надали допомогу. Всього госпіталізовано 73 осіб, з них 3 дітей. На даний час є інформація про 23 загиблих, з них троє дітей.
Зниклих безвісти: 18 осіб.
Тривають пошукові роботи та розбір завалів.
Слов'янськ. Так тепер виглядає гордість міста – завод "Зевс Кераміка".
Що говорить британська розвідка про війну в Україні
Про Сіверськ. Російські джерела почали заявляти, що вже вийшли на околиці Сіверська. У розвідці зазначають, що це не підтверджено, але відомо, що російські війська поступово просувалися на захід, вдаючись до обстрілів і спроб наступальних дій у напрямку Сіверська.
Якщо Сіверськ буде взятий під контроль, скоріш за все наступною ціллю буде Бахмут.
Про Зміїний. Після відступу зі стратегічно розташованого острова Зміїний 30 червня, Росія намагалася заперечити, що Україна використовує його. Проте 13 червня авіаудари двох російських Су-27 промахнулися по острову. Це відповідає тенденціям, що російські повітряні сили не можуть успішно вступати в тактичні бої.
Про депортацію 2,5 млн українців. На адресу Росії і далі лунають звинувачення у примусовій депортації українців. Є багато повідомлень про негідне ставлення до українців у фільтраційних таборах, організованих РФ
Новини з регіонів
- Вінниця. Внаслідок ракетного обстрілу росіян постраждало 7 дітей: загинули 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків, ще четверо дітей отримали поранення.
- Донеччина. За минулу добу загинуло 3 мирних мешканців, ще 7 було поранено.
- Луганщина. За минулу добу росіянами здійснено щонайменше один ракетний удар та авіаудари.
|фото з Луганщини
Приблизні втрати ворога
У Миколаєві прогриміли понад 10 вибухів: росіяни атакували два університети
Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022
Зведення Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в діяльності збройних сил республіки Білорусь не відзначено.
На Сіверському напрямку противник продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. З метою демонстрації присутності ворог періодично обстрілює позиції українських військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті райони та не допустити просування українських військ у бік державного кордону.
Росіяни здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів та інших. Вели повітряну розвідку оперативно-тактичним БПлА "Орлан-10" неподалік Приморського.
На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та вести наступальні дії у напрямку Слов’янська. Обстріляв із артилерії райони Дібровного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля, Курульки та інших.
На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи сил оборони України із артилерії і танків по лінії зіткнення. Веде розвідку, намагаючись знайти слабкі місця в обороні українських військ.
Основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагаються просунутись у напрямку Соледара та Бахмута.
На Краматорському напрямку армія РФ проводить перегрупування з метою відновлення наступу у напрямку Сіверська. Із ствольної та реактивної артилерії обстріляли райони Краматорська, Закітного, Григорівки та інших. Завдали авіаударів поблизу Верхньокам’янського.
На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли українських позицій, зокрема, в районах населених пунктів Новолуганське, Покровське, Весела Долина, Берестове, Веселе, Майорськ, Вершина. Завдав авіаударів неподалік Семигіря, Берестового та території Вуглегірської ТЕС.
"Спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки українські воїни успішно зупинили, як і намагання оволодіти селами Спірне та Вершина. Окупанти отримали жорсткий опір, зазнали значних втрат та безславно відійшли", – інформує Генштаб.
Ворог задіяв БПЛА поблизу Бахмутського. Також, противник намагається посилити систему протиповітряної оборони тилових баз та підрозділів.
На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій загарбники не проводили, продовжували обстріли по лінії зіткнення. Завдавали авіаційних ударів поблизу Кам’янки.
Спробу ворожого наступу поблизу Водяного захисники України швидко придушили влучним вогнем.
Противник завдав ракетно-авіаційного удару по цивільній інфраструктурі в районі Вугледара.
На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури. Завдали ракетного удару по Миколаєву та авіаударів в районах Великого Артакового та Ольгіного.
Ворог вів повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами оперативно-тактичного і тактичного рівнів та продовжує інженерне обладнання позицій.
Зберігається значна загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.
Важливі новини ночі
- Після знищення ЗСУ ворожого складу у Новій Каховці член Громадської ради при Міноборони РФ Ігор Коротченко заявив, що вже настав час нищити мости через Дніпро
- Загибла внаслідок російського удару по Вінниці 4-річна Ліза знімалася в ролику першої леді Олени Зеленської до різдвяних свят у 2021 році
- Росіяни, імовірно, незабаром почнуть більш масштабний і рішучий наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут – ISW
- Окупанти посилюють оборону тилу і готують наступ на Сіверськ, а українські захисники придушили спроби штурму в районі Кодеми, Білогорівки та Водяного – Генштаб