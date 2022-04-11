47-й день войны. ОНЛАЙН
Триває 47 день повномасштабної війни Росії проти України. Під окупацією залишається Херсонщина. Під постійними важкими обстрілами – Харків і Миколаїв. Героїчно чинить спротив блокадний Маріуполь.
"Українська правда" від початку стежить за подіями в режимі онлайн.
Читайте також хроніку попереднього дня: Війна. День 46. ОНЛАЙН
У англійському сленговому онлайн-словнику Urban Dictionary з’явилося нове слово – Ukrained (зукраїнити). Дієслово описує становище, в якому Росія опинилася після нападу на Україну.
"Коли ти Росія, і ти вторгаєшся в іншу країну, у відповідь отримуєш глобальне приниження", – так його тлумачать автори.
Також наводиться приклад вживання слова: "Росія була зукраїнена".
⛔Маріуполь ілюстратора Олександра Грехова
⚡Російські окупанти утримують в полоні приблизно 1700 українців – солдатів та цивільних осіб. Серед них 500 жінок.
За словами Ірини Верещук, окупанти "примушують стояти, не дають сісти. Голять наголо, змушують щодня роздягатися для огляду. Принижують людську гідність", але "наші дівчата та жінки... просять нас продовжувати боротися за нашу перемогу".
Європейське поліцейське агентство розпочинає операцію з виявлення активів, що належать росіянам, які потрапили під санкції. Нова операція матиме назву "Оскар" і проводитиметься у співпраці з країнами ЄС, Євроюстом, Європейським агентством прикордонної поліції та берегової охорони Frontex.
💔
Добраніч, людський воїни! 💙💛 pic.twitter.com/cNZkjLvh0l— 🇺🇦 Feline Defense Force (@FDF_Ukraine) April 11, 2022
Цитати з вечірнього звернення Володимира Зеленського
🔻Окупанти залишали міни всюди. В будинках, які захоплювали. Просто на вулицях, у полях. Вони мінували майно людей, мінували машини, двері. Свідомо робили все, щоб повернення в ці райони після деокупації було максимально небезпечним.
🔻Через дії російської армії наша територія на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами у світі. І я вважаю, що це також має розглядатися як воєнний злочин російських військ.
🔻Вони свідомо зробили все, щоб убити чи покалічити якомога більше наших людей навіть тоді, коли були змушені відступити з нашої землі.
🔻Сьогодні ж з боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників. Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно.
🔻Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше.
🔻Нафтове ембарго проти Росії – обов'язкове. Будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою.
🔻Наші Збройні Сили бʼють окупантів недоступною для російських військових мудрістю та продуманою тактикою. Але якщо говорити про необхідну зброю, ми все ще залежимо від постачання, від наших партнерів. На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно, щоб швидше закінчити цю війну.
🔻Державними нагородами відзначені 187 військовослужбовців ЗСУ, 15 бійців Національної гвардії України та шість військовослужбовців Головного управління розвідки. Звання Героя України присвоєно 5 військовослужбовцям ЗСУ, зокрема двом полковникам медичної служби.
⚡Росіяни скинули хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують українські захисники полку "Азов" – Білецький
Так нині виглядає розбита росіянами Чернігівщина.
❕У звільненому Ірпені комендантську годину продовжено до 9 ранку 15 квітня — голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
У Маріуполі росіяни скинули з безпілотника на цивільних і військових невідому отруйну речовину.
У постражалих спостерігається дихальна недостатність та вестибуло-атактичний синдром.
Джерело, наближене ло Міноборони Украіни повідомило, що ймовірність використання окупантами хімічної зброї дуже висока.
Буквально кілька годин тому донецький бойовик Едуард Басурін заявив, що українських захисників Маріуполя треба заблокувати на заводі "Азовсталь", а потім застосувати там хімічну зброю.
З Донеччини евакуювалася більша частина цивільного населення, – голова ОВА Павло Кириленко.
Американська газета The New York Times задокументувала тіла майже 30 жителів Бучі на місцях їхнього вбивства – у будинках, у лісі, на пустій стоянці тощо. А також зібрала історії смерті багатьох з них.
Наявні дані, пише видання, свідчать про те, що росіяни вбивали бездумно, а іноді й по-садистськи, щоб помститися.
Серед історій вбитих у Бучі є дівчина, яку використовували як секс-рабиню, а потім вбили пострілом у голову. З одягу на ній була тільки шуба.
Також журналісти встановили особу вчительки Люди, її застрелили 5 березня, коли вона відчиняла двері у своєму будинку. Усередині будинку мертвою знайшли її молодшу сестру Ніну з ментальними проблемами – як саме вона померла, невідомо.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав битву за Донеччину і Луганщину ключовим моментом війни.
За спостереженнями білоруських журналістів, росіяни їздять по Білорусі на вкрадених в Україні автівках – вони не мають номерних знаків та обписані літерати V.
Іноді їх супроводжують колони зі спецсигналами.
В Україні запрацював додаток "ТиХто" для перевірки підозрілих осіб на блокпостах, на вулицях під час комендантської години, на вході в укриття чи в інших ситуаціях.
Завдяки йому можна перевірити:
- чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим
- чи перебуває людина в державному розшуку
- чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня ця особа в реєстрі терористів
- чи є особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази "Миротворець"
- чи перебуває автомобіль особи в розшуку.
"Шахтар" зібрав 3,2 мільйона гривень допомоги для України на благодійному матчі з "Олімпіакосом" у Греції.
Кошти, як пояснює клуб, передадуть на купівлю захисту та медикаментів для ЗСУ, а також на підтримку дітей, які постраждали під час війни.
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Представництво ЄС в Україні відновило свою роботу в Києві.
🇺🇦ЄС повернувся до Києва! pic.twitter.com/tNQXDy5Pc7— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 11, 2022
Зведення від Генштабу ЗСУ станом на 18 годину 11 квітня:
📌 ворог не відмовляється від планів повністю захопити території Донецької та Луганської областей
📌 на Слобожанському напрямку противник продовжує частково блокувати Харків, обстрілює його з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів.
У районі Ізюму окупанти намагаються утримати рубежі, що були захоплені раніше.
📌 на Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався штурмувати Сєверодонецьк – успіху не мав. Під час обстрілу Попасної застосував тактичний ракетний комплекс "Точка-У". Спроби просунутися вглиб території України для покращення тактичного положення успіху не мали
У Маріуполі противник проводить штурмові дії в окремих районах міста.
📌 на Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись на адмінкордонах Херсонської області. У підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.
Окупаційні війська намагаються проводити заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів Херсона та області. Для цього розповсюджують бюлетені, де наводиться викривлена інформація щодо ходу бойових дій, власне обґрунтування так званої "спеціальної воєнної операції" російських окупантів, нав’язують громадянам України оформлення соціальних виплат, зокрема пенсій відповідно до норм та правил РФ, здійснюють розповсюдження інформації щодо російських телеграм-каналів, в яких поширюється нібито "достовірна" інформація.
На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області діють мобільні патрулі та пости з мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.
Щоб поповнити втрати, у Луганську оголошено чергову хвилю мобілізації чоловіків до 65 років. Військовослужбовці РФ проводять рейди по комунальних підприємствах і заводах для виявлення осіб призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів.
Разом з тим, у Алчевську, з початком бойових дій, серед мобілізованих місцевих жителів безповоротні втрати складають понад 300 осіб. До лікарні в Донецьку з початку війни привезли понад 1 200 загиблих.
Серед особового складу окупаційних підрозділів в Криму поширюється інформація, що ЗСУ планують контрнаступ у Херсонській області з можливістю заходу на Кримський півострів.
В Офісі президента планують видавати переселенцям, які втратили житло, тимчасові квартири вже за 3-4 місяці.
За словами заступника голови ОП Кирила Тимошенка, після відновлення власних домівок переселенців, люди мають повернутися додому, а ці нові квартири віддадуть військовим і всім, хто стояв на них у чергах.
Один із варіантів швидкого отримання житла – викуп квартир у не введених в експлуатацію комплексах, але фактично готових житлових будинках.
Опубліковані нові кадри розбомбленого росіянами Маріуполя, де ховалися сотні жителів.
Що стоїть за тою самою шафою на зруйнованому в Бородянці будинку, разом з якою "тримається" вся країна?
Власницю квартири звати Надія Дмитрівна – жінка вижила, 25 лютого, на другий день війни, вона виїхала на захід.
У зруйнований нині будинок Надія Дмитрівна заїхала разом з родиною у 1985 році, як тільки його звели. Жила там з чоловіком та двома синами. Її чоловік загинув під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, пізніше загинув старший син – причин жінка не назвала.
Ту саму поличку прибив її молодший син, але і він 2 роки тому помер.
Найбільше жінка жалкує про те, що в неї не залишилося фотографій дітей.
"З підвалу вийшла в одних черевиках, носках, в оцій куртці, що зараз не мені, і платку. Нічого не взяла", – розповіла жінка.
Вже 4 російські області, які межують з Україною, бояться "тероризму". І ввели високий рівень такої загрози.
📍Курська
📍Брянська
📍Бєлгородська
📍Два райони Воронезької області: Розсошанський та Кантемирівський
⚡ Росіяни захопили у полон моряків вантажного судна SMARTA і вивезли у невідомому напрямку. Їх викрали на території Маріупольського морського торгівельного порту. Екіпаж був під прапором Ліберії. Серед викрадених 18 громадян України, 1 громадянин Єгипту.
Що відбувається на фронті на Луганщині:
- Найгарячіше в Кремінній, Рубіжному та Попасній. Окупанти намагаються здійснити там прориви. Бої тривають, ворог несе втрати.
- Окупанти обстріляли Лисичанськ. Є один загиблий. Обстріл Сєверодонецька зруйновав стратегічну будівлю.
- 10 квітня згорів військовий склад росіян у Новоайдарі. 11 квітня українські захисники збили літак противника.
Київ продовжує показувати світу обличчя росіян. Український прем'єр Денис Шмигаль і його колега із Литви Інгріда Шимоніте відвідали Бородянку, де залишились докази страшних злочинів окупантів.
Рятувальники у селищі продовжують розбирати завали зруйнованих будинків.
Новини з Маріуполя, де йдуть важкі бої за місто:
- У морпіхів-захисників закінчилися боєприпаси. Ситуація дуже складна, 11 квітня може бути останній бій, а підтримки чи бодай зв’язку з владою немає.
- Водночас, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний запевнив, що влада для оборони Маріуполя робить все можливе й неможливе.
- Офіцер-прикордонник ціною власного життя врятував побратимів та знищив радіостанцію, щоб вона не дісталась ворогу.
- Росіяни погрожують хімічними атаками на місто.
Розвідка опублікувала дані росіян, які вчиняли злочини у Бородянці. Це військовослужбовці 234 десантно-штурмового полку РФ. Частина дислокується в Пскові.
Україна отримала черговий транш від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Київ отримав 44,5 млн євро.
⚡ Окупанти захопили херсонський завод "Таврійської будівельної компанії". Усіх людей після перевірки відпустили, на територію заводу нікого не пускають.
У тих регіонах, де російські війська відступили, вони все ще залишються близько до України. Прикордонники працюють над тим, щоб контролювати кордон у Київській, Чернігівській та Сумській областях.
Володимир Зеленський просить зброю у Південної Кореї:
"Ми потребуємо систем протиповітряної оборони, потребуємо літаків, танків, інша бронетехніка, артилерійські системи та боєприпаси. І у вас є те, що може бути незамінним для нас...
Надати необхідну зброю Україні – означає не тільки врятувати життя наших людей, не тільки дати нам можливість деблокувати наші міста (зокрема наш багатостраждальний Маріуполь), але й врятувати інші держави, інші регіони від подальшого розростання російської агресії."
❗Офіс президента попереджає: окупанти можуть готувати нові фейки про українськиї захисників. Мовляв, солдати здаються зі зброєю від союзників, і вона масово переходить на озброєння російської армії.
Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявляє, що Росія всіма способами намагається зірвати поставки зброї Україні.
"Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронними листами та засипати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся цьому", – написав Кулеба у твітері.
Russia knows arms supplies are essential for Ukraine and mobilizes all efforts to undermine them. Moscow prepared a massive info campaign targeting foreign media and politicians. Their troll factory may spam emails and flood comments with disinfo on Ukraine. Don’t fall for it.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2022
Як розповідають бабусі з деокупованої Чернігівщини, росіяни дивувалися навіть унітазам в українських хатах 🙃
"Ой та там как только не агитировали. Вы позор, трусы, как вы будете воспитывать своих детей, как вы будете смотреть в глаза своим родителям, матерям... Я говорю: фаршем быть я не хочу."
Нове перехоплення СБУ свідчить: російські солдати відмовляються йти у наступ в Україні та саботують накази керівництва.
🤝Українці запустили онлайн-платформу Work4UA на підтримку підприємців, які продовжують працювати в умовах війни
Як подати запит на підтримку:
- Розкажи в 3х реченнях про власний бізнес та як працюєш в умовах війни
- Зроби фото себе або команди на робочому місці чи виробництві
- Додай дані свого ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ІПН (для ФОПів)
- Додай пошту свого PayPal аккаунта та номер банківської картки, на які хочеш отримувати донати
- Очікуй на підтримку від зарубіжних і українських донорів
Братська могила в Бучі
📷фото Михайла Палінчака
Ситуація в регіонах станом на 8:00
Харків. Вночі знову тривали артилерійські обстріли окупантів, наявність постраждалих встановлюється.
По області найгарячішим напрямком лишається Ізюм, ідуть бої.
Луганщина залишається гарячою зоною дій орків. В Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній зазнали пошкоджень багатоповерхівки та приватні будинки. На Кремінщині через обстріли зайнялася суха трава.
Посилена евакуація – на 11 квітня призначено шість додаткових евакуаційних поїздів із Луганщини та Донеччини
Донеччина. Авдіївка, Вугледар, Мар'їнка, Новолуганське – обстріли. Пошкоджені багатоповерхівки і приватне житло.
Станом на ранок відомо про щонайменше одного загиблого та двох поранених.
Миколаївщина. Вночі було три ракетних удари по місту та області. Попередньо без жертв. Ушкодження об'єктам інфраструктури встановлюються. Працювала наша ППО, уламки потрапили до лісного масиву. Станом на 23.30 пожежу було локалізовано.
Херсонщина. Тривають вибухи та обстріли. Сили орків зосереджені в окупованих селах Херсонщини. Область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Жодну допомогу окупанти не пропускають.
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині та Сумщині.
Поруч з кухонною шафкою, яка втрималась у Бородянці, символ стійкості тепер ще й батарея у Маруполі.
"В місті біля моря є стійка батарея. Білосніжна, сталева, вона продовжує всіма силами триматися за відносно вцілілу стіну. Вона, як характери місцевих мешканців, які намагається розхитати ворог авіаударами і цілодобовим кружлянням російської авіації. Голодом і пошуками тих, кого називають нацистами – а насправді патріотів своєї країни", – пишуть у телеграмі "Азову".
Очільник МЗС Дмитро Кулеба попередив західні ЗМІ та політиків про можливу кампанію росії з дезінформації, метою якої є позбавити Україну постачання зброї.
"Росія знає, що постачання зброї потрібне Україні, і мобілізує всі зусилля, щоб підірвати його. москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, націлену на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронними листами та поширювати дезінформацію про Україну у коментарях. Не піддавайтесь на це", – написав Кулеба у Твіттері.
Russia knows arms supplies are essential for Ukraine and mobilizes all efforts to undermine them. Moscow prepared a massive info campaign targeting foreign media and politicians. Their troll factory may spam emails and flood comments with disinfo on Ukraine. Don’t fall for it.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2022
У Романівці біля Ірпеня відкрили тимчасовий насипний міст
💰Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 45%. Аналітики очікують на повільне відновлення української економіки. За їхньою оцінкою, у 2023 році ВВП країни зросте на 2,1%, у 2024 році – на 5,8%. Інфляція у 2022 році становитиме 15%, роком пізніше – 19%, у 2024 році – 8,4%
Гуманітарні коридори
- Донецька область
Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
- Запорізька область
Бердянськ – Запоріжжя.
Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
- Луганська область
Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
с. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
Рубіжне – Бахмут.
🕯 З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули щонайменше 183 дитини
💪Приблизні бойові втрати ворога
- особового складу – близько 19500 осіб,
- танків ‒ 725
- бойових броньованих машин ‒ 1923
- артилерійських систем – 347
- РСЗВ – 111
- засоби ППО – 55
- літаків – 154
- гелікоптерів – 137
- автомобільної техніки – 1387
- кораблі /катери – 7
- цистерн з ПММ – 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119
- спеціальна техніка – 25
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4
⚡Вночі одна із залізничних станцій на сході України зазнала обстрілу з боку російської армії. Постраждалих немає, залізниця продовжує працювати за графіком.
⚡Наші захисники знищили склад з боєкомплектом росіян біля окупованого населеного пункту Луганщини
"В нас маленька Перемога – палало 2,5 години те, що вже сьогодні могло вбити наших людей", – голова Луганської ОВА, Сергій Гайдай
🚈11 квітня курсуватиме 11 додаткових евакуаційних рейсів
- Донецька область – з Покровська та Слов'янська до Львова, Тернополя, Чопа, Чернівців;
- Луганська область – з Новозолотарівки до Лозової:
- Харківська область – з Харкова да Івано-Франківська та у зворотньому напрямку;
- Дніпропетровська область – з Тернополя, Львова, Чопа до Дніпра:
- Полтавська область – зі Львова до Полтави;
- Київська область – з Чернівців до Києва.
🇬🇪 Україна засуджує проведення Російською Федерацією так званих "президентських виборів" на окупованій території Цхінвальського регіону/Південної Осетії в Грузії 10 квітня
Як село Андріївка у Київській області 34 дні було в окупації – відеорепортаж
Ранішні зведення від Генштабу
🔻Противник продовжує створення наступального угруповання військ для дій на Слобожанському напрямку. Імовірно, найближчими днями, окупанти намагатимуться відновити наступ.
🔻Ворог продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових діях на території України.
🔻Здійснюється підготовка озброєння та військової техніки у пункті постійної дислокації 60-ї окремої мотострілецької бригади (Монастирище) 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Імовірно, зазначене озброєння буде переміщено на тимчасово окуповану територію Донецької області.
🔻Також, для відновлення втрат особового складу підрозділів батальйонної тактичної групи зі складу 36-ї окремої мотострілецької бригади (Борзя, Забайкальський край) 29 загальновійськової армії Східного військового округу, здійснюється набір військовослужбовців зі складу зазначеної бригади.
🔻Особливу проблему ворог відчуває при комплектуванні посад водіїв та механіків-водіїв. Відбуття відібраного особового складу з пункту постійної дислокації заплановано на другу половину квітня цього року.
🔻Не виключається проведення збройними силами російської федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави.
🔻Імовірно, противник, щоб порушити постачання вантажів до місць ведення бойових дій, продовжить удари по об’єктах транспортної інфраструктури на території України з метою їх знищення або виведення з ладу.
🔻Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.
🔻На Слобожанському напрямку окремі підрозділи зі складу 6-ї загальновійськової армії та берегових військ північного флоту продовжують часткове блокування міста Харкова, тривають артилерійські обстріли окремих районів міста.
🔻На Ізюмському напрямку триває повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних Сил України. Для цього противник застосовує БПЛА "Орлан-10".
🔻Силами до двох батальйонних тактичних груп ворог намагався здійснити наступ в напрямках населених пунктів Довгеньке та Дмитрівка, успіху не мав і відійшов на раніше зайняті позиції.
🔻На Донецькому напрямку противник основні зусилля продовжує зосереджувати на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.
🔻Ворог намагався провести штурмові дії в районі Золотого, успіху не мав.
🔻У місті Маріуполь, за підтримки артилерії та авіації, окупанти продовжують штурмові дії в районах заводу "Азовсталь" та морського порту.
🔻Силами окремих підрозділів ворог здійснював артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Високопілля, Трудолюбівка і Мар’янське.
🔻На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито чотири атаки ворога, знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої, шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника.
Доброго ранку😎
- Перший за століття зовнішній дефолт Росії майже неминучий!
- Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО, зокрема, через вторгнення Росії в Україну.
- Фінляндія готова відмовитися від газу і нафти з Росії.
- Франція готова ухвалити рішення про заборону на російську нафту.
- Японська енергетична компанія Kyushu Electric Power відмовляється від закупівель російського вугілля. А японські страхові компанії не укладатимуть контракти з компаніями, що працюють у РФ.
- Туреччина не пропускатиме військові кораблі в Чорне море до кінця війни.
⛪Майже 200 священників УПЦ МП хочуть церковного трибуналу для патріарха Кирила, який відверто підтримує загарбницьку війну Росії проти України.
Священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату збирають підписи під зверненням до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков "з позовом проти патріарха Кирила".
Міністерство оборони Британії, спираючись на дані розвідки, повідомило про спільну могилу українців у селі Бузова під Києвом.
🙏 У столиці Австрії на акції запалили близько тисячі свічок у пам'ять про жертв російського вторгнення в Україну.