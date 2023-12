47-й день войны. ОНЛАЙН

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявляє, що Росія всіма способами намагається зірвати поставки зброї Україні.

"Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронними листами та засипати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся цьому", – написав Кулеба у твітері.

Russia knows arms supplies are essential for Ukraine and mobilizes all efforts to undermine them. Moscow prepared a massive info campaign targeting foreign media and politicians. Their troll factory may spam emails and flood comments with disinfo on Ukraine. Don’t fall for it.