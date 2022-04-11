47-ий день війни. ОНЛАЙН

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Цитати з вечірнього звернення Володимира Зеленського

🔻Окупанти залишали міни всюди. В будинках, які захоплювали. Просто на вулицях, у полях. Вони мінували майно людей, мінували машини, двері. Свідомо робили все, щоб повернення в ці райони після деокупації було максимально небезпечним.

🔻Через дії російської армії наша територія на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами у світі. І я вважаю, що це також має розглядатися як воєнний злочин російських військ.

🔻Вони свідомо зробили все, щоб убити чи покалічити якомога більше наших людей навіть тоді, коли були змушені відступити з нашої землі.

🔻Сьогодні ж з боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників. Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно.

🔻Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше.

🔻Нафтове ембарго проти Росії – обов'язкове. Будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою.

🔻Наші Збройні Сили бʼють окупантів недоступною для російських військових мудрістю та продуманою тактикою. Але якщо говорити про необхідну зброю, ми все ще залежимо від постачання, від наших партнерів. На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно, щоб швидше закінчити цю війну.

🔻Державними нагородами відзначені 187 військовослужбовців ЗСУ, 15 бійців Національної гвардії України та шість військовослужбовців Головного управління розвідки. Звання Героя України присвоєно 5 військовослужбовцям ЗСУ, зокрема двом полковникам медичної служби.