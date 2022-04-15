В России минус одна "Москва". Украина в войне 51-й день. ОНЛАЙН

Війна в Україні триває 51-й день.

Українські протикорабельні ракети "Нептун" послали російський ракетний крейсер "Москва" за відомим напрямком.

Втрату крейсера оцінюють в 750 мільйонів доларів для російського військового бюджету. А у країні-агресорі не готові визнати нищівної найдорожчої за час війни втрати, тому розповідають, що "Москва" затонула.

Після тимчасової перерви у обстрілах північних регіонів окупант завдав ударів по Чернігівщині, Сумщині та Києву. Російська війська зосереджують свої сили на сході та півдні.

"Українська правда" продовжує фіксувати найважливіше у щоденній хроніці війни.

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