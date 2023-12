В России минус одна "Москва". Украина в войне 51-й день. ОНЛАЙН

З окупованого Севастополя у бік України відпливають кораблі ВМС Росії. Призначення поки незрозуміле.

***BREAKING***



Updated article at https://t.co/tDVzYYzfpj



Tonight, Russian Navy warships have been sailing out of Sevastopol. Too soon to say destination but direction Ukraine. There were more landing ships near Crimean coast pic.twitter.com/9n6Z9n8BWV