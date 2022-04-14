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Війна. Сім тижнів. ОНЛАЙН

"Українська правда"Четвер, 14 квітня 2022, 05:00

50 днів тому Росія почала повномасштабну війну проти України. За цей час ворог уже відступив з Київщини, Чернігівщини і Сумщини, залишивши по собі докази страшних злочинів. Нині росіяни зосереджують зусилля на сході і півдні.

Під постійним вогнем Миколаїв і Харків. Тривають запеклі бої за Маріуполь – загарбники знищують місто, але українські захисники продовжують тримати оборону. На окупованих територіях – Херсон, Мелітополь, Донеччина та Луганщина – росіяни влаштовують терор.

Читайте хроніку попереднього дня війни

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04:00

💪Новини з Півдня: за добу ворожі втрати склали 39 окупантів та 4 одиниці техніки, серед яких бойові броньовані машини та БПЛА

03:30

Львівські дизайнери продають зображення Медведчука в кайданах на NFT-аукціоні, вилучені кошти від продажу передадуть для потреб України. Придбати NFT-зображення можна на платформі OpenSea до 27 квітня. Початкова ціна – 0.1 ETH (близько 311 доларів США).

 
02:45

На думку Пентагону, Києву та іншим українським містам загрожують ракетні обстріли з боку Росії: "навіть коли Росія почала відводити свої війська від української столиці, від Чернігова, з північної частини України, у США не вважали, що Київ оминув небезпеки, особливо з повітря".

02:28

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух просить допомогти у пошуку посадовців, яких викрали окупанти, зокрема: 

  • голову Мелітопольської районної ради
  • Дніпрорудненського міського голову
  • Молочанського міського голову
  • першого заступника міського голови м. Енергодар
  • заступника Токмацького міського голови
  • керуючого справами виконавчого комітетету Бердянської міської ради
  • старосту с. Верхня Криниця
  • депутата Пологівської міської ради, члена фракції "Слуга народу"
  • депутата обласної ради
 
01:59

Буча💔

"Практично 85% усіх тіл, які ми піднімаємо з братських могил чи індивідуальних поховань на городах, парках, скверах, дворах – з отворами від куль. Тобто усвідомлене умисне вбивство сталося у Бучі" – міський голова Анатолій Федорук.

01:30

❗️У Києві та Херсоні чутно вибухи. Залишайтеся в укриттях та стежте за оновленнями від місцевої влади

00:55

💪Новини з Донбасу: за добу українські захисники знищили 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойові машини піхоти і одну артилерійську систему противника і відбили 6 атак російських окупантів.

00:33

Доброї ночі, Україно💙💛

"Кораблик" від Олега Шупляка 
Ілюстрація Журавля 
колаж The Times 
23:57

Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського

23:34

😞 російські окупанти зруйнували у Маріуполі 95% будівель, а десятки тисяч жителів депортували до рф — про це заявив президент Володимир Зеленський

23:28

Знайомство "Москви" з "Нептуном"

автор ілюстрації: Михайло Скоп
23:11

⚡️ Російське міністерство оборони визнало, що крейсер "Москва" затонув — у відомстві кажуть, що це сталося після тривалої пожежі на борту, поки його буксирували в Севастополь.

Росіяни так і не визнали, що зазнали поразки 13 квітня в бою з береговою охороною українських ВМС.

22:55

🇵🇱 🇨🇿 Спікери Сенатів Польщі та Чехії відвідали звільнені Ірпінь, Бучу та Бородянку

 
22:38

😡 Зеленський переконаний, що шансів для ведення мирних перемовин із рф після жахливих злочинів російських окупантів у Маріуполі та на Київщині стає дедалі менше

22:22

❗️У багатьох областях України — повітряна тривога. Слідкуйте за оновленнями від місцевої влади

 
21:34

❗️Байден у відповідь на запитання журналістів підтвердив, що готовий особисто поїхати в Україну — пресслужба Білого дому

21:02

Мобілізованих росіян забезпечують списаними бронежилетами Військовослужбовці рф, за рахунок яких доукомплектовують підрозділи з найбільшими у війні проти України втратами, отримують в якості спорядження непридатний до використання та списаний мотлох.

 
 
 
20:42

Навіщо чекати на Суд Божий, якщо є суд церковний?

Священник Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви Московського Патріархату (УПЦ МП) Андрій Пінчук домагається міжнародного трибуналу над патріархом Кирилом.

Читайте більше у інтерв'ю: Священник УПЦ МП, який вимагає трибуналу над патріархом Кирилом: "Русскій мір" – це своєрідний церковний фашизм

 
20:19

😠 Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про посилення інтенсивності обстрілів міста протягом останніх трьох днів.

За словами Терехова, у місті вже практично немає таких районів, у які не влучили російські снаряди — загалом зруйновано 2 055 будівель

19:54

🤞🏼 Деблокада Маріуполя є можливою, чекаємо відповідних рішучих дій від військово-політичного керівництва країни — заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар

19:42

👋🏼 У Пентагоні спостерігають, що російські кораблі, які діяли на півночі Чорного моря у районі крейсера "Москва", відійшли на південь далі від українського берега — CNN

19:19

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18.00:

▫️ Ворог намагається завершити підготовку до наступальної операції в Східній операційній зоні. Триває нарощування авіаційного угруповання та системи управління військами.

▫️ Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах та житлових кварталах міст та сіл нашої держави.

▫️ окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів зі складу північного флоту та 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил рф. Для забезпечення підрозділів озброєнням і військовою технікою здійснюються заходи зі зняття з тривалого зберігання на базах та складах.

▫️ За наявною інформацією, у російській 126-й окремій бригаді берегової оборони (Перевальне) та 127-й окремій розвідувальній бригаді (Севастополь) втрати складають понад 50% особового складу.

▫️ Командуванню російської армії не вдається виконати плани з мобілізації людського ресурсу у північно-кавказькому регіоні для участі у війні проти України. Основною причиною є небажання населення зазначеного регіону брати участь у бойових діях.

▫️ Командування збройних сил рф планує почати новий процес мобілізації на національному рівні. За задумом, мобілізація, з метою її приховування, буде проводитись паралельно з плановим призовом на військову службу.

По регіонах:

▪️ На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Спостерігається переміщення підрозділів 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу залізничним транспортом з території Гомельської області Білорусі. Зберігається загроза ракетних ударів з території білорусі.

▪️ На Сіверському напрямку противник проводить перегрупування підрозділів з їх подальшим зосередженням у прикордонних з Україною районах. З території Брянської та Курської областей відбувається переміщення у Бєлгородську і Воронезьку області росії.

▪️ На Слобожанському напрямку окупанти проводять розвідку ймовірних напрямків наступу, нарощують систему розвідки та медзабезпечення. Триває поповнення запасів.
Продовжується часткове блокування та обстріли Харкова.

У Бєлгороді ворог розгорнув підрозділ інформаційно-психологічних операцій збройних сил рф з метою інтенсифікації заходів психологічного впливу на підрозділи сил оборони України та цивільне населення Харківської області. Мета - деморалізація та припинення опору. Окупанти продовжують підготовку до активних дій в районах н.п. Слов’янськ та Барвінкове.

▪️ На Донецькому напрямку ворог, за підтримки авіації та артилерії, продовжує ведення наступу на окремих напрямках. Противник здійснював спроби прориву нашої оборони в районах н.п. Рубіжне, Новотошківське і Мар’їнка. Успіху не мав. Продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю.

▪️ На Південнобузькому напрямку суттєвих змін в обстановці не відбулося.

▪️ В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки.

18:50

⛴ Збитий Україною російський крейсер "Москва" став найдорожчою військовою втратою рф у війні з Україною.

Forbes розрахував приблизну вартість, порівнявши "Москву" з крейсером того ж классу "Україна", який у 1995 році коштував 720 млн доларів

18:33

Верховна Рада визнала дії, вчинені Росією під час воєнного нападу на Україну, геноцидом українського народу.

18:20

🗣 Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що у перші дні війни було немало стрілянини біля Офісу президента:

"Ви не думайте, що вони йшли непідготовленими. Була сітка, були опрацьовані багато моментів. Але я вдячний і охороні президента, і УДО, яке тримало і тримає урядовий квартал, і всім нашим військовим"

17:48

⚡Молдова звинуватила Росію у спробі вербування молдовських громадян для війни в Україні

17:38

⚡На Сумщині вперше за 10 днів обстріли 

17:27

Окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині, поцілили в один із приватних будинків в районі Городні. За попередньою інформацією, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

 
17:17

Рятувальники просять українців уникати руїн та ділянок, які ще не розміновані.

⛔Треба бути обережними й іникати таких місць:

  • колишні військові позиції та оборонні укріплення;
  • ґрунтові дороги й узбіччя доріг із твердим покриттям;
  • залишки військової техніки;
  • покинуті будинки та споруди.

⛔Запам'ятайте:

  • торкатися підозрілого предмета заборонено;
  • не використовуйте поруч підозрілого предмета засоби радіозв'язку та телефони;
  • удар, струс, тертя та нагрівання можуть спричинити вибух.
16:55

💰Національний банк фіксує посилений інфляційний тиск через війну, внаслідок чого ціни за рік можуть зрости на 20%

16:42

У Одесі на Думській площі демонтували п'ять табличок російських міст-побратимів. Замість них планують додати міста, які активно допомагають Одесі у воєнний час.

 
 
16:32

🤦‍♀️Росія намагається звинуватити Україну у спробі створити "несприятливу біологічну обстановку" не лише в Росії, а й у Чорному та Азовському морях, а також у Білорусії, Молдові та навіть Польщі. Тепер РФ побачила водну загрозу.

Країна-агресор приписує Україні та США спільну розробку проєкту, який міг бути використаний для зараження росіян особливо небезпечними патогенами, включаючи збудників холери, черевного тифу, гепатитів А та Е водним шляхом.

Приводом для таких звинувачень стало те, що в Україні бралися проби води у великих річках, включаючи Дніпро, Дунай, Дністер, а також у Північно-Кримський канал. Нібито цю діяльність проводили українці "під контролем американських вчених".

15:57

🇲🇩 Молдова остаточно заборонила георгіївську стрічку і символи Z та V

15:41

⚡Українська влада провела черговий обмін полоненими, повернувши додому 22 українських військових та 8 цивільних. Обміняли 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, зокрема 1 жінку.

15:15

Росія звинувачує Україну в обстрілі Брянської області, але плутається у своїх свідченнях 🤷‍♀️

Вранці 14 квітня повідомлялося, що ЗСУ нібито обстріляли прикордонний пункт пропуску. Вже до обіду змінили свідчення – виявилося, що обстріляні "два житлові будинки". Запевняють, що постраждали семеро людей, у тому числі "вагітна жінка та дитина".

15:07

Виробники Oreo Mondelez, Nestle та PepsiCo, які попри вторгнення Росії в Україну не вийшли з російського ринку, зіштовхнулися з "внутрішнім активізмом" – робітники в Україні почали звільнятися, а працівники у Східній Європі пишуть петиції до керівництва та висловлюють обурення.

14:45

Морська піхота збила російський безпілотник "Орлан-10", а згодом завдала поранень групі окупантів, які намагались врятувати свій БПЛА.

 

14:30

🥰Крейсер "Москва" після вибуху перекинувся і почав тонути.

Тепер для висадки російського десанту умови несприятливі, але загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається.

14:18

Зведення освітніх новин

📝За словами освітнього обудсмена, освітян під тиском змушують повертатися на очну роботу до міст, де тривали бої. Також після початку війни почастішали випадки примусового відправлення педагогів у відпустку без збереження зарплатні, що є неприпустимим

📝Через військову агресію Росії за кордон виїхали понад 20 тисяч українських вчителів.

📝Освітній обудсмен про російську мову в школах: 

"Можливе рішення, яке цілком у законному полі: до кінця навчального року оголосити простій для вчителів російської мови через неможливість викладати мову агресора".

📝При розподілі бюджетних місць 2022 року надаватиметься пріоритет високотехнологічним та робітничим спеціальностям. Тобто спеціалістам, які допоможуть відбудувати країну. 

📝Маріупольський державний університет відновлює свою роботу в Києві.

"Зараз ми прагнемо зберегти наших викладачів, студентів та наукову базу аби після повного звільнення повернутися до рідного міста. Також на базі університету разом з міською владою Маріуполя плануємо розгортати великий центр допомоги нашим землякам", – директор університету.

13:44

📷АрміяInform до 50 днів широкомасштабного вторгнення в Україну опублікувала добірку 50 світлин військових кореспондентів 

 

 
 
 
13:15

13:09

На Херсонщині міський голова Таврійська Микола Різак написав заяву про складання повноважень у зв'язку зі станом здоров'я. 1 квітня Різака взяли у полон росіяни.

12:37

Трамп вважає війну в Україні геноцидом

12:32

У Росії заявили, що вважатимуть Швецію і Фінляндію "офіційними противниками" після їхнього вступу в НАТО.

Медведєв зазначив, що  довжина сухопутних кордонів альянсу з РФ зросте більш ніж удвічі. За його словами, Росії доведеться серйозно посилити угруповання сухопутних сил та ППО, розгорнути суттєві військово-морські сили в акваторії Фінської затоки.

"У такому разі ні про який без'ядерний статус Балтики вже не йтиметься – баланс має бути відновлений".

11:50

Міноборони Великої Британії назває Краматорськ і Костянтинівку на Донеччині новими можливими мішеннями для насильства з боку російської влади.

11:34

У Маріуполі окупанти спонукають мирних жителів вдягати білу стрічку, яка є ворожим символом, щоб зробити їх  "приманкою" для українських снайперів, – радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

11:28

Є загроза, що росіяни незаконно всиновлюватимуть вивезених з України дітей, – МЗС.

11:10

UNICEF розповів історію того самого дідуся з немовлям у запорізькому центрі для біженців.

Чоловіка звати Валентин Миколайович, йому 84 роки. Він проїхав за кермом старенького авто кілька днів, щоб врятувати свою родину.

Майже місяць його родина ховалась від бомбардувань у підвалі будинку в селі Степове Запорізької області. Після того, як вони ледь не втратили маму дітей Марію і з'їли всі запаси, дідусь, єдиний водій у сім'ї, повіз своїх сина, невістку, трьох онуків та песика до Івано-Франківська, вперше в житті долаючи за кермом таку велику відстань. 

Першу зупинку вони зробили саме в центрі для біженців у Запоріжжі. Тут Валентин Миколайович і заколисав молодшу 6-місячну Ізабелу.

Зараз родина у безпеці.

 
10:41

Орієнтовні бойові втрати російської армії в Україні на ранок 50 дня війни складають:

  • особового складу – близько 19 900 
  • танків ‒ 753 
  • бойових броньованих машин ‒ 1 968  
  • артилерійських систем – 366 
  • РСЗВ – 122
  • засоби ППО – 64
  • літаків – 160 
  • гелікоптерів – 144
  • автомобільної техніки – 1 437
  • кораблі /катери – 7 
  • цистерн з ПММ – 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134
  • спеціальна техніка – 25
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
10:14

Офіс генпрокурора: з початку війни в Україні постраждали більше 548 дітей – 197 з них загинули, більше 300 отримали поранення. 

 
10:00

14 квітня в Україні мають відкритися 9 гуманітарних коридорів🤞

📌 на власному транспорті можна буде виїхати з Маріуполя, Бердянська, Токмака та Енергодару до Запоріжжя. 

На жаль, через погодні умови автобуси для евакуації не можуть поки їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.

📌 за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ сьогодні працюватимуть евакуаційні маршрути в Луганській області:

  • з Сєвєродонецька до Бахмута (місце зборів: проспект Хіміків, 28)
  • з Лисичанська до Бахмута (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324)
  • з Попасної до Бахмута (місце зборів: вул. Первомайська, 42)
  • з Рубіжного до Бахмута
  • з селища Гірське до Бахмута.

09:40

Ситуація в регіонах станом на 8 ранку 14 квітня:

📍Харківщина: у місті всю ніч тривали обстріли, інформація щодо постраждалих встановлюється. За добу по області – 10 поранених та 4 загиблих цивільних. Ведуться бої в Ізюмі

📍Луганщина: постійні мінометні обстріли, системи залпового вогню, найгарячіше у Золотому. Попри відсутність гуманітарних коридорів, з області евакуювали 400 людей

📍Донеччина: орки продовжують тиснути по усій лінії фронту – обстріли Авдіївки, Очеретинської ТГ, Мар'їнки, Торецької громади. За добу – 11 поранених цивільних. Вздовж лінії розмежування є руйнування житлових будинків та інфраструктури. За добу є таких 34 об'єкти, 22 з них – житлові будинки.

Маріуполь без змін: блокада, обстріли авіацією та артилерією. Росіяни не випускають з міста людей.

📍Херсонщина: вночі було чутно вибухи та обстріли, зокрема в районі Чорнобаївки. Наслідки уточнюються. На території області тривають мародерства орків, загострюється гуманітарна криза

📍на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, у Київській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, та Сумщині ніч минула відносно спокійно.

09:23

Київське метро оновлює графік роботи ⚡

Після півтора місяці війни поїзди на синій і зеленій гілках почнуть курсувати обома коліями, інтервал руху скоротять до 30 хвилин.

Метро працює з 07:30 до 19:00.

 
08:46

Група Сил спецоперацій підірвала міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму на Харківщині 🔥

Кілька днів тому українські військові виявили бронеавтомобіль "Тигр", Камаз і три Урали, що рухалися на підсилення свого угруповання на Харківщині. Вони встановили маршрут руху колони, провели дорозвідку, обрали місце встановлення зарядів і розрахували необхідну кількості тротилового еквіваленту.

Заклавши вибухівку, оператори Сил спецоперацій дочекалися ворога та підірвали міст з колоною, повністю її знищивши.

 
 
08:27

Нардеп та історик, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович виступив проти введення статусу "міста-героя" з огляду на його радянське коріння.

Він пропонує інші назви – місто-фортеця, незламне місто, місто нескорених, місто героїв:

"Не можна тягнути совєтські міфи в нашу справді героїчну реальність. У них немає і не може бути нічого справжнього. Нічого, за що варто чіплятись. А небезпека — самим визнавати, що в нас із росіянами було "спільне хороше" – справді суттєва".

08:15

Маріуполь у колажі Аліни Пономаренко.

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Допис, поширений alina_art_collage (@alina_art_collage)

07:30

Оперативне зведення станом від Генштабу ЗСУ на 6 ранку 14 квітня:

📍ворог продовжує нарощувати авіаугруповання поблизу східного кордону України, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення.

Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєнняпо всій території України

📍окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив

📍визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують прикривати українсько-білоруський кордон у Брестській та Гомельській областях. Проводяться планові заходи бойової підготовки. 

У білоруському населеному пункті Холмич, на блокпостах, військова поліція Росії та Білорусі перевіряє в жителів телефони. Їм повідомляють, що українські підрозділи в будь-який час можуть здійснити напад на територію Білорусі.

📍на Сіверському напрямку ворог перегруповує підрозділи Центрального військового округу з території Брянської та Курської областей. Посилює контроль кордону, проводить інженерне обладнання позицій, опорних пунктів і забезпечує присутність на них незначної кількості особового складу, озброєння та військової техніки

📍на Слобожанському напрямку противник проводить розвідку ймовірних напрямків наступу, нарощує систему розвідки, управління та медичного забезпечення. Продовжує частково блокувати Харків, обстрілює його з артилерії, перегруповує підрозділи та поповнює запаси

📍на Донецькому і Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов’янська, Попасної та Курахового та штурмові дії у місті Маріуполь. Успіху не мав, тривають бої.

Ворог посилює угруповування в районі Сєверодонецька. 

На тимчасово окупованих територіях  Донецької  та Луганської областей продовжується примусова мобілізація. У Горлівці щоденно обходять приватні та багатоквартирні квартали. 

На території тимчасово окупованої Донеччини російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч людей. Завдання було виконане на 20%

📍на Південнобузькому напрямку противник відновлює боєздатність, поповнює боєприпаси, обладнує позиції. Здійснює вогневий вплив на підрозділи українських військ.

Ворог веде бойові дії в районі Олександрівки. Намагається відновити наступ, щоб відновити позиції в районі Осокорівки 

📍на території Донецької та Луганської областей захисниками України минулої доби відбито вісім атак ворога, знищено танк, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему противника.

Підрозділами зенітних ракетних військ попередньої доби збито 2 ворожих винищувача.

07:00

Одне з найважчих відео війни.

Мати опізнає тіло сина-бійця тероборони, знайдене в колодязі після деокупації села Бузова на Київщині.

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Допис, поширений Настоящее Время (@currenttime.tv)

06:36

Війна в Україні може привести понад 1/5 людства до злиднів, нужденності та голоду в масштабах, небачених десятиліттями, – Генсек ООН.

05:46

Головні новини з-за кордону за ніч:

  • За даними CNN, США ведуть внутрішні переговори щодо візиту в Україну міністра оборони Ллойда Остіна або держсекретаря Ентоні Блінкена.
  • Франція вже надала Україні військову допомогу на 100 млн євро та планує нові поставки.
  • Дії Росії назвали геноцидом президент Колумбії Іван Дуке та прем'єр Канади Джастін Трюдо.
05:40

📍Маріуполь. Цей будинок пережив три війни: дві світові і громадянську. У 2014 переселенці з Донецька заснували тут свій бізнес. Однак російську навалу будинок не витримав.

 
 
05:29

Доброго ранку 😊

  • Європейське космічне агентство припиняє співпрацю з Росією на низці космічних місій на Місяці.

  • Британія розширила санкційний список проти росіян, додавши ще 206 фізичних і юридичних осіб. Туди потрапив затриманий в Україні кума Путіна Віктор Медведчук.

  • Австралія запровадила ще один пакет санкцій – там фігурують "Газпром" та "Транснефть".

  • Франція заморозила російських активів вже на 23,7 млрд євро або 25,6 млрд доларів США. Нідерланди – до 600 млн євро, тамтешні правоохоронці перевіряють, чи є ще майно, яке потрібно заморозити.

  • Офшори вже не рятують росіян: понад 7 мільярдів доларів, що належать Роману Абрамовичу, були заморожені владою в офшорній зоні острову Джерсі.

  • Найбільший у світі незалежний нафтотрейдер Vitol Group збирається припинити торгувати російською нафтою до кінця 2022 року

  • Іноземні онлайн-магазини та їхні банки-еквайєри блокують платежі за випущеними в РФ картками китайської UnionPay.

  • Італійський виробник кави Lavazza (бренди Lavazza, Сarte Noire) призупиняє всю свою діяльність в РФ.

  • У Росії понад 150 тисяч залізничних вагонів у простої через санкції. А інфляція там за підсумками 2022 року може становити від 17% до 20%.

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05:00

Замість того, аби припинити вчиняти злочини, Росія продовжує складати списки ворогів по всьому світу. Тепер вона додала у свої санкційні списки 398 конгресменів США та 87 канадських сенаторів – тих, які в "авангарді русофобського курсу".

Теми: війна
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