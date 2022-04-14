Війна. Сім тижнів. ОНЛАЙН
50 днів тому Росія почала повномасштабну війну проти України. За цей час ворог уже відступив з Київщини, Чернігівщини і Сумщини, залишивши по собі докази страшних злочинів. Нині росіяни зосереджують зусилля на сході і півдні.
Під постійним вогнем Миколаїв і Харків. Тривають запеклі бої за Маріуполь – загарбники знищують місто, але українські захисники продовжують тримати оборону. На окупованих територіях – Херсон, Мелітополь, Донеччина та Луганщина – росіяни влаштовують терор.
Читайте хроніку попереднього дня війни
💪Новини з Півдня: за добу ворожі втрати склали 39 окупантів та 4 одиниці техніки, серед яких бойові броньовані машини та БПЛА
Львівські дизайнери продають зображення Медведчука в кайданах на NFT-аукціоні, вилучені кошти від продажу передадуть для потреб України. Придбати NFT-зображення можна на платформі OpenSea до 27 квітня. Початкова ціна – 0.1 ETH (близько 311 доларів США).
⚡На думку Пентагону, Києву та іншим українським містам загрожують ракетні обстріли з боку Росії: "навіть коли Росія почала відводити свої війська від української столиці, від Чернігова, з північної частини України, у США не вважали, що Київ оминув небезпеки, особливо з повітря".
Голова Запорізької ОДА Олександр Старух просить допомогти у пошуку посадовців, яких викрали окупанти, зокрема:
- голову Мелітопольської районної ради
- Дніпрорудненського міського голову
- Молочанського міського голову
- першого заступника міського голови м. Енергодар
- заступника Токмацького міського голови
- керуючого справами виконавчого комітетету Бердянської міської ради
- старосту с. Верхня Криниця
- депутата Пологівської міської ради, члена фракції "Слуга народу"
- депутата обласної ради
Буча💔
"Практично 85% усіх тіл, які ми піднімаємо з братських могил чи індивідуальних поховань на городах, парках, скверах, дворах – з отворами від куль. Тобто усвідомлене умисне вбивство сталося у Бучі" – міський голова Анатолій Федорук.
❗️У Києві та Херсоні чутно вибухи. Залишайтеся в укриттях та стежте за оновленнями від місцевої влади
💪Новини з Донбасу: за добу українські захисники знищили 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойові машини піхоти і одну артилерійську систему противника і відбили 6 атак російських окупантів.
Доброї ночі, Україно💙💛
|"Кораблик" від Олега Шупляка
|Ілюстрація Журавля
|колаж The Times
Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського
😞 російські окупанти зруйнували у Маріуполі 95% будівель, а десятки тисяч жителів депортували до рф — про це заявив президент Володимир Зеленський
Знайомство "Москви" з "Нептуном"
|автор ілюстрації: Михайло Скоп
⚡️ Російське міністерство оборони визнало, що крейсер "Москва" затонув — у відомстві кажуть, що це сталося після тривалої пожежі на борту, поки його буксирували в Севастополь.
Росіяни так і не визнали, що зазнали поразки 13 квітня в бою з береговою охороною українських ВМС.
🇵🇱 🇨🇿 Спікери Сенатів Польщі та Чехії відвідали звільнені Ірпінь, Бучу та Бородянку
😡 Зеленський переконаний, що шансів для ведення мирних перемовин із рф після жахливих злочинів російських окупантів у Маріуполі та на Київщині стає дедалі менше
❗️У багатьох областях України — повітряна тривога. Слідкуйте за оновленнями від місцевої влади
❗️Байден у відповідь на запитання журналістів підтвердив, що готовий особисто поїхати в Україну — пресслужба Білого дому
Мобілізованих росіян забезпечують списаними бронежилетами Військовослужбовці рф, за рахунок яких доукомплектовують підрозділи з найбільшими у війні проти України втратами, отримують в якості спорядження непридатний до використання та списаний мотлох.
Навіщо чекати на Суд Божий, якщо є суд церковний?
Священник Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви Московського Патріархату (УПЦ МП) Андрій Пінчук домагається міжнародного трибуналу над патріархом Кирилом.
Читайте більше у інтерв'ю: Священник УПЦ МП, який вимагає трибуналу над патріархом Кирилом: "Русскій мір" – це своєрідний церковний фашизм
😠 Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про посилення інтенсивності обстрілів міста протягом останніх трьох днів.
За словами Терехова, у місті вже практично немає таких районів, у які не влучили російські снаряди — загалом зруйновано 2 055 будівель
🤞🏼 Деблокада Маріуполя є можливою, чекаємо відповідних рішучих дій від військово-політичного керівництва країни — заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар
👋🏼 У Пентагоні спостерігають, що російські кораблі, які діяли на півночі Чорного моря у районі крейсера "Москва", відійшли на південь далі від українського берега — CNN
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18.00:
▫️ Ворог намагається завершити підготовку до наступальної операції в Східній операційній зоні. Триває нарощування авіаційного угруповання та системи управління військами.
▫️ Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах та житлових кварталах міст та сіл нашої держави.
▫️ окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів зі складу північного флоту та 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил рф. Для забезпечення підрозділів озброєнням і військовою технікою здійснюються заходи зі зняття з тривалого зберігання на базах та складах.
▫️ За наявною інформацією, у російській 126-й окремій бригаді берегової оборони (Перевальне) та 127-й окремій розвідувальній бригаді (Севастополь) втрати складають понад 50% особового складу.
▫️ Командуванню російської армії не вдається виконати плани з мобілізації людського ресурсу у північно-кавказькому регіоні для участі у війні проти України. Основною причиною є небажання населення зазначеного регіону брати участь у бойових діях.
▫️ Командування збройних сил рф планує почати новий процес мобілізації на національному рівні. За задумом, мобілізація, з метою її приховування, буде проводитись паралельно з плановим призовом на військову службу.
По регіонах:
▪️ На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Спостерігається переміщення підрозділів 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу залізничним транспортом з території Гомельської області Білорусі. Зберігається загроза ракетних ударів з території білорусі.
▪️ На Сіверському напрямку противник проводить перегрупування підрозділів з їх подальшим зосередженням у прикордонних з Україною районах. З території Брянської та Курської областей відбувається переміщення у Бєлгородську і Воронезьку області росії.
▪️ На Слобожанському напрямку окупанти проводять розвідку ймовірних напрямків наступу, нарощують систему розвідки та медзабезпечення. Триває поповнення запасів.
Продовжується часткове блокування та обстріли Харкова.
У Бєлгороді ворог розгорнув підрозділ інформаційно-психологічних операцій збройних сил рф з метою інтенсифікації заходів психологічного впливу на підрозділи сил оборони України та цивільне населення Харківської області. Мета - деморалізація та припинення опору. Окупанти продовжують підготовку до активних дій в районах н.п. Слов’янськ та Барвінкове.
▪️ На Донецькому напрямку ворог, за підтримки авіації та артилерії, продовжує ведення наступу на окремих напрямках. Противник здійснював спроби прориву нашої оборони в районах н.п. Рубіжне, Новотошківське і Мар’їнка. Успіху не мав. Продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю.
▪️ На Південнобузькому напрямку суттєвих змін в обстановці не відбулося.
▪️ В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки.
⛴ Збитий Україною російський крейсер "Москва" став найдорожчою військовою втратою рф у війні з Україною.
Forbes розрахував приблизну вартість, порівнявши "Москву" з крейсером того ж классу "Україна", який у 1995 році коштував 720 млн доларів
Верховна Рада визнала дії, вчинені Росією під час воєнного нападу на Україну, геноцидом українського народу.
🗣 Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що у перші дні війни було немало стрілянини біля Офісу президента:
"Ви не думайте, що вони йшли непідготовленими. Була сітка, були опрацьовані багато моментів. Але я вдячний і охороні президента, і УДО, яке тримало і тримає урядовий квартал, і всім нашим військовим"
⚡Молдова звинуватила Росію у спробі вербування молдовських громадян для війни в Україні
⚡На Сумщині вперше за 10 днів обстріли
Окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині, поцілили в один із приватних будинків в районі Городні. За попередньою інформацією, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу "Точка-У".
Рятувальники просять українців уникати руїн та ділянок, які ще не розміновані.
⛔Треба бути обережними й іникати таких місць:
- колишні військові позиції та оборонні укріплення;
- ґрунтові дороги й узбіччя доріг із твердим покриттям;
- залишки військової техніки;
- покинуті будинки та споруди.
⛔Запам'ятайте:
- торкатися підозрілого предмета заборонено;
- не використовуйте поруч підозрілого предмета засоби радіозв'язку та телефони;
- удар, струс, тертя та нагрівання можуть спричинити вибух.
💰Національний банк фіксує посилений інфляційний тиск через війну, внаслідок чого ціни за рік можуть зрости на 20%
У Одесі на Думській площі демонтували п'ять табличок російських міст-побратимів. Замість них планують додати міста, які активно допомагають Одесі у воєнний час.
🤦♀️Росія намагається звинуватити Україну у спробі створити "несприятливу біологічну обстановку" не лише в Росії, а й у Чорному та Азовському морях, а також у Білорусії, Молдові та навіть Польщі. Тепер РФ побачила водну загрозу.
Країна-агресор приписує Україні та США спільну розробку проєкту, який міг бути використаний для зараження росіян особливо небезпечними патогенами, включаючи збудників холери, черевного тифу, гепатитів А та Е водним шляхом.
Приводом для таких звинувачень стало те, що в Україні бралися проби води у великих річках, включаючи Дніпро, Дунай, Дністер, а також у Північно-Кримський канал. Нібито цю діяльність проводили українці "під контролем американських вчених".
🇲🇩 Молдова остаточно заборонила георгіївську стрічку і символи Z та V
⚡Українська влада провела черговий обмін полоненими, повернувши додому 22 українських військових та 8 цивільних. Обміняли 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, зокрема 1 жінку.
Росія звинувачує Україну в обстрілі Брянської області, але плутається у своїх свідченнях 🤷♀️
Вранці 14 квітня повідомлялося, що ЗСУ нібито обстріляли прикордонний пункт пропуску. Вже до обіду змінили свідчення – виявилося, що обстріляні "два житлові будинки". Запевняють, що постраждали семеро людей, у тому числі "вагітна жінка та дитина".
Виробники Oreo Mondelez, Nestle та PepsiCo, які попри вторгнення Росії в Україну не вийшли з російського ринку, зіштовхнулися з "внутрішнім активізмом" – робітники в Україні почали звільнятися, а працівники у Східній Європі пишуть петиції до керівництва та висловлюють обурення.
Морська піхота збила російський безпілотник "Орлан-10", а згодом завдала поранень групі окупантів, які намагались врятувати свій БПЛА.
🥰Крейсер "Москва" після вибуху перекинувся і почав тонути.
Тепер для висадки російського десанту умови несприятливі, але загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається.
Зведення освітніх новин
📝За словами освітнього обудсмена, освітян під тиском змушують повертатися на очну роботу до міст, де тривали бої. Також після початку війни почастішали випадки примусового відправлення педагогів у відпустку без збереження зарплатні, що є неприпустимим.
📝Через військову агресію Росії за кордон виїхали понад 20 тисяч українських вчителів.
📝Освітній обудсмен про російську мову в школах:
"Можливе рішення, яке цілком у законному полі: до кінця навчального року оголосити простій для вчителів російської мови через неможливість викладати мову агресора".
📝При розподілі бюджетних місць 2022 року надаватиметься пріоритет високотехнологічним та робітничим спеціальностям. Тобто спеціалістам, які допоможуть відбудувати країну.
📝Маріупольський державний університет відновлює свою роботу в Києві.
"Зараз ми прагнемо зберегти наших викладачів, студентів та наукову базу аби після повного звільнення повернутися до рідного міста. Також на базі університету разом з міською владою Маріуполя плануємо розгортати великий центр допомоги нашим землякам", – директор університету.
📷АрміяInform до 50 днів широкомасштабного вторгнення в Україну опублікувала добірку 50 світлин військових кореспондентів
📍З початку березня прикордонників намагалися підкупити 76 разів— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) April 14, 2022
▪️Загальна сума пропонованих хабарів: 46 650 доларів США, 7 750 євро, 74 тисячі гривень, 4520 польських злотих та 3000 чеських крон
▪️«Вирішувати» питання у такий спосіб намагалися військовозобов’язані чоловіки pic.twitter.com/fYKNRQwICO
На Херсонщині міський голова Таврійська Микола Різак написав заяву про складання повноважень у зв'язку зі станом здоров'я. 1 квітня Різака взяли у полон росіяни.
Трамп вважає війну в Україні геноцидом
У Росії заявили, що вважатимуть Швецію і Фінляндію "офіційними противниками" після їхнього вступу в НАТО.
Медведєв зазначив, що довжина сухопутних кордонів альянсу з РФ зросте більш ніж удвічі. За його словами, Росії доведеться серйозно посилити угруповання сухопутних сил та ППО, розгорнути суттєві військово-морські сили в акваторії Фінської затоки.
"У такому разі ні про який без'ядерний статус Балтики вже не йтиметься – баланс має бути відновлений".
Міноборони Великої Британії назває Краматорськ і Костянтинівку на Донеччині новими можливими мішеннями для насильства з боку російської влади.
У Маріуполі окупанти спонукають мирних жителів вдягати білу стрічку, яка є ворожим символом, щоб зробити їх "приманкою" для українських снайперів, – радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Є загроза, що росіяни незаконно всиновлюватимуть вивезених з України дітей, – МЗС.
UNICEF розповів історію того самого дідуся з немовлям у запорізькому центрі для біженців.
Чоловіка звати Валентин Миколайович, йому 84 роки. Він проїхав за кермом старенького авто кілька днів, щоб врятувати свою родину.
Майже місяць його родина ховалась від бомбардувань у підвалі будинку в селі Степове Запорізької області. Після того, як вони ледь не втратили маму дітей Марію і з'їли всі запаси, дідусь, єдиний водій у сім'ї, повіз своїх сина, невістку, трьох онуків та песика до Івано-Франківська, вперше в житті долаючи за кермом таку велику відстань.
Першу зупинку вони зробили саме в центрі для біженців у Запоріжжі. Тут Валентин Миколайович і заколисав молодшу 6-місячну Ізабелу.
Зараз родина у безпеці.
Орієнтовні бойові втрати російської армії в Україні на ранок 50 дня війни складають:
- особового складу – близько 19 900
- танків ‒ 753
- бойових броньованих машин ‒ 1 968
- артилерійських систем – 366
- РСЗВ – 122
- засоби ППО – 64
- літаків – 160
- гелікоптерів – 144
- автомобільної техніки – 1 437
- кораблі /катери – 7
- цистерн з ПММ – 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134
- спеціальна техніка – 25
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Офіс генпрокурора: з початку війни в Україні постраждали більше 548 дітей – 197 з них загинули, більше 300 отримали поранення.
14 квітня в Україні мають відкритися 9 гуманітарних коридорів🤞
📌 на власному транспорті можна буде виїхати з Маріуполя, Бердянська, Токмака та Енергодару до Запоріжжя.
На жаль, через погодні умови автобуси для евакуації не можуть поки їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.
📌 за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ сьогодні працюватимуть евакуаційні маршрути в Луганській області:
- з Сєвєродонецька до Бахмута (місце зборів: проспект Хіміків, 28)
- з Лисичанська до Бахмута (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324)
- з Попасної до Бахмута (місце зборів: вул. Первомайська, 42)
- з Рубіжного до Бахмута
- з селища Гірське до Бахмута.
Ситуація в регіонах станом на 8 ранку 14 квітня:
📍Харківщина: у місті всю ніч тривали обстріли, інформація щодо постраждалих встановлюється. За добу по області – 10 поранених та 4 загиблих цивільних. Ведуться бої в Ізюмі
📍Луганщина: постійні мінометні обстріли, системи залпового вогню, найгарячіше у Золотому. Попри відсутність гуманітарних коридорів, з області евакуювали 400 людей
📍Донеччина: орки продовжують тиснути по усій лінії фронту – обстріли Авдіївки, Очеретинської ТГ, Мар'їнки, Торецької громади. За добу – 11 поранених цивільних. Вздовж лінії розмежування є руйнування житлових будинків та інфраструктури. За добу є таких 34 об'єкти, 22 з них – житлові будинки.
Маріуполь без змін: блокада, обстріли авіацією та артилерією. Росіяни не випускають з міста людей.
📍Херсонщина: вночі було чутно вибухи та обстріли, зокрема в районі Чорнобаївки. Наслідки уточнюються. На території області тривають мародерства орків, загострюється гуманітарна криза
📍на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, у Київській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, та Сумщині ніч минула відносно спокійно.
Київське метро оновлює графік роботи ⚡
Після півтора місяці війни поїзди на синій і зеленій гілках почнуть курсувати обома коліями, інтервал руху скоротять до 30 хвилин.
Метро працює з 07:30 до 19:00.
Група Сил спецоперацій підірвала міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму на Харківщині 🔥
Кілька днів тому українські військові виявили бронеавтомобіль "Тигр", Камаз і три Урали, що рухалися на підсилення свого угруповання на Харківщині. Вони встановили маршрут руху колони, провели дорозвідку, обрали місце встановлення зарядів і розрахували необхідну кількості тротилового еквіваленту.
Заклавши вибухівку, оператори Сил спецоперацій дочекалися ворога та підірвали міст з колоною, повністю її знищивши.
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Нардеп та історик, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович виступив проти введення статусу "міста-героя" з огляду на його радянське коріння.
Він пропонує інші назви – місто-фортеця, незламне місто, місто нескорених, місто героїв:
"Не можна тягнути совєтські міфи в нашу справді героїчну реальність. У них немає і не може бути нічого справжнього. Нічого, за що варто чіплятись. А небезпека — самим визнавати, що в нас із росіянами було "спільне хороше" – справді суттєва".
Маріуполь у колажі Аліни Пономаренко.
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Оперативне зведення станом від Генштабу ЗСУ на 6 ранку 14 квітня:
📍ворог продовжує нарощувати авіаугруповання поблизу східного кордону України, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення.
Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєнняпо всій території України
📍окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив
📍визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують прикривати українсько-білоруський кордон у Брестській та Гомельській областях. Проводяться планові заходи бойової підготовки.
У білоруському населеному пункті Холмич, на блокпостах, військова поліція Росії та Білорусі перевіряє в жителів телефони. Їм повідомляють, що українські підрозділи в будь-який час можуть здійснити напад на територію Білорусі.
📍на Сіверському напрямку ворог перегруповує підрозділи Центрального військового округу з території Брянської та Курської областей. Посилює контроль кордону, проводить інженерне обладнання позицій, опорних пунктів і забезпечує присутність на них незначної кількості особового складу, озброєння та військової техніки
📍на Слобожанському напрямку противник проводить розвідку ймовірних напрямків наступу, нарощує систему розвідки, управління та медичного забезпечення. Продовжує частково блокувати Харків, обстрілює його з артилерії, перегруповує підрозділи та поповнює запаси
📍на Донецькому і Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов’янська, Попасної та Курахового та штурмові дії у місті Маріуполь. Успіху не мав, тривають бої.
Ворог посилює угруповування в районі Сєверодонецька.
На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується примусова мобілізація. У Горлівці щоденно обходять приватні та багатоквартирні квартали.
На території тимчасово окупованої Донеччини російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч людей. Завдання було виконане на 20%
📍на Південнобузькому напрямку противник відновлює боєздатність, поповнює боєприпаси, обладнує позиції. Здійснює вогневий вплив на підрозділи українських військ.
Ворог веде бойові дії в районі Олександрівки. Намагається відновити наступ, щоб відновити позиції в районі Осокорівки
📍на території Донецької та Луганської областей захисниками України минулої доби відбито вісім атак ворога, знищено танк, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему противника.
Підрозділами зенітних ракетних військ попередньої доби збито 2 ворожих винищувача.
Одне з найважчих відео війни.
Мати опізнає тіло сина-бійця тероборони, знайдене в колодязі після деокупації села Бузова на Київщині.
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Війна в Україні може привести понад 1/5 людства до злиднів, нужденності та голоду в масштабах, небачених десятиліттями, – Генсек ООН.
Головні новини з-за кордону за ніч:
- За даними CNN, США ведуть внутрішні переговори щодо візиту в Україну міністра оборони Ллойда Остіна або держсекретаря Ентоні Блінкена.
- Франція вже надала Україні військову допомогу на 100 млн євро та планує нові поставки.
- Дії Росії назвали геноцидом президент Колумбії Іван Дуке та прем'єр Канади Джастін Трюдо.
📍Маріуполь. Цей будинок пережив три війни: дві світові і громадянську. У 2014 переселенці з Донецька заснували тут свій бізнес. Однак російську навалу будинок не витримав.
Доброго ранку 😊
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Європейське космічне агентство припиняє співпрацю з Росією на низці космічних місій на Місяці.
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Британія розширила санкційний список проти росіян, додавши ще 206 фізичних і юридичних осіб. Туди потрапив затриманий в Україні кума Путіна Віктор Медведчук.
- Австралія запровадила ще один пакет санкцій – там фігурують "Газпром" та "Транснефть".
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Франція заморозила російських активів вже на 23,7 млрд євро або 25,6 млрд доларів США. Нідерланди – до 600 млн євро, тамтешні правоохоронці перевіряють, чи є ще майно, яке потрібно заморозити.
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Офшори вже не рятують росіян: понад 7 мільярдів доларів, що належать Роману Абрамовичу, були заморожені владою в офшорній зоні острову Джерсі.
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Найбільший у світі незалежний нафтотрейдер Vitol Group збирається припинити торгувати російською нафтою до кінця 2022 року
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Іноземні онлайн-магазини та їхні банки-еквайєри блокують платежі за випущеними в РФ картками китайської UnionPay.
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Італійський виробник кави Lavazza (бренди Lavazza, Сarte Noire) призупиняє всю свою діяльність в РФ.
- У Росії понад 150 тисяч залізничних вагонів у простої через санкції. А інфляція там за підсумками 2022 року може становити від 17% до 20%.
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Замість того, аби припинити вчиняти злочини, Росія продовжує складати списки ворогів по всьому світу. Тепер вона додала у свої санкційні списки 398 конгресменів США та 87 канадських сенаторів – тих, які в "авангарді русофобського курсу".