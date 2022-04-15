У Росії мінус одна "Москва". Україна в війні 51-й день. ОНЛАЙН
Війна в Україні триває 51-й день.
Українські протикорабельні ракети "Нептун" послали російський ракетний крейсер "Москва" за відомим напрямком.
Втрату крейсера оцінюють в 750 мільйонів доларів для російського військового бюджету. А у країні-агресорі не готові визнати нищівної найдорожчої за час війни втрати, тому розповідають, що "Москва" затонула.
Після тимчасової перерви у обстрілах північних регіонів окупант завдав ударів по Чернігівщині, Сумщині та Києву. Російська війська зосереджують свої сили на сході та півдні.
"Українська правда" продовжує фіксувати найважливіше у щоденній хроніці війни.
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На цьому ми завешуємо онлайн 51-го дня війни. Новий розпочнемо о 5:30 ранку.
Українські захисники звітують про успіхи за день. Збили:
🛩 1 літак;
🛩 1 вертоліт;
🛩 3 безпілотні літальні апарати;
🛩 2 крилаті ракети.
З окупованого Севастополя у бік України відпливають кораблі ВМС Росії. Призначення поки незрозуміле.
***BREAKING***— H I Sutton (@CovertShores) April 15, 2022
Updated article at https://t.co/tDVzYYzfpj
Tonight, Russian Navy warships have been sailing out of Sevastopol. Too soon to say destination but direction Ukraine. There were more landing ships near Crimean coast pic.twitter.com/9n6Z9n8BWV
⚠️ Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін: В Полтаві чутно було звуки вибуху. З’ясовуємо деталі. Більше подробиць — пізніше
Звернення президента Зеленського. Головне:
- Я завжди кажу всім нашим партнерам, що від обсягу підтримки для України безпосередньо залежить і настання миру. Якщо хтось каже: рік чи роки, я відповідаю: у ваших силах зробити війну значно коротшою
- Завдання номер один – прискорення миру. Наші Збройні Сили виконують його блискуче. Вони вже так закошмарили – у правильному сенсі цього слова – російську звичайну авіацію, що ті змушені застосовувати стратегічні далекобійні літаки
- Говорили сьогодні з урядовцями про роботу над заповненням опитувальника, який Україна отримала від Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Робота практично завершена, і скоро відповіді передамо представникам ЄС
- Провів сьогодні важливу зустріч з усіма керівниками силового блоку держави. Головна тема – це Маріуполь. Деталі зараз не можуть бути публічними. Але робимо все для порятунку наших людей
- Триває відновлення нормального життя у тих наших областях і районах, звідки вигнали окупантів. Обсяг робіт – дійсно колосальний. Деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу, але однаково значущих для нас, для України
- Проблема окупантів не в тому, що їх не сприймають якісь активісти, ветерани чи журналісти. Проблема росії в тому, що її не сприймає – і ніколи вже не сприйматиме – увесь український народ. росія назавжди програла Україну
- Цієї суботи єврейська громада святкує Песах. Свято звільнення. Свято життя. Щиро бажаю всім, хто святкує і в Україні, і у світі, миру, добра та неминучої поразки будь-якого зла, яке загрожує свободі та життю на землі
Окупанти, відступаючи з Київщини, залишили вибухівку в машинах мешканів, розтяжки в будинках, нерозірвані снаряди та міни на дорогах – через усе це гинуть і травмуються місцеві жителі.
Експерти проаналізували знімки із супутників, які показують розташування кораблів через хмарність в атмосфері, і визначили точні координати місцерозташування крейсеру "Москва" у момент влучання в нього українських ракет "Нептун".
ЗСУ вдарили по окупантах, залишивши їх без важкої вогнеметної системи. На цих кадрах – трофейний ТОС-1А з повним боєкомплектом.
📣 Зеленський закликав Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму — про це повідомляє Washington Post з посиланням на неназваного високопосадовця, який був присутній під час телефонної розмови президентів.
В анексованому Росією Севастополі відбулася церемонія прощання з ракетним крейсером "Москва", який напередодні затонув у Чорному морі.
Зазначається, що на церемонії були присутні ветерани ВМФ та священик.
⚡️ Мін'юст вніс до Реєстру ЗМІ-іноагентів політолога Катерину Шульман та журналіста Юрія Дудя
😏 За оцінкою США, російський крейсер і флагман Чорноморського флоту рф "Москва" був уражений двома українськими ракетами "Нептун".
Напередодні ЗМІ повідомляли, що США із "середнім ступенем впевненості" вірять у те, що українська версія подій щодо ракетного удару по кораблю є достовірною
🔥Українські воїни з угруповання "Схід" за добу знищили понад 20 російських загарбників.
💁🏻♀️ Генпрокурор Ірина Венедіктова заявляє, що українське громадянство Медведчука не стане перешкодою для можливості його обміну на українських полонених.
На питання, чи потрібно Медведчука спочатку засудити в Україні, а потім обмінювати, Венедіктова заявила: "Тут є технічні особливості. Я думаю, що якраз навпаки"
Результати роботи гуманітарних коридорів 15 квітня
➡️ Евакуаційними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя дісталися 2494 особи. З них 363 – із Маріуполя; 2131 людина евакуйована з міст Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь Запорізької області.
➡️ З Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної, Попасної та Гірського Луганської області вдалося вивезти 370 людей.
❗ Під час евакуації окупаційні війська постійно порушували режим тиші.
✅ Всього за сьогодні евакуйовано 2864 особи.
"Навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення Нової пошти?" — голова Миколаївської ОВА Віталій Кім показав наслідки обстрілів ворога. Наразі повідомляється про 3 поранених
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18.00:
- Ворог не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури на території України і намагається вести наступ на окремих напрямках.
- Продовжуються авіаційні удари по місту Маріуполю. Триває часткова блокада Харкова.
- На Донецькому напрямку противник намагався провести штурм Мар’їнки, успіху не мав.
- Окупанти на тимчасово зайнятих територіях продовжують утискати права громадян України. Ворожі ДРГ, для проведення диверсій, викрадають або, погрожуючи фізичною розправою, забирають автомобільний транспорт та цивільний одяг у місцевих жителів.
- Російські окупанти проводять фільтраційні заходи та пошук осіб, що мали стосунок до військової служби.
- У тимчасово зайнятих ворогом районах Луганської області фіксується використання будівель та прилеглих територій загальноосвітніх закладів для облаштування додаткових польових шпиталів, місць розміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки.
- В окремих населених пунктах ворог намагається імітувати вибори та незаконно призначати "органи місцевого самоврядування" з числа місцевих мешканців, лояльних до окупаційної влади.
У Харківському метро діти малювали супергероїв сучасності. Воїн, Медикиня, Волонтер та Мати з Дітьми вже знайшли собі місце на станціях метро.
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👹 Журналісти "Радіо Свобода" ідентифікували російського військового та його дружину, які в телефонній розмові "домовились ґвалтувати" українок — подружжя мешкає у Феодосії в окупованому Криму.
Биковський брав участь в операції з окупації Криму у 2014 році, а з початком повномасштабної війни — у захопленні Херсонщини. Служить він у складі дивізії особливого призначення ім. Дзержинського — це з'єднання вважається елітним підрозділом Росгвардії
15 квітня гуманітарними коридорами виїхали 2 864 людини
⭕ 2 494 людини виїхали з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя (з них 353 людини з Маріуполя та 2 131 людина з міст Запорізької області – Пологів, Василівки, Бердянська та Мелітополя)
⭕ ще 370 людей виїхали з міст: Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Попасна та селища Гірське в Луганській області.
15 квітня у Чернігів прибув перший потяг із гуманітарною допомогою 🙏
Міський голова Куп’янська на Харківщині Геннадій Мацегора після здачі міста російським окупантам втік у Росію 😤
Евакуйовані з харківського "Фельдман-екопарку" білі леви оселилися в Одесі.
Як розповіли в одеському зоопарку, тварини мають пролежні та дрібні подряпини, адже більше місяця провели в тісному пошкодженому вольєрі. Втім вони швидко приходять у норму.
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На Київщині виявили вже більше 900 тіл мирних мешканців, що загинули під час російської окупації. Більшість з них мають вогнепальні поранення.
Протитанкові їжаки з Одеси переїдуть на Миколаївсько-Херсонський напрямок.
Очільник МВС Денис Монастирський передав закривавлену іграшку з вокзалу в Краматорську кризовому координатору ООН в Україні та представнику Генерального Секретаря Аміну Аваду.
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Мер Дніпра Борис Філатов анонсував перейменування вулиць, пов'язаних з Росією.
Внаслідок нічного ракетного удару пошкоджено цех та адмінбудівлю військового заводу "Візар" під Києвом, зазначає журналіст AFP.
За даними видання, цей завод виробляв ракети "Нептун", які, ймовірно, вразили російський військовий корабель "Москва". який у результаті втратив боєздатність і затонув під час буксирування.
Удар з повітря було завдано близько 1:30 ночі.
#UPDATE A Ukrainian military factory outside Kyiv that produced missiles allegedly used to hit Russia's Moskva warship was partly destroyed by overnight Russian strikes, an AFP journalist at the scene saw Friday https://t.co/NzKQ8OXPnE #Vyshneve pic.twitter.com/xE32Z93xDE— AFP News Agency (@AFP) April 15, 2022
А ви вже придбали собі ту саму марку?
До Києва щодня повертаються 40-50 тисяч людей, – перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
У Миколаєві росіяни обстріляли житловий район з РЗСО – є постраждалі.
Які часи, такі й торти 😅
Ілюстратор Олександр Грехов опублікував свою нову роботу, присвячену 20 тисячам вбитих окупантів.
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У Києві сквер на честь дружби Києва та Москви перейменували на сквер Героїв Маріуполя.
Один з механізованих батальйонів 93 бригади Холодний Яр приземлив російський бойовий вертоліт Ка-52 🔥
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⚡З 16 квітня Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення з деблокованим Черніговом та низкою населених пунктів області.
Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука, якого нещодавно затримала СБУ, вийшла на прес-концеренцію в Москві 😬
Марченко заявила, що їй невідоме місцезнаходження її чоловіка. А також, що Медведчука нібито збираються катувати.
Святослав Вакарчук, який з початку війни їздить з концертами по українських містах і центрах для біженців, під завалами в Харкові знайшов диск зі своїм четвертим студійним альбомом "Суперсиметрія".
Диск уцілів!
"Втомлений та непокорений", – написав Вакарчук.
Окупанти продовжують обстрілювати Україну та українців:
- місто Василівка в Запорізькій області обстріляли з артилерії – одна людина загинула, п'ятеро поранені. Постраждали кілька будинків у центрі, приватний сектор, магазин і депо на залізничній станції "Таврійськ"
- позиції українських прикордонників на Чернігівщині обстріляли з мінометів.
Також 5 українців постраждали в Таврійську на Херсонщині – 2 людей загинули, 3 отримали поранення, коли вийшли з домівок, щоб подивитися на збиту ракету. Усі отримали уламкові поранення.
Загальні бойові втрати окупантів на 51 день війни:
- особового складу – близько 20 000
- танків ‒ 756
- бойових броньованих машин ‒ 1 976
- артилерійських систем – 366
- РСЗВ – 122
- засоби ППО – 66
- літаків – 163
- гелікоптерів – 144
- автомобільної техніки – 1 443
- кораблі /катери – 8
- цистерн з ПММ – 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135
- спецтехніка – 25
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
❗Майже в усіх областях України повітряні тривоги
Росіяни погрожують ударами по Києву. Мовляв, вони будуть нарощувати масштаби нападів "у відповідь на будь-які атаки або диверсії на території Росії"
❗У великих містах, зокрема, Києві, найближчими днями є суттєва небезпека ракетних ударів. Росія може вдатися до спроб атакувати з повітря. Найбільша загроза – до 18 квітня включно.
Громадян просять не ставитися до тривог легковажно рекомендовано і ходити в укриття.
Над міськрадою Скадовська, що на Херсонщині, окупанти почепили свої триколори замість українських пропорів.
Міський голова Олександр Яковлєв, який відмовився співпрацювати із загарбниками, вважає, що тепер Росія несе повну відповідальність за все, що відбувається в місті та громаді.
Як відновлюється Сумщина після відступу російських загарбників?
В Охтирці вивозять повалені дереа та будівельне сміття. Комунальники прибирають завали на території Охтирської ТЕЦ. Вже обстежено 11 житлових будинків, що постраждали внаслідок бомбардування міста.
У Тростянці відновлюють централізоване водопостачання. Тут, як і в Охтирці, ремонтують мережі електро- та газопостачання.
У селі Боромля розібрали завали на території школи. У Шостці відновлюють дахи житлових будинків.
Автошляхи Київ – Суми – Юнаківка та Суми – Полтава очищують від уламків військової техніки, авто та ґрунту.
❗Евакуація 15 квітня. Погоджено 9 гуманітарних коридорів.
📍Маріуполь – Запоріжжя
📍Бердянськ – Запоріжжя
📍Токмак – Запоріжжя
📍Енергодар – Запоріжжя
Усі ці маршрути працюють на виїзд на власному транспорті.
Через погодні умови автобуси не можуть поки їхати цим маршрутом: розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.
За умови припинення обстрілів з боку окупантів працюватимуть евакуаційні маршрути в Луганській області:
📍Сєвєродонецьк – Бахмут
Місце зборів: проспект Хіміків, 28
📍Лисичанськ – Бахмут
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
📍Попасна – Бахмут
Місце зборів: вул. Первомайська, 42
📍Рубіжне – Бахмут
📍Гірське – Бахмут
Місце зборів: вул. Гагарина, 13
❗Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликає владу деблокувати Маріуполя в найкоротші терміни.
Ситуація є критичною. На думку Волини, Маріуполь може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення
🇺🇦 Хлопець з Маріуполя забив гол у складі улюбленого "Шахтаря"
Дмитро Кеда народився у Харцизьку на Донеччині. Його родина вболіває за "Шахтар" і ходила на матчі на "Донбас Арені", коли хлопець був ще малим.
З 2014 року його рідне місто окуповане підконтрольними Росії бойовиками. Родина переїхала у Маріуполь. Але і там її застали російські загарбники. Від початку повномасштабної війни сім'я залишалась у місті, ховалась у сумнозвісному Маріупольському драмтеатрі. Їм вдалось виїхати 15 березня, напередодні російського бомбардування, яке знищило театр.
14 квітня здійснилась мрія Дмитра. Під час благодійного матчу з польським "Лехією" він зіграв за улюблений "Шахтар" і забив гол.
Ситуація в регіонах станом на 8.00
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Хмельницька, Чернівецька, Львівська, Полтавська, Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Вінницька, Тернопільська області, Кіровоградщина, Житомирщина, Черкащина, Чернігівщина та Сумщина
Ніч минула відносно спокійно
📍Київщині
Було чутно вибухи у Васильківській громаді. За попередніми даними спрацювала ППО.
📍Харків
Обстріли житлових кварталів, вночі було кілька пожеж. По області за добу окупанти обстріляли Золочів, Дергачі, є постраждалі.
Ідуть бої в Ізюмському напрямку.
📍Луганщина
За минулу добу 24 обстріли. Двоє загиблих, двоє поранених. Централізовано евакуйовано 225 людей.
📍Донеччина
Бойові дії по усій лінії фронту. За добу обстрілам піддавалися Маріуполь, смт. В.Новосілка, с. Зарічне, м. Вугледар, м. Краматорськ та нп Краматорського району, м. Бахмут.
За добу – 3 загиблих і 7 поранених. Загоряння будинку в Красногорівці, зранку працює ДСНС.
Маріуполь – без змін: наші військові опираються ворогу попри блокаду, яка триває з 1 березня.
📍Херсонщина
Вибухи та обстріли. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, тривають мародерства росіян.
У Росії бійців для війни набирають вже через оголошення в мережі.
Журналісти помітили на звичайних сайтах для пошуку роботи масові вакансії військових за контрактом. При цьому, як з'ясувало ВВС, вже за кілька тижнів новий армієць може потрапити на війну в Україну.
Супутникові знімки передмістя Києва від ООН. На них видно, наскільки пошкоджені міста і села поруч зі столицею, які були під окупацією або запеклими боями.
Найбільше постраждало село Горенка (на 77%) та місто Ірпінь (71%).
Для збільшення натисніть на зображення
|Горенка
|Ірпінь
|Гостомель
|Буча
|Захід Києва
Зведення від Генштабу:
- На Волинському та Поліському напрямках окремі білоруські підрозділи прикривають українсько-білоруський кордон у Брестській та Гомельській областях.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін.
- На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.
- На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захопити Попасну і Рубіжне. Успіху не має.
- На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойових машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника.
На Херсонщині провели невеликий обмін полоненими. Вдалось звільнити 5 українців. Їх обміняли на 4 російських військових.
У Відні провели мовчазну акцію проти сексуального насильства російських загарбників над українцями
Доброго ранку😎
- Збитий Україною російський крейсер "Москва" став найдорожчою військовою втратою РФ у війні з Україною. Forbes оцінив вартість "Москви" у 750 мільйонів доларів.
- Шрифти Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma та Helvetica заблокували для російських користувачів.
- Україна зіграє на Чемпіонаті світу з волейболу замість Росії.
- Світова енергетична рада скасувала конгрес у Санкт-Петербурзі
- Банк SEB припинить обслуговувати платежі з Росії та Білорусі у країнах Балтії.
- Ірландія виступає за нафтове ембарго щодо Росії.
- Велика Британія додала до санкційного списку двох ділових партнерів олігарха Романа Абрамовича – Євгена Тененбаума та Давида Давидовича: уряд заморозив їхні активи вартістю до 10 млрд фунтів стерлінгів.
- На Фіджі затримали суперяхту російського мільярдера Сулеймана Керімова та екіпаж.
- У Німеччині заарештували супер'яхту Dilbar сестри російського олігарха Усманова.
- У США натякають, що не збираються повертати російським бізнесменам їхні активи, а натомість використають їх для чогось кращого.
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