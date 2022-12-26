War Speeches. "Курочка по зернышку клюет" и Россию доедает

Минулого тижня (19–25 грудня) країна-бензоколонка вирішила збільшити армію, розвивати ядерну тріаду і будувати Союзну Державу з Білоруссю зі спільним військовим угрупованням та системою ППО.

Водночас путін виступив за швидке закінчення війни та захист людей, які "почуваються частиною російської культури". Він визнав, що форсування бойових дій на фронті веде до невиправданих втрат. Тому, мовляв, росія діятиме акуратніше – "курочка по зернятку клює".

Сполучені Штати натомість збільшили військову допомогу Україні, надавши їй систему ППО Patriot. Кремль збирається "щьолкати" ці системи та жаліється, що Байден і Зеленський ніяк не прислухаються до занепокоєнь росії.

Китайський лідер Сі Цзіньпін на зустрічі з дмітрієм медведєвим закликав росію до переговорів з Україною, а Іран погрожував Зеленському за звинувачення у постачанні дронів російській федерації.

Щотижня росія підтверджує свою терористичну сутність, вперто атакуючи енергетичну інфраструктуру України. Важка ситуація панує й на окупованих територіях, де "русский мир" призвів до руйнацій та страждань. Плачевність ситуації визнають навіть ватажки так званих ЛДНР, які просять грошей у путіна, щоб "зберегти обличчя" перед населенням.

Приречена росія виправдовується за затяжну війну в Україні

Минулого тижня росія знову публічно задекларувала наміри якнайшвидше закінчити війну, але не зробила для цього жодних кроків. Натомість у кремлі зняли всі бар’єри для створення Союзної Держави з Білоруссю, не шкодують коштів на армію та ставлять за ціль на 2023 рік продовжити "спецоперацію".

19 грудня владімір путін відвідав Білорусь, де обговорив з алєксандром лукашенком інтеграційну взаємодію в межах Союзної Держави.

"Хотів би із задоволенням констатувати успішну реалізацію 28 галузевих інтеграційних програм, розроблених у контексті виконання Договору про Союзну Державу. Це дуже гарний рух уперед, гарний темп", – зазначив путін на спільній із лукашенком пресконференції у Мінську.

Він також сказав, що "росія постачає до Білорусі нафту і газ на дуже вигідних преференційних умовах, що підтверджує привілейований характер нашого партнерства", чим підтвердив статус рф як країни-бензоколонки.

Дещо згодом на зустрічі з путіним державний секретар Союзної Держави росії та Білорусі дмітрій мєзєнцев зазначив, що "сьогодні знято принципово всі обмеження щодо проєктів Союзної Держави, які раніше можна було реалізовувати лише у сфері освіти та культури".

Звісно, не обійшлося й без взаємодії в оборонному секторі. владімір путін підтвердив, що на території Білорусі діє російсько-білоруське регіональне угруповання військ, яке проводить заходи бойового злагодження, створена та діє єдина система протиповітряної оборони. Також росія готуватиме білоруських льотчиків на літаках зі спеціальною бойовою частиною.

На думку секретаря РНБО України Олексія Данілова, путін вимагає від білорусі безпосередньо вступити у війну з Україною: "росіяни зараз будуть робити все можливе і неможливе, щоб змусити Лукашенка брати в цьому участь. Яке рішення буде ухвалено, ми побачимо найближчим часом. Ми готуємося до будь-якого розвитку подій".

Звісно, прессекретар путіна дмітрій пєсков усе заперечив, але ніхто не забув його слова про те, що "росія протягом усієї своєї історії ніколи ні на кого не нападала", сказані напередодні повномасштабного вторгнення.

Крім втягування Білорусі у війну, росія вирішила збільшити власну армію до 1,5 мільйона осіб та граничний вік призовників до 30 років, вдосконалити боєздатність ядерної тріади, створити військове угрупування на північному заході росії через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

"У нас немає жодних обмежень щодо фінансування. Країна, уряд дають усе, чого армія вимагає, все", – заявив путін на засіданні колегії міноборони росії. А міністр оборони сєргєй шойгу визначив пріоритетом на 2023 рік "продовжити проведення спеціальної військової операції до виконання завдань".

Олексій Данілов вважає, що росія зараз ставить на кін усе. "Ми розуміємо, що на сьогоднішній день спроможностей рф перемогти нас у відкритому бою не існує. Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним. Ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними у цьому моменті", – заявив Данілов.

Попри намагання росії інтенсифікувати війну, путін на словах виступає за швидке її припинення. На зустрічі з російськими журналістами він зазначив, що росія прагне, аби війна закінчилася якнайшвидше.

"Наша мета – не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну", – заявив путін, вперше назвавши війну війною.

Він визнав, що інтенсифікація бойових дій призводить до невиправданих втрат.

"Курочка по зернятку клює", – сказав путін про нову тактику бойових дій у той час, коли сили оборони України вже знищили 100 тисяч російських солдатів.

Головнокомандувач російської армії також змінив свою зухвалу риторику про денацифікацію та демілітаризацію. Він зазначив, що вважає український народ братнім, а першочергова мета росії – захист.

"Наша мета насамперед у захисті людей, повторюю ще раз, які почуваються частиною нашого народу, частиною нашої культури", – сказав путін. "Усі конфлікти, всі збройні конфлікти закінчуються так чи інакше якимись переговорами на дипломатичному треку – а ми й ніколи не відмовлялися. Це керівництво України саме заборонило вести переговори", – додав він.

Вочевидь, така риторика кремлівського стратега не зовсім сподобалася населенню росії. Вже незабаром дмітрій пєсков пояснив слова путіна і заявив, що росія має суттєвий успіх у демілітаризації України, а завершенням "СВО" буде досягнення цілей російської федерації.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що путін хоче зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні. "Заяви є частиною консолідованих зусиль кремля, спрямованих на те, щоб виправдати дорогі військові зусилля путіна перед російською аудиторією, яка дедалі більше йде на жертви задля досягнення нереалістичних цілей кремля".

путін збирається "клацати" Patriot'и і відправляє медведєва у Піднебесну

21 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Сполучені Штати Америки, де зустрівся з Джозефом Байденом та виступив у Конгресі. Візит остаточно зафіксував непохитну підтримку українського народу Сполученими Штатами.

Україна отримала нову військову допомогу, зокрема й систему протиповітряної оборони Patriot, яку росія поспішила визнати слабкою та застарілою. Паралельно дмітрій медведєв поїхав у Китай, де також обговорив війну в Україні.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк чітко охарактеризував візит Зеленського до США: "США остаточно зафіксували базу: росія має програти, компромісів "території в обмін на псевдомир" не буде, Україна отримає всю необхідну військову допомогу, істерика росії "поговоріть із нами" нікого не цікавить".

"Повертаємося з Вашингтона – їдемо з хорошими результатами. З тим, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо "патріоти" в Україні й у Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави та людей. Це питання вирішено для України. Є й фінансова підтримка. Є й інші домовленості", – підбив підсумки поїздки Зеленський.

Звісно, така подія змусила терористів реагувати. Речник президента рф дмітрій пєсков з жалем сказав, що "від Байдена та Зеленського не прозвучало слів про потенційну готовність прислухатися до занепокоєнь росії".

А марія захарова у жовчному пориві взагалі обізвала Президента України:

"В.О.Зеленський – їхній "сучий син", а, відповідно, йому дозволено все. Тим більше, він не просто так "сучий син", а ще їхній інструмент у протидії нашій країні", – сказала вона на брифінгу мзс росії.

Системи Patriot стали довгоочікуваною допомогою Україні, яка позбавить державу-терориста її головного інструмента – ракетних атак по інфраструктурі.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат впевнений, що Patriot допоможе створити ешелоновану систему ППО.

Системи Patriot завадять путіну змусити Україну капітулювати, тому він одразу почав стверджувати, що російські військові знищать їх.

"А щодо Patriot, це досить стара система. Вона не працює так, як, скажімо, наша С-300… Так що ті, хто це робить, це даремно: це просто затягування конфлікту, от і все… Patriot можуть поставити туди. Добре, нехай ставлять – ми клацаємо і Patriot", – сказав він.

Своєю чергою, дмітрій медведєв вирушив до Китаю обговорити із Сі Цзіньпіном питання двосторонньої взаємодії та війну в Україні. На зустрічі лідер Китаю закликав рф до переговорів з Україною.

"Китай сподівається, що відповідні сторони зможуть залишатися раціональними і стриманими, проводити всебічні переговори і вирішувати взаємні проблеми безпеки політичними методами", – сказав він.

Утім, для досягнення своєї мети у кривавій війні росія здатна лише на тероризм, а політичні методи розв'язання проблем не притаманні злочинному російському режиму.

росія несе хаос і смерть

Все, до чого торкається російська федерація, перетворюється на катастрофу.

Гуманітарну, соціальну, економічну кризу на окупованих територіях не можуть приховати навіть ватажки самопроголошених республік Донбасу. Крім цього, щотижня відбуваються атаки на критичну інфраструктуру України.

На думку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла.

Ракетний обстріл 16 грудня залишив 22 мільйони українців без електропостачання. На початку минулого тижня росія здійснила наймасовішу атаку іранськими дронами критичної інфраструктури України. І хоча агресор не досягнув своєї мети, через влучання декількох дронів в енергосистемі України все ж склалася важка ситуація – у 10 областях застосували аварійні відключення світла.

Також один із дронів пролітав поблизу ядерної установки Південноукраїнської АЕС, що є "абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки", – про це зазначила пресслужба Енергоатома.

"Це "Шахеди" з нової партії, яку отримала росія від Ірану. 250 штук – стільки всього "Шахедів" зараз отримано державою-терористом", – повідомив Володимир Зеленський. Однак на те, що Іран постачає росії ударні дрони, так і було належної міжнародної реакції.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звинуватив ООН в бездіяльності – організація не спромоглася скерувати місію, яка б вивчила застосування росією іранських дронів.

"Постачання росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює ядерну угоду з Іраном", – зазначив Кулеба.

На це експерт у сфері бойових комарів і постпред росії в ООН васілій нєбєнзя сказав: "Київ не надав Тегерану жодних двосторонніх підтверджених фактів використання іранських безпілотників росією". Втім, отруйна присутність росії в міжнародних органах безпеки не буде вічною, адже Україна готується запустити політичний процес позбавлення держави-терориста місця в Радбезі ООН.

Своєю чергою, Іран заперечує постачання ударних дронів росії та взагалі погрожує Зеленському – після того як Президент України звернув увагу Конгресу США на злочинну співучасть Ірану у ракетному терорі.

"Зеленському варто було б знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не є безмежним", – заявив Речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані, додавши, що Іран завжди поважав територіальну цілісність усіх країн, включно з Україною.

На фоні постійного ракетного терору чергову цинічну та брехливу заяву виголосив сєргєй шойгу на розширеному засіданні колегії міноборони росії: "російські війська продовжують знищувати військові цілі, завдавати масованих високоточних ударів по системі військового управління, підприємствам оборонно-промислового комплексу та пов'язаними з ними об'єктами, зокрема енергетики".

Російська армія здатна воювати лише з електричними трансформаторами або руйнувати українські міста вщент, а потім підіймати триколор на руїнах. "Подивіться, який у росії наступ, що вона лишає там, куди заносить свій прапор. Випалену землю, знищене життя... Біль, руїни й могили – це так званий "русский мир". Саме це зупиняють наші герої", – так прокоментував Володимир Зеленський побачене під час візиту в Бахмут.

Кошмарні наслідки "русского мира" відчули на собі "звільнені" населені пункти. На зустрічі з путіним 20 грудня самопроголошені голови так званих ДНР та ЛНР визнали, що ситуація залишається складною.

пушилін заявив, що в Донецьку, Макіївці, Горлівці воду подають протягом двох годин раз на три дні. У населених пунктах багато руйнувань, зокрема в Маріуполі, де люди перебувають у пунктах тимчасового розміщення. Через примусову мобілізацію не вистачає комунальників.

В Луганській області, за словами лєоніда пасічника, більшість шахтарів пішли на фронт, а вугільна галузь стала нерентабельною.

Вугілля добувають у так званих "копанках", які є незаконними, тому керівник "республіки" просить коштів у путіна на зарплати, щоб зберегти обличчя перед населенням.

В області немає спеціалістів, які можуть налагодити зв’язок та інтернет. Усе це – публічна, офіційна інформація. Натомість реальна картина може бути ще більш катастрофічною.