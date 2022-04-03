39 днів повномасштабного українського спротиву у війні з Росією. ОНЛАЙН
Триває 39-й день повнотомасштабної війни з Росією. Повномасштабного спротиву української армії та народу.
"Українська правда" збирає найважливі факти та оцінки в цьому онлайні.
Хроніку першого та попереднього днів читайте тут: Росія напала на Україну. Онлайн; Війна. День 38. ОНЛАЙН.
"Буча – це я" – рефлексія керівника подкастів УП Федора Попадюка
"Я дивився на мертвих людей, яких не до кінця засипали піском, на тіла, що лежали на землі, на потемнілі руки та обличчя.
І в момент, коли я подумав, що всі вони – це ще і я....
Це в моїй квартирі вибили двері, це мені зв'язали руки. Це мене змушували почати співпрацювати. Це мене били в обличчя прикладом і це я відчуваю онімілість, гострий біль і смак гарячої крові.
Це мені надягли мішок на голову і вистрілили в потилицю. І це я лежу на асфальті поряд із власним будинком...
Це мене переїхав танк. Мене смертельно ранять уламки. Це я горю живцем.
Я – це вони. Вони – це я, якому пощастило не опинитися не там і не в той час. Якому пощастило продовжити жити і який може плакати лише тоді, коли уявляє себе на їхньому місці.
Плакати і бажати пережити те саме тим, хто все це з нами зробив".
Під час мирного мітингу в Каховці, 3 квітня, російські військові викрали щонайменше чотирьох людей.
🕯 Буча, Ірпінь, Ворзель, Мощун
Ми всі сьогодні родом з Бучі,
з красивих парків Ірпеня.
Волосся сиве з люті рвучи,
Ми всі сьогодні з Ворзеля і Мощуна
Війна підступна. Сука нехреще́на
попа хирлявого скалічне байстря
На моїх землях древніх і священних
ґвалтує люд "за батюшку царя".
За золоті сережки, телевізор, ковдру,
Варення баночку і дрібку мідяків
безглуздий син тупої мамки-шльондри
моїх і ваших знищує батьків
Його навчив вбивати телевізор,
А грабувати він і так умів.
Він строковик, ось-ось відбувся призов.
Везе в посьолок двійко килимів.
Везе обручку з пальчика хохлушки -
її застрелив він за АТБ
Хотів стіралку - не подужав самотужки.
Важка, зараза, лусне ще хребет!
Він вже в РБ. Просушує онучі,
Нервує, бо наснилася труна
І не здогадується - всі ми родом з Бучі.
Ми всі сьогодні з Ворзеля і Мощуна
За нами Бог, і правда, і звитяга
цегляні крихти, кров і смерті тінь.
Братерство, лють і невгамовна спрага -
За нами Буча, Ворзель та Ірпінь
Ігор Дармостук, 3 квітня 2022 р.
💪Росіяни виходять з Сумської області – голова ОВА Дмитро Живицький
Повітряні сили звітують. За день знищили:
🛩 дві крилаті ракети;
🛩 один вертоліт;
🛩 два літаки (Су-34 та Су-35).
🛩 Також уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління).
Із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова".
❗У Тернополі був вибух. Мер каже: ракетний обстріл області.
Зведення від Генштабу:
- Ворог тимчасово відмовився від блокування та захоплення міста Києва. Окупанти продовжують наносити ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України, намагаючись посіяти паніку серед населення та порушити логістику Сил оборони.
- На Волинському напрямку обстановка суттєво не змінилась, визначені підрозділи Білорусі продовжують прикривати кордон.
- На Поліському напрямку противник завершує перегрупування та підготовку до передислокації окремих підрозділів з території Білорусі до РФ.
Окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються військово-транспортними літаками до міста Бєлгорода. Щоб уповільнити просування підрозділів ЗСУ окупанти здійснили масові хаотичні мінування не тільки раніш зайнятих позицій та ділянок місцевості, а й шляхів висування.
- На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та намагається здійснити перегрупування військ.
- На Ізюмському напрямку окупанти намагалися відновити наступ, успіху не мали.
- На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, підготовці до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка.
- За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурмПівденнобузький напрямок. Ворог протягом доби зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районі н.п. Олександрівка. Намагається вести бойові дії з метою виходу на адміністративний кордон Херсонської області. Маріуполя.
- Південнобузький напрямок. Ворог протягом доби зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районі н.п. Олександрівка. Намагається вести бойові дії з метою виходу на адміністративний кордон Херсонської області.
Кремль намагається приховати і виправдати свої звірства в Україні. Росіяни хочуть перехопити ініціативу і скликати засідання Ради безпеки ООН 4 квітня. Там мають обговорити звірства російської армії на окупованих територіях Київської області.
🇺🇦 Чернігівська область: українські військові звільнили населені пункти Количівка, Ягідне, Іванівка.
❗Мешканців Донеччини закликають виїхати через загрозу воєнної ескалації.
Голова Донецької ОДА Павло Кириленко: "Усім необхідним транспортом по визначеним маршрутам ми забезпечуємо і чітко вказуємо як, яким шляхом вони будуть їхати. Чим менше буде людей у даному випадку, тим легше буде захищати територію. Тому що ворог саме місцеве населення використовує для того, щоб досягти своїх зухвалих планів".
❗Росіяни обстріляли Харків. Постраждало вже щонайменше 23 людини, серед них – діти.
UPD: Внаслідок обстрілу Слобідського району міста, за попередньою інформацією, загинуло 7 людей, 34 особи поранено, серед них 3 дітей.
Цитати зі звернення Зеленського:
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Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей?
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Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли.
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Я ухвалив рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів на території нашої держави. Суть цього механізму – спільна робота національних та міжнародних фахівців: слідчих, прокурорів та суддів.
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Всі партнери України будуть детально поінформовані про те, що відбувалося на тимчасово окупованій території нашої держави. Воєнні злочини в Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і в Раді Безпеки ООН у вівторок.
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Сьогодні – чотирнадцята річниця саміту НАТО в Бухаресті. Тоді був шанс забрати Україну із "сірої зони" на сході Європи. Із "сірої зони" між НАТО й Росією.
За оптимістичними дипломатичними формулюваннями про те, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді, у 2008 році, була захована відмова приймати Україну в Альянс. Був захований безглуздий страх деяких політиків перед Росією.
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Ми не звинувачуємо Захід. Ми не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість. Про те, яким був шлях до такої Бучі, до такого Гостомеля, до такого Харкова, до такого Маріуполя.
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По-хорошому, ми не повинні були й просити про допомогу зброєю, щоб захиститися від цього зла, яке прийшло на нашу землю. Всю необхідну зброю нам і так мали надати – без прохань. Бо й самі прекрасно усвідомлювали, яке зло прийшло і що саме воно принесло із собою.
Чергові злочини окупантів. У Новій Каховці на Херсонщині росіяни викрали журналіста Олександра Гунька. У Харківській області війська загарбників обстріляли колону, яка їхала евакуювати людей зі зруйнованої лікарні.
Як правоохоронці зараз документують злочини окупантів на звільнених територях під Києвом? ⬇
- Вся звільнена територія поділена на квадрати.
- У кожному квадраті працють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативників Нацполу.
- До цих груп залучають інспекторів-криміналістів, вибухотехніків, кінологів, судово-медичних експертів чи лікарів.
- Попереду завжди йде ДСНС, оскільки вороги замінували міста і села, залишилось багато не здетонованих боєприпасів, вони залишили "розтяжки" навіть на тілах місцевих.
- До слідчих дій на території тільки Бучанського району зараз залучено понад 50 співробітників Нацполіції та прокурорів.
- Паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів.
"З території Київщини наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, за 1-3 квітня 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями", – генпрокурорка Ірина Венедіктова.
Зі зведення Генштабу:
- Росіяни, ймовірно, відмовились від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках. Почали відводити свої підрозділи з району міста Суми.
- На Сіверщині завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію Білорусі. Будь-який контроль білоруські прикордонники не проводять.
Росіяни продовжують безперешкодно вивозити з України до Білорусі награбований транспорт та інше майно.
- На Донецькому напрямку ворог перегруповує та посилює наявні війська. Перекидає окремі підрозділи зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей.
- У районі Харкова, зазнала значних втрат російська мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку. Її втрати склали майже 80 відсотків особового складу.
Через значні втрати особового складу, близько 25-и військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.
Вбито заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова.
Захисники Маріуполя з полку "Азов" кажуть, що ситуація у заблокованому місті набагато гірша, ніж на Київщині. До 200 тисяч українців перебувають під завалами або у бомбосховищах, під постійними обстрілами противника.
"У них немає їжі, води, електроенергії. У нас немає змоги їм допомогти, бо ми ведемо запеклі бої у місті. Те, що зараз відбувається у Маріуполі, – це геноцид українського населення", – начальник штабу полку "Азов" капітан Богдан Кротевич.
😡 А тим часом міноборони РФ не визнає звірств своїх військових у Бучі Київської області та запевняє, що за час окупації міста жоден місцевий мешканець не постраждав від насильницьких дій.
Володимир Зеленський: "Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи".
🖼Ілюстрація Олександра Грехова
Пошуковик: Буча
Результат: Ви мали на увазі російський геноцид українців
⚡До Гомельської області Білорусі, надходить все більше російської техніки, що може свідчити про ротацію російських військ.
12:30— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 3, 2022
The loading of Russian equipment is being carried out in Rechitsa (Gomel region). The equipment includes KamAZ and Ural trucks.
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Білоруський блогер та фотограф Мотолько також повідомляє, що до Гомеля під контролем самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка завезли крадені українські пікапи.
⚡️Ukrainian pickups were brought to Gomel under control of Lukashenka.— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 3, 2022
Flagshtok has repeatedly recorded Mitsubishi L200 pickups in Gomel.
All of them are of 2021 release, damaged, painted black or white and don’t have license plates. All of the vehicles are marked with “V”.
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⚡Окупанти знову завдали ракетного удару по місту Васильків на Київщині
"Російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практику залякування мирного населення, адже на території, куди прилетіла ракета, наводили порядок на вулиці та будівлях працівники закладу" – повідомляє повітряне командування "Центр".
Місто Чернігів знищене на 70%, не працює бізнес, немає надходжень до бюджету – міський голова Владислав Атрошенко
Затишшя лякає Артошенка не менше за авіаудари: місто потрібно відбудовувати, а противник може повернутись у будь-який час.
Реакція дипломатів на російські звірства в Бучі
🔻Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що винні у воєнних злочинах в Україні мають бути покарані: "Фотографії з Бучі нестерпні. Нестримне насильство Путіна знищує безневинні сім'ї та не знає кордонів".
🔻Мелінда Сімонс, очільниця посольства Британії в Україні: "Зґвалтування – це зброя війни. І хоча ми досі не знаємо масштабів її використання в Україні, вже зараз ясно, що це було частиною арсеналу Російської федерації".
🔻Президент Європейської ради Шарль Мішель додав до свого твіту помітку "бучанська різанина" (#BuchaMassacre): "Я шокований вражаючими світлинами що свідчать про звірства, скоєні російською армією у звільнених районах Київщини".
🔻Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: "Бучанська різанина була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 ЗАРАЗ: ембарго на нафту, газ, вугілля; закрити всі порти для російських суден і товарів; відключити всі російські банки від SWIFT".
У Херсоні люди знову вийшли на мітинг проти російської агресії та "хнр", вигукуючи "Херсон – це Україна!" 🇺🇦
"Вміст чутливого характеру"
|Процишин офіційний
Ще одного міського голову звільнили з полону окупантів: Олександра Медведьова – мера Сновська, що на Чернігівщині
На Сумщині окупанти підірвали міст через річку Сейм, що з'єднував Суми та Путивль
Обідні зведення від Генштабу
🔻Противник продовжує завдавати систематичних ракетних та авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та базах зберігання паливно-мастильних матеріалів.
🔻 Відзначається проведення росією заходів підготовки особового складу та техніки для формування додаткових підрозділів для участі у бойових діях на території України.
🔻 Основні зусилля противника зосереджені на підготовці до відновлення наступальних дій, встановленні контролю на територіях Донецької та Луганської областей.
🔻 На Поліському напрямку противник завершив відведення окремих підрозділів Східного військового округу на територію білорусі, з подальшим перекиданням зазначених підрозділів в рф.
🔻 На звільненій території Київської області, в районах Великої Димерки, Скибина та Гоголева, українські сили оборони здійснюють зачистку території від мінно-вибухових пристроїв, встановлених російськими окупантами.
🔻 На Сіверському напрямку ворог завершив відведення підрозділів Центрального військового округу на територію рф.
🔻 В районі Сум продовжується відхід окупаційних військ. На звільнених територіях залишаються малочисельні групи військовослужбовців збройних сил рф, які переховуються або намагаються самостійно перетнути державний кордон України.
🔻 На Слобожанському напрямку окупанти продовжують блокувати Харків. Основні зусилля ворога зосереджуються на продовженні наступальних дій в напрямку міста Ізюм.
🔻 На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли населених пунктів та позицій наших військ та ведення штурмових дії на більшості напрямків. Успіху не мав, здійснює перегрупування.
🔻На Південнобузькому напрямку триває бій за Олександрівку.
⚡Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про ракетні удари по місту
😡Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер проти запровадження ембарго на російські енергоносії в рамках санкційної політики ЄС за вторгнення в Україну: "війна в Україні робить усіх нас біднішими, наприклад, тому що ми повинні платити більше за імпортні енергоносії".
На питання журналістів, чому Німеччина продовжує фінансувати кампанію розпалювача війни Путіна в Україні за рахунок імпорту газу та нафти, міністр відповів: "Усі варіанти на столі. Санкції вже є безпрецедентними. Але вони повинні вдарити по режиму Путіна і не поставити під загрозу стабільність Німеччини".
У меморіалі польського міста Гданськ, де починалась Друга світова війна, є напис "Ніякої війни знову". На нього повісили український прапор.
💪Війська Повітряних сил Збройних Сил України збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині.
⚡З початку квітня до країн Балтії – Латвії, Литви та Естонії – більше не надходить природний газ з Росії.
"Заява Росії про те, що її природний газ можна оплачувати лише в російських рублях, є сигналом про необхідність швидкого зменшення залежності від Росії, на яку більше не можна покладатися", – глава правління оператора системи природного газу Conexus Baltic Grid Улдіс Барісс.
🇺🇦 Українські військові взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку державного кордону України з Республікою Білорусь
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк показав фотодокази звірств російських окупантів на Київщині та жорстко висловився на адресу європейських партнерів, які не наважуються на рішучу протидію РФ.
"Дуже круті та всезнаючі вчорашні та сьогоднішні "лідери Європи", сотні чинних європолітиків, що ситно їдять і спокійно сплять зараз у своїх ліжках, чи немає у вас бажання уважно подивитися на цей фотоархів пекла-XXI, влаштованого росіянами в Київській області?
Хотіли Сребреницю XXI століття? Отримали? Задоволені? Чи хотіли реінкарнувати Треблінку, заохочуючи "рускій мір"?
Хотіли згадати, що таке пекельний жах працюючих крематоріїв, що живцем спалюють людей, бо вони українці? Спробуєте знову відвернутися?
Організувати черговий саміт, щоб висловити стурбованість та похитати головою?"
Російські військові відпустили, викраденого міського голову Берислава Херсонської області, Олександра Шаповалова
У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині окупанти відкрили вогонь по жителях, які вийшли на мітинг з українськими прапорами.
На відео, оприлюднене місцевими журналістами, чути гучні автоматні черги.
Ізюм знищений на 80% – у місті немає електрики, тепла та води.
Підрахувати жертв наразі неможливо, каже місцева влада.
Після відступу російських військ з Київщини у мережі почали з'являтися перші фото їхніх звірств.
Окупанти зв'язували та розстрілювали сотні, за оцінками місцевої влади, жителів. Тіла загиблих та частини їхніх тіл у понівеченому стані, без одягу лежать прямо на вулицях. У Бучі знайшли братську могилу щонайменше на 280 людей.
УП зібрала кілька моторошних фото українських, зарубіжних фотографів та фотокартки, оприлюднені української владою, щоб зафіксувати все те, що в подальшому має бути використане як докази воєнних злочинів російських окупантів.
Обережно, деякі кадри є дуже чутливими.
Буча та Ірпінь:
Дмитрівка:
Стоянка:
Четверо міських голів на Луганщині виявилися зрадниками, заявив голова ОВА Сергій Гайдай.
Ідеться про очільників Рубіжного, Мілового, Марківців і Станиці Луганської.
"Мої батьки залишаються в Чорнобаївці. Я з ними на зв'язку щодня. Там дуже важко. Вікна хати вибиті. Батьки практично живуть у підвалі. Підвал глибокий, вузький і холодний. У ньому також сусіди, в яких пошкоджені будинки. У когось хата взагалі впала, снаряди потрапили в городи. У когось частина будинку завалилася. В когось немає підвалу. Комусь страшно залишатись одному. І вони там гуртуються.
Мама каже, що земля ходуном ходить. Вони живуть не так далеко від військового аеродрому і від Миколаївського шосе. Усі бої вони шкірою відчувають, тілом, навіть якби були нечуючими".
Це уривок з історії "Української правди" про те саме легендарне село Чорнобаївка, де українська армія посилає російську слідом за військовим кораблем.
Повний текст читайте тут: Три Чорнобаївки. Історія українського "бермудського трикутника" на Херсонщині
Фотожурналіст Маркус Ям показав, як живе пологовий будинок у Харкові, який через обстріли переїхав у підвал.
Жінки та новонароджені діти сплять у підвалах, подалі від кімнат і вікон. Медсестри в ролі світла використовують ліхтарики на телефонах.
У пологовому закінчуються запаси кисню. У місті лишається більше 200 вагітних.
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Як працюватимуть гуманітарні коридори 3 квітня – розповідає Ірина Верещук:
📎 зараз під Бердянськом знаходиться 17 автобусів: 10 для евакуації маріупольців і бердянців з Бердянська, 7 спробують проїхати ближче до Маріуполя у супроводі Міжнародного комітету Червоного Хреста
Також коридором з Маріуполя до Запоріжжя можна їхати власним автотранспортом.
📎 на сьогодні запланована евакуація людей з міст Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та селища Нижнє Луганської області. Щоб її розпочати, чекають на припинення вогню з боку окупаційних військ.
Також Верещук підтвердила вбивство старисти села Мотижин Ольги Сухенко, про яке стало відомо вчора, і нагадала, що в полоні окупантів перебувають ще 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей.
Влада веде перемовини про їхнє звільнення у межах обміну військовополоненими.
Графічний дизайнер з Києва Сергій Стах показав, як би виглядав застосунок "Погода" на айфонах, якби він справді відображав стан неба.
Так у Парижі йшов би дощ, у Ризі світило б сонце, а в Чернігові, Харкові, Маріуполі, Сумах, Києві та Львові – небо було б закрите кіптявою та страшними вибухами.
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Що відбувається в регіонах на ранок 3 квітня:
📌 Полтавщина: зранку тихо, постраждалих внаслідок вчорашнього обстрілу аеродрому в Миргороді наразі немає
📌 Одещина: ракетна атака о 6 ранку – частину ракет знищили сили ППО. Наслідки з'ясовуються
📌 Харків: нічні обстріли із артилерії житлових районів, інформація про постраждалих утючнюється. По області — бої ідуть в Ізюмському напрямку. Там же триває евакуація людей.
У Балаклеї, на тимчасово окупованій території, окупанти стріляли по лікарні – постраждалих немає. Пацієнти та персонал потребують евакуації
📌 Донеччина: стабільно напружено. Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка Торецьк, Очеретинська громада — обстріли, численні пошкодження житлових будинків, пряме влучання у школу, церкву. По Бахмуту росіяни випустили ракети – загинула одна цивільна людина. Маріуполь без змін – блокада.
📌 Луганщина: постійні обстріли міст, бої в окремих кварталах Рубіжного та Попасної. У Сєвєродонецьку сталося займання шістьох багатоповерхівок і магазину, у Рубіжному – п’ятьох об’єктів житлового фонду, у Лисичанську – двох.
Вчора евакуювали 2 700 людей, найбільше, 1800, з Лисичанська.
📌 Миколаївщина: обстріли одного із населених пунктів області, інформація щодо руйнувань уточнюється. Продовжуються рятувально-пошукові роботі після ракетного удару по Миколаївській ОДА. Відновлюється електро- та газопостачання у звільненних населених пунктах.
📌 Херсонщина: на території області тривають вибухи та обстріли. Серед загиблих є діти, через вбивство цивільного населення прокуратура відкрила низку проваджень.
У селах, де перебувають орки, дуже критична ситуація; знищено майже всю соціальну інфраструктуру.
📌 Чернігівщина: продовжується звільнення від ворога. У звільнені громади доставляють гуманітарну допомогу. Учора в місто приїхали 10 укомплектованих швидких. Чернігів — наразі без обстрілів
📌 Київщина: звільнена від орків. Сили оборони продовжують зачистку визволених пунктів, вже почалося розмінування. Дуже багато мін, пасток в населених пунктах вздовж Житомирської траси.
Північ Бучанського та Вишгородського районів – найнебезпечніші місця. ЗСУ продовжує там посилену зачистку
📌 на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Буковині, Хмельниччині, Вінничині, Кіровоградщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Житомирщині, Сумщині та Черкащині ніч минула спокійно.
У Сєвєродонецьку на Луганщині окупанти втретє влучили в один і той самий будинок у центрі міста.
Доброго ранку з Сум!
✅ Донецька прокуратура арештувала жительку Маріуполя, яка, ховаючись від російських бомб у камерній філармонії, однаково виправдовувала дії РФ, а під час евакуації просила окупантів швидше "звільнити" місто.
15-річна Альона Загреба, яка вирвалася з батьками з обложеного Маріуполя, опублікувала свій відеощоденник.
У 7-хвилинному відео дівчина розповідає, як в місті горіли будинки та автомобілі, показує, як її родина розтоплювала сніг для технічної води, варила каву на вогні, переїжджала в інші квартири, коли снаряди прилітали зовсім поряд.
"Вот эта кровь – это все папа", – каже вона, показуючи на кров на підлозі.
На її батька, пастора місцевої церкви адвентистів, під час вибуху впала віконна рама. Втім з чоловіком усе добре. Родина вирвалась з міста, хоч спершу і не повірила, що проходить евакуація, почувши про неї по радіо.
Нині Альона та її батьки перебувають закордоном.
На фоні часто чути сильні вибухи.
Ворог завдав авіаударів по Одесі.
Ракове зведення від Генштабу:
📍окупанти продовжують відводити війська за деякими напрямками
📍 морально-психологічний стан окупантів у вкрай низькому рівні.
Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу та особовий склад двох батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу відмовилися від участі в бойових діях
📍для поповнення втрат росіяни агітують йти воювати як території Росії, так і на тимчасово окупованих українських територіях –у Криму та на Донеччині, Луганщині
📍росіяни продовжують порушувати зокрема ставлять техніку біля будинків, проводять фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях, піддають насильству місцевих жителів, займаються мародерством та пограбуваннями
📍на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 6 атак ворога, знищено 4 танки, 6 броньованої та 7 автомобільної техніки противника
📍Повітряні Сили за попередню добу було уразили 8 повітряних цілей: 2 літаки, вертоліт, БПЛА та 4 крилаті ракети. Авіація продовжувала завдавати удари по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах.
❗️ Росія прагнутиме досягти хоч якоїсь перемоги до 9 травня - розвідка США
Президент Росії Владімір Путін зі своєю армією прагне отримати "хоч якусь перемогу" в Україні до 9 травня і влаштувати в Москві традиційний парад.
Про це повідомляє CNN з посиланням на оцінки розвідки США.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц в лютому просив Володимира Зеленського, щоби Україна відмовилась він перспектив членства в НАТО, аби уникнути таким чином масштабного наступу рф, який Путін на той момент уже повністю підготував.
Про це йдеться в статті The Wall Street Journal.
На неділю, 3 квітня, заплановані рейси в межах України та за кордон.
Зокрема, евакуаційні потяги курсуватимуть:
Краматорськ
13:00 - №274/273 Краматорськ – Львів;
16:00 - №276/275 Краматорськ – Львів.
Крім того, передбачені такі рейси:
14:00 - 5501 Новозолотарівка – Лозова
16:10 - 7931 Покровськ – Дніпро
23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро.
Щодо міжнародних рейсів – курсуватимуть потяги у такі країни:
Польща
07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
17:02 - 814/813 Львів - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина
11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
12:30 №33 Мукачево - Будапешт
16:30 №32521 Мукачево - Будапешт
* квитки у продажу
Чехія
Квитки відсутні
Румунія
23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія
14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон хоче постачати зброю, щоб захистити Одесу і зірвати плани Путіна на півдні України.