Россия шлет в оккупацию учителей, украинцы скидываются на "Байрактар". 119 день войны. ОНЛАЙН
119-ий день повномасштабної війни з Росією. Окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк й активно наступати у напрямку Бахмута. Оскільки це для них може стати виходом на кордон Луганщини.
Росіяни просуваються до Лисичанська. На думку аналітиків американського Інституту дослідження війни, там можуть початись затяжні бої з українськими військами, подібні до блокади у Маріуполя.
В інших регіонах обстріли загарбників спрямовані переважно на те, щоб стримати українських захисників, не дати їм перейти на більш небезпечні напрямки чи піти у наступ.
Тим часом, Україна чекає рішення Європейської ради: ча надасть вона нам статус кандидата у члени ЄС? Фінальне слово має прозвучати вже 23-24 червня.
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На цьому ми завершуємо ОНЛАЙН 119-го воєнного дня
Ловіть миле відео з бойовими цуценятами від бійця Центру спецоперацій "Добровольчий український корпус"
Звернення Володимира Зеленського
"Сьогодні поговорив з лідерами 11 країн: Болгарії, Латвії, Греції, Швеції, Естонії, Чехії, Бельгії, Австрії, Словенії, Молдови, знову спілкувався з Президентом Литви Наусєдою. Висловив йому повну підтримку у зв'язку із ситуацією навколо Калінінградської області Росії".
Голова української розвідки Кирило Буданов "у найближий час" сподівається звільнити "значиму кількість" українських полонених, ймовірно захисників "Азовсталі"🙏
Військова розвідка Великої Британії вважає, що найближчими кількома місяцями наступ Росії в Україні сповільниться, оскільки її армія виснажує свої ресурси.
На Чернігівщині чоловік зробив іграшковий будиночок для дітей із ящиків для боєприпасів.
⚡У районі морського порту захопленого росіянами Скадовська на Херсонщині пролунали вибухи.
У Верховну Раду подали законопроєкт, яким пропонується розширити перелік людей, що не підлягають призову під час мобілізації. Зокрема це стосується тих, чиї рідні загинули на війні з Росією.
Десь на фронті (справа на ліво): історик Андрій Ковальов, головний редактор "Історичної правди" Вахтанг Кіпіані, журналіст Влад Крилевський, журналістка Дарія Гірна, журналіст Майкл Щур
ЗСУ контролюють близько 45% Донецької області – голова ОВА
Так на Херсонщині українські партизани "вітають" колаборантів
Читайте більше про те, як Херсон бореться зі зрадниками і не бажає ставати частиною Росії: Страх і ненависть в окупованому Херсоні
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС надати Україні статус кандидата
"Наступний розділ (історії ЄС – ред.) сьогодні пише хоробрий народ України, і всі ми, які повинні супроводжувати його на європейському шляху. Знову ж таки, це момент для Європи. І ми повинні його упіймати"
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що другий день поспіль великі колони техніки російських окупантів залишають Маріуполь та Маріупольській район в напрямку Бердянськ-Пологи.
😌Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба закликає жителів області зберігати спокій й запевняє, що безпекова ситуація під контролем:
"Ситуація в Київській області відносно спокійна. Всі сили оборони знаходяться на своїх місцях. Посилюється робота щодо оборонних заходів у Київській області. Тож, будь ласка, зберігайте спокій! Довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.
Якщо ви почули сигнал повітряної тривоги, негайно прямуйте до бомбосховища або найближчого укриття".
Супутникові знімки Maxar Technologies зафіксували руйнування на захопленому окупантами острові Зміїний після атаки ЗСУ.
|знімок до обстрілу 17 червня
|знімок після обстрілу 21 червня
Знищення внаслідок війни найбільшого ринку України "Барабашово", який у Харкові, нанесло збитки довкіллю на 2 млрд грн.
Гляньте, як виглядав базар до приходу російських "визволителів": Мохіто по-в'єтнамськи і Gucci за 200 гривень. Чим живе найбільший ринок України Барабашово
А так виглядає зараз👇
🖼 Воєнна ілюстрація Нікіти Тітова "Україна – щит Європи"
Вдень росіяни обстріляли з мінометів село Пришиб Ізюмського району. Через це загинули 5 місцевих жительок.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському напрямку ворог застосував ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Тур’я, Миропільське та Славгород Сумської області.
На Слобожанському напрямку росіяни штурмовими діями намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Слов’янськ. Застосовували ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Богородичне, Нова Дмитрівка, Новопавлівка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснопілля, Вірнопілля, Рідне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнаухівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Семиланне.
На Донецькому напрямку окупаційні війська намагаються просунутися у напрямку міста Бахмут та встановити контроль над містом Сєвєродонецьк.
На Сєвєродонецькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Верхньокам’янка, Сєвєродонецьк та Сиротине. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.
На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина та авіаційно-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського та Гірського.
На Краматорському напрямку противник активних наступальних дій не вів. Обстрілював позиції Сил оборони із ствольної артилерії в районах Пришиба, Сидорового, Донецького та Маяків.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує систематичний вогневий вплив з метою недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки.
Противник завдав авіаційних ударів поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка.
В районі Новобахмутівки наші воїни відбили штурм та змусили ворога відійти.
На Південнобузькому напрямку противник, інженерним обладнанням позицій, вогневим впливом із ствольної та реактивної артилерії, намагається не допустити просування підрозділів наших військ вглиб захопленої території.
Збройні сили Білорусі облаштовують фортифікаційні споруди вздовж кордонів із Україною та країнами ЄС.
В Україні запустили діджитал-платформу, яка фіксує наслідки російського вторгнення в Україну – "Карту Руйнувань".
Туди додають світлини зруйнованих або пошкоджених цивільних об'єктів: будинків, шкіл, церков, стадіонів тощо.
На онлайн-мапі вже зафіксували 1539 зруйнованих об’єктів.
Поділитися доказами злочинів окупантів можуть усі охочі, якщо у них є фото руйнувань і вони можуть зазначити хоча б приблизну локацію.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц:
"Україна отримує зброю, яка їй особливо необхідна на нинішньому етапі війни.
Ми будемо продовжувати масово підтримувати Україну – фінансово, економічно, гуманітарно, політично і не в останню чергу постачанням зброї."
Нове перехоплення СБУ свідчить: українські захисники майже повністю знищили "еліту" збройних сил рф, яку готували для протистояння з НАТО. Підрозділи західного воєнного округу рф були вщент розбиті ЗСУ, а вціліли лише ті військові, хто відмовився наступати на Україну.
Коли Україна планує виконати рекомендації Європейської комісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС?
Відповідає віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина ⬇
"Ми розраховуємо так, що до кінця року реалізація всіх цих кроків можлива. Я думаю, що більшість із них ми можемо реалізувати навіть швидше. Що стосується певного законодавства та реалізації технічних завдань."
⚡Миколаїв обстріляли керованими ракетами. Попередньо відомо про загибель однієї людини та поранення ще двох.
У Росії, в Новосибірській області, сформували делегацію вчителів, які поїдуть у "відрядження" на окуповані українські території.
Прохання зібрати педагогів на регіональну владу "спустили" з Міністерства просвіти РФ.
"Українська правда" разом із читачами вже передала на фронт 3 пікапи. Тепер оголошуємо збір коштів ще на 10 машин. Долучайтесь!
Картки:
|QR-код для переказу
Деталі, зокрема, реквізити для надсилання SWIFT-платежу, читайте тут.
Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт:
Україна запевнила західних партнерів, що не збирається атакувати територію Росії і буде використовувати надану Заходом зброю тільки для власного захисту.
На Одещині послабили обмеження й дозволили продавати усі види алкоголю з 9 до 20 години.
У Чорнобаївці підірвали авто гауляйтера Юрія Турульова. За даними пропагандистського росЗМІ, окупант легко поранений.
Росія тримає у Чорному морі 5 надводних носіїв крилатих ракет та один підводний човен. На них сумарно є 44 ракети типу "Калібр".
Також у Чорному морі стоять напоготові 3 великих десантних кораблі РФ. І хоч штормова погода не сприяє висадці десанту, але узбережжя Одещини та Миколаївщини залишається лінією оборони.
У Росії зараз – оперативна нарада з постійними членами Ради безпеки держав. Її проводить Володимир Путін. Обговорюють "підготовку до Єдиного дня голосування у Росії у вересні".
Справді історична подія. Телеведучий і політик Сергій Притула оголосив збіра коштів не просто на допомогу армії, а на цілі ударні безпілотники "Байрактар". Фонд планує купити 3 "пташки". Долучитись можна тут
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що правоохоронці фіксують найсуттєвіші розкрадання гуманітарної допомоги у Києві та Львівські області.
"Не пасуть задніх" і шахраї Харківщини та Кіровоградщини.
Путін у середу планує провести оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ.
Бійці 44 артилерійської бригади ім. Данила Апостола провдовжують знищувати окупантів з допомогою американських гаубиць М777 🔥
Вночі 22 червня до Білорусі привезли нову партію російських ракетних установок для ЗРК "С-300" – щонайменше 16 ракет, а також, ймовірно, один ЗРГК "Панцир"
Дружківка на Доннечині 💔
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Міноборони Білорусі оголосили про "мобілізаційні навчання" з 22 червня по 1 липня у Гомельській області, яка межує з Україною.
"Репортери без кордонів" вважають, що українського журналіста й фотографа Макса Левіна та його друга солдата Олексія Чернишова російські солдати стратили під Києвом свідомо, ймовірно, після допитів і тортур.
Хороші новини від "Повернись живим": благодійний фонд, який допомагає армії, став першим в Україні, який отримав офіційне право купувати товари військового призначення з-за кордону 🙌
"З кінця березня фонд зареєстрований, як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, зокрема, товарів військового призначення у Державному експортному контролі України", – розповіла юристка фонду Руслана Величко.
Тепер благодійники можуть передавати на фронт не тільки певний вид оптики, зв’язку тощо, а й засоби "активного ураження", які є на озброєнні у армії США та інших передових європейських країн.
❗️Отримали офіційне право купувати з-за кордону товари військового призначення. В тому числі, летальне озброєння. Деталі: https://t.co/nqjs36IZG6 pic.twitter.com/aNuksjVbnD— Повернись живим (@BackAndAlive) June 22, 2022
Донеччина: російські окупанти відкрили вогонь забороненими касетними снарядами по пляжу біля озера в місті Часів Яр – одна людина загинула, ще 11 дістали поранення.
Росія імітує ракетні удари по території Естонії, у міноборони країни вважають ситуацію серйозною❗
❌ Орієнтовні втрати російської армії в Україні на ранок 119 дня війни:
- особового складу – 34 230 (+130)
- танків ‒ 1496 (+0)
- бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8)
- артилерійських систем – 752 (+0)
- РСЗВ – 239 (+0)
- засобів ППО – 99 (+1)
- літаків – 216 (+0)
- гелікоптерів – 182 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 614 (+3)
- крилатих ракет – 137 (+0)
- кораблів/катерів – 14 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2543 (+6)
- спеціальної техніки – 60 (+1).
Що відбувається в регіонах на ранок 22 червня – 119 дня війни:
🔴 Чернігівщина: вночі ворог зі стрілецької зброї обстріляв підрозділ прикордонного загону в районі села Грем’яч. Втрат немає
🔴 Дніпропетровщина: ворог обстріляв дві громади на межі з Херсонщиною – Апостолівську та Зеленодольську. У одному з сіл є руйнування житла, немає світла та газу. Люди не постраждали. Деталі уточнюються
🔴 Харківщина: вночі окупанти обстрілювали північні райони міста. Попередньо — постраждалих немає. Сьогодні зранку росіяни вчергове обстріляли Чугуїв, снаряд попав у приватний будинок, попередньо троє людей поранено. Протягом доби 15 людей загинули, 16 — поранені
🔴 Луганщина: у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі — по "Азоту". Пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання.
Попаснянський напрямок: окупанти закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору❗
У Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12.
Лисичанськ обстрілюють із артилерії, танків, авіації❗ Щонайменше троє поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських
🔴 Донеччина: активні бойові дії по всій лінії фронту❗ Ворог веде вогонь зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет "ЗРС С-300", РСЗВ "Град". Під обстрілами — Авдіївка, Залізне, Курахове, Торецьк, смт Курдюмовка, смт Нью-Йорк, с. Іванопілля, с. Новоселівка-1, с. Федорівка, с. Хрестище.
Пошкоджено 39 об’єктів, в тому числі 4 банатопрверхівки, 22 приватні житлові будинки, школа, адмінбудівля відділення поліції, залізнична дорога, господарські споруди, адмінбудівлі та збагачувальна фабрика. Одна людина загинула, 15 — поранено
🔴 Миколаївщина: вчора протягом дня обстріли тривали в багатьох районах області. У другій половині дня ворог обстрілював Березнегуватську громаду – інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Вчора, протягом другої половини дня в селі Червоне Воскресенської громади також були обстріли. Поранено одну людину. Займання сухої трави та полів з врожаєм
🔴 Херсонщина: продовжується тиск на освітян та медиків, триває викрадення активістів, політиків, журналістів, громадських діячів. В області не працює жодне українське ЗМІ❗
У цілому ситуація на Херсонщині напружена, особливо в окупованих селах Бериславського та частини Каховського районів, тяжкі бої йдуть в селах, які межують з Миколаївською та Дніпропетровською областями. Все більше гучні заяви роблять окупанти та місцеві колоборанти про входження Херсонщини до Росії.
Такі заяви херсонці чують з початку окупації, тому щодня в місті з’являються все більше українських прапорів і надписів, що Херсон — це Україна, і містяни чекають лише ЗСУ.
Доброго ранку 🇺🇦 Головні новини ночі та ранку:
- На окупованій частині Запорізької області почалася нова хвиля викрадень людей. Росіяни погрожують мешканцям смертною карою.
За словами мера Мелітополя Івана Федорова, за чотири місяці лише в його місті росіяни викрали понад 500 людей. Та попри це спротив зростає.
- На тлі загострення відносин між Литвою та Росією Сполучні Штати нагадали про п'яту статтю НАТО: напад на одного члена договору буде нападом на всіх.
- Окупанти анонсують відновлення зв'язку на захоплені частині Херсонської області до кінця липня. Йдеться про роботу російського стільникового оператора.
- За даними американського Інституту дослідження війни, російські війська успішно просуваються до Лисичанська з півдня і, імовірно, атакують околиці Лисичанська протягом найближчого тижня
- Розвідка Британії повідомляє, що Росія, швидше за все, готується спробувати перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів.