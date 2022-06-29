Россия засыпает Украину ракетами. 126-й день большой войны

18:44

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:

📍На Волинському та Поліському напрямках, в рамках навчань, військові комісаріати Білорусі проводять перевірку приписного складу та можливості мобілізації на території окремих регіонів.

📍На Сіверському напрямку ворог продовжує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону.

Агресор обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Тур’я та Лугівка Сумської області. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Угроїди.

📍На Харківському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка.

📍На Слов’янському напрямку ворог перегруповує війська та утримує раніше зайняті рубежі. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки.

📍На Донецькому напрямку противник за підтримки артилерії намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут.

Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка, Сіверськ та авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу. Для підтримки наступальних дій в районі населеного пункту Верхньокам’янка задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли.

📍На Краматорському напрямку активних бойових дій ворог не вів, обстріляв із артилерії район Тетянівки.

📍На Бахмутському напрямку Росія обстрілювала позиції наших військ з артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Завдала авіаудару неподалік села Відродження.

Намагалась наступальними діями покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, успіху не мала, відійшла. Диверсійно-розвідувальну групу противника наші воїни знешкодили неподалік Берестового.

📍На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники обстрілювали наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське.

Окрім того, російські окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.

📍На Південнобузькому напрямку ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії, проводить перегрупування військ.

На тимчасово зайнятій території України окупаційна влада продовжує заходи адміністративно-поліцейського режиму. Збирає особисту інформацію місцевих жителів, примусово паспортизує та забороняє виїзд на територію, підконтрольну українській владі.

❗Окремі підрозділи збройних сил РФ, що були виведені з території Українина для відновлення боєздатності, не мають змоги своєчасно доукомплектувати підрозділи. Причина – небажання особового складу брати участь у війні проти України.

Особовий склад, що відмовився від участі у війні звільняється. Є спроби притягнення таких військових до кримінальної відповідальності.