Россия засыпает Украину ракетами. 126-й день большой войны
126 день українська армія стримує російське вторгнення.
Лінія фронту тягнеться від Харківщини до Херсонщини. Найгарячішою ділянкою вже місяць лишається Луганщина, нині це Лисичанськ – останнє велике місто в області, яке перебуває під контролем ЗСУ.
Сєвєродонецьк, за який з кінця травня йшли тяжкі бої, з 25 червня є окупованим.
Упродовж 25-28 червня Росія фактично засипає українські міста ракетами. Горять торгівельні центри, садочки, стадіони. Вмирають українці.
Соцмережами продовжують ширитися пости з хештегами #Russiaisaterroriststate.
УП стежить за всіма подіями війни в цьому текстовому онлайні.
На цьому ми завершуємо наш текстовий онлайн 126 дня війни – повернемося вже о 9 ранку.
Нехай ця ніч буде максимально тихою.
Путін заявив, що не вважає влучення російської ракети до ТЦ "Амстор", де загинуло понад 20 людей, десятки поранених і безвісти зниклих, терактом.
За його словами, армія РФ не стріляє по цивільних об'єктах, а їхні ракети "досягають цілей" 🤮
У майбутньому Україна отримає від Італії важке озброєння, подібне до гаубиць, які направляють Амстердам і Берлін, – прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував полякам за підтримку, повідомивши, що польські САУ "Краб" успішно працюють в боях на передовій 🔥
Україна отримала 1,3 мільярда доларів грантової допомоги від США у межах пакету фінансування бюджету у 7,5 мільярдів доларів.
Дякуємо 🇺🇸 @POTUS за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя і фінанси наближують перемогу 🇺🇦. Щойно отримали грант $1,3 млрд у межах пакету фінансування держбюджету $7,5 млрд. Дякуємо за оперативні рішення @worldbank, через механізм якого здійснено переказ, та @DavidMalpassWBG!— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 29, 2022
Кілька фото з сьогоднішнього великого обміну 🙏
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Міська рада Дніпра ухвалила рішення дерусифікувати ще 21 вулицю й провулок 🔥
Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що президент РФ Владімір Путін не відмовився від планів захопити більшу частину території України військовим шляхом ⚡
Громадська організація КримSOS: у тимчасово окупованому Криму складають списки вчителів, яких можуть відправити працювати на інші захоплені росіянами території України.
Зокрема, до Херсонської та Запорізької областей.
Так з висоти виглядає зруйнована російською ракетою п'ятиповерхівка в Миколаєві 💔
Аграрій Сергій показує журналістці УП колоски ячменю на своєму вщент спаленому полі на Миколаївщині – біля нього прилетів російський касетний боєприпас.
У чоловіка згоріло 4 гектари орендованої землі.
У селі Демидів на Київщині внаслідок удару блискавки й детонації вибухового пристрою зруйновано міст через річку Ірпінь, рух транспорту неможливий – є загиблий і поранені.
Знакову скульптуру американського художника Джеффа Кунса "Мавпа з повітряних куль" (Balloon Monkey) продали на аукціоні за 11,5 мільйона доларів.
Усі виручені кошти підуть на допомогу постраждалим від війни українцям – військовим та цивільним, які потребують термінового протезування, лікування та реабілітації.
Ім'я переможця аукціону поки що не розголошують.
Від блискавки здетонував боєприпас біля мосту.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
📍На Волинському та Поліському напрямках, в рамках навчань, військові комісаріати Білорусі проводять перевірку приписного складу та можливості мобілізації на території окремих регіонів.
📍На Сіверському напрямку ворог продовжує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону.
Агресор обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Тур’я та Лугівка Сумської області. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Угроїди.
📍На Харківському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка.
📍На Слов’янському напрямку ворог перегруповує війська та утримує раніше зайняті рубежі. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки.
📍На Донецькому напрямку противник за підтримки артилерії намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут.
Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка, Сіверськ та авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу. Для підтримки наступальних дій в районі населеного пункту Верхньокам’янка задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли.
📍На Краматорському напрямку активних бойових дій ворог не вів, обстріляв із артилерії район Тетянівки.
📍На Бахмутському напрямку Росія обстрілювала позиції наших військ з артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Завдала авіаудару неподалік села Відродження.
Намагалась наступальними діями покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, успіху не мала, відійшла. Диверсійно-розвідувальну групу противника наші воїни знешкодили неподалік Берестового.
📍На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники обстрілювали наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське.
Окрім того, російські окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.
📍На Південнобузькому напрямку ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії, проводить перегрупування військ.
На тимчасово зайнятій території України окупаційна влада продовжує заходи адміністративно-поліцейського режиму. Збирає особисту інформацію місцевих жителів, примусово паспортизує та забороняє виїзд на територію, підконтрольну українській владі.
❗Окремі підрозділи збройних сил РФ, що були виведені з території Українина для відновлення боєздатності, не мають змоги своєчасно доукомплектувати підрозділи. Причина – небажання особового складу брати участь у війні проти України.
Особовий склад, що відмовився від участі у війні звільняється. Є спроби притягнення таких військових до кримінальної відповідальності.
Україна підписала "транспортний безвіз" з ЄС. Це угода про лібералізацію автомобільних перевезень.
Росіяни відкрили кримінальну справу проти начальника ГУР України Кирила Буданова. Придумали причину: "загроза вчинення терактів у РФ".
Окупанти і колаборанти захопили окремі об'єкти "Херсонобленерго", які забезпечували постачання та розподіл електроенергії.
Починаючи з 27 червня "Херсонобленерго" частково втратило контроль над обслуговуванням електричних мереж Херсонської області.
Окупаційні органи чинять тиск на працівників підприємства, примушують писати заяви на співпрацю та інше.
❗Обмін полоненими! Додому повернулись 144 українських захисники. З них 95 – оборонців "Азовсталі", а 43 – військовослужбовці полку "Азов".
Окупанти готують Мелітополь до "референдуму". Зокрема, шантажем примушують мешканців міста міняти паспорти та номерні знаки на власних автомобілях.
Загарбинки поставили місцевих перед фактом: пенсія та бюджетні виплати видаватимуть лише з російським паспортом. Для авто вигадали нові номерні знаки, щоб перетворити регіон у "Таврійську губернію" у складі РФ.
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Фінляндію та Швецію офіційно запросили до членства у НАТО.
Мільярдер Річард Бренсон, засновник компанії Virgin Galactic. Побував у зруйнованому війною Гостомелі. Цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення.
❗НАТО офіційно визнав Росію своєю стратегічною загрозою.
Водночас, Альянс підкреслює, що не прагне конфронтації з РФ та не становить для Росії загрози.
Нинішня концепція Альянсу відзначає, що Росія прагне встановити сфери впливу та прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності та анексії.
Історія мами-виховательки, яка повернулась з-за кордону під час війни та евакуювала сімох дітей.
Російські загарбники знову нанесли ракетний удар по Дніпру. На щастя, загиблих і поранених немає.
Володимир Зеленський у зверненні до саміту НАТО в Мадриді
Велика Британія ввела нові санкції проти найближчого оточення Володимира Путіна.
Серед тих, хто потрапив під санкції, Владімір Потанін – друга найбагатша людина Росії, власник великого конгломерату "Інтеррос" та найбільший бенефіціар "Норільського нікелю".
Також Анна Цивілєва, двоюрідна племінниця Путіна та президент відомої російської вугледобувної компанії АТ "Група Колмар".
У Білорусі "рейковим партизанам" загрожує смертна кара.
Слідство щодо трьох активістів завершене. Офіційно їм інкримінують чотири статті, зокрема "теракт" і "державна зрада".
Обвинуваченим 29, 33 та 51 рік. За даними правозахисників, йдеться про "світлогірських партизанів" Дмитра Равича, Дениса Дикуна та Олега Молчанова
Володимир Зеленський у зверненні до саміту НАТО в Мадриді закликав держави Альянсу допомогти зупинити терор Росії проти мирних українських міст та "знайти місце" для України у спільному безпековому просторі.
⚡ЗМІ Одеси повідомляють про сильні вибухи в місті, після яких оголосили повітряну тривогу.
Національна кампанія подяки військовим та ветеранам "Завдяки тобі" продовжила серію електронних листівок, які допоможуть сказати "Дякую" нашим захисникам. Зберігайте на надсилайте їх близьким, які нас захищають 🇺🇦
Інші листівки можна глянути і завантажити тут.
Бій у Сєвєродонецьку на Луганщині.
💪Відео Інтернаціонального легіону
Так виглядає український Донбас після спроб "російського визволення"
📷Фото Стаса Юрченка
Шестирічна дівчинка загинула від російського ракетного удару в місті Очаків на півдні України. Обережно, на фото тіло дівчинки.
The six-year-old girl killed by russian missile strike in the city of #Ochakiv, Southern Ukraine.— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 29, 2022
russia wants to kill.
We want to live.
There is no compromise. pic.twitter.com/2t6EBEznGe
Колаборант окупантів Херсонської області Кирило Стремоусов заявив про початок підготовки до "референдуму про приєднання до Росії".
⚡Президент США Джо Байден оголосив про суттєве посилення американської присутності у Європі в з’язку з російською загрозою. За його словами, НАТО буде посилено в усіх напрямках у всіх сферах – на суші, в повітрі та на морі.
- США відправляють два додаткові есмінці на спільну американсько-іспанську базу Рота: кількість американських есмінців там зросте від 4 до 6.
- У Польщі утворять постійний штаб п’ятого армійського корпусу США, що допоможе посилити сумісність військ США і НАТО по всьому східному фланзі Альянсу.
- Відправлять дві додаткові ескадрильї F-35 до Британії та посилять протиповітряну оборону у Німеччині та Італії.
- У Румунії буде розміщуватись ротаційна бригада у розмірі до 3 тисяч бійців та 2 тисяч іншого персоналу.
Служба безпеки України допитала російського моряка, який після невдалого порятунку крейсера "Москва" перейшов у піхоту й потрапив у полон.
"Був учасником операції із порятунку корабля "Москва". Там було багато трупів і в основному порятунок відбувався дуже сумно", – розповідає полонений.
У полоні чоловік говорить, що шкодує про участь у війні: "Мы никого не освободжаем, мы только захватываем. Мы мародерим, это страшная война".
Командира мотострілецької бригади "Оплот" так званої "ДНР" посадили у в'язницю на 15 років. Він разом з окупантамивів наступ на українські позиції з метою захоплення Запорізької області, але був взятий у полон.
📢 Мешканців столиці просять не ігнорувати сигналів повітряної тривоги
Президент Індонезії Джоко Відодо прибуває до Києва: "З вокзалу в місті Перемишль, Польща, о дев’ятій вечора я розпочав цю миротворчу місію прямим поїздом до Києва, столиці України".
Dari stasiun kota Przemysl, Polandia, pukul sembilan malam tadi, saya memulai misi perdamaian ini dengan perjalanan kereta langsung ke Kyiv, ibukota Ukraina. pic.twitter.com/ZVJHf5J4K8— Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022
❗Прем’єр-міністр Північної Македонії вважає, що загроза Росії для регіону Західних Балкан є небезпечною.
"Всі знають, і досі є крихкі моменти в регіоні: це питання північного Косова, Республіки Сербської. Ми повинні бути більш уважними - не тільки Західні Балкани, але всі країни НАТО повинні приділяти більше уваги до цих крихких питань, інакше десь може початись дестабілізація"
Наслідки ранішнього обстрілу Миколаєва
Генеральний штаб Збройних сил України показав фото української зброї
💪Приблизні бойові втрати ворога з 24 лютого
Кременчук. Мама шукає свою 22-річну дочку Таню, яка пропала безвісти після обстрілу торгового центру в Кременчуці: "Дитина там робила (в торговому центрі – ред.), вона була там. Серена прозучала, був взрив.... Я побігла прямо туди. Там дим, вогонь, там ужас. Там російські ракети вбивають мирних людей...."
Зведення Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках триває перевірка бойової готовності ЗС Білорусі. З 28 червня по 16 липня у Гомельській області проведуть військові збори з військовозобов’язаними. За планами, будуть відпрацьовані питання формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, проведення бойового злагодження, організація охорони та оборони об’єктів. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів з Білорусі по Україні.
На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати на території Брянської та Курської областей до трьох БТГ зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій і підрозділів повітряно-десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії наші позиції у районах Сумської та Чернігівської областей.
На Харківському напрямку підрозділи противника зусилля зосереджують на утриманні позицій. Для уточнення положення наших військ ворог провів розвідку в районах населених пунктів Циркуни, Кутузівка.
На Слов’янському напрямку ворог зусилля зосереджує на штурмі для виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля і створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Здійснював обстріли наших позицій у районах Маяків та Серебрянки. У рамках логістичного забезпечення та комплектування військ, що зазнали втрат, противник перемістив до визначених районів озброєння та військову техніку.
На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ.
На Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка – Верхньокамʼянка.
На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове. Має частковий успіх, закріплюється у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС). Для збереження темпу наступу на зазначеному напрямку окупанти посилили угруповання однією БТГ.
На Новопавлівський напрямок окупанти перемістили до двох БТГ з Авдіївського та Бахмутського напрямків.
На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснює систематичний вогневий вплив для сковування наших підрозділів та недопущення їх перекидання на інші напрямки.
На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи загарбників зусилля зосереджують на утриманні рубежів, недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях.
На Криворізькому напрямку ворог перемістив у визначений район до однієї БТГ.
На Миколаївському напрямку агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею С-300ВМ.
В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ЧФ РФ продовжує блокувати морські комунікації та веде розвідку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
У Дніпрі під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета 28 червня, рятувальники знайшли двох загиблих цивільних.
Важливі новини ночі
- У Миколаєві вранці 29 червня пролунали вибухи: росіяни влучили в багатоповерхівку, троє загиблих і п'ятеро поранених.
- У Радбезі ООН засудили російський удар по торговельному центрі в Кременчуці.
- У Росії заявили, що вирішили не обмінювати українських військовополонених.
- За даними американського інституту дослідження війни, українська оборона Сєвєродонецька дорого обійшлася росіянам, попри на нову тактику Москви, спрямовану на обмеження російських втрат.
- Німеччина та Нідерланди поставлять в Україну ще шість одиниць самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. А Канада надасть Україні пільговий кредит у близько 150 млн доларів США та інвестує 115 млн доларів у проєкти з підтримки миру й безпеки та в гуманітарну допомогу.
Доброго ранку 126 дня великої й важкої війни.
Почнімо його з головних економічних подій, які ви могли пропустити за вчорашніми ракетними обстрілами:
- завдяки нарощуванню поставок пального на українські автозаправки у липні для водіїв зникнуть обмеження обсягу купівлі пального
- Nissan вирішив призупинити виробництво в РФ на 6 місяців – у компанії вважають, що ситуація в Україні стане ще "серйознішою і затяжнішою"
- з 30 червня Україна почне комерційний експорт електроенергії до Європи
- Укрпошта відкриває свій магазин на Amazon і стає першою поштовою компанією у світі, яка це зробила.