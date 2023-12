В Северодонецке идут бои, в Харьковской и Херсонской областях ВСУ имеют успех. 98 день войны

Новий посол США в Україні Бріджит Брінк днями прибула до Києва. Ось її привітальне звернення до українців.

"США - на боці українського народу у захисті суверенної, незалежної демократичної України. Ми допоможемо Україні захиститися від неспровокованої, невиправданої і жорстокої війни РФ. Ми продовжимо співпрацювати з союзниками і партнерами, щоб допомогти вам захищати свою країну, свої домівки, свою свободу і демократію."

At this critical time, my @USEmbassyKyiv team and I are working around the clock to ensure U.S. support makes a difference on the frontlines and in the lives of all Ukrainians. pic.twitter.com/d6frboy96s