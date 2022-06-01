В Северодонецке идут бои, в Харьковской и Херсонской областях ВСУ имеют успех. 98 день войны
98-й день українська армія обороняється від повномашстабного російського наступу.
Найкритичнішою точкою на карті вже другий тиждень лишається Сєвєродонецьк – понад 100-тисячне місто на Луганщині, де йдуть вуличні бої. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька.
Водночас президент Зеленський заявив про успіхи ЗСУ на Харківщині та Херсонщині, де Україна йде в контрнаступ.
На всіх напрямках Україні бракує важкого озброєнння.
"Українська правда" прицільно щодня стежить за всіма подіями цієї війни.
Читайте хроніку попереднього воєнного дня тут: Евакуація з Луганщини зупинена, росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька. 97 день війни
Цитати зі звернення Володимира Зеленського
🔻Щороку 1 червня ми відзначаємо День захисту дітей. Особливий день, коли дорослі приділяють спеціальну увагу питанням прав дітей, безпеки й розвитку наших діточок. Але з 24 лютого в нашій країні змінилося все. І буквально кожен день тепер – це для нас день захисту.
🔻Всі бачать, що Росія несе Україні і що хоче принести в інші країни Європи. Повне презирство до окремих людей, до цілих народів. Російська держава настільки зневажає навіть своїх же громадян, що вони й не розуміють, у чому взагалі цінність життя людини. Російські солдати вбивають і гинуть самі так, ніби вони не люди, а просто пил. Пил під ногами господарів Росії.
🔻Принципи нашого життя – зовсім інші. І хоча життя з настанням воєнного часу змінилося, наші принципи залишаються незмінними. Кожна людина має значення. Ось це – головне, що відрізняє нас від окупантів.
🔻За 98 днів вторгнення Росії внаслідок ударів окупантів постраждали 689 дітей. І це тільки ті, про кого ми знаємо. У нас поки що немає всієї інформації з території, яка зараз залишається окупованою. Але з того, що відомо на сьогодні, – 446 дітей поранені, 243 дитинки загинули. Ще 139 зникли безвісти.
🔻Росія проводить і послідовну злочинну політику депортації наших людей. Силою вивозить і дорослих, і дітей. Це один із найбільш підлих російських воєнних злочинів. Загалом зараз вивезено понад 200 тисяч українських дітей. Це й сироти з дитячих будинків. І діти з батьками. І діти, розлучені зі своїми родинами.
🔻Російська держава розпорошує цих людей по своїй території, поселяє наших громадян, зокрема, у віддалених регіонах. Мета цієї злочинної політики – не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну й не могли повернутися.
🔻Невідворотність покарання – це той принцип, якого Україна точно навчить Росію. Але передусім маємо навчити її на полі бою того, що Україну не підкорити, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів.
Новини з регіонів
🔻Через обстріл у Миколаєві загинули 2 людини, ще 2 – отримали поранення. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та господарські будівлі.
🔻На територію Краснопільської громади Сумщини російські військові скидали саморобні вибухові пристрої. Голова ОВА нагадує: не чіпайти незнайомих предметів та не намагатися їх знешкоджувати самостійно.
🔻Через ракетний обстріл на Львівщині постраждало 5 людей.
🔻У Дніпропетровській області росіяни випустили три ракети з РСЗВ "Торнадо" по Синельниківському району.
🔻Упродовж доби російські загарбники вбили 7 цивільних осіб на території Донецької області, зокрема трьох у Святогірській лаврі.
🔻Українські захисники на Донбасі відбили 13 атак ворожих військ та знищили 20 одиниць ворожої техніки:
- 2 російські танки;
- 6 артилерійських систем;
- 8 бойових броньованих машин;
- 4 ворожих автомобілі.
|фото обстрілу Миколаєва
🇺🇦 Збірна України перемогла національну команду Шотландії з рахунком 3:1. З трибуни українські вболівальники кричали "ЗСУ!"
ЗСУ!— ArmyInform (@armyinformcomua) June 1, 2022
The Armed Forces of 🇺🇦! pic.twitter.com/Kc6rWOvsOV
Детальніше щодо обстрілу Стрийського району Львівщини
⚡На Львівщині у Стрийському районі пролунали вибухи – голова Львівської ОВА
Підбірка новини про зброю
🇵🇱Україна та Польща підписали Меморандум про створення польсько-української комісії, яка готовуватиме рекомендації щодо формату заснування спільного підприємства з виготовлення зброї та військової техніки.
🇵🇱Україна закупить у Польщі близько 60 самохідних артилерійських гаубиць "AHS Krab".
🇩🇪Німеччина передасть Греції БТР Marder, про які німецька збройова компанія Rheinmetall і Україна домовилися в декларації про наміри ще в березні.
За даними видання Bild, Шольц хотів "нарешті покласти край стомлюючим суперечкам про бронетранспортери". Саме тому, за його словами, з Німеччини вивозяться Marder, що все ще функціонують, щоб вони більше не були доступні для України.
🇬🇧 Велика Британія просить США підписати план надсилання в Україну передових ракетних систем середньої дальності протягом кількох тижнів.
🇺🇸 У Пентагоні розкрили деталі нового пакету допомоги для України на $700 млн. Першим пунктом у пакеті названі HIMARS із боєприпасами, кількість яких не розкривають, як і дальнобійну спроможність пакетів.
Водночас Reuters з посиланням на слова посадовця Пентагону повідомляє, що "початково" будуть надані чотири системи HIMARS, для навчання українським військовим знадобиться орієнтовно три тижні.
Також до пакету увійдуть:
- 5 радіолокаційних систем для контрбатарейної боротьби;
- 2 РЛС повітряного моніторингу;
- 1 000 "Джавелінів" та 50 пускових установок;
- 6 000 одиниць протитанкової зброї;
- 15 тисяч снарядів для 155-мм гаубиць;
- 4 гелікоптери Mi-17;
- 15 тактичних транспортних засобів;
- запчастини та інше обладнання.
📢Майже по всій Україні повітряна тривога. Будьте в укриттях та стежте за оновленнями від місцевої влади.
Евакуаційний поїзд з супергероями мандрував Україною у День захисту дітей
⚡На півночі Херсонщини Збройні сили України звільнили від російських окупантів понад 20 населених пунктів.
"Спочатку береш газетку, потім чекаєш чергу за гуманітаркою. Читаєш кожен день, як "українці не випускали на евакуацію, бомбили самі себе" і іншу маячню", – радник голови Маріуполя Петро Андрющенко розповідає, що у місті, яке тичасово контролюють окупанти, вже зменшили видачу гуманітарної допомоги для мешканців. Водночас збільшують кільність роспропаганди друкованими та телевізійними засобами.
Росіяни нанесли удари "Градами" по Очакову Миколаївської області з Кінбурнської коси.
Зруйновано приватний будинок, а також суттєво пошкоджено портовий морський буксир та іноземне цивільне вантажне судно, пожежу вдалося загасити. За попередньою інформацією, поранена одна людина.
Від початку повномасштабної війни окупанти примусово вивезли понад 234 тисячі українських дітей до Росії, Білорусі або на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.
США офіційно підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України – 700 млн доларів
Зведення від Генштабу
📣На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил республіки білорусь зосереджуються на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та проведенні заходів бойової підготовки. В червні-липні поточного року заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами в Гомельській області. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.
📣На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи збройних сил російської федерації.
З території Курської області російська армія обстріляла з артилерії підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Білопілля та Стукалівка Сумської області.
📣На Харківському напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні зайнятих рубежів та стримуванні просування наших військ. З метою зниження наступального потенціалу наших військ ворог здійснює вогневе ураження позицій Сил оборони зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Руські Тишки, Золочів та Дергачі.
📣На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші підрозділи в районах населених пунктів Святогірськ та Рідне. Вів наступ у напрямку Довгенького та Дібрівного, зазнав втрат та відійшов.
📣На Донецькому напрямку противник завдавав авіаційних ударів силами оперативно-тактичної авіації у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків та армійської авіації – неподалік населених пунктів Роти, Покровське та Новоселівка.
📣На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, має частковий успіх, встановив контроль над східною частиною міста.
📣На Бахмутському напрямку противник проводить штурм в населеному пункті Комишуваха, успіху не має.
📣На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Бессарабському напрямках активних бойових дій окупанти не проводили.
📣На Південнобузькому напрямку ворог вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Іванівка, Лепетиха та Зеленодольськ.
Противник збільшив інтенсивність вогневого ураження наших військ із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Снігурівка, Високопілля і Золота Балка. Продовжує обстріли об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів, обстріляв місто Миколаїв.
📣На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує вживати заходів щодо обмеження прав та свобод громадян України, обмежує пересування, проводить фільтраційні заходи та поглиблює гуманітарну кризу на зазначених територіях. Військовослужбовці російської федерації грабують мирних жителів. В окремих населених пунктах ворог організовує відновлення пошкодженої військової техніки на потужностях місцевих підприємств. Так, ремонт військової техніки виявлено в місті Берислав в цехах Бериславського машинобудівного заводу.
📣Практично на всій тимчасово захопленій території окупанти заблокували доступ місцевого населення до українських операторів мобільного зв’язку та мережі Інтернет.
Новий посол США в Україні Бріджит Брінк днями прибула до Києва. Ось її привітальне звернення до українців.
"США - на боці українського народу у захисті суверенної, незалежної демократичної України. Ми допоможемо Україні захиститися від неспровокованої, невиправданої і жорстокої війни РФ. Ми продовжимо співпрацювати з союзниками і партнерами, щоб допомогти вам захищати свою країну, свої домівки, свою свободу і демократію."
At this critical time, my @USEmbassyKyiv team and I are working around the clock to ensure U.S. support makes a difference on the frontlines and in the lives of all Ukrainians. pic.twitter.com/d6frboy96s— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 1, 2022
Начальник Кіберкомандування США генерал Пол Накасоне каже, що американські військові допомагають Україні кібератаками.
"Ми здійснили низку операцій усіх видів: наступальні, оборонні, інформаційні."
У Тернополі вуличним музикантам заборонили співати російською мовою.
📍Миколаїв
Кулемети, гранатомети та міномети. Як ДУК ПС вчиться стріляти з американської зброї
РПГ-7 – найгучніша зброя на тренуванні, яке застала УП. Новачкам, які стоять поряд, радять надіти навушники, якщо вони є, або хоча б відкрити рота.
РПГ-7 – також єдина зброя радянського зразка на тренуванні, яке застала УП. Уся інша зброя – американська: кулемет Brawning 50 M2HB, гранатомет PSRL1, 60-міліметровий штурмовий міномет M224.
За словами друга "Хижого", що нині навчає бійців стрілять з американського кулемета, перехід з радянської зброї на американську відбувається доволі швидко, але не без проблем. Часом вона надходить від західних партнерів без інструкторів та інструкцій. Але працювати з нею в рази легше.
Збройні сили випустили книгу "Листи на фронт". У ній опубліковані прозові та віршовані твори дітей Луганщини про своїх захисників. У збірці також є малюнки маленьких луганчан. Книгу передадть на фронт військовим.
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця:
"Думаю, у Британії суспільство достатньо розумне й освічене, щоб пам’ятати історію. Хочу нагадати про угоди, піписані між Чемберленом і Гітлером у 1938 році… Менш як за рік почалася Друга світова війна. Тож якщо ми хоч чомусь навчилися з нещодавньої історії Європи - ми повинні усіма можливими способами уникати якихось угод, подібних до домовленості між Гітлером і Чемберленом у 1938 році."
Футбольна збірна України закликає підтримати країну. А саме – придбати віртуальний квиток на її матч проти Шотландії, що відбудеться 1 червня. Ця зустріч мала відбутися ще у березні в Харкові, однак її перенесли через агресію Росії.
Всі зібрані кошти будуть перераховані на відбудову критичної інфраструктури України.
Вартість віртуального квитка однієї чи декількох категорій становить від 300 грн. до 5 тис. Придбати їх можна у будь-якому куточку світу.
"Це також можливість підтримати команду для тих уболівальників, які не можуть відвідати матчі через війну".
Новини з регіонів:
📍Сумщина. Близько 13:30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади Шосткинського району. Попередньо – було випущено 6 ракет. Дані щодо руйнувань та жертв наразі уточнюються.
📍Чернігівщина. Область готова до повторного наступу військ Росії, хоча наразі ознак формування ворогом ударної групи для другої спроби наступу не фіксують. Скупчення російських військ спостерігається вздовж усієї ділянки кордону (з Росією і Білоруссю), але на сьогодні воно не критичне.
📍Кордон. Російські війська споруджують інженерні позиції за 3 кілометри від державного кордону України в Брянській області.
|Місцезнаходження фортифікаційних споруд росіяни на кордоні з Сумською областю
Російські окупанти зводять також оборонні позиції на другому і третьому рубежі на Херсонщині та в Запорізькій області.
У Харківській області ворог посилює вогневу потужність бойових угруповань.
Пише New York Times:
Американські джерела сумніваються, що генерал Олександр Дворніков, якого президент РФ призначив керувати військами РФ в Україні, все ще відповідає за військові дії, адже його не бачили вже кілька тижнів.
Російські військові, розбиті та деморалізовані після трьох місяців війни, роблять ті ж помилки у своїй кампанії із захоплення частини східної України, які змусили їх відмовитися від бажання захопити всю країну, кажуть високопосадовці США.
У той час як російські війська захоплюють територію, представник Пентагону заявив, що їхній "повільний і поступальний" темп стомив їх і що загальна бойова міць збройних сил РФ зменшилася приблизно на 20%".
У пса Патрона, який служить в лавах Державної служби надзвичайних ситуацій, з’явився офіційний профіль у соціальній мережі TikTok.
Там можна дізнатися про службові завдання та звички героїчного пса, який став талісманом чернігівських піротехніків та улюбленцем дітей.
@patron__dsns після роботи можна й подуркувати! #песпатрон #патрон #патрондснс #славаукраїні ♬ моя дивовижна Україна - 🧿
📍Львів. На центральній площі перевізники виставили порожні шкільні автобуси. Це акіця в пам'ять про дітей, які загинули під час війни. Символ екскурсії, яка ніколи не відбудеться для загиблих маленьких українців і українок.
Усього за час війни в Україні загинули 243 дитини, 446 поранені. 139 дітей знаходяться у розшуку.
Загалом під час війни понад 1,9 тисяч дітей вважалися безвісті зниклими. Поліція розшукала та повернула рідним 1 794 дитини.
МВС відкрило гарячу лінію для пошуку зниклих військових.
Тут можна залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб.
☎ 380894201866.
"Попадейшн – красота" від захисників на Луганщині
Що відбувається у захопленому російськими окупантами Маріуполі? Розповідає міський голова Вадим Бойченко:
- У місті залишаються понад 100 тисяч жителів. Вони фактично стали заручниками окупантів.
- Мешканці з квітня не мають доступу до питної води та їжі. Росіяни видають питну воду за роботу на завалах.
- Кількість поховань у захопленому місті збільшуються. Є також стихійні поховання.
- У місті вбито більше 22 тисяч населення.
- Підвищення температури і зливи формують загрозу інфекційних захворювань: спалахи дизентерії й холери можуть вбити ще тисячі маріупольців.
- У місті всього 2600 будівель. 50% із них окупанти "зруйнували в попіл" – це більше тисячі багатоповерхівок.
- З-під завалів будинків зараз піднімають по 70, 100, 200 осіб
"Тому нам треба єднатися навколо цієї проблеми, гуртувати міжнародних партнерів, ООН, Червоний хрест – і створювати стійкі "зелені коридори", щоб наші українці мали змогу їхати до підконтрольної території нашої держави."
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас розповідає про засіданні Європейської ради 30-31 травня, де лідери ЄС обговорювали, чи доцільно телефонувати Путіну:
"У нас була дуже напружена дискусія про дзвінки Путіну. Шольц і Макрон кажуть, що телефонують (президенту України Володимиру) Зеленському, оскільки Путін з Україною не хоче говорити. Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками."
ДСНС запускає повчальний мультсеріал для дітей. Головний герой – знаменитий пес-піротехнік Патрон. Першу серію покажуть 1 червня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.
Останній шанс виграти легендарну марку з кораблем, допомігши при цьому армії, тут.
Правоохоронці викрили заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою. За даними слідства він сприяв тому, щоб автомобілів швидкої медичної допомоги, які передали в Україну з Італії як гуманітарну підтримку, використовували у комерційних цілях .
Детальніше читайте тут.
Окупанти потрохи розповідають про свої загарбницькі плани.
Так званий сенатор Ради Федерації від Криму Сергій Цеков каже: "референдуми про приєднання" до Росії Донбасу, Херсонської та Запорізької областей, тобто спроба анексії цих територій, можуть пройти протягом року.
Журналіст телеканалу "Дом" Олексій Мацука показав, як відбувається евакуація з найбільш обстрілюваного селища Донбасу.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав жителів області і Миколаєва почекати кілька тижнів з поверненням додому.
Окупанти посилили обстріли півдня України.
Швейцарський уряд не дозволив Данії поставити броньовані машини свого виробництва Україні 😠
Уряд Данії, який захотів передати Україні близько 20 бойових машин Piranha III, не може це зробити без дозволу Швейцарського державного секретаріату з економічних питань Seco. Купуючи ці машини, Данія зобов’язалася передавати військову техніку третій стороні лише з дозволу Швейцарії.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай: частина українських військ відійшли від Сєвєродонецька на більш вигідні, заздалегідь підготовані, позиції. Ще частина – продовжує бої всередині міста.
Британська розвідка констатувала окупацію Росією більшої частини Сєвєродонецька.
Так виглядає Слов'янськ на Донеччині після російського авіаудару 💔
У Чернігові вперше після початку війни містом поїхали тролейбуси 🚎
Орієнтовні втрати російської армії в Україні на ранок 1 червня – 98 день війни 🔥
Що відбувається в регіонах на ранок 1 червня – 98 дня війни:
🔴 Дніпропетровщина: був артобстріл Зеленодольськоі громади, що межує з Херсонщиною. Люди не постраждали. Деталі уточнюються
🔴 Харківщина: у Харкові ніч минула порівняно спокійна. Протягом доби російські окупанти масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів. Внаслідок російських обстрілів загинуло 2 людей, поранення отримали 5 цивільних
🔴 Луганщина: окупанти проводили штурмові дії у північних, південних та східних районах Сєвєродонецька, закріплюються у центрі міста. Крім того, росіяни намагаються витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосували штурмову та армійську авіацію у районах Комишувахи і Ниркового.
Вчора ввечері росіяни з літака атакували об’єднання "Азот", внаслідок чого стався викид отруйних речовин. Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу "Пролетарій" в Лисичанську, зафіксовані пошкодження декількох приміщень. За добу 2 поранених
🔴 Донеччина: ситуація в області напружена.
- Авдіївська ВА: обстріли тривали всю ніч по позиціях навколо міста, зранку — обстріл старої частини міста та району Авдіїського коксохімічного заводу.
- Очеретинська ВА: вночі обстріл з важкої артилерії селища Очеретине. Частково зруйновано Центр безпеки громадян, магазин, декілька житлових будинків, пошкоджено будівлю ЦНАПа.
- О п’ятій ранку – авіаудар до Слов'янську. Зруйновано три приватні будинки, без жертв. За добу – 4 вбитих, 7 поранених
🔴 Миколаївщина: у Миколаєві ніч пройшла відносно тихо.
Миколаївський район: сьогодні зранку – обстріли Очакова. За попередньою інформацією, руйнація та пошкодження житлових будинків, одна людина поранена.
Баштанський район: вдень і вночі були обстріли у Широківській громаді. Згорів гараж і комбайн, потерпілих немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Одна людина загибла. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.
🔴 Херсонщина: майже дві доби як у Херсоні зник телефонний та Інтернет зв’язок. Натомість по місту побільшало точок видачі та продажу сім карток Росії, для цього необхідно надати свій паспорт та оформити картки пенсіонерам, рашисти повідомляють, що відключила зв’язок київська влада. Залмгається критичною ситуація в окупованих селах, там продовжуються важкі бойові дії, зокрема, у Великоолександрівській та Калинівській ТГ.
🟢 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Полтавщині – ніч минула відносно спокійно.
Джо Байден опублікував есе в газеті The New York Times, яка напередодні випустила крайнє неоднозначний едіторіал про Україну.
Він запевнив, що США нададуть Україні ракетні системи й боєприпаси, але не будуть ані затягувати війну, ані тиснути на Київ, щоб він пішов на поступки Росії:
"Мета Америки проста: ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії.
Тому я вирішив, що ми надамо українцям більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні".
У межах 11 пакету допомоги для України США передадуть Україні високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва, відомі як HIMARS 🔥
HIMARS буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів.
Це набагато менше ніж необхідні установки з дальністю польоту 300 кілометрів, але значно більше ніж все, що було надіслано Україні на сьогодні.
Наприклад, гаубиці M777, які США надіслали Україні минулого місяця, продемонстрували значне збільшення дальності та потужності в порівнянні з попередніми системами, але навіть вони досягли дальності близько 25 кілометрів.
Що відбувається на фронті – зведенння на ранок 1 червня – 98 дня війни:
📣 на Волинському та Поліському напрямках підрозділи ЗС Білорусі продовжують посилено охороняти українсько-білоруський кордон
📣 на Сіверському напрямку підрозділи противника проводять інженерне обладнання позицій у районах деяких населених пунктів Брянської області, на відстані близько 3 км від Державного кордону України.
Агресор завдав ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області❗Вогнем артилерії завдав ураження у районі населеного пункту Середина-Буда Сумська області
📣 на Слобожанському напрямку ворог основні зусилля продовжував зосереджувати на утриманні зайнятих позицій та веденні розвідки
📣 на Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти: Олександрівка, Слатине і Циркуни. Завдав ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернова.
📣 на Слов’янському напрямку противник здійснив перегрупування військ. Внаслідок втрат, у районі Довгенького відвів окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм. З метою посилення охорони та оборони логістичних маршрутів, посилив угруповання у населеному пункті Куп’янськ за рахунок переміщення батальйонної тактичної групи. Вів розвідку позицій наших військ за допомоги БпЛА "Орлан-10" у районах населених пунктів Ізюм, Первомайський та Велика Комишуваха.
📣 на Донецькому напрямку підрозділи агресора, за підтримки авіації, основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій. Постійно
З метою завдання втрат та виснаження особового складу наших військ, противник здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів ремонт залізничного мостового переходу в районі населеного пункту Куп’янськ для відновлення логістичного постачання залізничною гілкою Куп’янськ – Лиман.
- На Лиманському напрямку ворог посилив підрозділи та перегрупував їх. За підтримки вертольотів Ка-52, веде наступ у напрямку Лиман – Старий Караван, бойові дії тривають.
- На Сєверодонецькому напрямку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах міста Сєверодонецьк, окремими підрозділами досяг успіху, закріплюється у центрі міста.
- На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосував штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове.
📣 на Запорізькому напрямку ворог проводив інженерні роботи з удосконалення фортифікацій другої лінії оборони. Передислокував у район населеного пункту Василівка до танкового батальйону Т-62 та до мотострілецького батальйону.
На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках противник утримує зайняті позиції, завдає вогневого ураження із мінометів та ствольної артилерії
📣 на Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позиці та створенні додаткових рубежів оборони. У районах населених пунктів Миколаївка, Новопавлівське і Широке здійснив масовані обстріли із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів
- В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту російської федерації продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та блокаду судноплавства.
- Штормом зірвало з якоря 2 ворожих морських міни. Одну віднесло хвилями до берега Одещини, де її знешкодили фахівці підривної команди Військово-Морських Сил, іншу наші воїни підірвали просто в морі.
- У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Росіяни підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидова Броду та Великої Олександрівки на Херсонщині.
Українці і війна 💔
Фотограф Костянтин Ліберов показав історії кількох українців, які втратили свої кінцівки на війні.
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Президент Зеленський: щодня на фронті гинуть 60-100 українських військових, а ще 500 – отримують поранення.
Доброго ранку 98-го дня великої війни, у якій Україна захищається від російського вторгнення 🇺🇦
Головні новини цієї ночі:
- на Криворізькому напрямку росіяни посилюють свою оборону та мінують узбережжя річки Інгулець
- Зеленський наголосив, що українська влада просить у Заходу зброю далекої дальності не для атаки Росії, а для захисту України
- Інститут вивчення війни (США) заявив, що концентрація Москви на захопленні Сєвєродонецька та загалом Донбасу створює вразливі для РФ місця у важливій Херсонській області, де триває контрнаступ українських сил.