В Северодонецке идут бои, в Харьковской и Херсонской областях ВСУ имеют успех. 98 день войны
98-й день українська армія обороняється від повномашстабного російського наступу.
Найкритичнішою точкою на карті вже другий тиждень лишається Сєвєродонецьк – понад 100-тисячне місто на Луганщині, де йдуть вуличні бої. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька.
Водночас президент Зеленський заявив про успіхи ЗСУ на Харківщині та Херсонщині, де Україна йде в контрнаступ.
На всіх напрямках Україні бракує важкого озброєнння.
"Українська правда" прицільно щодня стежить за всіма подіями цієї війни.
Читайте хроніку попереднього воєнного дня тут: Евакуація з Луганщини зупинена, росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька. 97 день війни
Пише New York Times:
Американські джерела сумніваються, що генерал Олександр Дворніков, якого президент РФ призначив керувати військами РФ в Україні, все ще відповідає за військові дії, адже його не бачили вже кілька тижнів.
Російські військові, розбиті та деморалізовані після трьох місяців війни, роблять ті ж помилки у своїй кампанії із захоплення частини східної України, які змусили їх відмовитися від бажання захопити всю країну, кажуть високопосадовці США.
У той час як російські війська захоплюють територію, представник Пентагону заявив, що їхній "повільний і поступальний" темп стомив їх і що загальна бойова міць збройних сил РФ зменшилася приблизно на 20%".
У пса Патрона, який служить в лавах Державної служби надзвичайних ситуацій, з’явився офіційний профіль у соціальній мережі TikTok.
Там можна дізнатися про службові завдання та звички героїчного пса, який став талісманом чернігівських піротехніків та улюбленцем дітей.
@patron__dsns після роботи можна й подуркувати! #песпатрон #патрон #патрондснс #славаукраїні ♬ моя дивовижна Україна - 🧿
📍Львів. На центральній площі перевізники виставили порожні шкільні автобуси. Це акіця в пам'ять про дітей, які загинули під час війни. Символ екскурсії, яка ніколи не відбудеться для загиблих маленьких українців і українок.
Усього за час війни в Україні загинули 243 дитини, 446 поранені. 139 дітей знаходяться у розшуку.
Загалом під час війни понад 1,9 тисяч дітей вважалися безвісті зниклими. Поліція розшукала та повернула рідним 1 794 дитини.
МВС відкрило гарячу лінію для пошуку зниклих військових.
Тут можна залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб.
☎ 380894201866.
"Попадейшн – красота" від захисників на Луганщині
Що відбувається у захопленому російськими окупантами Маріуполі? Розповідає міський голова Вадим Бойченко:
- У місті залишаються понад 100 тисяч жителів. Вони фактично стали заручниками окупантів.
- Мешканці з квітня не мають доступу до питної води та їжі. Росіяни видають питну воду за роботу на завалах.
- Кількість поховань у захопленому місті збільшуються. Є також стихійні поховання.
- У місті вбито більше 22 тисяч населення.
- Підвищення температури і зливи формують загрозу інфекційних захворювань: спалахи дизентерії й холери можуть вбити ще тисячі маріупольців.
- У місті всього 2600 будівель. 50% із них окупанти "зруйнували в попіл" – це більше тисячі багатоповерхівок.
- З-під завалів будинків зараз піднімають по 70, 100, 200 осіб
"Тому нам треба єднатися навколо цієї проблеми, гуртувати міжнародних партнерів, ООН, Червоний хрест – і створювати стійкі "зелені коридори", щоб наші українці мали змогу їхати до підконтрольної території нашої держави."
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас розповідає про засіданні Європейської ради 30-31 травня, де лідери ЄС обговорювали, чи доцільно телефонувати Путіну:
"У нас була дуже напружена дискусія про дзвінки Путіну. Шольц і Макрон кажуть, що телефонують (президенту України Володимиру) Зеленському, оскільки Путін з Україною не хоче говорити. Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками."
ДСНС запускає повчальний мультсеріал для дітей. Головний герой – знаменитий пес-піротехнік Патрон. Першу серію покажуть 1 червня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.
Останній шанс виграти легендарну марку з кораблем, допомігши при цьому армії, тут.
Правоохоронці викрили заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою. За даними слідства він сприяв тому, щоб автомобілів швидкої медичної допомоги, які передали в Україну з Італії як гуманітарну підтримку, використовували у комерційних цілях .
Детальніше читайте тут.
Окупанти потрохи розповідають про свої загарбницькі плани.
Так званий сенатор Ради Федерації від Криму Сергій Цеков каже: "референдуми про приєднання" до Росії Донбасу, Херсонської та Запорізької областей, тобто спроба анексії цих територій, можуть пройти протягом року.
Журналіст телеканалу "Дом" Олексій Мацука показав, як відбувається евакуація з найбільш обстрілюваного селища Донбасу.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав жителів області і Миколаєва почекати кілька тижнів з поверненням додому.
Окупанти посилили обстріли півдня України.
Швейцарський уряд не дозволив Данії поставити броньовані машини свого виробництва Україні 😠
Уряд Данії, який захотів передати Україні близько 20 бойових машин Piranha III, не може це зробити без дозволу Швейцарського державного секретаріату з економічних питань Seco. Купуючи ці машини, Данія зобов’язалася передавати військову техніку третій стороні лише з дозволу Швейцарії.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай: частина українських військ відійшли від Сєвєродонецька на більш вигідні, заздалегідь підготовані, позиції. Ще частина – продовжує бої всередині міста.
Британська розвідка констатувала окупацію Росією більшої частини Сєвєродонецька.
Так виглядає Слов'янськ на Донеччині після російського авіаудару 💔
У Чернігові вперше після початку війни містом поїхали тролейбуси 🚎
Орієнтовні втрати російської армії в Україні на ранок 1 червня – 98 день війни 🔥
Що відбувається в регіонах на ранок 1 червня – 98 дня війни:
🔴 Дніпропетровщина: був артобстріл Зеленодольськоі громади, що межує з Херсонщиною. Люди не постраждали. Деталі уточнюються
🔴 Харківщина: у Харкові ніч минула порівняно спокійна. Протягом доби російські окупанти масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів. Внаслідок російських обстрілів загинуло 2 людей, поранення отримали 5 цивільних
🔴 Луганщина: окупанти проводили штурмові дії у північних, південних та східних районах Сєвєродонецька, закріплюються у центрі міста. Крім того, росіяни намагаються витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосували штурмову та армійську авіацію у районах Комишувахи і Ниркового.
Вчора ввечері росіяни з літака атакували об’єднання "Азот", внаслідок чого стався викид отруйних речовин. Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу "Пролетарій" в Лисичанську, зафіксовані пошкодження декількох приміщень. За добу 2 поранених
🔴 Донеччина: ситуація в області напружена.
- Авдіївська ВА: обстріли тривали всю ніч по позиціях навколо міста, зранку — обстріл старої частини міста та району Авдіїського коксохімічного заводу.
- Очеретинська ВА: вночі обстріл з важкої артилерії селища Очеретине. Частково зруйновано Центр безпеки громадян, магазин, декілька житлових будинків, пошкоджено будівлю ЦНАПа.
- О п’ятій ранку – авіаудар до Слов'янську. Зруйновано три приватні будинки, без жертв. За добу – 4 вбитих, 7 поранених
🔴 Миколаївщина: у Миколаєві ніч пройшла відносно тихо.
Миколаївський район: сьогодні зранку – обстріли Очакова. За попередньою інформацією, руйнація та пошкодження житлових будинків, одна людина поранена.
Баштанський район: вдень і вночі були обстріли у Широківській громаді. Згорів гараж і комбайн, потерпілих немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Одна людина загибла. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.
🔴 Херсонщина: майже дві доби як у Херсоні зник телефонний та Інтернет зв’язок. Натомість по місту побільшало точок видачі та продажу сім карток Росії, для цього необхідно надати свій паспорт та оформити картки пенсіонерам, рашисти повідомляють, що відключила зв’язок київська влада. Залмгається критичною ситуація в окупованих селах, там продовжуються важкі бойові дії, зокрема, у Великоолександрівській та Калинівській ТГ.
🟢 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Полтавщині – ніч минула відносно спокійно.
Джо Байден опублікував есе в газеті The New York Times, яка напередодні випустила крайнє неоднозначний едіторіал про Україну.
Він запевнив, що США нададуть Україні ракетні системи й боєприпаси, але не будуть ані затягувати війну, ані тиснути на Київ, щоб він пішов на поступки Росії:
"Мета Америки проста: ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії.
Тому я вирішив, що ми надамо українцям більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні".
У межах 11 пакету допомоги для України США передадуть Україні високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва, відомі як HIMARS 🔥
HIMARS буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів.
Це набагато менше ніж необхідні установки з дальністю польоту 300 кілометрів, але значно більше ніж все, що було надіслано Україні на сьогодні.
Наприклад, гаубиці M777, які США надіслали Україні минулого місяця, продемонстрували значне збільшення дальності та потужності в порівнянні з попередніми системами, але навіть вони досягли дальності близько 25 кілометрів.
Що відбувається на фронті – зведенння на ранок 1 червня – 98 дня війни:
📣 на Волинському та Поліському напрямках підрозділи ЗС Білорусі продовжують посилено охороняти українсько-білоруський кордон
📣 на Сіверському напрямку підрозділи противника проводять інженерне обладнання позицій у районах деяких населених пунктів Брянської області, на відстані близько 3 км від Державного кордону України.
Агресор завдав ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області❗Вогнем артилерії завдав ураження у районі населеного пункту Середина-Буда Сумська області
📣 на Слобожанському напрямку ворог основні зусилля продовжував зосереджувати на утриманні зайнятих позицій та веденні розвідки
📣 на Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти: Олександрівка, Слатине і Циркуни. Завдав ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернова.
📣 на Слов’янському напрямку противник здійснив перегрупування військ. Внаслідок втрат, у районі Довгенького відвів окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм. З метою посилення охорони та оборони логістичних маршрутів, посилив угруповання у населеному пункті Куп’янськ за рахунок переміщення батальйонної тактичної групи. Вів розвідку позицій наших військ за допомоги БпЛА "Орлан-10" у районах населених пунктів Ізюм, Первомайський та Велика Комишуваха.
📣 на Донецькому напрямку підрозділи агресора, за підтримки авіації, основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій. Постійно
З метою завдання втрат та виснаження особового складу наших військ, противник здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів ремонт залізничного мостового переходу в районі населеного пункту Куп’янськ для відновлення логістичного постачання залізничною гілкою Куп’янськ – Лиман.
- На Лиманському напрямку ворог посилив підрозділи та перегрупував їх. За підтримки вертольотів Ка-52, веде наступ у напрямку Лиман – Старий Караван, бойові дії тривають.
- На Сєверодонецькому напрямку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах міста Сєверодонецьк, окремими підрозділами досяг успіху, закріплюється у центрі міста.
- На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосував штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове.
📣 на Запорізькому напрямку ворог проводив інженерні роботи з удосконалення фортифікацій другої лінії оборони. Передислокував у район населеного пункту Василівка до танкового батальйону Т-62 та до мотострілецького батальйону.
На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках противник утримує зайняті позиції, завдає вогневого ураження із мінометів та ствольної артилерії
📣 на Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позиці та створенні додаткових рубежів оборони. У районах населених пунктів Миколаївка, Новопавлівське і Широке здійснив масовані обстріли із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів
- В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту російської федерації продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та блокаду судноплавства.
- Штормом зірвало з якоря 2 ворожих морських міни. Одну віднесло хвилями до берега Одещини, де її знешкодили фахівці підривної команди Військово-Морських Сил, іншу наші воїни підірвали просто в морі.
- У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Росіяни підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидова Броду та Великої Олександрівки на Херсонщині.
Українці і війна 💔
Фотограф Костянтин Ліберов показав історії кількох українців, які втратили свої кінцівки на війні.
Переглянути цей допис в Instagram
Президент Зеленський: щодня на фронті гинуть 60-100 українських військових, а ще 500 – отримують поранення.
Доброго ранку 98-го дня великої війни, у якій Україна захищається від російського вторгнення 🇺🇦
Головні новини цієї ночі:
- на Криворізькому напрямку росіяни посилюють свою оборону та мінують узбережжя річки Інгулець
- Зеленський наголосив, що українська влада просить у Заходу зброю далекої дальності не для атаки Росії, а для захисту України
- Інститут вивчення війни (США) заявив, що концентрація Москви на захопленні Сєвєродонецька та загалом Донбасу створює вразливі для РФ місця у важливій Херсонській області, де триває контрнаступ українських сил.