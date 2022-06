101 день полномасштабной войны в Украине. ОНЛАЙН

Сьогодні у світі вшановують пам'ять дітей, що загинули від війни.

Олена Зеленська разом з іноземними дипломатами повісила символічні дзвіночки на дерево на подвір'ї Софії Київської в пам'ять про дітей, що загинули за час повномасштабної війни.

Тільки за офіціними даними, з 24 лютого в Україні загинула 261 дитина, 465 дітей отримали поранення.

🇺🇦Today, on the Day of honouring the memory of children who died in the #Russia's war on Ukraine, First Lady of #Ukraine Olena Zelenska together with foreign diplomats, have honoured the memory of little Ukrainians.



🔔Their voices will be heard in our hearts.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/uCmBKVVbdI