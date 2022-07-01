Россия терроризирует Одещину, Украина собирает армию дронов. Главные события 128 дня войны. ОНЛАЙН

На 128-ий день повномасштабної війни росіяни продовжують йти шляхом воєнних злочинів.

Вночі ворог вдарив ракетами по житловому будинку і базі відпочинку на Одещині. На ранок відомо про майже два десятки загиблих і ще більше постраждалих, серед них – діти.

Найгарячіші точки фронту залишаються на Луганщині та Донеччині. Загарбники активізувалися на Краматорському напрямку. Намагаються взяти під контроль Луганську область.

"Українська правда" від початку повномасштабного наступу розповідає про головні події кожного дня в режимі онлайн.

Читайте хроніку попереднього воєнного дня

Сортувати