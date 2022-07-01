Россия терроризирует Одещину, Украина собирает армию дронов. Главные события 128 дня войны. ОНЛАЙН

09:00

Ситуація в регіонах станом на ранок

📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Запорізька, Хмельницька, Тернопільська області, Кіровоградщина, Черкащина, Полтавщина, Житомирщина та Київщина

Ніч минула відносно спокійно.

📍Одещина

Внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одещини, 3 ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку.

Станом на ранок виявлено 17 загиблих, з них 1 дитина, надано медичну допомогу 31 постраждалій особі, серед яких 4 дитини та вагітна жінка, врятовано з під завалів 8 осіб, з них 3 дитини. Важких поранених госпіталізовано. Рятувальні роботи тривають. В місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи.

📍Чернігівщина

Вночі – обстріли із мінометів територій біля сіл Леонівка та Миколаївка (Семенівська громада). Без втрат та руйнувань інфраструктури. Деталі уточнюються.

📍Сумщина

Протягом доби ворог обстрілював прикордонні громади з мінометів, САУ та реактивної артилерії.

Втрат і руйнувань за попередніми даними немає.

📍Дніпропетровщина

Ворог обстріляв Нікопольський район. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють рятувальники та поліція. Детальна внформаці з’ясовується.

📍Харків

Вночі ворог знову наносив ракетні удари, влучив в одне з підприємств, пожежу ліквідували. Попередньо — постраждалих немає.

По області окупанти обстрілювали із артилерії Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський, Харківський райони.

Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, влучали снаряди по відкритих територіях.

Загалом за добу поранених 7 осіб, загинули 4 – в Ізюмському та Чугуївському районах.

📍Луганщина

Ворог намагається оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ із півдня та заходу.

Не вдається росіянам захопити і автошлях, який надає сполучення із Бахмутом. Обстріли міста дуже щільні. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об’єктів.

Росіяни провели штурмові дії в районі Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили відійти.

📍Донеччина

За добу під обстрілами: Авдіївка (житловий сектор, завод АКХЗ, АЗС, житловий сектор, залізнична зупинка); Слов’янськ (м’ясокомбінат); Красногорівка (житловий сектор, гаражний кооператив); Бахмут (склад на залізниці); Часів Яр; Соледар; с. Первомайское; с. Новомиколаївка; с. Берестове.

Пошкоджено 40 об’єктів, в тому числі 9 приватних житлових будинків, 4 багатоповерхівки, промислові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури.

Загинуло 4, поранено 18 цивільних.

Зранку – інтенсивні обстріли м.Залізне та смт.Північне. Є руйнування. Детальна інформація уточнюється.



📍Миколаївщина

Вранці ракетних обстрілів зазнав Миколаїв. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється.

Вночі обстрілів зазнало с. Лимани Галицинівської громади. Потерпілих немає.

Вранці було обстріляно с. Стара Богданівка Радсадівської громади. В результаті – руйнація інфраструктури. Потерпілих немає.

Також близько 05:20 у Первомайському районі відбувся сильний вибух. Спрацювала ППО. Близько 04:30, обстрілів зазнала і Широківська громада. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

30 червня у другій половині дня було обстріляно Інгульську громаду. Обстріли були поза межами населених пунктів. Внаслідок обстрілів у деяких населених пунктах відсутнє світло. За попередньою інформацією потерпілих немає.

У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

З 16:50 на території Парутинського старостинського округу Куцурубської громади зафіксовано обстріли ворожими касетними боєприпасами околиць с. Парутине. Потерпілих та значних руйнувань немає.

Також ввечері – обстріли с. Засілля Первомайської громади, внаслідок якого відбулося загоряння нежитлового господарського підсобного приміщення.

📍Херсонщина

Внаслідок бойових дій все більше сіл Бериславського та Каховського районів, а також прилеглих населених пунктів до Миколаївщини – на межі знищення. Є багато сіл, де пошкоджено кожен другий будинок, а з деяких населених пунктів люди повністю виїхали. У багатьох селах заміновані поля і дороги, викрадений весь транспорт, магазини і аптеки не працюють, немає можливості отримати пенсії.

Нових медичних працвників із "ДНР" та Криму чекають лікарні Херсонщини.