War Speeches. Украине дают F–16, а Россия говорит, что западное оружие плохое

Минулого тижня (14–20 серпня) важливою новиною стало рішення Данії й Нідерландів передати Україні 61 літак F-16. Також українські пілоти вже почали тестові випробування на шведських літаках Gripens, що в перспективі дасть можливість отримати й ці винищувачі 4-го покоління.

Тим часом Російська Федерація продовжила ракетний терор України, обстрілявши низку населених пунктів. Цинічні удари російських терористів свідчать, що слід посилювати боротьбу з обходом санкцій, позаяк РФ використовує для обстрілів ракети, виготовлені цього року.

Кремль не може досягнути цілей так званої "спецоперації", але все ще намагається демонструвати могутність власної армії. РФ організувала виставку нового озброєння власного виробництва та заявляє про недосконалість західної техніки на тлі нібито невдалого контрнаступу Сил оборони України.

Водночас росіяни скаржаться на передані Україні далекобійні ракети та касетні боєприпаси, закликають українських військових капітулювати, а також посилюють мобілізаційні заходи для компенсації втрат на фронті.

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Україні дають літаки F-16 і системи для боротьби з ворожими безпілотниками

Минулого тижня стало відомо, що США як країна-виробник схвалили передачу Україні літаків F-16 із Данії та Нідерландів. Винищувачі надійдуть після завершення підготовки українських пілотів. Саме навчання вже також розпочалося. Про це розповів Володимир Зеленський.

Крім того, 20 серпня за результатами переговорів з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте глава української держави анонсував, що офіційний Амстердам передасть Україні 42 американські винищувачі.

"Сьогодні робимо ще один крок на посилення повітряного щита України. F-16. Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів якомога далі від українських міст і сіл. Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок", – прокоментував результати зустрічі Володимир Зеленський у себе в телеграмі.

Своєю чергою Марк Рютте зазначив, що передача F-16 є наступним довгостроковим кроком підтримки України. Також очільник уряду Нідерландів зазначив, що наразі відбувається мовне навчання українських пілотів, "в майбутньому якомога скоріше розпочнеться військове навчання, а потім воно перейде до Румунії". Марк Рютте наголосив, що F-16 "не зможуть допомогти військовим зусиллям негайно, але взагалі будуть частиною оборонної системи України".

Згодом Президент України відвідав Данію, де зустрівся з главою уряду країни Метте Фредеріксен. За підсумками зустрічі стало відомо, що офіційний Копенгаген передасть Україні ще 19 літаків F-16. Отже, наша країна отримає від Данії та Нідерландів 61 літак.

Метте Фредеріксен сподівається, що до кінця року в Україні вже буде до 6 літаків F-16. Інші винищувачі надійдуть згодом. "Сподіваюся, наступного року ще 8 літаків також вирушать із Данії в Україну, а ще за рік – ще 5", – зазначила прем'єрка Данії.

Разом з тим, 19 серпня Президент України відвідав Швецію. Тема літаків стала центральною під час зустрічі з прем'єр-міністром країни Ульфом Крістенсеном. Зокрема, стало відомо, що Україна розраховує в перспективі отримати й шведські винищувачі 4-го покоління Gripens. Також глава української держави повідомив, що "тестові випробування Gripen за участі українців наших пілотів уже почалися".

Натомість Крістенсен у своєму виступі про літаки не згадав. Нагадаємо: у червні шведський уряд заявив, що дасть українським пілотам можливість випробувати Gripen, але країні потрібні всі свої літаки для захисту території. Чи змінилася ця позиція, поки що не відомо.

Минулого тижня з'явилась інформація про те, що Німеччина передасть Україні дві додаткові пускові установки IRIS-T, а також планує до 2027 року щорічно надавати нашій країні по 5 млрд євро військової підтримки. Також посилити протиповітряну оборону (ППО) України планує Велика Британія. Міністерство оборони Сполученого Королівства уклало три контракти на 115 млн доларів, які дозволять надіслати Україні засоби ППО. Зокрема, йдеться про систему протидії безпілотникам CORTEX Typhon, яку виробляє норвезька оборонна компанія Kongsberg. Це особливо актуально на фоні повідомлень про те, що Росія налагодила виробництво аналога іранських шахедів на власній території.

Крім цього, минулого тижня Північна Македонія, Болгарія, Латвія, Литва, Естонія та Нідерланди приєдналися до ініціативи G7 "гарантії безпеки". За словами очільника Офісу Президента України Андрія Єрмака, нині до цієї декларації долучилися вже 25 держав.

Нагадаємо, що на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили документ про "гарантії безпеки" для України. Втім, лідери узгодили не конкретні параметри гарантій, а їхню рамку. Конкретні двосторонні договори будуть підписані згодом. Наразі Україна розпочала такі перемовини з США та Великою Британією.

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Російська ескалація в Чорному морі та необхідність посилення санкцій проти Кремля

Минулого тижня Росія продовжила свою терористичну діяльність та обстрілювала цивільні об’єкти й інфраструктуру в різних містах України. 14 серпня постраждали Одеса, Запорізький район і Херсон. Під ранок 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по Луцьку, Львові, Дніпрі, Смілі та інших містах, а російський безпілотник знищив 3–5 тонн аграрної продукції на Одещині. 19 серпня російські війська цинічно вдарили по центру Чернігова балістичною ракетою. Як наслідок, загинуло 7 людей, а ще 144 постраждало. Так Кремль укотре довів, що метою війни в Україні є геноцид українців.

На жаль, для частини обстрілів росіяни використали ракети, виготовлені цього року. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак: "В ракетах Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем". Така сама ситуація і з іншою військовою технікою Росії. Зокрема, гвинтокрили Ка-52 не могли б літати без іноземних компонентів. Це доводить, що тема боротьби з обходом антиросійських санкцій є однією з найважливіших.

Втім, нові атаки зовсім не означають, що робота над посиленням санкцій не ведеться. Так, під нові обмеження, які ввела Швейцарія, потрапило не менше 30 компаній російського ВПК – це рекомендувала зробити група Макфола-Єрмака. Також на тлі нарощення військової співпраці між Росією та КНДР США наклали санкцій проти трьох компаній із Казахстану, Росії та Словенії, які сприяють торгівлі зброєю між Москвою і Пхеньяном. Крім того, не виключені й санкції проти турецьких компаній, які допомагають Кремлю.

Відзначимо, що приватні компанії також вводять свої обмеження. Так, Mercedes-Benz і BMW відключили російських дилерів від свого програмного забезпечення, Microsoft із жовтня не продовжуватиме ліцензії на програмне забезпечення російським компаніям, Google почала блокувати корпоративні сервіси Google Workspace підсанкційним компаніям з РФ.

Також 13 серпня Кремль пішов на чергове загострення в Чорному морі. Міноборони РФ заявило, що корабель росіян відкрив "попереджувальний" вогонь по суховантажу "Sukru Okan" під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл, коли судно не відреагувало на вимоги зупинитися для огляду. І хоча міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm заявила, що росіяни збрехали про огляд судна і попереджувальні постріли, все ж нова ескалація викликала міжнародну реакцію.

Так, в українському МЗС засудили провокативні дії щодо суховантажу, який прямував в порт Ізмаїла. Державний департамент США назвав такі дії РФ "неприйнятною ескалацією, яка ще раз демонструє відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди йому потрібно". Реакція Туреччини не була досить жорсткою, адже судно, хоч і належить турецькій компанії, перебувало під прапором Палау. В турецькій адміністрації стверджують, що "після втручання в рух судна співрозмовники в РФ були належним чином попереджені, щоб уникнути подібних спроб ескалації напруженості в Чорному морі".

Примітно, що на напруження відреагувала і Болгарія. Міністр оборони цієї країни підкреслив, що "захист Чорного моря є стратегічним пріоритетом для НАТО", а також додав, що "Росія постійно провокує Альянс".

Окремо варто відзначити, що, попри провокації Росії, ​​Україна оголосила тимчасові коридори для суден, які йдуть до та з чорноморських портів. Зокрема, вранці 16 серпня перше судно вийшло з порту Одеси без "зернової ініціативи" і згодом прибуло до Стамбула. На борту контейнеровоза "Joseph Schulte" вирушило понад 30 тис. тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

Цікаво, що поки Росія намагається перешкодити експорту української агропродукції в Чорному морі, у Кремля можуть з’явитись проблеми в іншому регіоні. Так, за повідомленням Bloomberg, Іран почав витісняти російську нафту з Китаю. Зокрема, порівняно з січнем-липнем, попит на іранську нафту зріс більш ніж у півтора раза. У перспективі це може серйозно зашкодити доходам бюджету РФ.

Натомість самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Путін нібито досяг цілей війни проти України, адже нібито "Україна ніколи не буде так агресивно поводитися щодо Росії після закінчення цієї війни". З таким аргументом не погодився Джо Байден, який, хоч і не коментував слова Лукашенка, підкреслив, що Росія вже програла, бо не може досягти своєї початкової мети.

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Росія хоче виглядати "свєрхдєржавой" та закликає Збройні Сили України здаватися

Російська Федерація намагається продемонструвати світу, що має могутнє військо, а російська зброя технологічна і затребувана. 14–20 серпня Кремль проводив форум "Армія-2023", частиною якого стала виставка нового російського озброєння. Щоправда, демонстрація зразків не означає прийняття їх на озброєння, адже повноцінне функціонування російського ВПК за нинішніх санкцій залишається під питанням.

У Кремлі цей захід використали для просування наративів про те, що світові санкції дозволили значно наростити виробництво зброї та загалом зміцнили Росію.

"Російський оборонно-промисловий комплекс не тільки швидко адаптувався до роботи в умовах жорсткого санкційного тиску, а й наростив свої потужності в окремих напрямках кратно", – сказав на відкритті форуму міністр оборони РФ Сєрґєй Шойґу.

До того ж на виставці росіяни хотіли довести, що їхня зброя переважає західну. Шойґу брехав, що "розрекламована" техніка НАТО насправді виявилася далеко не бездоганною. "Доказом" стала експозиція трофейної зброї, яку Росія зібрала в підмосковному парку. Втім, поширені на сайті Міністерства оборони РФ фотографії свідчать про перебільшення власної величі, бо перелік захопленої зброї виявився досить невеликим.

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму огляді зазначили, що Росія не змогла мобілізувати свій ВПК для адекватної підтримки військових зусиль, хоча Дмітрій Мєдвєдєв на форумі повторював як мантру слова "ВПК справляється із завданнями забезпечення потреб СВО".

Ще одним приводом для маніпуляцій стала Московська конференція щодо міжнародної безпеки 15 серпня, яку росіяни перетворили на шаблонні монологи зі звинуваченнями "колективного Заходу" в провокуванні світових криз та підриві глобальної стабільності.

"З метою політико-ідеологічного прикриття своєї неоколоніальної, расистської лінії, закріплення власної гегемонії західні столиці наполегливо прагнуть замінити міжнародне право, яке вони щогодини порушують "порядком, що ґрунтується на правилах", – сказав очільник російського МЗС Сєрґєй Лавров.

Організовані державою-агресором заходи для обговорення глобальної безпеки апріорі не можуть дати змістовних рішень для справедливого миру, тому подію відвідали лише два міністри оборони – Білорусі та Китаю.

Не забули росіяни й звинуватити Захід у початку війни в Україні. Російський диктатор Владімір Путін наголосив на необхідності консолідувати зусилля світової спільноти для зниження конфронтації на глобальному та регіональному рівні.

"Вкачуючи в неонацистський режим мільярди доларів, забезпечуючи його технікою, озброєннями, боєприпасами, спрямовуючи своїх військових радників та найманців, робиться все, щоб ще більше розпалити конфлікт, втягнути до нього інші держави", – зазначив у відеозверненні до учасників заходу диктатор.

На конференції Шойгу також сказав, що "СВО" поклала кінець домінуванню колективного Заходу у військовій сфері та знову повторив тезу про переваги російської зброї, навіть радянського зразка, над західним озброєнням.

Натомість російські справи на фронті виглядають дещо інакше. Для компенсації великих втрат Кремль примусово мобілізує до 20 тисяч росіян щомісяця. Крім того, у Центрі національного спротиву повідомили, що окупанти не забувають про мобілізацію на ТОТ. Так, тільки в Горлівці вже загинуло близько 20 тисяч мобілізованих, але окупанти все одно готуються до нової мобілізації, що збільшує соціальну напругу.

Речниця МЗС Марія Захарова навіть закликала українських військових повернути зброю проти "бандитської хунти" або капітулювати перед російськими військами. Але українські війська продовжують просуватися вглиб окупованої території. За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулий тиждень українські війська звільнили Урожайне та мали успіх біля Роботиного. А російські контратаки у Харківській області не досягли успіху.

Втім, російські заяви про неякісну західну зброю виглядають маніпулятивними – Росія вже вкотре скликала Радбез ООН для обговорення постачання західного озброєння в Україну.

На засіданні 17 серпня Росія бідкалася з приводу рішення Байдена звернутися до Конгресу щодо 24 млрд доларів додаткової підтримки Україні, а також висловила незадоволення щодо далекобійних ракет, боєприпасів зі збідненим ураном і касетних боєзарядів.

"Немає сумнівів, що у своїй 'проксі-війні' з Росією до останнього українця Захід цілеспрямовано перетворює Україну на безлюдний полігон, заражений радіоактивними елементами та боєприпасами, що не розірвалися", – заявив на засіданні заступник постпреда Росії в ООН Дмітрій Полянський.

Отже, не в змозі змінити ситуацію на фронті на свою користь, Росія намагається зобразити слабкість української армії та західної зброї і водночас продемонструвати ефективність власних збройних сил та здатність російського ВПК до реалізації технологічних проєктів. Однак російські спроможності з кожним днем зменшуються завдяки міжнародному тиску та систематичній роботі Сил Оборони України.

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