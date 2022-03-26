Война. День 31. ОНЛАЙН

20:34

Уривок з історії Маші Адаманової, яка разом з чоловіком і трьома дітьми вирвалась з Маріуполя:

"З початком війни ми переїхали до сусідки на другий поверх, бо на п'ятому було високо і небезпечно. Наш будинок стоїть просто навпроти пологового, куди скинули бомбу.

Це був найстрашніший момент. Ми збирались пити на кухні чай, який сусідка підігріла на вогнищі – газу тоді вже не було. Боковим зором у вікні я побачила спалах світла і все, що я встигла сказати, "лягайте". Точніше, не встигла.

Вибухова хвиля повалила нас усіх на підлогу.

Впав Владік, це мій найменший синочок, йому 8 місяців, зверху на нього впав Ярослав, а потім Вікторія, сусідка. Вилетіли вікна, хоч вони були і проклеєні".

Повну історію читайте тут: "Мамо, а чому війна? Як родина Маші з трьома дітьми вижила і виїхала з Маріуполя"