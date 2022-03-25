30-ий день війни Росії проти України. Події ОНЛАЙН

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Добове зведення від Генштабу за 25 березня:

– протягом поточної доби суттєвих змін в тактиці дій противника не відбулося. Він зосередився на поповненні поточних втрат, перегрупуванні та посиленні наявних підрозділів, а також на ударах артилерію та авіацією – як по військових об'єктах, так і по цивільних

– як особливість слід відзначити переміщення додаткових артилерійських підрозділів до кордону з Україною (дані уточнюються)

– ворог намагається готуватися до введення в обіг російських рублів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей

– у Харківській області противник блокує пересування цивільного населення за рахунок встановлення мережі блокпостів

– окупанти не полишають спроб придушити спротив мешканців Херсона, Генічеська, Мелітополя.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

– на Волинському напрямку наступальних дій противник не проводив. Залучення Білорусі у війну залишається ймовірним

– на Поліському напрямку ворог продовжував обстрілювати підрозділи ЗСУ в окремих районах

– на Сіверському напрямку противник зосереджував основні зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів, продовжував укріплювати свої позиції та обстрілювати окремі підрозділи ЗСУ

– на Слобожанському напрямку, в район Суми, основні зусилля ворог зосереджував на закріпленні та утримані раніше зайнятих рубежів.

У районі Харкова ворог продовжує намагатися блокувати підрозділи ЗСУ, наносить ураження по інфраструктурі та оборонним об’єктам міста. Намагається наростити зусилля на напрямку на Ізюм за рахунок переміщення додаткових підрозділів та техніки

– на Донецькому напрямку противник продовжує перегруповуватися, щоб відновити наступальні дії, щоб вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей

– на Південнобузькому напрямку ворог намагається відновити боєздатність, поповнити запаси, щоб відновити наступальні дії.