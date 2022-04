Война. День 52-й. ОНЛАЙН

📍Братислава, Словаччина. Акція #SaveMariupol поряд з Національним театром. Люди запалили свічки та виклали напис "Дети" разом із цифрою загиблих дітей в Україні – 197.



