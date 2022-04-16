Война. День 52-й. ОНЛАЙН

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Цитати зі звернення Володимира Зеленського

🔻Зараз – історичний момент. Момент, коли ми можемо раз і назавжди вирішити багато застарілих проблем усього середовища нашого життя.

🔻Я поставив сьогодні завдання, щоб на першому етапі були забезпечені тимчасовим житлом усі наші переселенці. Ті, чий дім зруйнований війною. Тимчасовим, поки не відновимо їхнє житло. Або поки люди не отримають компенсацію квадратними метрами чи грошима.

🔻На другому етапі відновлюємо те, що окупанти намагалися знищити. Всі міста й громади, які постраждали. А на третьому етапі забезпечуємо житлом усіх тих, хто захищав чи захищає зараз державу, хто працював чи працює в інтересах суспільства, а власного житла так і не має.

🔻Абсолютно не маю сумнівів, що нам вдасться це зробити. Вдасться не тільки відновити зруйноване, а й відновити справедливість щодо тих, чиє право на житло було порушене.

🔻Ситуація в Маріуполі залишається максимально жорсткою. Просто нелюдською. Такою її зробила РФ. Свідомо зробила. І свідомо продовжує знищувати міста. Свідомо намагається знищити всіх, хто там є, в Маріуполі.

🔻Вплинути на це можна тільки двома шляхами. Або партнери дадуть Україні всю необхідну важку зброю, літаки, причому, без перебільшення, негайно. Щоб ми могли знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його. Або – переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною.

🔻Хоча ми чули багато намірів від тих, хто хотів допомогти і хто справді користується міжнародним авторитетом, але жоден з них поки що не реалізувався. Втім, ми не полишимо цих намагань. І щоденно або я, або Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, або інші військові, або керівник нашої переговорної групи Давид Арахамія – на зв'язку з нашими захисниками Маріуполя. Щодня.