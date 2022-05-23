Війна. День 89. ОНЛАЙН

07:55

Що відбувається на фронті на ранок 23 травня – 89 дня війни:

📢 на Волинському та Поліському напрямках ЗС Білорусі посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області

📢 на Сіверському напрямку ситуація без змін

📢 на Слобожанському напрямку ворог утримує раніше зайняті рубежі на Харківському напрямку. Встановлює блокпости поряд з населеними пунктами: Великий Бурлук, Капітолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп’янськ.

Ворог готується до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Здійснив спробу наступальних дій в районі населеного пункту Довгеньке – цей наступ відбито підрозділами Сил оборони

📢 на Донецькому напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області

📢 на Лиманському напрямку активних бойових дій не вів. Окупанти обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів: Лиман, Озерне та Діброва

📢 на Сєвєродонецькому напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, вів штурмові дії в районі Тошківки

📢 на Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник вів бойові дії в районі Олександропілля. За результатами вогневого ураження Силами оборони зазнав втрат та відступив. Вів наступ в районах Липового та Трипілля, успіху не має.

📢 на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони. Завдавав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.

📢 на Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Обстрілював позиції Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії.

📢 на Бессарабському напрямку на території Придністровського регіону республіки Молдова значних переміщень особового складу та техніки не фіксується.