Война. День 89. ОНЛАЙН

09:20

Ситуація в регіонах на 89 день війни:

🟥 Дніпропетровщина: ніч була суцільною повітряною тривогою. Окупанти двічі обстріляли з ураганів Апостолівську громаду – влучили між населеними пунктами, людей не зачепило. Інформація щодо наслідків обстрілів з’ясовується

🟥 Житомирщина: в Коростені вночі уламками збитої ракети пошкоджено три будинки, внаслідок влучання іншої ракети пошкоджено промисловий об'єкт. Жертв та постраждалих на даний момент немає.

🟥 Сумщина: вночі ворог обстріляв зі своєї території околиці Білопілля – інформація щодо постраждалих, втрат і руйнувань наразі уточнюються

🟥 Харківщина: ніч у місті минула із тривогами та поодинокими обстрілами. За добу є двоє поранених.

По області обстрілювали Циркуни, є двоє поранених. Піддавалися обстрілам Первомайський (1 поранений), одна людина постраждала в Балаклії. Уночі обстрілів окупантів зазнав Чугуївський район, горіли приватні будинки, магазин та кафе. Постраждалих немає, деталі з’ясовуються

🟥 Луганщина: росіяни знову намагались штурмувати Сєвєродонецьк, але успіху не мали та відступили. Всього обстріляно 19 населених пунктів за добу.

По області пошкоджено або зруйновано 70 об’єктів житлового фонду: в Лисичанську, Новодружеську, Золотому, Нирковому, Миколаївці, Катеринівці, Гірському, також у Сєвєродонецьку. Одна людина загинула, у лікарні у Дніпрі померла дівчинка з Привілля, що отримала поранення 07.05. Є двоє поранених серед цивільних

🟥 Донеччина: обстріли по всій лінії. Значні руйнування внаслідок обстрілів у Авдіївці: пошкоджено щонайменше 20 будинків, школа. Постійні обстріли позицій навколо села Воздвиженка та смт. Миронівка (Світлодарська громада), зруйновано міст біля смт. Луганське

🟥 Миколаївщина: вночі ворог обстріляв Миколаїв з РСЗО "смерч" – інформація щодо пошкоджених об’єктів та постраждалих уточнюється.

Також знов від обстрілів потерпала Широківська громада. Влучили в господарські будівлі, зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає.

🟥 Херсонщина: окупанти продовжують обстрілювати окуповані населені пункти та знищувати соціальні об’єкти і будинки мирних жителів. Критичний стан у селах Олександрівка та Осокорівка. Там пошкоджено практично кожне подвір’я. Є загиблі та постраждалі.

У Білозерці через обстріли касетними снарядами частково зруйновано 10 будинків, загинули троє людей. Кількість поранених невідома. Важка ситуація в селах Бериславського та Каховського районів. Область в цілому в критичному стані

🟩 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині – ніч минула відносно спокійно.