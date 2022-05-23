Война. День 89. ОНЛАЙН
Триває 89-й день повномасштабної війни.
Найважчими залишаються східні регіони, де окупанти, наступаючи, винищують населені пункти. Загарбники можуть готувати наступ на півдні, щоб захопити наразі вільну частину Херсонщини і рухатись до Запоріжжя.
Час від часу ворог обстрілює прикордонні землі Чернігівщини та Сумщини, переможно звільнені українською армією. Зі свого боку кордону, у Бєлгородській області, Росія нарощує сили.
Читайте хроніку попереднього дня війни
Вечірнє звернення Зеленського:
"Російські окупанти дуже стараються показати, що вони нібито не віддадуть захоплені райони Харківської області, не віддадуть Херсонщину, окуповану територію Запорізької області і Донбас. Десь наступають, кудись підтягують резерви, десь намагаються укріпити позиції."
Зеленський виступив в Українському домі в Давосі. Головне з його розповіді:
- "Нам не вистачає техніки, тому що ми боремося проти такої великої за розміром держави і великої за розміром армії держави.
.У них (росіян – ред.) в 20 разів більше техніки, зараз на Донбасі 1:20. Уявіть собі, які міцні наші воїни, який у нас народ."
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"У них така структура прийняття рішень в державі, що без нього (Путіна – ред.) ніякі рішення не приймаються. Всі інституції у них об’єднані одним рішенням – рішенням президента РФ.
Тому я не сприймаю будь-яку зустріч з будь-ким із РФ, крім як з президентом РФ. І тільки в тому випадку, якщо питання на столі буде одне – припинення війни. Все. Про інше нема про що говорити".
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"Ми були підготовлені і розділені, я, прем’єр-міністр і голова парламенту. У нас парламентсько-президентська республіка. Ми розуміли, якщо буде та чи інша втрата, ми будемо готові до цього процесу. Ми розділили Кабмін на 2 частини, це було два дублі, щоб країна могла бути захищена навіть від таких результатів."
- "У нас декілька тисяч людей знаходяться в полоні після заблокованого Маріуполя, заблокованої "Азовсталі", вони вивезені. Окрім цього, з Донбасу були люди. Вони сьогодні в полоні… Ми маємо їх обміняти. Ми доєднали і ООН, і Швейцарію, і досвід ізраїльтян, і багато-багато країн."
В умілих руках оператора ССО невеликий дрон з легким і недорогим боєприпасом можуть навести чималу паніку на позиціях окупантів в районі Сєвєродонецька.
Як минув день війни на Сході:
- Росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області. Ще шестеро людей сьогодні дістали поранення.
- Українські бійці відбили 16 атак окупанта. Ще на одній локації тривають бої.
- Захисники знищили 28 одиниць ворожої техніки: 8 танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки, 1 автомобіль.
🇺🇦 20 країн оголосили про нові пакети безпекової допомоги для України. Йдеться також і про передачу критично необхідних артилерійських систем і боєприпасів.
Зокрема:
- Чехія передала Україні бойові гелікоптери, танки та ракетні системи.
- Данія передасть протикорабельні ракети "Harpoon" та пускові установки для них.
- Литва запропонувала створити військово-морську коаліцію для зняття російської блокади з українського експорту зерна через Чорне море.
На фото Максімов Сергій Вікторович – командир 138 окремої мотострілецької бригади 6 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ.
За даними українського слідства, 26 березня він наказав підлеглим застосувати важку систему вогнеметного вогню "ТОС-1 Буратино" по житлових масивах селищ на Харківщині.
Через обстріл травми отримала 13-річна дівчинка, від яких за кілька днів померла у лікарні.
"Моє серце – сталь, моя кров – Азов
Не плач, моя люба, воскреснемо знов"
Пісня, присвячена легендарним захисників Маріуполя, від KOZAK SYSTEM
❗Евакуація з Луганщини наразі дуже ускладнена й небезпечна. Мешканців просять перебувати в укриттях.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай:
"Зараз кожна евакуація – це такий квест на виживання. Тому що обстріли постійні, траса обстрілюється так само. Невідомо, наскільки є вірогідність проїхати і безпечно забрати людей. Але все одно евакуація продовжується. Сьогодні з Гірської громади забрали людей і зараз чекаємо закінчення евакуації з інших населених пунктів".
Не тільки у столиці. У декількох обласних центрах України утворилися великі черги до головпоштамтів за новою маркою "Русскій воєнний корабль… Всьо! Смерть ворогам!".
|Одеса. Фото "Суспільного"
|Дніпро. Фото "ТСН"
|Львів. Фото "Твоє місто"
|Черкаси. Фото "Суспільного"
Новини з фронту
- На Харківщині Збройні сили України звільнили вже 24 населені пункти.
- Окупанти обстріляли забороненими касетними боєприпасами Криворізький район Дніпропетровської області.
- Росіяни увірвалися до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його. Швець ушпиталений до міської лікарні Енергодара.
- Російські загарбники продовжують без зупину потужно обстрілювати Сєвєродонецьк на Луганщині, пораненена 58-річна жінка.
|Поранена жінка в Сєверодонецьку, Луганщина
Зведення від Генштабу
📢На Волинському та Поліському напрямках збройні сили Білорусі виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. Загроза завдання ракетно-бомбових ударів залишається.
📢На Сіверському напрямку ворог продовжує посилювати ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.
📢На Слобожанському напрямку загарбники намагаються утримати займані рубежі.
При підтримці артилерії ворог відновив штурмові дії в районі населеного пункту Тернова, успіху не мав.
📢На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосередив на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богородичне та обстрілював з артилерії населені пункти Гусарівка, Чепіль, Долина і Святогірськ. Противник застосував реактивні системи залпового вогню та важкі вогнеметні системи в районі населеного пункту Студенок.
📢На Донецькому напрямку російські армійці основні зусилля зосереджують на Бахмутському напрямку.
📢На Лиманському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли підрозділів Сил оборони та цивільних об’єктів у Лимані.
📢На Сєвєродонецькому напрямку противник зазнав втрат і відступив.
📢На Бахмутському напрямку противник намагався вести наступ, успіху не мав. У напрямку на Луганське провів розвідку боєм, успіху не мав, відійшов.
📢На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують обстріли позицій наших військ. Триває інженерне обладнання оборонних рубежів в районі населеного пункту Посад-Покровський.
📢На тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили дев’ятнадцять так званих "комендатур".
📢В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів ведення бойових дій та завдання ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.
📢На території північно-західної частини тимчасово-окупованої Автономної Республіки Крим противник розгортає два додаткових зенітних ракетних дивізіони С-400.
"Закарпатський легіон" 128 окремої гірсько-штурмової бригади із відстані понад 20 кілометрів вразив рашистську ціль із гаубиці зразка НАТО
Борис Бондарєв – перший російський дипломат, який висловив протест проти політики вищого керівництва Росії.
🧂Найбільше в Європі підприємство з солевидобутку "Артемсіль", яке розсташоване на Донеччині, через бойові дії зупинило роботу. Тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.
Від зупинки "Артемсолі" постраждають також Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія, які були постійними клієнтами підприємства.
☕️ Найбільша міжнародна мережа кафе швидкого обслуговування американської фірми Starbucks Corporation залишає російський ринок. Starbucks має 130 точок у Росії, де працює близько 2000 співробітників.
Мер Енергодара Дмитро Орлов розповідає, що сталося з гауляйтером Шевчиком і Ко після вибуху
"Всі потерпілі були доставлені не швидкими, а автомобілями з буквами Z до медико-санітарної частини в місті Енергодар. Набігла купа військових.
Після огляду у постраждалих були численні опіки, були пошкодження уламками вибухового пристрою м’яких тканин, струс головного мозку, і у Шевчика навіть перелом ключиці.
Медики або відмовились надавати допомогу, або окупанти вирішили не довіряти медикам Енергодару – і повезли (постраждалих – ред.) в напрямку Мелітополя. Де зараз постраждалі та (який – ред.) їхній стан здоров’я, наразі невідомо".
На Луганщині евакуаційний автобус потрапив під обстріл окупантів. На щастя, ніхто не постраждав.
🏆💪У топ 100 найвпливовіших людей світу в 2022 році за версією редакції Time увійшли троє українців:
- головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва перемогла у категорії "Новатори", "чия смілива команда "Української правди" стала провідною незалежною новинною організацією в Україні".
- головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний – у категорії "Лідери"
- президент України Володимир Зеленський – у категорії "Лідери"
Збройні сили Білорусі продовжили навчання на кордоні з Україною та західними країнами як мінімум до 28 травня.
💙💛Українці по всьому світі скрізь бачать синьо-жовтий прапор. Не завжди на флагштоці, але у буденних речах. Люди масово фотографують синьо-жовті барви і публікують це у соцмережах.
У інстаграмі для цього навіть створили окремий акаунт See UA Flag, де кожен може надіслати світлину в кольорах України.
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Автора славнозвісної фрази "Рускій воєнний корабль іді нах#й" вдалося витягти з російського полону.
"Росіяни, які висунули вимогу захисникам Зміїного здатися, пропонували також роботу, велику зарплату, стабільність. Але зберігаючи вірність присязі прикордонники продовжували захищати українську територію. Одному з військовослужбовців урвався терпець він вказав напрямок російському кораблю". - начальник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький
Ім'я героя прикордонники поки що не розкривають.
❗️232 дитини вбито російськими нацистами внаслідок повномасштабної війни РФ проти України
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що на президента Росії Володимира Путіна був замах після початку війни проти України.
"На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце… Це приблизно 2 місяці тому було", – заявив Буданов
📢 Зеленський у своїй промові на Світовому економічному форумі у Давосі закликав міжнародну спільноту не зволікати із застосуванням найболючіших для Росії санкцій до того часу, коли у Кремлі наважаться перейти нові червоні лінії.
Після авіаудару по селищу Десна в Чернігівській області, завданого російською армією 17 травня, під уламками знайшли тіла 87 загиблих. - Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму.
❗️Російського військового Вадима Шишимаріна, обвинуваченого у вбивстві цивільного мешканця Сумщини, засудили до довічного ув'язнення.
Заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко допустив обговорення з Україною обміну захисників Маріуполя.
У Харкові після обстрілів російських військ не підлягають відновленню пів тисячі будинків, у районі Північна Салтівка місцева влада вже планує будівництво нового житла – але чекає дозволу від військових.
Офіс генпрокурора повідомив про викриття мешканця Бахмута Донецької області у вчиненні держзради.
Чоловік через Інтернет передавав представнику силового відомства РФ інформацію щодо розташування та переміщення особового складу і техніки ЗСУ, а також знімав місця дислокації особового складу Нацгвардії на території Бахмута.
Крім того, ставив мітки на електронних картах і повідомляв загарбникам про влучання ракети в будівлю цивільної інфраструктури міста.
|ФОТО ОГП
🔥 Російська армія стрімко наближається до втрати 30 тисяч військових.
Після ударів по Малину росіяни вдарили ракетами по Коростеню Житомирської області – в ніч на 23 травня одну ракету збили, а інша пошкодила зализничну інфраструктуру.
Міська рада Маріуполя оприлюднила список колаборантів з місцевої фракції "Опозиційної платформи – За життя", які перейшли на сторону росіян:
- Іващенко Костянтин
- Істратов Вадим
- Хаджинов Дмитро
- Бурлаков Сергій
- Калачова Вікторія
- Агібалов Валерій
- Карпенко Олена
- Хармишев Євген
- Сотникова Наталя.
Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, дав свідчення проти Петра Порошенка ⚡
Медведчук розповів про схему виведення з держвласності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива.
Він заявив, що займався питанням трубопроводу на прохання експрезидента. І зрештою за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів США. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.
Крім того Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих "Л/ДНР", практично – у ватажків бойовиків.
Держприкордонслужба: тенденція повернення українців з-за кордону зберігається.
Українці з самого ранку почали шикуватися в чергу перед Головпоштампом, щоб придбати нову партію марок з символом національного супротиву – російським воєнним кораблем.
Їх почнуть продавати з 14 години.
Фото: керівник Укрпошти Ігор Смілянський.
Ситуація в регіонах на 89 день війни:
🟥 Дніпропетровщина: ніч була суцільною повітряною тривогою. Окупанти двічі обстріляли з ураганів Апостолівську громаду – влучили між населеними пунктами, людей не зачепило. Інформація щодо наслідків обстрілів з’ясовується
🟥 Житомирщина: в Коростені вночі уламками збитої ракети пошкоджено три будинки, внаслідок влучання іншої ракети пошкоджено промисловий об'єкт. Жертв та постраждалих на даний момент немає.
🟥 Сумщина: вночі ворог обстріляв зі своєї території околиці Білопілля – інформація щодо постраждалих, втрат і руйнувань наразі уточнюються
🟥 Харківщина: ніч у місті минула із тривогами та поодинокими обстрілами. За добу є двоє поранених.
По області обстрілювали Циркуни, є двоє поранених. Піддавалися обстрілам Первомайський (1 поранений), одна людина постраждала в Балаклії. Уночі обстрілів окупантів зазнав Чугуївський район, горіли приватні будинки, магазин та кафе. Постраждалих немає, деталі з’ясовуються
🟥 Луганщина: росіяни знову намагались штурмувати Сєвєродонецьк, але успіху не мали та відступили. Всього обстріляно 19 населених пунктів за добу.
По області пошкоджено або зруйновано 70 об’єктів житлового фонду: в Лисичанську, Новодружеську, Золотому, Нирковому, Миколаївці, Катеринівці, Гірському, також у Сєвєродонецьку. Одна людина загинула, у лікарні у Дніпрі померла дівчинка з Привілля, що отримала поранення 07.05. Є двоє поранених серед цивільних
🟥 Донеччина: обстріли по всій лінії. Значні руйнування внаслідок обстрілів у Авдіївці: пошкоджено щонайменше 20 будинків, школа. Постійні обстріли позицій навколо села Воздвиженка та смт. Миронівка (Світлодарська громада), зруйновано міст біля смт. Луганське
🟥 Миколаївщина: вночі ворог обстріляв Миколаїв з РСЗО "смерч" – інформація щодо пошкоджених об’єктів та постраждалих уточнюється.
Також знов від обстрілів потерпала Широківська громада. Влучили в господарські будівлі, зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає.
🟥 Херсонщина: окупанти продовжують обстрілювати окуповані населені пункти та знищувати соціальні об’єкти і будинки мирних жителів. Критичний стан у селах Олександрівка та Осокорівка. Там пошкоджено практично кожне подвір’я. Є загиблі та постраждалі.
У Білозерці через обстріли касетними снарядами частково зруйновано 10 будинків, загинули троє людей. Кількість поранених невідома. Важка ситуація в селах Бериславського та Каховського районів. Область в цілому в критичному стані
🟩 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині – ніч минула відносно спокійно.
Британська розвідка: за три місяці повномасштабної війни в Україні кількість загиблих у Росії, ймовірно, є такою самою, як у Радянського Союзу за час його дев'ятирічної війни в Афганістані.
"Забираємо у росіян в Україні не тільки їх життя, але й техніку "
Командир першої окремої штурмової роти "Правого сектору" Дмитро Коцюбайло на позивний "Да Вінчі" показав трофейну бронетехніку окупантів.
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Що відбувається на фронті на ранок 23 травня – 89 дня війни:
📢 на Волинському та Поліському напрямках ЗС Білорусі посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області
📢 на Сіверському напрямку ситуація без змін
📢 на Слобожанському напрямку ворог утримує раніше зайняті рубежі на Харківському напрямку. Встановлює блокпости поряд з населеними пунктами: Великий Бурлук, Капітолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп’янськ.
Ворог готується до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Здійснив спробу наступальних дій в районі населеного пункту Довгеньке – цей наступ відбито підрозділами Сил оборони
📢 на Донецькому напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області
📢 на Лиманському напрямку активних бойових дій не вів. Окупанти обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів: Лиман, Озерне та Діброва
📢 на Сєвєродонецькому напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, вів штурмові дії в районі Тошківки
📢 на Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник вів бойові дії в районі Олександропілля. За результатами вогневого ураження Силами оборони зазнав втрат та відступив. Вів наступ в районах Липового та Трипілля, успіху не має.
📢 на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони. Завдавав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.
📢 на Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Обстрілював позиції Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії.
📢 на Бессарабському напрямку на території Придністровського регіону республіки Молдова значних переміщень особового складу та техніки не фіксується.
Розмова з "гарячої" Луганщини – капітан добровольчого підрозроділу "Свобода" у складі Нацгвардії Петро Кузик розповів журналісту Юрію Бутусову про ситуацію у Сєвєродонецьку:
- російська армія має перевагу в артилерії у Сєвєродонецьку
- тактика окупантів така: 4 години бомбардувань українських позицій, потім вихід піхоти, яку знищують українські військові, потім виходять танки – "якщо вдається, ми їх палимо, якщо ні, вони відкочуються" і все повторюється
- українські військові "з нетерпінням" чекають контрбатарейних систем
- "як тільки наступить паритет в артилерійському протистоянні, ми цей курятник, мені здається, розженемо дуже швидко".
Борис Джонсон "подвоїть зусилля", щоб забезпечити Україну життєво важливими продуктами харчування та гуманітарною допомогою 🇬🇧
Запорізька ОВА: у тимчасово окупованому місті Василівка окупантів уже більше, ніж місцевих жителів.
Доброго ранку 🙂
Головні новини ночі:
- На думку американського Інституту вивчення війни, російські війська готують наступ на південному напрямку, при цьому 22 травня здобули лише мінімальних досягнень на сході України. Окупанти можуть надати додаткове підсилення для утримання своїх позицій на західному березі Сіверського Дінця.
- До ворожого угруповання в Чорному морі з Севастополя висунувся новітній російський корабель "Адмірал Макаров".
- З початку повномасштабної війни рятувальники Харкова дістали з-під завалів дістали 150 тіл загиблих.