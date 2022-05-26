92-й день войны. Россия жестко наступает на Востоке. Украине нужно оружие. События ОНЛАЙН
92 день Україна борониться від російської орди.
У східному регіоні російські загарбники намагаються наступати, обстрілюють села й завдають ракетно-бомбові удари. Місцями ворог переважає у техніці й кількості солдатів.
Крім того, російські окупанти продовжують здійснювати активну підготовку до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.
Для контрнаступу й загалом паритетної відповіді окупантам, Україна негайно потребує важкого озброєння від країн-партнерів.
Третього зрадника, який порушив присягу Збройним силам України 2014 року в Криму, а 2022 року прийшов окупувати Херсонщину, позбавили волі на 14 років.
За даними Оперативного командування "Південь", загрози ракетних ударів з моря по Чорноморському регіону залишаються актуальними, але спроби висадки десанту малоймовірні через погану погоду.
⚔️ Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наразі росіяни штурмують українські позиції одночасно на декількох напрямках.
"Ворог здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії фронту. Бої досягли максимальної інтенсивності. Ворог штурмує позиції наших військ одночасно на декількох напрямках.
Попереду нас очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах.
Треба розуміти, що це війна і, на жаль, втрати з нашого боку неминучі", – заявила Маляр
🚁 Начальник ГУР Міноборони генерал-майор Кирило Буданов розповів, що всього до захисників Маріуполя в "Азовсталь" літало 16 військових гелікоптерів Мі-8 з допомогою, а одного разу із 72 бійцями полку "Азов" на борту.
26 травня протиповітряні сили збили ракету російських військ над Сумами.
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що окупанти не контролюють трасу "Лисичанськ-Бахмут", але пристрілялися там, тому українські захисники та волонтери шукають інші шляхи, щоб доставляти вантажі до підконтрольної Україні території Луганщини.
❗️Окупанти знову обстрілюють Харків — за попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали, 4 загинули — голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Влада закликає жителів Харкова перебувати в укриттях.
📦 Російські вояки відправили 58 тонн посилок від кордонів із Україною – розслідування
Моніторячи компанію-доставщика посилок СДЕК у 13 містах на кордоні України з Росією та Білоруссю дослідники виявили не лише аномальне зростання відправлень, яке співпало з початком війни, а й незвичайні зв'язки між містами, що підтверджують версію повального мародерства.
Лідером серед "підозрілих" міст стала Юрга, місто на північному заході Кемеровської області. З прикордоння України близько 5,8 тонни пішло до міста, де мешкає лише 80 тисяч людей
Добрі новини від воєнної медицини:
Минулого тижня у військово мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст України вперше в Україні виконана сучасна лапароскопічна операція - видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу.
Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів у світі.
В мобільному госпіталі виконані вже 2 такі операції і врятовано життя наших воїнів.
Подейкують, благодатний вогонь може сходити не лише на Бєлгород...
Радниця міністра енергетики України і ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль вважає, що нафтопровід "Дружба" міг би стати інструментом впливу України на Угорщину – якщо з його окремою ниткою, що йде Угорщини, "щось станеться":
"На мій погляд, дуже би доречно було, якщо би з ним щось сталося. Але, знову-таки, це в руках уряду і президента – вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав’язує Європейському Союзу, чи ми ще не готові до цього".
Православна церква України просить Вселенського патріарха позбавити престолу предстоятеля Російської православної церкви Кирила – Володимира Гундяєва, який благословляв російське вторгнення в Україну.
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявляє, що з боку України начебто обстріляли село Ворожба, поранивши шкільного вчителя.
Викладач, завкафедри регіональних студій Острозької академії Сергій Рудько читає студентам лекції з фронту 🔥
24 лютого викладач пішов у військомат, вистояв величезну чергу й за кілька днів вирушив на полігон – докуповувати "розгрузку", термобілизну та інші речі допомагали як колеги, так і студенти.
"Було приємно прочитати в описах банківських переказів такі фрази, як "Студенти з вами" і "Одному з кращих педагогів у моєму житті!", – розповів чоловік університетському сайту.
З фронту він продовжує викладати свій курс з туризму, адже, як сам розповідає, студенти йшли на курс не лише за фактичними знаннями, а й щоб особисто почути про його досвід. Рудько спілкується зі студентами в телеграм, завдання перевіряє в університетській системі "Мудл", лекції викладає на свій ютуб-канал, а онлайн-зустрічі проводить у Гугл-мітс.
"Мені критично важливо не втрачати зв’язок зі справою свого життя, студентами й університетом. Я викладаю 19 років і дуже люблю свою професію, це моє покликання, "сродна праця", – ділиться викладач.
Речник президента Росії Дмитро Пєсков: Москва чекає від Києва прийняття своїх вимог, зокрема претензій Росії на захоплені території🖕
Причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм уже знищують ворога на передовій – Оперативне командування "Захід"🔥
Навчений екіпаж може робити до 6 пострілів за хвилину, тобто практично через кожні 10 секунд.
У FH70 є власний двигун Volkswagen об’ємом 1700 куб. см, який живить гідравліку гармати при переведенні її в бойовий стан або згортанні. Крім того, цей двигун дозволяє FH70 переміщуватися самостійно, без тягача на дальність до 20 км на низькій швидкості.
Тобто FH70 причіпна, але все ж таки саморухома гаубиця.
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The New York Times: невдала спроба форсувати річку Сіверський Донець у Білогорівці на початку травня коштувала життів не менше 400 російським солдатам і стала для армії РФ одним із найбільш смертоносних епізодів цієї війни.
Депутат Запорізької облради від "Опозиційного блоку", ексрегіонал Євген Балицький допомагав окупантам – йому оголосили про підозру.
Український твітер сьогодні згадує пост Донецького аеропорту, зроблений рівно 8 років тому – о 6:24 ранку:
"Увага! З 7 ранку аеропорт Донецьк тимчасово призупиняє обслуговування рейсів. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково".
26 травня 2014 року відбувся перший бій між українськими військовими та проросійськими бойовиками за Донецький аеропорт. Бої активізувалися у вересні 2014 і тривали до січня 2015.
Захисники ДАПу отримали прізвисько "кіборги". Саме про них усі наступні роки казатимуть – кіборги вистояли, не вистояв бетон.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну різко погіршилося ставлення українців до країни-агресора: 92% опитаних ставляться до РФ погано і лише 2% – добре.
Бойовики "ДНР" та "ЛНР" у разі окупації усієї території Донецької та Луганської областей захочуть провести "референдум" про вступ до складу Росії.
Добрий ранок від Патрона!
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Приблизні втрати ворога
- особового складу – ліквідовано близько 29600 (+150) осіб,
- танків ‒ 1315 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) од,
- артилерійських систем – 617 (+11) од,
- РСЗВ – 201 (+0) од,
- засоби ППО – 93 (+0) од,
- літаків – 206 (+0) од,
- гелікоптерів – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 (+11),
- крилаті ракети – 114 (+2),
- кораблі /катери – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2225 (+8) од,
- спеціальна техніка – 47 (+3).
Найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Авдіївському напрямку.
🕯Щонайменше 240 українських дітей загинули з початку повномасштабної війни Росії
Найбільше дітей постраждало у Донецькій (151), Київській (116), Харківській (105), Чернігівській (68), Луганській (50), Херсонській (49), Миколаївській (45), Запорізькій (28), Сумській (17), Житомирській (15) областях та у м. Києві (16).
🐶На фото пес Макс – чотирилапий побратим українських військових, якого місяць тому залишили російські окупанти.
На фейсбук-сторінці Національної гвардії розповідають: як тільки не називали цього службового собаку – і військовополоненим, і трофейним, і денацифікованим, але для гвардійців пес Макс за цей час став рідним. Він кожен день вчить українські команди і працює над удосконаленням своїх навичок.
"В лавах Нацгвардії Макс вже приступив до своїх службових обов’язків. Основні задачі – перевірка громадян на блокпостах і пошук диверсантів. Собака цієї породи, а саме "бельгійська вівчарка", має дуже добру, майже ідеальну пам’ять. Надалі ми хочемо навчити його навичок пошуку вибухонебезпечних предметів та людей", – говорить кінолог.
Ситуація в регіонах
🟥Харків: ніч із тривогами та поодинокими обстрілами, постраждалих немає.
Протягом доби по області зазнала обстрілів окупантів Балаклія (Ізюмський район) – 8 людей поранено, серед них одна дитина, 2 людини загинули. Також обстріляли Циркуни та Слобожанське, Чугуївського району – 2 людей поранені.
🟥Луганщина: спроби штурму Сєвєродонецька та Лисичанська.
Серед руйнувань – науково-виробниче об'єднання "Імпульс", 11 багатоповерхівок в Сєвєродонецьку, 8 багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури і ЦНАП у Лисичанську, чотири будинки в Привіллі, по два – в Новодружеську та Гірському. У Лисичанську 3 загиблих.
🟥Донеччина: обстріли по усій лінії фронту. За добу – 4 вбитих і 12 поранених цивільних.
У Мар'їнці окупанти використали запалювальні снаряди, масштаби пожеж уточнюються.
Продовжується евакуація населення із прифронтової зони.
🟥Миколаївщина: 25 травня обстрілу зазнав Миколаївський район. Зокрема, внаслідок обстрілів с. Солончаки Куцурубської громади пошкоджено 4 об'єкти соціальної та адміністративної інфраструктури. Поранена одна людина.
Внаслідок обстрілів смт Первомайське у другій половині дня є загибла людина.
Внаслідок обстрілу с. Котляреве Шевченківської громади пошкоджено магазин та житловий будинок з господарчими будівлями.
У Баштанському районі знов тривали обстріли території Широківської громади. Є пошкоджені і зруйновані житлові будинки. Потерпілих немає.
Вдень і вночі були обстріли у Березнегуватській громаді. Один загиблий та один поранений. Щодо руйнувань інформація уточнюється.
🟥Херсонщина: стабільно напружена ситуація, окупанти обстрілюють не лише позиції ЗСУ та сусідні регіони, а й самі окуповані території. Критична ситуація у громадах, розташованих біля Снігурівки, Миколаєва та Дніпропетровської областей.
🟥На Дніпропетровщині ніч минула з тривогами. Опівночі ворог обстріляв з артилерії Апостолівську громаду. Людей не зачепило. Зранку в області знову тривога.
🟥Хмельницька область: ввечері, під час повітряної тривоги, сили ППО збили ворожу ракету. Жертв та руйнувань немає.
🟩Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.
За даними британської розвідки, Росія не змогла правильно використати свої повітряно-десантні війська в Україні, що призвело до значних втрат у багатьох елітних підрозділах цих сил.
Наслідки обстрілів на Луганщині. Троє людей загинули. Пошкоджено 11 багатоповерхівок та будівля підприємства "Імпульс" в Сєвєродонецьку, 8 багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури і ЦНАП в Лисичанську, чотири будинки в Привіллі, по два – в Новодружеську та Гірському.
У Маріуполі окупанти продовжують навчальний рік до 1 вересня.
За словами радника мера Петра Андрющенка, основна мета – деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. Учням викладатимуть російську мову та літературу, історію Росії та математеку російською протягом літа.
Загарбники планують відкрити 9 шкіл.
"На зараз вдалось
переконати знайти всього 53 вчителя. По 6 вчителів на школу – яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі прі окупації. Лють. просто Лють".
Опівночі окупанти обстріляли Апостолівську громаду на Дніпропетровщині, люди не травмувалися – керівник ОВА Резніченко.
Наслідки російського вторгнення на Донеччині: Єлизаветівка та Костянтинівка Мар'їнської громади
Обличчя війни
Зведення від Генштабу
- На Волинському та Поліському напрямках зберігається імовірність ракетних і авіаційних ударів з території Білорусі.
- На Сіверському напрямку ворог здійснює заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки.
Ворог обстріляв з мінометів калібру 120-мм та ствольної артилерії райони населених пунктів Бачівськ і Краснопілля Сумської області та населеного пункту Заріччя Чернігівської області.
- На Слобожанському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки.
Ворог намагається покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на місто Слов’янськ. Обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок.
- На Донецькому напрямку головні зусилля противника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман та спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки. Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Задіяв артилерію та штурмову авіацію по позиціях наших підрозділів та цивільній інфраструктурі регіону.
Ворог намагається закріпитись в районі Сєверодонецька. Вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мав.
- На Бахмутському напрямку бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного.
- На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали.
- На Новопавлівському напрямку ворог здійснив спробу наступу в районі населеного пункту Золота Нива, з втратами відійшов.
- На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам’янка.
- На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав.
- На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки.
Противник продовжив інженерне обладнання позицій в районах населених пунктів Чорнобаївка, Правдине, Зоря.
💪За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито десять атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили п’ять БпЛА типу "Орлан-10".
💪Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала удару по позиціях противника: знищено особовий склад та до десяти одиниць легкоброньованої техніки. Наші винищувачі перехопили та збили дві крилаті ракети.
"Українські міста в облозі" – відео, присвячене зруйнованим українським містам внаслідок російської агресії. Ролик презентували в Українському домі в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму.
Що важливого сталося за ніч
- Американські аналітики вивчення війни (ISW) припускають, що росіяни можуть провести наземний наступ для захоплення Сєвєродонецька у найближчі дні.
- Російськи загарбники можуть вдатися до провокаційних обстрілів з українського катера, захопленого на початку війни. Захоплений броньовани артилерійський катер ВМС Збройних Сил України перебуває поблизу острова Зміїний.
- Запорзька область. У Мелітополь окупанти пригнали ешелон застарілих танків Т-62, який росіяниняли з консервації. У курортне селище Кирилівка – 30 одиниць техніки. Також є ймовірність, що кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів та, у результаті, постраждати від мародерства, як це було у Бердянську.
- Хмельницька область. Протиповітряна оборона (ППО) збила ракету окупантів.
- Миколаївська та Херсонська області. Окупанти здійснили 3 нальоти гелікоптерами Мі-8 вздовж лінії зіткнення.
|На фото танк T-62
Мирного дня нам усім! Дякуємо за ще одну прожиту ніч нашим захисникам!
Коротко про головні новини попереднього дня:
- На Запоріжжі російські загарбники пригнали в Мелітополь ешелон застарілих танків Т-62, а також 30 одиниць техніки в селище Кирилівка.
- Ізраїль відхилив прохання Штатів дозволити Берліну постачати Україні протитанкові ракети, вироблені в Німеччині за ізраїльськими технологією і ліцензією.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною, хоча вже багато років вважалась немислимою.
- Європейський Союз, Сполучені Штати та Велика Британія оголосили про створення групи для координації зусиль із притягнення до відповідальності за злочини, скоєні під час війни Росії проти України.
- У Міністерстві закордонних справ Росії назвали передчасними розмови щодо можливого обміну українських захисників Маріуполя на російських солдатів.