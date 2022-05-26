92-й день войны. Россия жестко наступает на Востоке. Украине нужно оружие. События ОНЛАЙН

14:00

Викладач, завкафедри регіональних студій Острозької академії Сергій Рудько читає студентам лекції з фронту 🔥

24 лютого викладач пішов у військомат, вистояв величезну чергу й за кілька днів вирушив на полігон – докуповувати "розгрузку", термобілизну та інші речі допомагали як колеги, так і студенти.

"Було приємно прочитати в описах банківських переказів такі фрази, як "Студенти з вами" і "Одному з кращих педагогів у моєму житті!", – розповів чоловік університетському сайту.

З фронту він продовжує викладати свій курс з туризму, адже, як сам розповідає, студенти йшли на курс не лише за фактичними знаннями, а й щоб особисто почути про його досвід. Рудько спілкується зі студентами в телеграм, завдання перевіряє в університетській системі "Мудл", лекції викладає на свій ютуб-канал, а онлайн-зустрічі проводить у Гугл-мітс.

"Мені критично важливо не втрачати зв’язок зі справою свого життя, студентами й університетом. Я викладаю 19 років і дуже люблю свою професію, це моє покликання, "сродна праця", – ділиться викладач.